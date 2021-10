8+1 szeretni való film halloweenre, amit az egész család imádni fog

A halloween sokak számára telhet horrorfilmek nézésével, de ki gondol azokra, akik nem szeretnek félni?! Nekik gyűjtöttünk össze néhány olyan alkotást, ami garantáltan nem emeli meg a pulzusod, a hangulatot viszont tökéletesen átadja.

Coco

A 2017-ben bemutatott, Coco című Disney-film ugyan gyerekeknek készült, de az egész család számára élvezhető lehet. A történet igazán különleges, hiszen bemutatja a mexikói kultúrát, ezen belül pedig azt, hogy a térség lakói hogyan állnak a halál kérdéséhez. A mexikói nép szokásait bemutatva egy sokkal könnyedebb oldalát ismerhetjük meg az elengedésnek, gyermeki köntösbe csomagolva. Ez a mese egyértelműen olyan alkotás, amit mindenkinek látnia kell legalább egyszer, és nem csak halloweenkor.

A halott menyasszony

Tim Burton a halloweeni filmek koronázatlan királya, ezért az ő általa írt és rendezett A halott menyasszony című, néhol ijesztő elemekkel tarkított mesefilm sem maradhat el idén októberben. A történet a 19. század végén, egy kis faluban játszódik, ahol Victor és Victoria éppen az esküvőjükre készülnek, pedig még soha nem látták egymást. A próbamenyegzőn Viktor nem igazán remekel, ezért az erdőbe megy gyakorolni, de nem is sejti, hogy egy faág helyett véletlenül egy halott menyasszony ujjára húzza fel a gyűrűt, akitől nem szabadul meg könnyedén.

Földre szállt boszorkány

Mielőtt Nicole Kidman olyan drámasorozatokban szerepelt volna, mint a Tudhattad volna vagy a Hatalmas kis hazugságok, a kétezres évek elején leforgatott egy romantikus vígjátékot Will Ferrellel az oldalán. A színésznő alakításában megismerjük Samanthát, aki a hétköznapi életben próbálja eltitkolni különleges varázserejét. Ez egészen addig sikerül is neki, amíg szerepet nem kap a kilencvenes évek egyik közkedvelt vígjátéksorozatának újragondolt változatában, amelyben egy boszorkányt kell alakítania. Ha egy könnyed, boszorkányokkal teli komédiára vágysz, idén halloweenkor ez lesz a te filmed.

Karácsonyi lidércnyomás

A világhírű rendező, Tim Burton ötlete és rajzai alapján készült animációs mesének is egyértelmű helye van a listánkon. Amikor Jack Skellington, Halloween városának polgármestere és rémisztgetője hirtelen Karácsony városában találja magát, elhatározza, hogy elrabolja a Mikulást, és átveszi az ünnepeket, így az év örömteli időszaka félelemtelivé válik. A mese címe ugyan nem erre utal, de a Karácsonyi lidércnyomás nem csak karácsonykor, hanem halloweenkor is megállja a helyét. Hiszen a Tim Burton-féle sötét, sejtelmes hangulat garantált, csak úgy, mint az érdekes karakterek bemutatása.

Ollókezű Edward

A mostanában inkább botrányairól híres Johnny Deppre akár Tim Burton múzsájaként is tekinthetünk, hiszen nem csak szinkronszínészként, hanem színészként is remekel a rendező több filmjében is. Ilyen például az Ollókezű Edward, amelyben egy különc feltaláló által készített, érzékeny lelkű, emberszerű lényt alakít, aki félkész állapota miatt kénytelen olló kezekkel élni, és csak arra vágyik, hogy elfogadják. Amikor nevelője egy lakatlan kastélyban rátalál, úgy dönt, hogy befogadja a félelmetes, de érző szívű Edwardot. Új szomszédai hamar megkedvelik őt, és még szerelembe is esik, de bár ne tette volna.

Addams Family

Az egytől egyik furcsa kinézetű, szerethetően rosszindulatú és szokatlan szokásairól híres családról készült filmek bármelyike felkerülhetne a listára idén halloweenkor. Mi most a kilencvenes évek elején készült, Addams Family – A galád család című alkotást emelnénk ki, mert ez a legkultikusabb az eddig készült Addams Family-filmek közül. A család mindent elkövet, hogy visszataszítónak tűnjenek, valahogy mégsem érzed őket utálatos karaktereknek, ezért ez egy tökéletes halloweeni vígjáték lehet a filmmaratonhoz.

Matilda, a kiskorú boszorkány

Az 1996-ban bemutatott Matilda, a kiskorú boszorkányra biztosan sokan emlékeztek gyermekkorotokból. Akkoriban rengeteget adta a tévé, azóta pedig még Netflixre is felkerült. Ez is mutatja, hogy a nevelőszülőkhöz került, telekinetikus képességgel rendelkező Matilda története még ma is releváns lehet. A kislánynak már csak azt kell megtanulnia, hogyan használja a boszorkányságot jóra, így pedig könnyebben vegye élete akadályait.

Enola Holmes

A Stranger Things sorozatból ismert Milly Bobby Brown főszereplésével készült el az Enola Holmes, ami ugyanabban a filmes univerzumban játszódik, mint a Sherlock Holmes. Ugyan a film nem kimondottan számít halloween-kompatibilisnek, hiszen nincsenek benne szellemek, boszorkányok vagy démonok, a történet középpontjában álló rejtély miatt a főszereplő néha egészen rejtélyes és izgalmas helyzetekbe kerül. Így akár még ilyenkor is megállja a helyét, ha nem feltétlenül ragaszkodsz a megszokott halloweeni karakterekhez.

+1 A Harry Potter-filmek

Talán mondanunk sem kell, hogy ebben a témában bármelyik Harry Potter-rész megállja a helyét. Sötét hangulat, boszorkányok, varázslók, pókok és trollok, akármelyik részt nézed meg, biztosan könnyedén ráhangolódsz a halloweenre.

Ha pedig úgy érzed, nincs gondod a félelemmel, alábbi válogatásunkat neked ajánljuk: