7 szenzációs Márton-napi lakoma Budapesten és környékén

Az egész ország libalázban ég, hiszen ismét nyakunkon Szent Márton napja, avagy a bőséges falatozás és az újbor ünnepe. Mutatunk is gyorsan hét vendéglátóhelyet Budapesten és környékén, ahol a libalakomán túl kiváló borok és zeneszó hozza hangulatba az ínyenceket.

Náncsi néni konyhájában a különleges fogásokkal kecsegtető libanapok már november 4-én elstartoltak, a rengeteg különféle kiváló ételt pedig akár kifulladásig élvezhetjük. Érdemes minél több fogást kipróbálni, hiszen igazán ízletes és sokszínű variációkkal készülnek az ünnepre. Akár a megterített, piros kockás abroszos asztalok hangulatos gyertyafényében, akár a vendéglő kerthelyiségében felállított kényelmes, fűtött sátorban foglalunk helyet, az ízélmény mindenhol garantált.

A Palotanegyed szívében található, hazai borválasztékáról, kisüzemi söreiről és ínycsiklandó ételeiről ismert Zengő Borbárban egész héten a Márton-napi libafinomságok és újborok körül forog minden. A Márton-napi Újbor & Liba Hét eseménysorozat keretein belül gourmet libaszendviccsel várják a vendégeket november 7. és 12. között. A november 11-ét kiemelt napként tartják számon, ezért aznap még több különlegességgel készülnek a látogatóknak. Ez alkalomból egy vendégpincészet, az N3 borműhely is kitelepül hozzájuk, akik személyesen kóstoltatnak majd az isteni menüsor kiegészítéseként. Jegyek az alábbi linken elérhetőek, asztalt pedig mindenképp érdemes foglalni!

Külön a libanapokra kitalált menüsorral készülnek november 8. és 13. között a népszerű Gundel étteremben. A ludas finomságokat külön-külön, leves és főétel formájában is megkóstolhatjuk, de kérhetjük háromfogásos menüben is, kedvező áron. Bármelyikre is essen a választásotok, biztosan nem fogtok csalódni.

November 11-én Márton-napi BBQ-estet tartanak a Nádas Pihenőpark Csónakházában. Az ünnep alkalmából ezen a napon a már megszokott lassú tűzön készült ételek között libafogásokat is találunk, de lesz élő zene is és újborokat kóstolhatunk a Megyeri Fivérek Borkápolnájából. Mindezt a tó partjára néző étterem csodálatos természetközeli környezetében. Ráadásként a Márton-napi ajánlat finomságaival hosszú távon is találkozhatunk, hiszen az ízletes fogások november 11-től egészen a hónap végéig elérhetőek lesznek az étteremben. Érkezés előtt érdemes asztalt foglalni telefonon vagy e-mailben.

Macesz Bistro, Budapest (november 11-től)

A pesti zsidónegyed szívében található Macesz Bistro különleges Márton-napi ételsorral várja vendégeit november 11-től a készlet erejéig. Az autentikus zsidó és magyar konyhát képviselő étterem 2022 tavaszán nyitott újra a törzsvendégek nagy örömére, ez alkalommal pedig hamisítatlan libalakomára invitálja a főváros népét! Három ínycsiklandó libás fogás közül válogathatunk itt: dönthetünk a libatáfelspicc mellett, benne többek között libamájpástétommal, erőlevessel és omlós libamellel, lehetjük voksunkat a ropogós libacomb mellett, de akár gerslikásával tálalt libaduót is rendelhetünk. Legyen bárhogy is, a főételek után vétek kihagyni az újragondolt lúdlábtortát.

November 12-én Márton-napi mulatságra invitálnak benneteket a zsámbéki Szuszogó pincesorra. A borünnep alkalmából együtt ünnepelhetitek meg a Nyakas-hegyi pincészetek borászainak munkáját és megkóstolhatjátok különböző minőségi boraikat egy igazán különleges helyszínen. Ez alkalomból összesen 11 helyi pince nyitja meg kapuit a nagyközönség számára és ad helyet ugyanennyi Nyakas-hegyi borászatnak, hogy bemutathassák boraikat. Az ételekről a Zsambqq barbeque közösség, a hangulatról pedig a Schwab’N Roses gondoskodik.

Az Etyeki Piknik legközelebbi eseménye épp Márton-nap környékén, november 12-én kerül megrendezésre. Reggel 10 órától ínycsiklandó libalakomákkal és a legfinomabb újborokkal várnak benneteket az Etyeki Gasztrosétány méltán híres éttermei és pincészetei. Az őszi ízek elmaradhatatlan kellékei lesznek az egynapos eseménynek, így nem csak a libaételek miatt érdemes ellátogatni a térségbe. Sült gesztenye, forralt bor, házi rétes és meleg tea – mindenki megtalálhatja majd a számára megfelelő lélekmelengetőt.

