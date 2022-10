9+1 nagyszerű Márton-napi mulatság az ország legkülönlegesebb helyszínein

November második hétvégéjén a Márton-napi mulatságok kerülnek főszerepbe, hiszen országszerte szerveznek libalakomával egybekötött borkóstolókat, amelyekhez még a borvidékek bebarangolásának élménye is társul. Mutatjuk, merre induljatok!

November 11. és 13. között a Pannonhalmi borvidék több településén is újra nyitott pincék várják a minőségi borok szerelmeseit. A borvidék hét meghatározó pincészete változatos borkóstoló programokkal és 2022-es újborokkal készül a háromnapos eseményre. A tervek szerint pénteken ráhangolódhatunk majd a hétvégére, hogy könnyebb legyen a szombati erős menet, amit vasárnap levezethetünk némi Márton-napi specialitással. Az utazást a menetrendszerűen induló buszos körjárat biztosítja a látogatók számára, így elkerülve az autózást.

Idén másodszorra, november 11. és 13. között ismét összefognak Tállya lakói és borászai, hogy egy hétvégére vendégül láthassák az ország borkedvelőit. A Tokaji borvidék szívében található, romantikus kis faluban csaknem minden helyben tevékenykedő borász megnyitja majd ajtaját, ezzel pedig nagyra becsült borait a turisták előtt. A falu közepén található Oroszlános Borbirtok éttermében egész héten megkóstolhatjuk a Márton-napi ételeket, a hétvégén pedig kötetlen, svédasztalos pezsgős reggelivel készülnek a látogatóknak. A gyerekek szórakoztatásáról egész hétvégén a Szabad Kézzel Alkotó Tér gondoskodik.

November 12-én Márton-napi mulatságra invitálnak benneteket a zsámbéki Szuszogó pincesorra. A borünnep alkalmából együtt ünnepelhetitek meg a Nyakas-hegyi pincészetek borászainak munkáját és megkóstolhatjátok különböző minőségi boraikat egy igazán különleges helyszínen. Ez alkalomból összesen 11 helyi pince nyitja meg kapuit a nagyközönség számára és ad helyet ugyanennyi Nyakas-hegyi borászatnak, hogy bemutathassák boraikat. Az ételekről a Zsambqq barbeque közösség, a hangulatról pedig a Schwab’N Roses gondoskodik.

Fedezzétek fel a Neszmélyi borvidéket és látogassatok el Bajra, ahol Márton-nap alkalmából újra megnyitják kapuikat a helyi borospincék. November 11-én és 12-én már a 2022-es újborokkal, finomságokkal és libaságokkal várja a látogatókat nyolc baji borászat, név szerint a Borboléta Pincekert, a Hauzer Bormanufaktúra, a Kisbaka Családi Borbirtok, a Lali Pince, a Stróbl Borház, a Turay Családi Pincészet, a Wéber Családi Pince és a Schwáb Pince. Érkezés előtt mindenképp érdemes asztalt foglalni!

Számos népszokás, hiedelem és finomság fűződik a Márton-naphoz, ezért nem meglepő, hogy a Szentendrei Skanzenben is izgalmas programkavalkáddal készülnek a november 12-i hétvégére. A kétnapos rendezvényen lesz lámpás felvonulás, kézműveskedés, borkóstolás, a Skanzen Étteremben Márton-napi svédasztalos és á la carte menüsorral készülnek a látogatóknak. Emellett őszi csemegéket felvonultató kézműves vásárban nézelődhetünk, a kisebbeknek pedig játékokkal és mesemondással kedveskednek. Asztalt akár a rendezvény ideje alatt is foglalhattok!

2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. | Weboldal

A november 11-i hétvégén nemcsak Budapestet, de a Balaton környékén is Márton-napi programkavalkádra számíthatunk, a főbb városokat pedig az ünnepre jellemző finomságok illata lengi be. Ez alkalomból november 11-én Keszthelyen 17 órakor veszi kezdetét a Szent Márton-napi lámpás felvonulás. Az ünnepségnek a Festetics-kastély parkja, illetve a város Fő tere ad otthont. A program során lovaskocsikázhatunk, részt vehetünk kézműves foglalkozásokon, lámpás libaterelésen és gesztenyesütésen, de még Márton-napi lámpást is készíthetünk.

A Tagyon-hegyi dűlőket is érdemes célba venni, amennyiben a Márton-napi hétvégét egy természetközeli helyen, kicsit nyugodtabb hangulatban töltenénk el. November 12-én a Tagyon-hegyi nyitott pincék várnak bennünket nagy szeretettel 11 és 18 óra között, újborkóstolással, meghitt hangulattal, balatoni panorámával és természetesen az elmaradhatatlan libafinomságokkal.

Ha mindezek után maradt még bennetek spiritusz, akkor vegyétek Gyenesdiás felé az irányt, ahol november 12-én 18 órától készülnek nektek egy táncházzal megfűszerezett kultúresttel. A Gyenesdiási Márton-napi Kultúrest keretében a Harangláb Együttes muzsikájával, fergeteges táncházzal, lampionos felvonulással, újborkóstolással és libasülttel kerekítenek felejthetetlen hangulatot. A program a helyi iskolások hagyományos lampionos felvonulásával indul, ezután következik az újbor kóstolása, illetve a libasültek kiosztása, végezetül pedig a szórakozás lesz főszerepben.

8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 91. | Weboldal

Aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik – tartja a mondás. Ennek örömére még két napig csatlakozhattok a Velence korzóján szervezett Márton Napi Libanapokhoz. Az esemény szervezésében olyannyira biztosra mentek, hogy néhány héttel előre hozták a programot, így október 28-tól egészen november 1-ig kóstolhattok újborokat és jellegzetes Márton-napi finomságokat. A nyár ugyan elmúlt, de jöhetnek a velencei libanapok!

2481 Velence, Tópart utca | Weboldal

Ez a hétvége ugyan leginkább a Márton-nap körül forog, de november 12-én nem csak emiatt érdemes ellátogatni a Balatonra. A Balaton-felvidék legkisebb tanúhegyének lábánál, a meghitt hangulatú Jelenréten ugyanis szuper programokkal készülnek erre a napra. A NEMSZÜRKE November keretein belül lehetőségetek lesz részt venni kreatív workshopokon, vezetett túrákon járhatjátok be a hegyesdi várromot és szabadtéren grillezhettek. Emellett egész napos beszélgetést és játékot ígérnek a Jane Goodall Intézet képviselőivel. Az esemény családi programnak is tökéletes, a részvétel viszont regisztrációhoz kötött.

8296 Hegyesd, Várdomb dűlő | Weboldal

