60+ kihagyhatatlan őszi program Budapesten 2022 novemberében

Rengeteg izgalmas programmal vár titeket Budapest 2022 novemberében. Kiállítások, koncertek, gasztro- és moziélmények, fesztiválok, séták, ingyenes programok – mindből gyűjtöttünk nektek!

Ingyenes Jam Session Est (2022. november 2.)

A Hollán Ernő utcai Budapest Jazz Clubban keddtől szombatig ingyenes Jam Session Estek várják az érdeklődőket. Estéről estére tehát más-más, tehetséges formáció biztosítja a felhőtlen szórakozással fűszerezett igényes jazz-zenét a nagykoncertek után, este 10 órai kezdettel.

Streets of Tel Aviv | PITA DAY (2022. november 2.)

Gránátalma hegyek, roskadozó zöldség-, és gyümölcs standok, frissen fracsart juice-ok, fűszerkánaán, no meg az elmaradhatatlan, minden földi jóval töltött, zhugtól és tahinitől krémes piták elfogyasztása talpon állva. A Mazel Tov a hét további napjain élőzenei koncertekkel és DJ-kkel vár titeket.

BP Undergrund // Bem mozi (2022. november 3., 11., 16.)

A vasfüggöny leomlása után a nyugati hatások pillanatok alatt táptalajra találtak: a ’90-es években élhette így fénykorát többek között a hardcore-punk, a rock/metal, a hip-hop és az elektronikus zene. A BP Underground átfogó dokumentumfilm-sorozata épp ezt, a mai kort és jelent is aktívan meghatározó időszakot tárja fel, tisztelegve a város underground szubkultúrái előtt. A négyrészes sorozatot ezúttal a Bem Mozi tűzi műsorára: november 3-án, 11-én és 16-án, valamint december 2-án sorrendben lesznek láthatók Koltay Anna és Turán Eszter alkotásai.

Brahms: Német requiem // MÜPA (2022. november 4.)

A hideg november eleje az emlékezés időszaka, mindenszentekkor felkeressük a temetőket, elhunyt szeretteink emlékét ápoljuk. A templomokban és koncerttermekben gyászmisék szólnak, így a Müpában is. November 4-én, pénteken a Concerto Budapest ezúttal a historikus régizene-előadásmód ünnepelt hazai énekkarával, a Purcell Kórussal egészül ki, hogy Vashegyi György vezényletével és két kiváló szólista, Kolonits Klára és Nyikolaj Borcsev közreműködésével Johannes Brahms remekművét, a Német requiemet adja elő.

Beck Zoltán – Vecsei H. Miklós: Kártyajáték // Ludwig Múzeum (2022. november 4.)

Beck Zoli és Vecsei H. Miklós zenés-irodalmi estje ezúttal az Ludwig Múzeumba invitálja a közönséget november 4-én, egy jó hangulatú programra. A játék során a nézők húznak a kártyapakliból, amelynek lapjaira különböző szavak vannak felírva, a művészek pedig zenével, verssel és anekdotákkal reflektálnak rájuk.

Plant-based Japán Vacsoraest // Normafa 477 (2022. november 4.)

Kiváló növényi alapú ételköltemények, gondűző dallamok: ez a megnyerő kombináció várja november 4-én, 19.00 órától az ázsiai konyhára nyitott közönséget. Barta Zsuzsi vegán séf szívet-lelket melengető közegben, izgalmas textúrájú, egzotikus ízekkel készül elvarázsolni a Normafa 477 Hütte vendégeit.

Дeva, vendég: Musspell (RO) // Akvárium Klub (2022. november 4.)

Atmoszferikus, lágy hangok, selymesen pulzáló basszus és a magyar népdalok misztikus világából merített, többszólamú mantrák jellemzik a budapesti Takács Dorina, alias Дeva dalait. A 22 éves előadó november 4-én az Akvárium Klub Nagyhalljában lép színpadra, és egy ősi földre repíti hallhatóit.

Zenevonat szuperkoncert // Barba Negra (2022. november 4.)

November 4-én pótolja a Barba Negrában tavasszal elmaradt koncertjét az Abrakazabra. A Zenevonat Szuperkoncerten a magyar rockzene történetének egyik legmeghatározóbb zenekarának, az LGT legsikeresebb dalait adják elő, mindezt az ikonikus banda két tagjának (Karácsony János, Solti János) közreműködésével.

New Jazz From Finland // Opus Jazz Club (2022. november 4-5.)

Az Opus Jazz Clubba újra megérkeznek a friss északi áramlatok: november 4-5. között két finn jazzformáció áll színpadra. Linda Fredrikkson simogató zenéjét singer-songwriterek ihlették, a Katu Kaiku pedig a jazzt a progresszív rock és a pop gondosan válogatott elemeivel egyesíti.

Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál (2022. november 4-6.)

„Bármit játszunk ezen a hangszeren, a gitár mindig azt mondja, hogy „I love you” – vallja Eötvös József Liszt-díjas gitárművész, a Zeneakadémia egyetemi tanára, aki 9 évvel ezelőtt hívta életre a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivált, amely azóta is az ország legjelentősebb nemzetközi gitáros eseménye. Az idei évben a Zeneakadémián a világhírű Grammy-díjas David Russell, a nemzetközi hírű, a világ legjelentősebb versenyei által díjazott Zoran Dukic és egy különleges műsorral, Bach és Piazzolla műveivel a Montenegrin Guitar Duo lép fel. Napközben nyilvános mesterkurzusok, este koncertek várják a gitár szerelmeseit a programsorozaton.

Bornegyed – Pincejárat (2022. november 5.)

Mint, minden hónap első szombatján, ezúttal november 5-én várja a bor, a gasztronómia és a kultúra szerelmeseit a Budafoki Pincejárat. Ezen a napon is a BorGiorno (Szieszta Pont) elől ingyenes transzferbuszok indulnak, és helyi borászok várnak benneteket varázslatos pincéikben. Persze, ha úgy tartja kedvetek, nemcsak busszal, hanem autóval, tömegközlekedéssel vagy akár gyalog is felfedezhetitek Budapest Bornegyedét. Pincesétákkal, borlovagrendi bemutatóval, bor- és pezsgőkóstolóval, Márton-napi libasülttel, pincekvízzel és borkóstoló játékkal várnak benneteket.

Az I. Nagy Bolhapiac! (2022. november 5.)

Első alkalommal rendeznek bolhapiacot a Virág Benedek Ház termeiben. Keressetek, kutassatok izgalmas, egyedi dísztárgyak után, nézelődjetek, cserélgessetek, vásároljatok, ki tudja, mi akad a kezetekbe!

MÁV Szimfonikus Zenekar: Őszi koncert (2022. november 5.)

A Magyar Zene Háza sorozatának részeként ezúttal az őszhöz kapcsolódó interaktív hangversenyét be a MÁV Szimfonikus Zenekar, ahol a leghíresebb zeneszerzők műveivel, az évszakhoz kapcsolódó vetítéssel, közös zenei játékokkal, népdalok és mondókák megidézésével segítik a gyerekeket abban, hogy megismerkedjenek, és lehetőleg örök barátságot kössenek a klasszikus zene és a hangszerek világával.

Whisky Show Budapest (2022. november 5-6.)

November 5. és 6. között 600-nál is több, minőségi whiskyt és érlelt párlatot kóstolhatnak meg az érdeklődők az impozáns Corinthia Hotelben. A tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Whisky Show Budapest keretében lehetőség adódik a hagyományok ápolására és a hazai whiskykultúra megismerésére.

WAMP // Bálna Budapest (2022. november 6.)

A WAMP design vásár november 6-án beköltözik a Bálna Budapest 1. emeletére, ahol magyar tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság.

Természetséta a mátyásföldi repülőtéren (2022. november 6.)

Fedezzétek fel az egykori mátyásföldi repülőtér és környéke természeti értékeit zoológus segítségével!

Aperitivo Sundays // Baccanale Budapest (2022. november 6., 13., 20., 27.)

Vasárnaponként az ízelőbimbók lenyűgözésére vállalkozik tradicionális olasz estek keretében a Király utcai Baccanale Budapest. Az olasz bárban november 6-án, 13-án, 20-án és 27-én 17.00 óra és 22.00 óra között finomabbnál finomabb, étvágyfokozó falatokkal telik meg a büféasztal.

„Olyan vagyok, mint a tükör” – POLCZ ALAINE 100 // Várkert irodalom (2022. november 7.)

A Várkert Irodalom november 7-i estjének középpontjában az idén száz évvel ezelőtt született Polcz Alaine nem mindennapi élete áll. Juhász Anna és meghívott vendégei annak járnak utána, hogyan vált a háború borzalmait átélő, traumatizált fiatal nőből népszerű író és elismert pszichológus.

Márton-napi bor- és liba hét // Zengő Borbár (2022. november 7-12.)

Márton-nap alkalmából november 7. és 12. között ,,libalakomát” tálal ropogós újborai mellé a Zengő Bár. A hétfőtől szombatig elérhető menüsorban, amelyet a Hello Röfi készít, pénteken és szombaton gourmet libaszendó is helyet kapott. Az ételekhez az N3 Borműhely által kiválasztott borok kerülnek a poharakba.

Magyar Hősök I Szabadulószínház (2022. november 8.)

Az előadás történetében öt középiskolás diák vállalkozik arra, hogy tanáruk vezetésével egy rendhagyó történelemóra keretében ellátogassanak egy speciális szabadulószobába, a XX. Század Arénába.

Toronykilátó látogatás (2022. november 9.)

Tárlatvezetés és toronykilátó látogatás a Budapest-Belvárosi Főplébánia-templomban.

Grecsó Krisztián, Dés László, Dés András – Lányos és fiús apák (2022. november 10.)

Jazz és irodalom különleges párbeszéde ez az este. Grecsó Krisztián történeteiben mindig ott van a velünk élő és a gyerekeinknek tovább adható, elmesélhető múlt. Ezekre az ódon és mégis mai mesékre reagál, improvizál a híres zenészcsalád két tagja, apa és fia. Minden este egyedi, megismételhetetlen. Az író friss írásaiból válogat, Dés László szaxofonja és Dés András ütőhangszerei válaszolnak rá, festik meg a zene nyelvén apák és gyermekeik világát.

BLUE sPOT: SZÁZFÉLE VÁLTOZATBAN Hommage à Cseh Tamás (2022. november 10.)

Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János legemlékezetesebb dalai újragondolt hangszerelésben.

Orchidea és bromélia kiállítás “Őszi zsongás orchideákkal” (2022. november 10-13.)

Szépséges virágú, sokféle színű és formájú növények. Legyenek azok a sokfelé kapható, könnyen tartható Lepkeorchideák vagy a nehezen virágoztatható, csak a gyűjtőknél nyíló különleges példányok, mindegyiket megismerhetitek, ha a Vajdahunyadvárba látogattok ezen a hétvégén.

Nemes Nagy Ágnes 100 – Gálaest (2022. november 11.)

Ezen a gálaesten kiderül, melyik vers áll a legközelebb Beck Zoltánhoz, hogy találkozik színművészként Nemes Nagy verssel Udvaros Dorottya, mit adott Grecsó Krisztiánnak, ez az „objektív” költészet, hogy emlékezik Gergely Ágnes költő Ágnesre, illetve ezen az estén debütál Takács Dorina / Дeva Nemes Nagy Ágnes versfeldolgozása, és ezen az estén lesz a budapesti bemutatója a Nem akarok zenére fogalmazott életmű-előadásnak, ami a 100 éve született Nemes Nagy Ágnes előtt tiszteleg.

MárTones: Márton-napi koncert (2022. november 11.)

Nem mindennapi Márton-napi koncertre hív a MárTones zenekar november 11-én a méltán híres budai Fonóba. A Kárpát-medence népzenei hagyományait bemutatni hivatott együttes mind a hat tagja a Márton névre hallgat, nem lesz tehát igazibb Márton-napi táncmulatság a városban! A koncerten a magyar mellett a szomszédos népek és a velünk együtt élő kisebbségek népzenéi csendülnek majd fel.

Márton-napi Gyertyafény Expressz (2022. november 11.)

Nem mindennapi vonatútra csábít november 11-én az exkluzív Gyertyafény Expressz, mely ezen a napon Nagymarost tűzi ki úti célnak. A háromórás vonatút alkalmával az Orient Expressz hangulatát is meghazudtoló luxus szerelvény bár- és nosztalgiakocsijai állnak majd a vendégek rendelkezésére. A zongoraszó mellé üdvözlőital, finom borok és kifogástalan vendéglátás jár, kétféle, libát nem nélkülöző és egy vegetáriánus menüvel megkoronázva a Márton-napot. A Nyugati pályaudvarról 18:50-kor kigördülő expressz 22 órára ér vissza Budapestre. Regisztrálni november 2-ig lehet.

BEKVART lemezbemutató és jubileumi búcsúkoncert / vendég: Ed Is On (GÖDÖR20) (2022. november 11.)

Lemezbemutató koncerttel búcsúzik a Bánfalvi Eszter Kvartett. Ja, és jubileumi is. ŐsBEKVART dalok, sírva nosztalgiázás 6 percben, új és legújabb számok, régi lendület, még egyszer, utoljára.

DE-PHAZZ // MOMKult (2022. november 12.)

Idén ősszel a Jazzpiknik és a 90.9 Jazzy rádió közös szervezésű koncertettel várja a minőségi zene rajongóit a MOMkult-ba. November 12-én szól a jazz legjava, a különleges összefonódás garantálja a Jazzpikniktől és a Jazzy-től már megszokott magas színvonalat, fergeteges bulit és egyedi koncertélményt. Az est folyamán a színpadra lép a De-Phazz egy heidelbergi jazz együttes, mely a modern zenei irányzatokat a soul, a latin zene, a trip hop és a drum and bass elemeivel ötvözi lounge-os hangkörnyezetben.

Midnight Music Fischer Ivánnal (2022. november 12.)

Nagy népszerűségnek örvend a Budapesti Fesztiválzenekar fiataloknak szóló Midnight Music programsorozata, amely során babzsákokon, a zenészek között hallgathatják meg a szellemes magyarázatokkal kísért, éjféli koncertet az érdeklődők. A következő eseményre november 12-én kerül sor a Várkert Bazárban.

Márton-napi Makettkiállítás és vásár (2022. november 12-13.)

Kétévnyi kényszer szünet után, immár kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Márton napi makettkiállítás.

Alter Bridge // Papp László Budapest Sportaréna (2022. november 14.)

Az Alter Bridge téli európai turnéja Pawns & Kings néven 18 ország 25 városát érinti, november 1-én kezdődik Hamburgban és december 12-án zárul Londonban. A banda Magyarországot is útba ejti, 2022. november 14-én lépnek fel a Budapest Arénában. Az Alter Bridge jelenleg keményen dolgozik hetedik stúdióalbumának felvételein, ami az év második felében fog megjelenni, így az európai rajongók hallhatják élőben az új dalokat a világon elsőként. A turnéhoz előzenekarként a Grammy-díjas rock banda, a Halestorm is csatlakozik. Az elképesztően erős fellépéseikről elhíresült zenekar programja minden bizonnyal kihagyhatatlan csemege lesz.

The Cat and the Devil // Jedermann (2022. november 15.)

November 15-én a Ráday utca egyik leghangulatosabb bárjában, a Jedermannban James Joyce The Cat and the Devil (A macska és az ördög) c. elbeszéléséből, valamint verseiből hallhatunk zenés előadást angolul, ami után bensőséges kamarazenei koncert járja körbe a szerelem témáját. Az esemény becsületkasszás.

iamyank lemezbemutató // Akvárium Klub (2022. november 16.)

November 16-án az Akvárium Klub Kishalljában ünnepli második, Láttam a jövőt meghalni c. nagylemeze megjelenését iamyank. A zenész-producer lemezére hat évet kellett várnia a nagyközönségnek, ezért a méltó bemutatáshoz exkluzív felállás és vizuális anyag társul. Az est során szintén fellép ONAKOM.

Bowie Acoustic by Cosmic Maze // Hunnia (2022. november 16.)

Az egyedi és megismételhetetlen David Bowie szellemiségét idézi meg november 16-án a Cosmic Maze, ezúttal akusztikus felállásban. A helyszín a Bank utcai Hunnia Bisztró, ahol a hallgatóság közel két tucat Bowie-dal révén ismerheti meg a legendás zenész különleges zenei világát.

Városligeti Műjégpálya nyitónap (2022. november 17.)

November közepén megkezdődik a korcsolyaszezon Budapest egyik leghangulatosabb szabadtéri jégpályáján. A Városligeti Műjégpálya a teljes szezonban számos programmal várják a siklás szerelmeseit.

Zene éjszakája (2022. november 17.)

Idén hatodik alkalommal, ezúttal november 17-én ismét klasszikus, de nem komoly zenei koncertekkel telik meg a főváros. A pár hete Az év zenekarának választott Budapesti Fesztiválzenekar kamaraformációi újra Budapest legkedveltebb bárjaiban, kávézóiban lépnek fel. A zene éjszakáján a főváros több pontján élvezhetjük az ingyenes minikoncerteket.

Miller Budapest Essentials (2022. október 17-20.)

A Miller Budapest Essentials 2022 eseménysorozat keretében lesz három napunk novemberben, mikor kiszakadhatunk a megszokottból és új szintre emelhetjük a szórakozás és az urban life életérzését. November 17. és 20. között három különleges budapesti épület ad majd otthont a BPES programsorozatának, ahol a kiváló külföldi és magyar előadók felelnek majd a felhőtlen és megismételhetetlen hangulatért.

Őszi Zsendülés a Lumenben (2022. november 18.)

Borozással egybekötött, zenés hétköznapbúcsúztatóval várja vendégeit november 18-án, délután 5-től majdnem éjfélig a Horánszky utcai Lumen Kávézó. Az italokat a Zsendülés – Veraison fedőnév mögött álló, kiváló tokaji pincészetek (Homoky, TR Művek, Zsirai) biztosítják. A zenéről DJ Popdavec gondoskodik.

FRENK és ROBI // Gödör Klub (GÖDÖR 20) (2022. november 18.)

Frenk és Robi tizenhat éven keresztül zenélt együtt a Hiperkarmában, több száz nagy sikerű koncertet adtak és rengeteg közös élményt gyűjtöttek be ez alatt az idő alatt, amely élmények jelentős része a 2002 és 2012 között működő legendás Erzsébet Téri Gödör Klubhoz kötődik: ide jártak szórakozni, itt volt a próbatermük, az első nagy fellépéseik, gyakorlatilag együtt cseperedtek fel a hellyel, és szó szerint több időt töltöttek el itt, mint otthon. A Gödör Klub idén ünnepli huszadik születésnapját, és ebből az alkalomból Frenk és Robi úgy döntöttek, hogy egy közös akusztikus koncerttel tisztelegnek a régi idők emléke előtt olyan dalokkal, amelyek vagy abban a bizonyos hőskorban születtek, vagy valamilyen módon azokhoz az időkhöz kapcsolódnak.

Parno Graszt // A38 (2022. november 18.)

Emlékezetes estére készülhet, aki jegyet vált a Parno Graszt november 18-i fellépésére. Az egyik legnépszerűbb, tradicionális cigányzenét játszó zenekar, amely világszerte belopta magát közönsége szívébe, az A38 Hajó fedélzetére lép, hogy dinamikus előadásmódjával lángra lobbantsa a nézőteret.

Folk-kocsmakvíz // Hagyományok Háza (2022. november 19.)

A november 19-i táncház előtt Folk-kocsmakvízre invitálják a játékos kedvű baráti társaságokat a Hagyományok Házába. A feladványok a hagyományos paraszti kultúrához és táncmozgalomhoz kapcsolódnak, így kifejezetten a táncházas közönség érdeklődési körébe tartozó rejtvények várják a csapatokat.

Kraft Kézműves Vásár // Szimpla Kert (2022. november 19.)

Novemberben megrendezésre kerül a kultikus Szimpla kertben az oly sokak által kedvelt kézműves vásár, melyen hazai művészek egyedi alkotásait vásárolhatják meg a helyszínre látogatók. Hatalmas ital és étel kínálat mellett hangulatos zene is várja a művészet iránt érdeklődőket.

Ferencváros ★ hagyományos és modern arcai – gasztrokulturális élménynap (2022. november 19.)

Egy fáradtság- és búfelejtő, vidám élménynap, melyen felfedezhetitek Ferencváros rejtett értékeit. Hagyjátok magatokat elkényeztetni ízeivel és kellemes fürdőjével!

Macskamánia – Nemzetközi Macskakiállítás (2022. november 19.)

A kiállításon naponta több száz különleges macska, gyerekprogramok, táp- és felszerelésvásár várja az érdeklődőket.

Hisztis szobanövények megszelidítése (2022. november 20.)

A workshopot a sok növénygyilkosság, kísérletezés, kutatómunka, szobanövényes egyéni konzultáció és sikerrel záruló próbálkozások hívták életre. Most pedig szeretnék átadni a tudást, amit a hisztis szobanövényeinkkel kapcsolatban tanultak és tapasztaltak.

Legkisebbek mozija: Vízipók-csodapók (2022. november 20.)

Az egészestés film a rajzfilmsorozat első két szériájának egyes epizódjaiból készült, amelyeket összekötő jelenetekkel egészítettek ki.

Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet: About Time (2022. november 22.)

Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint és az idő – ez a viszonyrendszer több szempontból rejt magában izgalmakat. Új lemezük címe About Time. A zene időben zajló művészet, a jó „time”, a karakteres ritmikai alap pedig a jazz lelke. Ennél szubjektívebben tekintve: a két művész élete különleges pillanathoz érkezett. Mestereik és a rájuk nagy hatást gyakorló zenészek még igencsak aktívak, a náluk fiatalabb generáció, amelyre talán ők hathatnak, érett, friss hanggal érkezik. Úgy érezték, itt az ideje mindezt megünnepelni.

Kerekes Band // A38 (2022. november 23.)

November 23-án az A38 színpadára áll a népzenei alapokat különböző műfajok elemeivel ötvöző Kerekes Band. A kétszeres Fonogram-díjas zenekar stílusa a kezdetektől folyamatosan formálódott, és napjainkra egyedivé és összetéveszthetetlenné forrta ki magát. Személyesen megtapasztalni rendkívüli élmény.

A jazz városai #3 – Kansas City (2022. november 26.)

A jazz városai sorozat eredeti hang- és képfelvételekkel, a személyes tapasztalat hitelével mutatja be a jazz kialakulásában és fejlődésében kulcsszerepet játszó nagyvárosok, New Orleans, Chicago, Kansas City és New York színes világát.

LIAison – zenés stand up Pokorny Liával (2022. november 25.)

November 25-én a Centrál Színház ismét műsorára tűzte Pokorny Lia színésznő méltán népszerű, egyszemélyes zenés standupját, a LIAison-t. A másfél órás előadás alatt 15 nő érdekfeszítő történetét ismerhetjük meg Pokorny Lia megnyerő tolmácsolásában, miközben harmonikán élőben kíséri Kéméndi Tamás.

Újbudai Karácsonyi Vásár (2022. november 26.)

Igazi téli hangulattal, forró téli italokkal, édességekkel, street food finomságokkal, és ajándékötletekkel várnak benneteket a 11. kerületi Allee bevásárlóközpont melletti forgalmas sétányon.

Török fürdőséta a Rudas fürdőben ★ Szerb séta a Tabánban ★ Görög ebéddel (2022. november 26.)

November 26-án újabb, izgalmasnak ígérkező fürdősétát szervez az Experience Balkan csapata. Ezúttal a Tabán és a Rudas Fürdő világa nyílik meg az érdeklődők előtt, akik saját bőrükön tapasztalhatják meg a török fürdőkultúra varázsát. A program kulináris élményekkel zárul a görög Floga Grillben.

Lead Zeppelin – A taste of keyboards (2022. november 26.)

A több mint 18 éves Lead Zeppelin egy különleges műsorral tér vissza a Muzikumba. Ezúttal olyan Zepp-dalok kerülnek be a repertoárba, amelyek billentyűs hangszerekre épülnek (pl.: In the Light, The Rain Song). John Paul Jones remek témáit Gyöngyösi Gábor, a Hooligans billentyűse fogja megszólaltatni.

Pilinszky másként // Magyar Zene Háza (2022. november 27.)

A legendás magyar költő születésének 101. évfordulóján megzenésített Pilinszky-verseket hallhat a közönség a Magyar Zene Háza kivételes akusztikájú koncerttermében. A november 27-i rendezvényen a Kertész Imre Intézet Pilinszky másként c. zenei pályázatának díjazott alkotásai csendülnek fel.

Hot Jazz Band és Kozma Orsi Adventi koncertje (2022. november 27.)

Kozma Orsi és a Hot Jazz Band első közös műsora sok izgalmas pillanatot ígér. Az Jazz+Az és a Cotton Club Singers formációkból is jól ismert énekesnőről tudható, hogy a jazz mennyire közel áll a szívéhez. A Hot Jazz Band mintegy három évtized amerikai és magyar muzsikáját felölelő repertoárja nagyszerű alkalom egy közös műsorra sokoldalú vendégével.

