Budafok 7 felfedezni való kincse, amiért megéri nyakunkba venni a várost

Budafok, korábbi nevén Promontor voltaképpen egy kisváros a nagyvárosban, ahol – a főváros további külső kerületeihez hasonlóan – mai napig számos kincsre lelhetünk.

Háros-sziget

Mintegy 30 éve már annak, hogy a vadregényes Háros-szigetet 1993-ban kiemelten védett területté nyilvánították páratlan ártéri erdeje miatt. A sziget, ami sokkal inkább félsziget, valaha megfelelő biztonságot nyújtott az itt működő katonai laktanyáknak. Ez a védettséget élvező vadregényes Duna-parti őserdő nem látogatható ugyan, távolról mégis megcsodálható gazdag és zabolázatlan flórája és faunája, melyet vadszőlő, komló és szeder tesz áthatolhatatlanná.

Egy majd’ százéves épületben találjuk az ősi budai vendéglátás egyik zászlóshajóját, a Promontor Kertvendéglőt. A budai kisvendéglők miliőjét egy kis budafoki városrészen megidéző Promontorban lehengerlő séfajánlat, helyi pincészetek borainak és legendás, házi szilvalekvárral készült császármorzsa társaságában múlathatjuk az időt. Budafok útjait koptatva tehát keresve sem találni jobb helyet, ha helyi ízek mellett pihennénk meg.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 28. | Weboldal | Facebook

Egy ipari műemléket képviselő épületegyüttes, az egykori promontori sörfőzde épületében találjuk a kortárs művészeti központként és független kulturális intézményként működő art quarter budapestet. A privát kezdeményezésből született központban egymást érik az izgalmasabbnál izgalmasabb vizuális tárlatok és kiállítások, melyek hazai és külföldi művészeknek egyaránt biztosítanak megjelenési és bemutatkozási lehetőséget.

1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50. | Weboldal | Facebook

Ha Budafokon járunk, egy helyre feltétlenül érdemes betérnünk, méghozzá a Törley Pezsgőmanufaktúrába. A látogatóközpontban nemcsak a Törley közel másfél évszázadnyi, időnként nehéz, mégis sikeres útját ismerhetjük meg, de a korabeli relikviák és feljegyzések bepillantást engednek, milyen is volt a magyar pezsgőzési kultúra múltja és fejlődése. A pincerendszer ódon falai közt megismerhetjük, hogyan is születik az italok legnemesebbike, míg a látogatás során talán vethetünk egy pillantást a nagyközönség számára zárva tartó Törley-kastély mesebeli épületére is.

1221 Budapest, Anna utca 7. | Weboldal | Facebook

DunaFok Szabadidőpark

Budafok Duna-parti részén néhány évvel ezelőtt alakították ki a DunaFok Szabadidőparkot. A kerékpárral is könnyen megközelíthető parkban trambulinok, gumidombok, mászókák és bújócskafalak, hinták, kilátópontok és csúszda várja a gyerekeket, míg a nagyobbakat és a felnőtteket kondipark, foci- és kosárlabdapálya fogadja. Külön öröm, hogy van közvetlen kapcsolat a folyóval is, melyet három útvonalon keresztül lehet megközelíteni.

1221 Budapest, Hajó utca

És ha már a XXII. kerületbe vezetett utunk, vétek látogatás és kóstolás nélkül hagyni a város egyik legkiválóbb BBQ-szentélyét, a DP BBQ-t. A DunaFok Szabadidőpark mellett tábort vert DP-ben szabad tűzön készült húsok, burgerek és szaftos oldalasok borzolják a kedélyeket. A büfé gasztrokülönlegességeinek kínálatában rendre helyet kapnak vega fogások is, mindezt a Dunától egyetlen karnyújtásnyira.

1221 Budapest, Hajó utca 2. | Facebook

Kerékpáros pumpapálya

Kicsivel több, mint egy éve vehették először birtokukba kicsik és nagyok, kezdők és profik a budafoki Rózsavölgy bejáratánál található Elágazás parkban kialakított kerékpáros pumpapályát. Az aszfaltos bringaparadicsom a kerékpárosok mellett a kikapcsolódni vágyóknak is tökéletes desztináció sétányon való andalgáshoz, padokon pihenéshez egyaránt. A bekerített bringaparkot az Ady Endre út felől lehet megközelíteni.

1221 Budapest, Elágazás park

Ha kedvet kaptatok, fedezzétek fel a csupán egy karnyújtásnyira lévő Csepel kincseit is: