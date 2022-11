30+ kihagyhatatlan program Budapesten a Márton-napi hétvégén

Számtalan tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest novemberben is. Gasztro- és moziélmények, családi, ingyenes és Márton-napi programok, kiállítások, túrák, séták, vásárok, koncertek, bulik – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Orchidea és bromélia kiállítás “Őszi zsongás orchideákkal” (csütörtök-vasárnap)

Szépséges virágú, sokféle színű és formájú növények. Legyenek azok a sokfelé kapható, könnyen tartható Lepkeorchideák vagy a nehezen virágoztatható, csak a gyűjtőknél nyíló különleges példányok, mindegyiket megismerhetitek, ha a Vajdahunyad várába látogattok ezen a hétvégén.

Társas estek az Üregben (péntek-szombat)

Gyűljetek egybe barátaiddal, és látogassatok el a Fehér Nyúl Taproomba, ahol a főzdefriss csapolt sörök kóstolása mellett most lehetőségetek lesz a klasszikus franciakártya és domino mellett újabb játékokat is kipróbálni, mint a Fröccs vagy a Sushi Go. A férőhelyek limitáltak, asztalfoglalás erősen javallott.

Egy társasozás mindig szuper hétvégi program:

Márton-napi Makettkiállítás és vásár (szombat-vasárnap)

Kétévnyi kényszer szünet után, immár kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Márton napi makettkiállítás.

Márton-napi Libalakoma a szentendrei Skanzenben (szombat-vasárnap)

Számos népszokás, hiedelem és finomság fűződik a Márton-naphoz, ezért nem meglepő, hogy a Szentendrei Skanzenben is izgalmas programkavalkáddal készülnek a november 12-i hétvégére. A kétnapos rendezvényen lesz lámpás felvonulás, kézműveskedés, borkóstolás, a Skanzen Étteremben Márton-napi svédasztalos és á la carte menüsorral készülnek a látogatóknak. Emellett őszi csemegéket felvonultató kézműves vásárban nézelődhetünk, a kisebbeknek pedig játékokkal és mesemondással kedveskednek. Asztalt akár a rendezvény ideje alatt is foglalhattok!

Budapesti programok csütörtökön (2022. november 10.)

Grecsó Krisztián, Dés László, Dés András – Lányos és fiús apák

Jazz és irodalom különleges párbeszéde ez az este. Grecsó Krisztián történeteiben mindig ott van a velünk élő és a gyerekeinknek tovább adható, elmesélhető múlt. Ezekre az ódon és mégis mai mesékre reagál, improvizál a híres zenészcsalád két tagja, apa és fia. Minden este egyedi, megismételhetetlen. Az író friss írásaiból válogat, Dés László szaxofonja és Dés András ütőhangszerei válaszolnak rá, festik meg a zene nyelvén apák és gyermekeik világát.

BLUE sPOT: SZÁZFÉLE VÁLTOZATBAN Hommage à Cseh Tamás

Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János legemlékezetesebb dalai újragondolt hangszerelésben.

Márton-napi programok Budapesten (2022. november 11.)

REBEL Burger & More Grand Opening

Indítsd a péntek esti bulit Budapest belvárosában, a REBEL Burger & More Király utcai egységében és kóstold meg Ádám Csaba ellenállhatatlan REBEL burgerét, mellé a Hadik bartenderei által megálmodott koktéllal a teljes ízélmény érdekében.

Egy új hely felfedezése mindig izgalmas hétvégi program:

Ünnepváró esti mesék Rutkai Borival | bábozós, kreatív gyerekprogram és családi diszkó

A zenekarával Fonogram díjas Rutkai Bori, tavaly megjelent Mandulka és a Karácsonyvár című könyvének történeteit kelti életre horgolt bábjaival és a gyerekek bevonásával. A mesejáték után kis kézműveskedésre és táncolásra is várják a családokat.

Nemes Nagy Ágnes 100 – Gálaest

Ezen a gálaesten kiderül, melyik vers áll a legközelebb Beck Zoltánhoz, hogy találkozik színművészként Nemes Nagy verssel Udvaros Dorottya, mit adott Grecsó Krisztiánnak, ez az „objektív” költészet, hogy emlékezik Gergely Ágnes költő Ágnesre, illetve ezen az estén debütál Takács Dorina / Дeva Nemes Nagy Ágnes versfeldolgozása, és ezen az estén lesz a budapesti bemutatója a Nem akarok zenére fogalmazott életmű-előadásnak, ami a 100 éve született Nemes Nagy Ágnes előtt tiszteleg.

MárTones: Márton-napi koncert

Nem mindennapi Márton-napi koncertre hív a MárTones zenekar november 11-én a méltán híres budai Fonóba. A Kárpát-medence népzenei hagyományait bemutatni hivatott együttes mind a hat tagja a Márton névre hallgat, nem lesz tehát igazibb Márton-napi táncmulatság a városban! A koncerten a magyar mellett a szomszédos népek és a velünk együtt élő kisebbségek népzenéi csendülnek majd fel.

Egy lakoma is kiváló Márton-napi program lehet:

BEKVART lemezbemutató és jubileumi búcsúkoncert / vendég: Ed Is On (GÖDÖR20)

Lemezbemutató koncerttel búcsúzik a Bánfalvi Eszter Kvartett. Ja, és jubileumi is. ŐsBEKVART dalok, sírva nosztalgiázás 6 percben, új és legújabb számok, régi lendület, még egyszer, utoljára.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. november 12.)

Őszi séta a Budai-hegységben

A program: séta Normafától a Libegő felső állomásáig, majd egy pihenő után leereszkedés a Budakeszi erdőben a Virág völgybe. A Rendőr Kulturális Hagyományőrző Egyesület eseménye.

Movemberi séta a férfiegészségért

Sétáljatok fel együtt a János-hegyre, az Erzsébet-kilátóhoz! A esemény célja, hogy felhívják a figyelmet a férfiak egészségtudatosságának fontosságára. Találkozó: movember 12-én 10:00 órakor a Normafa Síház mögött, a rétesezőnél.

További különleges kirándulóhelyek Budapest környékén:

Gardrób Közösségi Vásár

Magánembereknek szóló használtruha-vásár az ELTE Gömb Aulájában.

Turi MUri – Közösségi gardróbvásár

November 12-én a fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében az MU színház megrendezi a következő közösségi gardróbvásárát, ahol megunt, kinőtt, kihasználatlan ruháitokat, kiegészítőiteket adhatjátok tovább.

Modellek, makettek, játékok börzéje

Az egész művelődési házban börzét tartanak, ami nem csak vasútmodellezésről fog szólni, hanem mindenről, ami beletartozhat a játékok kategóriájába. Hajó, autó, repülő, vasút modellek, makettek és legók is lesznek.

Gasztroséta és kóstoló a Füvészkertben

Az Urban Jungle Budapest legújabb füvészkerti sétáján minden az ehető növényekről és az evésről szól. A séta vezetője Hadobás Nóra, az UJB alapítója, a BBC GoodFood Magazin állandó szerzője, egy mindig éhes gasztrorajongó, aki legalább annyira szeret az ételekről és az evésről beszélni, mint enni. Ennél jobban pedig csak a növényeket kedveli, így hát gondolt egyet és egy kétórás séta programban egyesítette mindazt, ami örömmel és lelkesedéssel tölti el, remélve, hogy időről-időre talál majd olyan sétatársakat, akikkel megoszthatja az évek alatt fejében gyűjtögetett információkat.

Novemberi Libadalom, Etyek

Az Etyeki Piknik legközelebbi eseménye épp Márton-nap környékén, november 12-én kerül megrendezésre. Reggel 10 órától ínycsiklandó libalakomákkal és a legfinomabb újborokkal várnak benneteket az Etyeki Gasztrosétány méltán híres éttermei és pincészetei. Az őszi ízek elmaradhatatlan kellékei lesznek az egynapos eseménynek, így nem csak a libaételek miatt érdemes ellátogatni a térségbe. Sült gesztenye, forralt bor, házi rétes és meleg tea – mindenki megtalálhatja majd a számára megfelelő lélekmelengetőt.

DE-PHAZZ // MOMKult

Idén ősszel a Jazzpiknik és a 90.9 Jazzy rádió közös szervezésű koncerttel várja a minőségi zene rajongóit a MOMkult-ba. November 12-én szól a jazz legjava, a különleges összefonódás garantálja a Jazzpikniktől és a Jazzy-től már megszokott magas színvonalat, fergeteges bulit és egyedi koncertélményt. Az est folyamán a színpadra lép a De-Phazz egy heidelbergi jazz együttes, mely a modern zenei irányzatokat a soul, a latin zene, a trip hop és a drum and bass elemeivel ötvözi lounge-os hangkörnyezetben.

Quartet Now! // Jedermann

Molnár Sándor generációjának egyik legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb szaxofonosa. Neve ismerősen cseng úgy idehaza, mint a nemzetközi jazz-színtéren. A 2022-ben alakult új formációja egyfajta szuper group, melynek tagjai egytől egyig mesterei a hangszereiknek. A zenekarvezető megújult együttesében saját, valamint Szakcsi Lakatos Róbert kompozíciói kerülnek előtérbe. Új utakat kereső, kísérletező hangvételű szerzeményeikben egyaránt felfedezhetőek az experimentális jazz hatásai és a hamisítatlan hard-bop és post-bop elemei.

Midnight Music Fischer Ivánnal

Nagy népszerűségnek örvend a Budapesti Fesztiválzenekar fiataloknak szóló Midnight Music programsorozata, amely során babzsákokon, a zenészek között hallgathatják meg a szellemes magyarázatokkal kísért, éjféli koncertet az érdeklődők. A következő eseményre november 12-én kerül sor a Várkert Bazárban.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. november 13.)

100+1 holdaspagony

Gedeon bácsi a lomtalanításra szánt ócskaságok között játékállatokra bukkan. A fordulatos kalandok során nyomozás indul bizonyos titokzatos lábnyomok ügyében, aztán meg számos rejtélyre fény derül, de sok titok bizony titok marad.

Őszi Csúcstúra a Gyermekvasút körül

November 13-án vasárnap kellemes vezetett egész napos családi kirándulásra invitál titeket a Gyermekvasút a budai hegyekbe: kilátás a csúcsokról – és menet közben a vidék meglepő érdekességeinek, titokzatos emlékeinek érintése, kevésbé ismert helyek meglátogatása, bemutatása.

Budapest Raft: rafttal a városon keresztül

Amikor megérkezel a partra, a Margit-szigettel szemben az óbudai Tímár utcánál, már várnak a ropogósra fújt raftok, és a biztonsági mellényed mellé mindjárt kapsz egy meleg teát is. Hatfős raftokkal indulhattok neki a nyolc kilométeres távnak, mely a Rákóczi-híd előtt ér véget.

Varázsnapok a Tücsöktanyán – Márton-napi mulatság

A Lóca együttes mesés, interaktív műsora az Angyalföldi Gyermek- És Ifjúsági Házban. Mellé Tücsök Alkotóműhely, családi társasjáték és játszóház vár benneteket.

Városi Zöld Séta – Budán

A Városi Zöld Séta programsorozat következő helyszíne a fővárosban, Budán található. Egészen pontosan Hűvösvölgy környékét járhatjátok körbe, ott felfedezhetitek majd a szebbnél szebb természetközeli helyeket és érdekességeket.

Csodás szállodák, régi történetek

A séta a hajdanvolt Hungária Fürdőben kezdődik, amely ma, kissé átalakulva Continental Hotel néven szállodaként működik. Majd a lenyűgöző Hotel Nemzeti Budapest szállodában utánajárhattok, mitől volt egyedülálló már a megnyitásakor ez a különleges épület és miért tartotta a korabeli sajtó a város legelegánsabb szállodájának.

Bunkerlátogatás a Csepel Művekben

A bunkerlátogatás a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló programcsomag, Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be.

A világ legrosszabb embere // Bem mozi

A húszas-harmincas évei fordulóján járó Julie (Renate Reinsve) története zajos sikert aratott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, elnyerte a legjobb színésznő díját, majd a világ fesztiváljait bejárva mindenhol újabb rajongókat gyűjtött.

