Íme a legjobb programok az augusztus 20-i héten a Balatonnál // 2022

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, augusztus 20-i programok – ezek közül válogattunk nektek.

Programok a Balaton északi partján

Különleges koncertet ad Kovács Kati augusztus 15-én a Balaton partján. Az énekesnő stílusát számtalan zenei műfaj alakította az évek során, a rock, a beat és a pop zenétől kezdve a gospel, a blues és a dzsessz hangzásvilágáig még operák eléneklésére is képes. Az előadás zenei anyaga és szimfonikus hangszerelése az énekesnő 75. születésnapja alkalmából létrejött turnéra állt össze, amelynek egyik állomása a Balaton Szabadidő-és Konferencia Központ Szabadtéri Színpada lesz. Az élőzenekaros koncerten nem maradhat el az énekesnő rögtönzése, eleget téve a közönség kérésének, de a koncert végig táncolása, az autogram osztás és közös fotó készítés is garantált.

Mező Misi a magánéletéből és a zenei pályája során megélt élményekről mesél, egy zenés est keretében. A történetekhez kapcsolódó, akusztikus gitárkísérettel játszott dalok színesítik az előadást, amelyek meghatározóak voltak az életében. Humorral, vidámsággal, néhol elgondolkodtató történetekkel szórakoztat, bensőséges és meghitt hangulatot teremtve a közönség soraiban.

A szentbékkállai Paizs Miklós negyven éve játszik dorombon. Több mint száz darabból álló doromb-gyűjteményéből néhányat a Bányában tartandó workshopon is bemutat, és segítségével bárki megtanulhatja a hatékony és helyes hangindítást, a pengetés különböző módjait, közte a sok helyen snassznak számító „kifelé” pengetést is. A részvétel ingyenes.

A Györöki JazzFiesta idei utolsó koncertjén Révész Richard latin jazz műsorával, valamint Urbán Edina & Urban Legends koncerttel búcsúznak a résztvevőktől.

Török Ádám 1969-ben alapította meg mai napig lendületben lévő együttesét. Akárhogy is számoljuk, ez bizony 53 esztendő. Nem mindennapi tény, mely mögött mindannyiunk által ismert, örökzöld dalok, rendkívüli tudású és egyéniségű muzsikusok álltak és állnak a mai napig.

Egy csodás este versekkel, borokkal, irodalommal és zenével. Az est házigazdája Ugron Zsolna, aki az új POKET Balaton Fénytörésben kötetből is hoz szövegeket. Bemutatják az idei 12 bort és 12 verset, és a dalokat is, hiszen Jobbágy Bence megzenésítette mind a 12 költeményt. Egy laza találkozás, ahol az irodalom, a zene és a versek összeérnek, Zánkán, a Kisbirtok Kultbázisban.

Dávid Roland dalszerző, rock- és musicalénekes egy szál gitárral ad akusztikus koncertet a Tagyon Birtokon.

Történetünk egy négylakásos társasházban játszódik. Itt él Bori néni, a ház úrnője, a zsugori és jobb napokat látott úri asszony, Máté bácsi, a reménytelen alkoholista, és András, a szépreményű enyhén depresszív író. A negyedik lakás évek óta üresen áll, a rémületes pletykák miatt (aki itt lakott, vagy meghalt, vagy szörnyű betegségekben sorvadozott) senki nem akar beköltözni. Orsi, a mondjuk ki, kerekded és határozatlan szingli mit sem tud a szóbeszédről, jóhiszeműen beköltözik, kiscicájával, Rigóval együtt.

Egy nyár végi, hangulatos esti túrára invitálnak a páratlan kilátású Badacsony-hegyre. Augusztus a csillaghullás hónapja, így lehetőségetek lesz megcsodálni egyet a csodás hegy tetejéről. A túra során egy szakképzett túravezető vezet be a hegy titkaiba, a Kisfaludy-kilátóba felérve pedig a hegy alatt elterülő települések esti fényeiben gyönyörködhettek!

Az előző évekhez hasonlóan idén is fénybe borul a Badacsony és Badacsonyörs közötti vízterület az Államalapítás ünnepének alkalmából. Augusztus 19-én látványos vízi parádéval és fényekkel feldíszített vitorlás felvonulással készülnek a nyaralóknak. Majd este 10 órakor zenés tűzijátékra is számíthattok.

Balatoni programok augusztus 20-a alkalmából

1932 óta minden év augusztusában megrendezik a Balatonfüredi Borheteket, amelyen a borvidék legjobb nedűi kóstolhatók. A platán fákkal övezett sétányon a boros gazdák faházakból kínálják a térség jobbnál jobb borait.

Borok, kézművesség, koncertek, számtalan program és élmény várja idén azokat, akik az augusztusi hosszúhétvége idején Tapolcára látogatnak. Az ingyenesen látogatható rendezvény során fellép a KARTHAGO, az Intermezzo Latin Club, játszik majd a Zajongó Gyermekzenekar, az Emlékek Éjszakáján pedig kitombolhatják magukat a szórakozni vágyók.

Idén is megtelik a térség legjobb borászaival a hévízi korzó. A számtalan pincészet mellett a CÉZÁR Pincészet is tiszteletét teszi, ahol a 2022-es Város Borát is megkóstolhatjátok.

Állandó programok és látnivalók a Balaton északi partján:

A Sabar Borház zenével ünnepli az Államalapítás ünnepét. Augusztus 19-én fellép a Benkő-Garda Trió és a NaNi On the Run, augusztus 20-án pedig Gerendás Péter örömzenél az érdeklődőknek.

A 7. Nemzetközi Kürt Akadémia augusztus 20-án, szombaton 18 órakor zárul a balatonfüredi Református Templomban, ahol a résztvevők népszerű kamaradarabokkal örvendeztetik meg a hallgatókat.

Idén augusztus 20-án debütál a 2HA Szőlőbirtok és Pincészet új Methode Traditionelle Sangiovese Rosé nevű pezsgője, ami már minden lépésében a birtokon belül készült. A pezsgő mellett lesznek behűtött fehérborok, vörösborok és isteni ételek, melyeket szokás szerint a Parázsló csapata készít majd el nektek a helyszínen.

A Parádé és Pompa sorozat exkluzív helyszínei között szerepelnek az elmúlt években megújult kastélyok és paloták. A Nemzeti Kastély és Várprogrammal együttműködve Magyarország legszebb helyeire invitálnak titeket. Csak tőletek függ, hogy szabadtéri koncertet hallgattok meg egy pompás kastély udvarán, vagy egy megszokott régi helyszínt választ, ahol karnyújtásnyi közelségből követheti az előadást. A parádé és pompa minden koncerten garantáltan magával ragadja.

Programok a Balaton déli partján

Ha a magyar tenger után a levendulatengerben is nyakig elmerülnétek, irány a Kőröshegy! 8 hektár levendula illatozik náluk egész nyáron, árnyas ligetekkel körbeölelve. Tapasztaljátok meg a levendula nyugtató hatását, kapcsolódjatok ki és vigyétek haza magatokkal az élményt illatos lila csokorba kötve.

Élményfestés a nyugalmat és békét árasztó hatalmas víztükör közvetlen közelében. Előképzettség nem szükséges, előzetes bejelentkezés viszont igen.

A gyerekek számára szuper programnak ígérkező Varázshajók összesen 9 kikötőből indulnak a Balaton körül, hogy egy igazán élménydús hajóprogramban legyen részük a Balaton közepén. A hajók Fonyódról indulnak, augusztusban minden szerdán, 17:00 órai kezdettel!

Csütörtökönként 10:30 órától bábelőadások, színházi produkciók, koncertek és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket a balatonboglári Kultkikötőben!

Zamárdiban a ZAM!-ban tart előadást hazánk legismertebb toxikológusa. Dr. Zacher Gábor színes és érdekes előadó – ezt ti is megtapasztalhatjátok július 13-án. Mesél majd nektek a különböző varázsgombákról és annak hatásairól, megtudhatjátok tőle, mi az a kémiai terrorizmus, de szó lesz arról is, hogy Rómeó Júliájának tetszhalott állapota miért nem lehet más, mint mese. De megtudhatjátok azt is, vajon miért dominált Van Gogh kései korszakának festményein a sárga szín.

Augusztus 8-án ismét a Balaton legnagyobb homokos strandjának színpadán, a Plázs Siófokon lép fel zongorajátékának kíséretében Rakonczai Imre.

Karinthy műve minden idők egyik legjobb betegségmemoárja, és világirodalmi szempontból is egyedülálló alkotás. A Nézőművészet Kft. előadásában, Scherer Péter megformálásban egy minden szempontból Karinthyhoz hű előadás születhet a balatonföldvári Kulipintyó Széchényi Villa színpadán. A színdarab felnőttek és a fiatalabb korosztály számára egyaránt élményt adó lehet.

Augusztus 19-én 20.30-kor Badár Sándor önálló estje “Miért pont Ázsia?” címmel, a Kultkikötőben.

A balatonszárszói Csukás Színház színpadán ad koncertet az Ivan & The Parazol csapata, a Kultkikötő szervezésében. Vendégük a California Nightmares.

Augusztus 20-i programok a Balaton déli partján

A Balaton körüli első és egyetlen Bográcsfeszt, méghozzá a déli part egyik legszebb városában, Balatonföldváron! Gasztrokiállítók, finom ízek, koncertek és az utánozhatatlan Balatonpart látványa öt napon át.

A legendás színész szellemi öröksége előtt tiszteleg augusztus 18-21. között a balatonszemesi Bujtor István Filmfesztivál. A régió legnagyobb filmes seregszemléjét Ötvös Csöpi karaktere által inspirált ételkóstolók, veteránautós felvonulás és tematikus életmű-kiállítás teszi kihagyhatatlanná.

Augusztus 18. és 21. között, tizedszerre nyitja meg kapuit Zamárdiban a STRAND Fesztivál. A szervezők a megszokott színvonalú nemzetközi kínálattal készülnek a négynapos Balaton-parti programra. Zamárdi Nagystrandja idén is világsztároknak ad otthont, hiszen többek között fellép Sean Paul, a Clean Bandit, Alvaro Soler, Kungs, a Clean Bandit, a Parov Stelar, Timmy Trumpet, Tom Walker, Sam Feldt és a The Stickman Project. De a külföldi neveken túl több mint 50 hazai előadónak is biztos helye van már a STRAND Fesztivál programjában.

Tekerj az ünnepi hétvégén a Balaton déli partján erdőkön, mezőkön ebájkok nyergében és fedezd fel a Balcsi egy új arcát!

Az államalapítás ünnepe köré szerveződő, többnapos zenei és gasztronómiai rendezvénysorozattal várja látogatóit Siófok augusztus 19-21. között. Az esemény fénypontja a Balaton-parti város borának megválasztása lesz, az elmaradhatatlan kenyérszentelés és a látványosnak ígérkező tűzijáték mellett.