6 pompás hely Budapesten, ahol mennyei rétesek repítenek vissza az időben

Kisgyerekkorunktól kezdve tudjuk, mi történik akkor, ha épp nem lépünk egyszerre. A jó hír azonban, hogy Budapesten járva-kelve, egyszerre lépve, avagy sem, ezen a 6 helyen biztosan kapunk rétest, ráadásul nem is akármilyet.

A belváros szívében 2007-ben alapított családi étterem, az Első Pesti Rétesház célja, hogy megőrizze és tovább is örökítse a régmúlt hagyományokat. Mennyei rétesük fátyolvékony és ropogós tésztájával dobogtatja meg a szíveket, túrós, szilvás, káposztás és mákos alapízeik mellett pedig naponta változó különleges ízekkel várják vendégeiket.

1051 Budapest, Október 6. utca 22. | Weboldal | Facebook

Nem csalás, nem ámítás itt bizony olyan rétesbolttal van dolgunk, ahol valóban 1926 óta készítik a házi, nyújtott réteseket, méghozzá 17 féle ízben. A Rétesbolt anno 1926 bármelyik üzletére is essen a választásunk, a tökös-mákos, tejberizses, répás és diós ízben kapható réteseikkel képtelenség versenybe szállni.

1088 Budapest, Vas u. 1. | 1135 Budapest, Lehel utca 38. | Weboldal | Facebook

Megkerülhetetlen pont a rétes iránt rajongók számára a több budapesti és vidéki helyszínnel is rendelkező Monarchia Rétesház. A nyújtott és hajtogatott, ropogós tésztába kivétel nélkül kiváló alapanyagok kerülnek, így kóstolhatunk náluk fantasztikus szilvás, almás, túrós rétesek mellett olyan ritkaságokat is, mint a kapros-túrós és konyakmeggyes-mákos.

Több helyszínen Budapesten | Weboldal

27 éve aranyozza be a Baross úton átrohanók és andalgók mindennapjait a Házi sütik kuckójának réteskínálata. A kedves tulajdonos házaspár által készített finomságok között találunk többféle túrós, mákos, szilvás és káposztás rétest is, de hagyományos és mentes változatban készülő házi süteményeikre is érdemes vetni egy-egy pillantást, mivel egytől-egyig pompásak.

1085 Budapest, Baross utca 48. | Facebook

Legyünk épp a Margit körúton vagy a Váci út forgatagában, jó tudni, hogy mindig van egy biztos pont, ahol fenséges házi réteseket kapni. A különféle lepények előtt vagy után könnyen csúszik egy-egy almás, szilvás, meggyes rétes, de kóstolásért kiáltanak az olyan nem mindennapi ízek is, mint a túrós-csokis vagy épp a túrós-vanília pudingos verzió.

1024 Budapest, Margit körút 59. | 1132 Budapest, Váci út 8. | Facebook

Olasz kávéval, frissítő szörppel vagy épp forró csokival kísérhetjük le a XVIII. kerületi Míves Rétes mennyei desszertjeit. A házilag gyúrt, húzott és töltött réteseket nem kevesebb mint 30 ízváltozatban kérhetjük, melyek közül nem hiányozhat a spenótos, gesztenyés-almás, zserbóra hangolt és számtalan cukormentesen készített változat sem.

1181 Budapest, Szélmalom utca 33. | 1183 Budapest, Ballasa Bálint u. 2-10. | Weboldal | Facebook

