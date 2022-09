7 kiállító a Budapest Borfesztiválon 2022-ben, amiért érdemes ellátogatni a Budavári Palotába szeptemberben

A Budavári Palota udvarán kialakított Budapest Borfesztiválon számtalan különleges kitelepüléssel találkozhattok idén is. A kínálat igazán változatos és sokszínű lesz, mutatjuk, miket érdemes körbejárnotok a szeptember 8. és 11. között tartott eseményen.

Ha valami tokajira vágysz: Pajzos Tokaj

A Pajzos Tokaj 30 éve készíti modern stílusú borait Sárospatakon. A borászat eddig főként az export tevékenységét erősítette, azonban pár éve a belföldi piacok meghódítását tűzte ki céljául. Ennek első lépcsőfokát jelentette a tavalyi év végén történt arculatváltásuk, amivel egy igazán stílusos, minimál megjelenést adtak boraiknak. Nemcsak a címkék miatt érdemes azonban őket megkeresni, ugyanis sokrétű boraik között biztosan mindenki megtalálja a kedvencét. A könnyedebb T-furmint birtokboruk mellett, a többszörösen díjnyertes Furmint Selection battonage borukat és kiváló minőségű tokaji különlegességeket is kóstolhattok. Ami mellett azonban semmiképp sem érdemes elmenni az a most debütált Chardonnay Brut pezsgőjük, amit La Bulle azaz „A buborék” névre kereszteltek, ezzel is utalva a pezsgő elegáns, francia stílusára. Nem mellesleg idén ők kapták a „Magyarország Legeredményesebb Borászata” címet is!

Amivel nem lőhetsz mellé: Sauska

Sauska Krisztián egyenesen az Egyesült Államokból érkezett haza azért, hogy minőségi borokkal örvendeztesse meg a borkedvelő közönséget. Első borászata Tokajban nyílt meg 2003-ban, majd néhány évvel később Villányban is elkezdtek isteni borokat készíteni, így a két helyszínen összesen több mint 100 hektáron gazdálkodnak. Tokajból a hárslevelű, furmint és sárgamuskotály mellett chardonnay, palackos erjesztésű pezsgő és némi vörösbor kerül piacra. Villányban pedig évente mintegy 540 ezer palack készül kékfrankos, portugieser, kadarka, cabernet sauvignon és franc, valamint merlot fajtákból. Az említett borok mindegyike a legjobb minőségű hordókban érlelődik, a legkorszerűbb technológia mellett, ez a profizmus pedig az ízvilágban is tetten érhető.

A már jól ismert zamatok: Nyakas Pince

Az Etyek-Budai borvidéken, a Nyakas-hegy lábánál található közkedvelt pincészet is képviselteti idén magát a borfesztiválon. A jelenleg 157 hektáros saját és 33 hektár integrált területen gazdálkodó pincészet kínálatában megtalálhatóak az Irsai Olivér, a chardonnay, a rizlingszilváni, a sauvignon blanc, a rajnai rizling, a szürkebarát, a kadarka, a pinot noir, a merlot és a kékfrankos borfajták, melyek számtalan rangos díjat bezsebeltek már az évek során. A borok készítése során a legkorszerűbb technológiákat alkalmazzák, szem előtt tartva a környezettudatos termelés szempontjait.

A sajtok szerelmeseinek: DŽIUGAS

A borfesztiválon természetesen nem maradhatnak el a különleges, borokhoz tökéletesen passzoló sajtok sem, ezért két kóstolás között érdemes a DŽIUGAS standja felé venni az irányt. Az itt kapható kemény sajtok szabad legelőn tartott tehenek kiváló minőségű nyári tejéből készültek, melyekben egytől egyig érezhetők a természet ízei és aromái. Külön érdekesség, hogy az ő esetükben a sajtérlelés zeneszóra történik, pontosabban olyan helyiségben érnek sajtjaik, ahol a híres litván zeneszerző, M. K. Čiurlionis szimfóniája szól, így a sajtok nemcsak egyedi ízt, hanem lelket is kapnak. A DŽIUGAS termékei hosszas érlelés után érik el végső ízvilágukat és magas koncentrációban tartalmaznak fehérjét, ásványi anyagokat és vitaminokat, ezért minden napos fogyasztásra is alkalmasak, sőt, ajánlottak.

Hagyományos ételek, új köntösben: Bobajka

A tarcali Andrássy Kúria & Spa Bobajka étterme ételeivel közelebb hozza vendégeit hazánk egyik legkülönlegesebb vidékéhez: nemcsak Tokaj-Hegyalja szívében, de idén a Budavári Borfesztiválon is. Ételei szorosan kötődve a térség hagyományaihoz, helyi alapanyagokból, a környék legkiválóbb termelőivel együttműködve születtek meg. Menüjében megjelennek a tokaji borok és a helyi fogások is, a borfesztiválon például lehetőségetek lesz megkóstolni a riolitos libamáj terrine-t tokaji borral vagy éppen az étterem névadó zempléni bobajkáját, mely a mákos guba egy helyi változata. A Bobajka menüje tökéletesen illeszkedik a fesztiválon kínált borokhoz, hiszen a mindennapokban is ezekhez igazítva készülnek az ételeik.

Minőségi kávékóstolás: Coffer

A Budapest Borfesztivál látogatói a Suhanó Coffer kínálatában világos és sötét pörkölésű kávékat is kóstolhatnak. Az espresso mellett természetesen tejes italokat is kínálnak majd, melyek fényes tejkrémmel készülnek, így nem csupán harmonikus ízélményt, hanem szemet gyönyörködtető látványt is nyújtanak. Ha már borfesztivál, mindenképp érdekes lehet az ínyencebbek számára, hogy a Coffernél választhatják italaik édesítésére a folyékony deionizált szőlőlésűrítményt is. Ehhez a természetes édesítőhöz először a szőlőléből minden anyagot kivonnak a cukrokon kívül, majd ezt negyedére koncentrálják. Azért a kávén kívül más italokat is kínálnak majd: szálas teákat, forró csokoládét Olaszországból, limonádét valódi gyümölcsökből, valamint prémium minőségű gyümölcssűrítményekből készült szörpöket is kipróbálhatnak a látogatók.

A füstös ízek kedvelőinek: Black Box BBQ

A Black Box BBQ kitelepülésének köszönhetően biztosan nem maradtok sokáig éhesek, hiszen jobbnál jobb újhullámos hamburger variációk színesítik a fesztiválon kihelyezett food truck kínálatát. A helyben készült fogásokat a lehető legjobb minőségű húsokkal készítik el nektek, így a kiváló borok mellé színvonalas ízek is társulnak. Szerencsére a Budapest Borfesztivál végeztével sem kell búcsút intenetek a Black Box BBQ különleges hamburgereinek, sőt még a kemencében készült pizzáikat és a közkedvelt BBQ marhapofát is megkóstolhatjátok náluk, ugyanis az év további részében a Csíki-hegyek lábánál kialakított GastroGardenben találhatjátok meg állandó food truck kitelepülésüket.

