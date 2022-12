7 pompás étterem Budapesten és környékén, ami fergeteges szilveszteri menüvel és bulival vár

Ha a legnagyobb kényelem közepette, többfogásos menüvel, kiváló DJ-kkel és talpalávaló zenékkel ünnepelnéd az év utolsó napját, az alábbi helyeket ajánljuk Budapesten és környékén.

Japanika

Ha valamiben, akkor abban biztosak lehettek, hogy a Bazilika árnyékában megbújó sushibár, a Japanika gondoskodik majd róla, hogy méltóképp és legalább annyira boldogan zárhassátok az elmúlt évet. Az ünnepi búcsúhoz és a fergeteges évkezdéshez a legendás szilveszteri buli mellett 4 fogásos szilveszteri vacsora társaságában ínyenckedhettek. A kulináris élményt csak emeli majd, hogy sorra adják egymásnak a DJ pultot a jobbnál is jobb lemezlovasok. Asztalt foglalni a +36 1/613-1508-as telefonszámon és a hello@japanika.hu e-mailcímen tudtok.

1042 Budapest, Szent István tér 7. | Facebook-esemény

Tereza

Ha az év utolsó napján tacokülönlegességekkel, sok-sok korty margaritával és végtelen felejthetetlen pillanattal karöltve koccintanátok, úgy a Nagymező utcai Terezába vezessen utatok. Senorita Tereza nem hagy titeket cserben, ugyanis a mexikói hagyományokhoz hűen sok-sok finomsággal, pezsgő élőzenével és laza estével vár benneteket tárt karokkal Budapest szívébe. Asztalt foglalni mindenképp ajánlott a +36 70/368-9374 telefonszámon vagy a reservation@tereza.hu e-mailcímen.

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Facebook-esemény

Cukorborsó Kertvendéglő

Ha szilveszter éjszakáján Budapesttől egy karnyújtásnyira buliznátok, a pátyi Cukorborsó Kertvendéglő is hasonlóan tárt ajtókkal vár rátok. A buli előtt kétféle, háromfogásos menüből választhattok, olyan finomságokkal, mint az almás rétes pezsgő sabayonnal vagy a burgundi marha burgonyagombóccal. Az éjféli virsli és az ajándékpezsgő persze nem marad majd el, ami abban az esetben is érvényes, ha vacsorázni nem szeretnétek, de szívesen ropnátok Dr. BRS, majd Sági Andris zenéire. Foglalni a +36 70/369-3334-es telefonszámon, Facebook-üzenetben, illetve az étteremben személyesen is tudtok.

2071 Páty, Somogyi Béla út 131. | Facebook-esemény

Apacuka

Pontban éjfélkor pukkannak a pezsgősdugók az Apacuka háza táján is, előtte azonban a ’90-es évek házibuli hangulata elevenedik meg náluk. A korlátlan, gourmet svédasztalos vacsora után a Show4You lemezlovasa, DJ Jácint fűti fel a hangulatot, aki a chart-ok top 10-étől, a one-hit-wonder-eken át, a gag zenékig utaztat vissza benneteket az időben. Hogy a jércemell mellé tálalt vajon pirított diós nudliról, a vörösboros, vargányás szarvasraguról és az éjféli nasiról le ne maradjatok, feltétlenül foglaljatok asztalt a +36 1/404-5186 vagy a +36 20/366-4272 telefonszámon illetve az apacukaetterem@gmail.com e-mailcímen.

1065 Budapest, Nagymező utca 54-56. | Weboldal | Facebook-esemény

Araz

Az év utolsó napján, egy igazán impozáns gálavacsorával készül vendégeinek a belvárosi ARAZ étterem. A pontosan 19 órakor kezdődő exkluzív hatfogásos vacsora nem lenne teljes koccintásra váró üdvözlőital, akárcsak egész éjjel szóló pompás muzsika nélkül. Az estén a hangulatért a Princess együttes, és a SambAmor táncprodukció felel, míg az ízlelőbimbók elkápráztatásáért olyan fogások, mint a kacsamáj bon-bon, a sáfrányos pezsgőmártás és az étcsokoládé mousse-t megkoronázó farkasbogyózselé. Az éjfélkor hagyományos büféfogásokkal kecsegtető vacsorára jegyet vásárolni az ARAZ weboldalán van lehetőség.

1074 Budapest, Dohány u. 42-44. | Facebook-esemény

Jardinette

Az év kétségkívül legmenőbb bulijával kecsegtet a Jardinette, jazz-re és pop-ra hangolt szilveszteri bulija. Az év utolsó perceit DJ Pietro akusztikus, bossanova, swing és jazz dallamokkal fűszerezi meg, miközben sorra, egymás után érkeznek a hatfogásos vacsora legfinomabb falatjai. Természetesen a tombolasorsolás és a hajnalig tartó tánc sem marad el, akárcsak a szerencsehozó lencsefőzelék és a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek disco és popzenéi sem. Az estére belépőt váltani elővételben a helyszínen vagy a Jardinette webshopjában lehetséges.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136. | Facebook-esemény

A Fogadó

Szilveszteri gálavacsorával, retrobulival és nem mással, mint Zalatnay Cinivel vár benneteket Bicskén A Fogadó. Miután felhajtottátok a welcome drinket, jöhet is a svédasztalos vacsora szilveszteri pulykasülttel, bőrös malacsülttel, pezsgős káposztával, kocsonyával és többek között somlói galuskával. A tartalmas este mellé számos meglepetéssel is készülnek a vendégeknek, hogy a következő év első napja igazán felejthetetlen lehessen. A vacsorára jegyet váltani előzetesen A Fogadó recepcióján tudtok, vagy a +36 22/350-727 telefonszámon, illetve a sales@afogado.hu e-mailcímen.

2060 Bicske, Szent László utca 43. | Facebook-esemény

