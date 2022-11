50+ adventi, karácsonyi és szilveszteri program a Balaton partján 2022-ben

Talán meglepő lehet, de decemberben is számtalan program vár ránk a Balaton partján. Adventi és karácsonyi vásárok, gasztro-, kulturális és sportélmények, óévbúcsúztató és szilveszteri programok – 2022 telén is tartalmasan szórakozhat az egész család a magyar tengernél.

Programok a Balaton északi partján 2022 decemberében

Advent és karácsony Keszthelyen (2022. november 26. – 2023. január 8.)

Adventi programokkal, koncertekkel, karácsonyi vásárral, városi betlehemmel, téli finomságokkal és még sok meglepetéssel vár titeket idén is a keszthelyi advent.

Részletes program >>

Adventi Várakozás Tapolcán (2022. november 27. – december 31.)

Karácsonyfa, szabadtéri betlehem, állatsimogató és ünnepi fények teszik hangulatossá Tapolca belvárosát az Adventi Várakozás programsorozatának alkalmával. A város főterén advent első vasárnapjától kezdve feledkezhetünk bele a hangulatos programokba, melyek egészen az év utolsó napjáig hoznak örömöt a Malom-tó partjára. Adventtől vízkeresztig vehetjük magunkhoz a faházakból kínált forralt bort, puncsot, forró csokoládét, langallót és sült gesztenyét, míg a bátrak vicces jelmezekben veselkedhetnek neki december 31-én az országosan népszerű Malom-tavi fürdőzésnek.

Facebook-események >>

Tiszta Balaton, tiszta művészet – pop-up kiállítás (2022. november 28. – december 31. Veszprém)

A HybridCycle Tiszta Balaton, tiszta művészet című pop-up kiállítása különböző festmények, fotók és a fenntarthatóság üzenetét közvetítő vizuális alkotásokkal várja a pláza látogatóit.

További infók >>

Adventi forgatag Balatongyörökön (2022. december 2-3.)

Mindkét nap adventi vásár és gasztroárusok várják a vendégeket szebbnél szebb portékáikkal, finom borokkal és harapnivalókkal a Dísz téren és a strandbejárat előtti téren.

További infók >>

Almádi Advent (2022. december 2., 4., 9., 11., 16., 18.)

Néptáncosok, népdalok, táncház, adventi hangverseny és gyertyagyújtás vár titeket Almádiban.

Részletes program >>

Tihanyi Forraltbor-főző Verseny (2022. december 3.)

December 3-án ismét remek hangulattal, koncerttel, körhintával és meglepetésekkel várnak titeket a XII. Tihanyi Forraltborfőző Versenyen.

Facebook-esemény >>

Mikulás Gyerekhajó Balatonfüredről (2022. december 3.)

Idén is jók voltatok gyerekek? A Mikulás teli puttonnyal érkezik és minden gyermeket ajándékcsomaggal vár. 2022. december 3-án szombaton 11.00 órakor Mikulás Gyerekhajó indul Balatonfüred Hajóállomásról. A program 75 perces.

Facebook-esemény >>

KISKARÁCSONY 1. • vintage & wine market • Szent György-hegy (2022. december 3., Kisapáti)

Találkozások, ismerős arcok, illatok, zene. Vintage tárgyak, borok, bögrék, fotók, festmények, gyerekkönyvek, illatos gyertyák, ruhák. Kora délutántól akusztikus koncert és tűzgyújtás.

Facebook-esemény >>

Csoki, csoki.. Mikulás Nap (2022. december 3., Tihany)

Ezen a napon degeszre eheted magad minden finomságból. Ha időben érkezel 11 órától részese lehetsz egy varázslatos műsornak, és magával az igazi Mikulással is találkozhatsz.

Facebook-esemény >>

Több Bib Gourmand-díjas helyet is találhattok a Balaton partján, érdemes felkeresni őket:

VillaSéta Balatonfüreden (2022. december 3.)

A leghíresebb füredi villákat, régi és új lakóikat ismerhetitek meg a tematikus városnéző séta során.

Facebook-esemény >>

Advent a Follyban (2022. december 3., 10., 17., Badacsony)

A Follyban családi programokkal, hétvégi éttermi specialitásokkal és megújult süteményválasztékkal várnak benneteket advent mindegyik hétvégéjén.

Részletes program >>

Adventi termelői napok Hévízen (2022. december 3., 10., 17.)

A workshopokon bemutatják a helyi termékek és alapanyagok fontosságát, alkalmazási lehetőségeit, illetve tanácsokat adnak a helyi termelőknek, hogy hogyan, miként tudják termékeiket ezeken a csatornákon népszerűsíteni, értékesíteni.

További infók >>

Karolina Kávéház Piknik (2022. december 3-4.)

Varázslatos téli hangulat, üstben sült finomságok, forró italok és élő zene két teljes napon át.

Facebook-esemény >>

Advent az Óváros Piacon – Érkezik a Mikulás (2022. december 4., Veszprém)

Változatos termelői és kézműves kínálat, kürtőskalács illat, finom falatok, forralt bor és programok várnak rátok minden vasárnap.

Facebook-esemény >>

Adventi dallamok & jótékonysági süteményvásár (2022. december 4., 11., 18., Tihany)

Advent vasárnapjain, a 10 órás ünnepélyes szentmise után, a tihanyi plébániai jótékonysági csoport, az Erzsébet Kör süteményvására vár minden jó szándékú embert az apátsági templom melletti látogatóközpontban. A jótékonysági forraltborozás, teázás és süteményezés minden alkalommal rövid adventi műsorral kezdődik.

Részletes program >>

XV. Mikulás motorozás Hévízen (2022. december 6.)

A Mikulás és krampusz kollégákat 13.30-ra várják a hévízi téli fürdő bejárata és a Rószakert presszó közti térre a karácsonyfa köré. Majd innét indul a motoroscsapat bejárni a város óvodáit, iskoláját, utcáit, tereit, intézményeit.

Facebook-esemény >>

Balatoni Mese Mikulás (2022. december 10., Badacsonytomaj)

Interaktív családi Mikulás-nap élőzenével, isteni forró csokikkal, forralt borokkal és mézeskalács-díszítéssel.

Facebook-esemény >>

Adventi csobbanás Gyenesdiáson (2022. december 10.)

Gipsztigris és barátai jeges mártózásra invitálnak titeket a Diási Játékstrandra.

További infók >>

I. Kékszalag PORT Adventi Vásár (2022. december 10. Balatonfüred)

Kézműves és karácsonyi termékek valamint jégvitorlás-bemutató vár benneteket a Balaton partján, Balatonfüred legújabb kikötőjében.

Facebook-esemény >>

Téli holdfénytúra a Badacsonyon (2022. december 10.)

Télies hangulat, sötétség, macskabagoly koncert, ezüsthíd és történetek a Badacsonyról és a Balatonról. Különleges téli esti túra a Badacsonyon.

Facebook-esemény >>

Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár Gyenesdiáson (2022. december 10-11.)

December 10-11-én hagyományos karácsonyváró vásárral és hívogató adventi gesztenyesütéssel vár bennünket Gyenesdiás. Az igazán bensőséges hangulatú rendezvény alkalmával helyi és környékbeli kézművesek portékáiból szemezgethetünk, miközben illatos sült gesztenyét és mellé adventi finomságokat csemegézünk. A gyerekekkel érkezőket zenés gyerekparti, játszóház, tombola és számtalan karácsonyi kézműves program, míg a lelkes amatőr cukrászokat sütimustra és sütisütő verseny várja. Az ünnep szellemében idén sem marad el a rászoruló családoknak szervezett adománygyűjtés.

További infók >>

Adventi Vásár X Hableány Badacsony (2022. december 10., 17., Badacsonytomaj)

Forralt bor, sült gesztenye, forró csokoládé pillecukorral, bentről finom illatok. Készülnek kicsiknek és nagyoknak is, eljön a Mikulás, a kiállítók termékei között pedig mindenki megtalálja a legkedvesebb karácsonyi ajándékot.

Facebook-esemény >>

Adventi áhítat és hangverseny (2022. december 11. Tihany)

A Tihanyi Bencés Apátsági Templom Kórusa és a Tihanyi Bencés Gyermekkórus közös adventi koncertje.

Facebook-esemény >>

Gospel Karácsony – Veszprém Aréna (2022. december 12.)

Európai turnéjának állomásaként Veszprémbe látogat Amerika egyik legaktívabb és leghíresebb gospel kórusa a Sound of Victory. Vincent Bohanan New York-i Gospel kórusa először jön Magyarországra, a Veszprém Arénába látogatók elsők között lehetnek részesei egy páratlan karácsonyi élménynek. A 25 fős csapatot élő zenekar kíséri, valamint az idei turnén velük énekel a világhírű szólista is, David Bratton, aki több mint 52 héten át vezette a Billboard Gospel listáját.

Facebook-esemény >>

Falukarácsony és óévbúcsúztató (2022. december 18., Zánka)

2022. december 18-án falukarácsonyt és óévbúcsúztatót rendeznek Zánkán, ahol fellépnek a zánkai ovisok, iskolások, a Magyar Tenger Népdalkör és a Zánkai Színjátszók. A vendégeknek forralt borral, süteménnyel és teával kedveskednek.

További infók >>

Hévízi bejgliégető kajaktúra (2022. december 27.)

Kajakokkal evezhettek végig a nádasokkal övezett Hévízi csatornán, a nyíló tavirózsák között. A zsilipnél a bátrabbak fürödhetnek is, ill. a gyógyulni vágyók itt mártóznak meg és úszkálnak egyet.

Facebook-esemény >>

A Pál utcai fiúk Veszprémben (2022. december 28.)

Molnár Ferenc világhírű regénye alapmű az emberi társadalom természetéről, a hősiesség, az árulás, az esendőség és a hazaszeretet fogalmáról. Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök példák, örök kortársaink. A klasszikus alapmű ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg. A drámai helyzetek így még keményebbek, melyeket tovább fokoznak a mai hangzású zenék és dalszövegek. Az előadásban döntő szerepet játszik a tárgyi világ akusztikus megszólaltatása, a színészek zenei-ritmikai kreativitása, a fiatalság ereje, humora, az eredeti mű katartikus üzenete.

Facebook-esemény >>

Gasztrohegy • GasztroSZTORIK (2022. december 28-30., Badacsony)

Ilyenkor igazán van idő felfedezni a vidéket, a borokat és az ízeket, a konyhában van idő kísérletezni, kreatívan alkotni, a vendégek pedig élvezhetik az otthonos, személyesebb vendéglátást. Izgalmas falatok, sztorik, fogások, és egy olyan gasztrotúra, amit te alkotsz meg magadnak: ez a Gasztrohegy.

Facebook-esemény >>

Érdi Tamás és a Mendelssohn Kamarazenekar koncertje (2022. december 29., Balatonfüred)

A Négy évszak című sorozat keretében Érdi Tamás, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és a Mendelssohn Kamarazenekar lép fel az Anna Grand Hotelben.

További infók >>

Évbúcsúztató búbánat-őrlés a malomban (2022. december 30.)

Idegenvezetéssel egybekötött látványőrléssel, és forralt borral, meleg teával várnak titeket Veszprém egyetlen épségben megmaradt vízimalmában.

Facebook-esemény >>

A dzsungel könyve Veszprémben (2022. december 30.)

A Kipling-regény alapján készült rendkívül népszerű musical a dzsungelt, mint emberi társadalmunk tükörképét értelmezi. Az izgalmas és szép jelenetek zenei világa megrázó, felemelő és sokszor ellenállhatatlan humorral teli. A dalok, a szövegek ironikus rétege fergeteges szövegpoénokkal, kiemelkedő zenei stílusparódiákkal valósul meg. A dzsungel könyve azon ritka produkciók egyike, mely mindenekelőtt az ifjúságnak szól, ám életmodell-jellege minden korosztály számára alapvető felismeréseket, élményeket, katarzist nyújt.

Facebook-esemény >>

Óévbúcsúztató túra a Badacsonyon (2022. december 31.)

Az év utolsó napján egy hangulatos túra vár rátok a Badacsonyon, melynek során megismerkedhettek a hegy kialakulásával, élő- és élettelen természeti értékeivel, szőlő- és kultúrtörténetével, miközben a túravezető remek történeteket mesél nektek.

Facebook-esemény >>

Óévbúcsúztató Veszprém Séta (2022. december 31.)

Az óévbúcsúztató Veszprém Séta során megelevenedik a város múltja. Érdekes sztorik és történetek mentén fedezhetitek fel a Kolostorok és Kertek területét. A vezetést megelőzően egy kis óévbúcsúztató koccintásra is várnak benneteket a Hotel Historia Malomkertben.

Facebook-esemény >>

Balatoni programok a déli parton

Téli Varázs Siófokon (2022. november 26. – december 2.)

Siófok városa idén Téli Varázs programsorozattal várja látogatóit az adventi időszakban. Meghitt karácsonyi fények, ünnepváró koncertek, karácsonyi meseerdő és körhinta, karácsonyi kisvonat, forró téli csemegék, elbűvölő gyermekprogramok és varázslatos hangulat készülődik a Víztorony körül.

Facebook-esemény >>

Vörsi betlehem (2022. november 27. – 2023. január 23.)

Közép-Európa legnagyobb betlehemének története egészen 1948-ra nyúlik vissza, amikor egy falubeli kezdeményezés hatására lebontották a Jézus Szíve-oltárt a Szent Márton-templomon belül, és a helyébe egy kisebb betlehemet építettek. Az akkor még szerény, csak a környékbélieket megmozgató kezdeményezés hamar kinőtte magát, ma már egyre több látogatót vonz a Somogy-megyei községbe. Idén november 27. és január 23. között minden nap megcsodálhatjuk a több mint 60 négyzetméteren elterülő, gipszből és természetes anyagokból elkészült építményt. A betlehem minden évben más elrendezéssel, folyamatos újításokkal várja a látogatókat, így érdemes évről évre visszalátogatni.

Facebook-oldal >>

Karácsonyi Vásár és GasztroPiknik (2022. december 3., Balatonlelle)

Karácsonyi vásár, gasztropiknik, vitorlásverseny, műjégpályája, kézműves sarok, egész nap élőzene és meglepetés fellépő vár benneteket a Balaton partján. Érkezik a Mikulás is és minden gyereknek ajándékot hoz.

Facebook-esemény >>

Készítsünk együtt KARÁCSONYI MESEFALUT (2022. december 3., Siófok)

Családi kézműves foglalkozással várnak benneteket a könyvtár gyermekrészlegén, ahol papírból készíthettek el közösen egy mesebeli falut.

Facebook-esemény >>

Advent Fonyódon (2022. december 4., 10., 11., 18., 20., 21.)

Gyerekszínházi előadások és koncertek várnak titeket több helyszínen.

Facebook-oldal >>

Advent Zamárdiban (2022. december 5., 11., 14., 18., 21.)

Ünnepi hangulat, karácsonyi dallamok, sütemények, forralt bor és meleg tea vár titeket több helyszínen.

Facebook-események >>

Luca-bál Balatonbogláron (2022. december 9.)

Lucázás, gyermektáncház majd Luca-napi mulatság vár benneteket a művelődési házban.

További infók >>

Gospel Karácsony – Zalegerszeg (2022. december 10.)

Európai turnéjának állomásaként Veszprémbe látogat Amerika egyik legaktívabb és leghíresebb gospel kórusa a Sound of Victory. Vincent Bohanan New York-i Gospel kórusa először jön Magyarországra, a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokba látogatók elsők között lehetnek részesei egy páratlan karácsonyi élménynek.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi kisvonatozás és adventi forgatag a Balatonnál (2022. december 10-11., Balatonföldvár – Kőröshegy)

Fedezzétek fel karácsonyi kisvonattal a varázslatos balatoni tájakat, ízeket és illatokat!

Facebook-esemény >>

Nagykarácsony // Kultkikötő Filmklub (2022. december 14.)

Kéthetente szerda esténként kiváló filmek, tartalmas beszélgetések és igazi klubélet vár mindenkit a balatonboglári Balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Házban.

További infók >>

Fények és Képek – Kajetán Jácint fotókiállítása (2022. december 16., Fonyód)

Fotók földről és levegőből, tájakról és emberekről.

Facebook-esemény >>

Előszilveszteri Fürdőparty (2022. december 29-30., Zalakaros)

Előszilveszteri party a beltéri és kültéri élménymedencében Vastag Csabával és Dj Millerrel.

További részletek >>

X. Szilveszteri Regatta Vitorlásverseny (2022. december 31., Balatonlelle)

Immár a X. Szilveszteri Regatta vitorlásverseny jön Balatonlellén. A szilveszteri regatta a Téli Vitorlás Versenysorozat második állomása.

További részletek >>