10 nyáresti program hétköznapokra, ha kikapcsolódnál munka után

Nem muszáj feltétlenül nyaralni menni ahhoz, hogy egy kicsit kiszakadhassunk a hétköznapok adta monotonitásból. Mutatunk néhány tippet, hogy merre induljatok munka után egy kis kikapcsolódásért.

Egy év kihagyás után, idén nyáron már semmi sem állíthat meg benneteket, hogy a 16 ezer négyzetméteres Városligeti-tavon vízibiciklizzetek. A szezont 20 vadiúj járgánnyal kezdték meg, ezeket fél órára 3500 forintért bérelhetitek ki. Sőt, emellett van lehetőség csónakázni is, amelynek ára 2500 forint fél órára. Álljatok össze többen, és élvezzétek a tavon ringatózást.

A Várkert Bazár rámpáján berendezett ingyenes, szeptemberig tartó kiállításnak köszönhetően elhozták Budapestre az utánozhatatlan balatoni életérzést. A szabadtéri tárlat feleleveníti a Balaton aranykorát, az 1960-as évektől a 80-as évekig tartó időszakot, emblematikus tárgyakon és helyszíneken át. Emellett a Balaton RETROspektív egy tematikus szabadtéri filmvetítés-sorozattal is vár.

A frissen felújított Zugligeti Libegő is tökéletes munka utáni program, hiszen nyaranta a járatok egészen este 7 óráig szállítanak utasokat, így még egy kis kirándulásra is jut idő a Normafán. Érdemes azonban figyelni a nyitvatartást, a páros hetek hétfőin ugyanis karbantartás miatt zárva tartanak.

Jó pár éve nagy sikere van hazánkban a SUP-nak, vagyis az állva evezésnek, ráadásul nem is kell a Balatonig utaznotok érte. A SUP Budapestnél kipróbálhatjátok ezt az erőt és kitartást egyaránt fejlesztő sportot a Duna mentén, csak jelentkezzetek be egy túrára, és kapcsolódjatok ki a természetben.

Idén májusban nyitották meg a 150 méter magasba emelkedő, piros-fehér színű, Szinyei Merse Pál festményét megidéző léghajót a Városligetben, ami nem csak látványnak rendkívüli. Az összesen 15 perces menetidő alatt gyönyörű panoráma tárul elénk, érdemes tehát elidőzni egy picit a magasban.

A hét minden napjára változatos zenei programokkal készülnek nektek a PONTOON hajó fedélzetén. A naplementés hajókoncerteket gyakran egy-egy téma köré szervezik, és ami a legfontosabb, hogy ingyenesek, ezért a budapestiek nagy része megtalálható az események valamelyikén. Érdemes tehát időben érkeznetek, nehogy lemaradjatok a hajóról.

A Normafától 300 m-re található a Svábhegyi Csillagvizsgáló, ahol rendszeresen tartanak interaktív programokat, hogy a laikusok is láthassák a világűr csodáit. A csillagvizsgálóhoz a gyönyörű környezete miatt is érdemes ellátogatnotok, az pedig csak ráadás, ha eközben még az eget is kémlelhetitek.

Itt az ideje, hogy ne csak a szárazföldön járjátok körbe Magyarország leggyönyörűbb tájegységeit. A MAHART a Duna több vonalán is szervez városnéző hajókirándulásokat, amelyek alkalmával teljesen más arcát mutatja a főváros. Bármelyikre is essen végül a választásotok, életre szóló élményben lesz részetek.

Idén július 15-én nyitja meg kapuit a Római-part ingyenes strandja, a Római-parti Plázs. A fürdőzési lehetőséget egészen augusztus 20-ig élvezhetitek, pancsolni pedig a bójákkal kijelölt területen lehet. A partszakaszon vízimentő-szolgálatot, ingyenes ivóvizet, mosdót, pelenkázót, zuhanyzót és napágyat is biztosítanak a látogatóknak.

Az Orczy Summer Chill eseménysorozat keretein belül ingyenes kertmozival készülnek nektek egész nyáron, a hangulatos Orczy-tó partján. A csillagos ég alatt többek között olyan sikeres magyar kultfilmek kerülnek vászonra, mint a Pál utcai fiúk, a Sose halunk meg, és még A tanú cenzúrázatlan verziója is ingyenesen megtekinthető lesz.

