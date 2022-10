Halloween 2022: a legjobb bulik, partyk és családi programok Budapesten

Budapest 2022-ben is számtalan programmal várja a felnőtteket és gyerekeket halloween alkalmából. Bulik, partik, koncertek, mozi, családi és gyerekprogramok – mindből találhatsz összeállításunkban.

Családi és gyerekprogramok halloween alkalmából

Szerdától véres sötétségbe borul az Unicorn Bisztro. Az étlap is megújul, rettegjetek rémséges ételeiktől, italaiktól és desszertjeiktől!

A következő napokban a Bem Mozi több halloweenhez kapcsolódó filmet is műsorára tűz. Vászonra kerül többek közt A halott menyasszony, a Szellemirtók, az Interjú a vámpírral és 31-én a The Rocky Horror Picture Show is.

Egy fergeteges, TÖKben gazdag napot faragtak nektek, ahol a főszerep természetesen a TÖKé lesz, amelyek majd fürTÖKben lógnak a téren, s csak arra várnak, hogy délután 3-ól átvegyétek ezeket a még kicsit TÖKéletlen TÖKöket, hogy aztán ti faragjatok belőlük TÖKéletest – amelyekből a legTÖKösebbeket díjazzák is. Ezen túl gyerekkoncert, látványkonyha és tűzzsonglőrök is várnak titeket.

Tökszépségverseny, virágjóslás, vámpírvadászat, seprűlovaglás és boszorkánytea-kóstoló is vár benneteket a Füvészkertben.

A különleges hangulatú eseményen tűzzsonglőrökkel, remek szelfi-, illetve fotótémát kínáló halloweeni hangulattal, családi tökfaragással, kézműveskedéssel, boszorkányos arcfestéssel, mécsesek ösvényével és vurstlival várnak titeket az Állatkertben.

Dübörgő zenére együtt futhattok keresztül a belvároson, mindezt ijesztő és mókás jelmezekben.

Október 28-tól november 1-ig idén is megrendezésre kerül a Halloween a Cirkuszban elnevezésű programsorozat, aminek keretében a Magyar Nemzeti Cirkusz műsorát kibővítve, programokkal megtűzdelve és halloweenre hangolva láthatják az érdeklődők.

Október 29-én több különlegességgel is várnak a Czakó piacon. Lesznek gyönyörű krizantémek, jelmezes termelők, tök, halloweeni fotósarok és arcfestés is.

A Halloween Expressz az édesszájú gyermekek mennyországába indul, ahol sok édesség és számos apró ajándék vár a legügyesebbekre. Az utazás során boszorkányokkal, varázslókkal és szellemekkel is találkozhatnak majd a kicsik. A bátrabbak különleges varázserővel bíró szelleműző töklámpást készíthetnek.

Tökfargás, interaktív gyerekkoncert, táncbemutatók, rémségverseny és tűzzsonglőrök várnak titeket Molnár-szigeti Tündérkertben.

Jelmezverseny, haláli sörök és különleges halloweeni főzdetúra vár titeket FIRST Craft Beer Sörfőzde és Taproomban.

Hét állomáson kell különböző tematikus feladatokat teljesítenie a kalandoroknak, és a sikeres pecsétgyűjtést cukorkával jutalmazzák. Ezen túl lesz jelmez- és tökfaragó verseny, jósbarlang, sütivásár és táncbemutató is.

Induljatok el a kalandokkal teli útra és fejtsétek meg a Piczinke rejtvényt, keressétek meg a receptet és gyógyítsátok meg Makarónit, a huncut pónit. Az interaktív mese mellett tökvásár is lesz. Irány a boszorkányok kuckója is, ahol mindenféle vicces portéka vár a gyerekekre!

Tudunk filmeket is ajánlani otthoni halloweenezéshez:

Interaktív játszóház és kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak az ősz kiemelt sztárjával, a sütőtökkel a főszerepben. Arcfestők, komédiások és sok-sok érdekesség vár mindenkit a Várkert Bazár októberi kavalkádján.

A kb. 2 órás kreatív kézműveskedés keretein belül lesznek szellemes játékok, világító tök festés, csokitartó textiltáska festés és csokis finomságok is.

Várják a kicsiket és nagyokat egy rémületesen mókás vasárnapra. Lesz bábszínház, tökfaragás, rajzfilm vetítés, tűzoltós gyerekprogramok, vidámság, kacagás, extrém Halloween-italok is.

Halloween 2022: partyk, bulik és koncertek Budapesten

Egy éjjelen át az Upside down ijesztő fellegében bulizhattok, de szerencsére a kedvenc zenéitek játsszák, így Vecna nem tud elragadni titeket.

Találkozás rég látott barátokkal, régi nagy zenékkel egy különleges hangulatú estén. Tom Beaufoy és Pat Pardy nem kevesebb, mint 15 év után térnek vissza egy minden igényt kielégítő 2 órás oldskool szettel. Mellettük, a több, mint 30 éve aktív DJ Palotai, a Gemcamp duó és Adam Dolph is növelik az est fényét.

A legnagyobb beltéri aquapark megnyitja kapuit egy rémisztően őrületes estére, óriási show-val, ahol a tűzzsonglőrök és táncshow gondoskodnak a forró hangulatról.

Kísértetiesen jó hangulattal, félelmetesen masszív ütemekkel és reggel 10-ig tartó tánccal várnak a Symbolban.

Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat? Eljött a feltámadás ideje. Pop, csillám és szabadság. Egy új fülbemarkoló románc a régi szerelem emlékére.

A mexikói hagyományok szerint a halál az élet része, így a halottak napi megemlékezések a fesztelen, jó hangulatú ünneplésről szólnak. Señorita Tereza idén is sejtelmes álarcot öltve, karneváli hangulatban vár benneteket október 30-án és 31-én. A tipikus mexikói halottak napi elemekkel díszített jelmezben érkezők versenyén idén is értékes nyereményekkel lehet gazdagodni. A 3Coyotes misztikus ütemeire hangolódva a pislákoló gyertyák tövében 18 és 20 óra között profi maszkmesterek segítségével húzhattok álarcot (erre előzetes regisztráció szükséges).

2022 október 31-én nyílt napot tart a Frakk labor. A történelemben először megtekinthetitek, hogyan készülnek a legkísértetiesebb kísérletek. Dr. Frakk természetesen nem marad segítség nélkül, több vegyész bróka is fog bemutatót tartani. Dr. Koms és Dr. Frakk ezen az estén fogja először bemutatni legújabb kreálmányát, a Frakkeinsteint. A laborba érkezik még a legkülönlegesebb vegyvédelmi maszkjáról híres Hundred Sins is.

Egy éjszakára ismét megnyínak a holtak világának kapui és a Hiperkarma zenekar immáron 14. alkalommal ad jelmezes megakoncertet mindazok örömére, akik szintén jól tudják, hogy nem az számít mi van a halál után, hanem, hogy mi van az élet után.

Ezúttal a tavaly megjelent, Gubancos album dalain kívül régebbi lemezekről is szemezgetni fognak, hamisíthatatlan betyár hangulatban és halloweeni tradícióhoz híven, beöltözve.

Október 31-én mega libabőrök közepette idézik meg a legveszélyesebb New-School Hip-Hop, RnB és Mainstream trekkek mindenségét, hogy egy eternális halloweeni frászt telepítsenek Madam lakosztályába.

Ismeritek a halloween történetét?

Október 31-én, hétfőn 20-23 óra között Magyarország legnagyobb beltéri játszóháza, az Elevenpark Újbuda Center kinyitja kapuit a szórakozni vágyó felnőtteknek is.

Egy estére Hawkins városává változik az Analog Music Hall, ahol a 80-as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhattok.

Közép-Európa legnagyobb csarnokfesztiválja több ezer haláli arccal, aki nem fél fesztiválozni a főváros kedvenc csarnokában.