70+ izgalmas nyári program a Balaton partján 2022 júliusában

Temérdek fantasztikus program vár benneteket júliusban a Balaton északi és déli partján. Fesztiválok, koncertek, túrák, partik, borozós, gasztro- és családi programok – mindből találhattok összeállításunkban.

Balatoni programok júliusban az északi parton

Könnyed nyáresti mulatság, ahol együtt a hegy leve és a humor szelleme. Kóstoljátok meg a Málik Pince és a Weller Borház borait Porkoláb Tamás humorista előadása közben.

Egy különleges fesztivál a Diszeli Kúriában a Sárganyúl alkotótábor művészeivel, irodalmi estekkel, koncertekkel. A fesztivál ingyenes, de a fellépők számára adományt gyűjtenek.

A KeszthelyFest a nyugat-balatoni nyár legkiemelkedőbb rendezvénye. A július 1-3. között zajló zenei-gasztronómiai fesztiválon három napon át, négy helyszínen több mint húsz programmal, koncerttel, valamint változatos gasztronómiai kínálattal találkozhatnak a látogatók. Keszthely belvárosában az esti órákban. A fesztivál díjmentesen látogatható!

A Sabar Borház idén is blues napokat tart, még több zenei előadóval, klassz borokkal, tuti kajával és pazar naplementével. Mindkét este jamming all night long. Sátorhelyet is biztosítnak.

A 8 hektáron elterülő örökzöld ligetben az ide látogatók könnyen kikapcsolnak a mindennapi pörgésből a százéves cédrusok, ciprusok, a sok ritka növény, fa és virág között, és akkor a balatoni panorámát még nem is említettük. Kevesen látták azonban az éjszakai Follyt, pedig az arborétum ilyenkor is él, a csillagok az égen kihagyhatatlan látványt nyújtanak.

2022. július 2-án megrendezik a második hagyományosan kenyeret készítők találkozóját Veszprémben. A találkozó legfontosabb célja, hogy a kenyér szerelmeseit összehozza egy alkalommal évente, ahol megismerhetik egymást és kicserélhetik egymás között tapasztalataikat.

A zenekar tagjai mindannyian a Dés-Geszti-Grecsó: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi ősbemutatójának szereplői: Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveczky Balázs és a zenekarvezető: Fesztbaum Béla. A zenekar egyre bővülő repertoárján helyet kap A Pál utcai fiúk számai mellett, több legendás vígszínházi sláger, jól ismert Presser dal és természetesen néhány kedvenc a hazai és a külföldi klasszikus rock világából.

Egy új hely felfedezése mindig szuper program:

A JAG Project egy 2018-ban alakult trió formáció. Játékukban fontos szerepet játszik az improvizáció, így most is az est és a környezet, illetve az aktuális közönség ihlette koncertet hallhatunk. Ezúttal a kiváló jazz-énekes és zongorista Vida Klaudiával közösen készülnek egy stílusban változatos műsorral.

Színházi előadások, koncertek és táncszínház a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ szabadtéri színpadán.

Mozi a mezőn, szabadtéren, a csillagos ég alatt, vigyél pokrócot, kempingszéket, vagy bármit, amire leheveredhetsz. Takarót is, zokni, pulcsi is jól jöhet.

Örökzöld táncdalok, filmslágerek és nagy kedvencek, újszerűen. Újra a Várudvar színpadán a Budapest Bár!

A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az ott élő embereket.

Júliusban és augusztusban minden szerdán 17 órától solymász bemutató a vár titeket balatonszentgyörgyi Csillagvár Múzeum területén. A bemutató kb. 40 perces, ezalatt több különböző méretű, korú és fajtájú ragadozó madárral ismerkedhetnek meg testközelből.

Kamarás Iván, Jászai Mari-díjas színész tölti meg ezt az estét zenei világával. Lesz itt koncert, élmény, nevetés, könny, sóhaj és egyebek is.

A teljes 100 Tagú Cigányzenekar Dolhai Attilával kiegészülve a Festetics-kastélyban.

Koncertek gyerekeknek és felnőtteknek három napon át Csopakon a Fürdő utcai parkolóban.

Menjtek el Budavári Dórihoz július 9-én, szombaton, és a húsz Szent György-hegyi pincészet borai mellé válasszatok valamit a NOS kínálatából is!

Akusztikus zenés meghitt vacsoraest a vulkánok földjén Bagóczky Líviával és Komjáthi Áronnal.

A Tarajok újra megnyitják a balatoni nyár kapuit a Pegazusban.

Ahogy a flódniban az alma, dió, mák és szilva, úgy élt egymás mellett Balatonfüreden másfél évszázadon keresztül a katolikus, református, evangélikus és az izraelita hitközség. A sétán annak járhattok utána, hogy a zsidó múltnak mely nyomai lelhetők még fel a Kiserdő és a Balaton-part közötti városrészben, s milyen gasztronómiai örömöknek nézett itt elébe annak idején a Budapestről leránduló lelkes nyaralóközönség. S mivel a flódnira is igaz, hogy a próbája az evés, ki ne hgyjátok ki a séta végi, unikális flódnikóstolót az Anna Grand Hotel Wine & Vital kávézójában.

Külföldi világsztárok nem csak hatalmas fővárosi arénákban koncerteznek, ezt bizonyítja a július 11. és 16. között megrendezésre kerülő VeszprémFest. A nívós zenei felhozatalt olyan nevek erősítik, mint Jamie Cullum, Zaz, Diana Krall, James Blunt és az ikonikus katalán együttes, a Gipsy Kings.

A Klassz a pARTon! Fesztivál keretében ezúttal is fülledt nyárestéket enyhítő dallamok veszik birtokukba a Balaton hét északi és öt déli pontját. Az ingyenes nyáresti koncertsorozat július 11. és augusztus 4. között hódíja meg a magyar tengert, klasszikus zenei csemegékkel megörvendeztetve a zenekedvelőket.

Július 13. és 17. között közel 30 sörfőzde több mint 100 féle söre hív kóstolásra és koccintásra Alsóörsön, így két csobbanás között sem kell aggódnod a megfelelő testhőmérséklet miatt: jéghideg sörömök gondoskodnak a nyári forróság elleni védekezésről. Magyar, cseh, belga, angol és német sörökkel, sörkóstolókkal, street fooddal és klasszikus fesztiválkajákkal várnak itt titeket.

Gitáros-énekes könnyűzenei átiratok korszakbeli és műfaji kötöttségek nélkül, hazai és külföldi dalokból egyaránt válogatva.

Koncertek, gyerekprogamok, sörudvarok, kézműves sörök, sörkorcsolyák, ugrálóvár, népi játékok. Más nem is kell a jó hangulathoz.

A késő nyári csillag-és holdfényes estén feltárulnak az Óvár titkai, miközben csodás kilátás tárul elétek az ezernyi fényben tükröződő Balatonra. Az Óvár után a túra Szigliget ősi templomához, az Avasi-templomromhoz folytatódik, ahol számos titok tárul fel a templomot illetően. A szakképzett túravezető garantáltan minden kérdésedre választ ad.

A 2019-ben indult Electric Garden idén is a Balaton nyugati csücskébe csábít. A helyszín a keszthelyi Festetics-kastély parkja, ahol július 15-től két napon át az elektronikus zenei szcéna ismert arcai váltják egymást a DJ-pult mögött. A fellépők között biztosan ott lesz Metha, Peter Makto, Egbert és Guy J.

A szerző többször is nyilatkozta, hogy “Thuróczy Szabolcs hangján szól a fejében Oszkár”. Végre eljött az idő, hogy a nézők is meghallgathassák, hogyan. Kocsmaária sok nevetéssel és sírással . Oszkár néhol nosztalgikusan költői, néhol sokkolóan ismerős és karcos világa Keresztes Tamás rendezésében elevenedik meg.

Látnivalók és állandó programok a Balaton északi partján:

Szórakoztató programokkal, kutyás kiállítókkal várják a Keszthelyre látogató kutyabarátokat július harmadik hétvégéjén.

A népszerű musical a Pannon Várszínház előadásában.

Július 20-23-ig minden érzékszervet ámulatba ejtő felhozatallal várja látogatóit a Veszprémi Utcazene Fesztivál és Food Truck Show. A felejthetetlen gasztronómiai élményekről az ország legjobb guruló éttermei gondoskodnak, miközben az alkalomhoz illő zenei körítés fantasztikus hangulatot teremt.

Hagyományosan minden Anna-bál csütörtöki napján a Magyar Állami Operaház Énekkara ad koncertet a Gyógy téren.

Színházi estek a Festetics-kastélyban. Csütörtökön egy romantikus vígjáték pénteken pedig egy musical várja az ide látogatókat.

2022 májusától szeptemberig havonta egyszer, egy teljes hétvégére kulturális találkozóponttá válik a Plul Malom. Minden hétvége egy-egy fontos és aktuális téma köré szerveződik, és különleges programokat kínál kicsiknek és nagyoknak, délutántól egészen késő estig. Kertmozi, színházi előadások, koncertek, beszélgetések és kulináris kalandok Csopakon, a Balaton keleti medencéjének kultikus ékszerdobozában.

Az ország egyik, ha nem legismertebb összművészeti fesztiválja július 22-től 31-ig közel 2000 programmal, közte koncertekkel, színházi előadásokkal és kiállításokkal enged bepillantást egy igazi alkotói közösség életébe. A Balaton-felvidéki rendezvény helyszínei Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend.

A Csobánc a Tapolcai-medence keleti őre. A várának története gazdag az érdekességekben. A kellemes túra alatt megismerkedhettek a Gyulaffy-családdal és a vár históriájával, melyek szervesen összeforrtak. A túra során természetesen szóba kerül a Balaton-felvidék vulkáni tevékenysége, mely létrehozta a Csobáncot is. A várból káprázatos kilátás nyílik a környező pannontájra. Megéri a fáradozást!

Hosszabbított nyitvatartás, étel, bor és zene vár titeket július 23-án a Nyári Pincében. A zenét a Lilin együttes szolgáltatja.

Sétakocsizás Balatonfüred belvárosában a mezőhegyesi, szilvásváradi és bábolnai ménesgazdaságok fogataival az Anna-bál estéjén.

Barangoljatok a Véderdő hangulatos ösvényein és találjatok rá az erdő zenéire. Élvezzétek a halk muzsikaszót és a fák hűvösét. A fák közt megbúvó titkos helyszíneken rövid, 15 perces minikoncerteket hallgathattok meg, helyszínenként és óránként egyszer-egyszer.

Hamisíthatatlan andalúz életérzés a magyar vulkánok földjén. Mágikus este, all inclusive vacsorával, tüzes tánccal, énekkel, zenével.

Idén újra találkozhattok Margaret Islanddel a Szigligeti Várban!

Együttlét a szabadban, melegben, kötöttségek nélkül, kedd este. Ahol a veszprémi Színházkert árnyas ligetében beszélgethettek az olvasásról, hallathatjátok a hangunkat és lépegethettek a zenére.

Két barátnő, egy közös történet és pár száz tőke szőlő a Szent György-hegyen, ami mindkettejük számára fontos. Kóstoljátok meg velük zenével, tábortűzzel és vendég pét-natokkal!

Mozizni jó. De lehet ezt fokozni: ha a mozgóképek nyújtotta élménynek egy pazar hely, a Festetics-kastély parkja ad otthont, és egy pohár bor is társul mellé. Péntek és szombat este plédeken, babzsákokon, padokon élvezhetitek a filmek varázslatos világát a csillagos ég alatt.

Zenei fókusszal, de más művészetek felé is kitekintve idén is megrendezik az egy hétvégés MINE fesztivált, ahol a környékbeliek és alkalmi látogatók is elérhető áron lehetőséget kapnak, hogy a tudásmegosztás elvét követve minél többet megismerjenek a zenék felépítéséről, valamint kedvet kapjanak, hogy maguk is belvágjanak a jövőben.

Vulcanus isten egyik legszebb ajándéka a Szent György-hegy. Páratlan természeti értékek hordozója a Tapolcai-medence szinte mértani közepén elterülő vulkán. Évezredes szőlőkultúra, geológiai, botanikai és zoológiai értékek tárháza a hegy. A július végi túra során megtekinthetitek a Szent György-hegy barokk építészeti emlékeit is. A tetőről pedig páratlan panoráma fog elétek tárulni mind a négy égtáj felé.

A tánc, a gyönyörű panoráma és elektronika elegyedését ötvöző, Be Massive által szervezett Horizon sorozat ezúttal a frissTeraszra költözik.

A Bagossy Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk-rock stílusú zenét játszó, erdélyi magyar zenekar. Mára már az ország egyik legnépszerűbb bandája, és bizony idén is visszatérnek a Viviera Beachre.

Az Amargant Színházi Műhely ingyenes előadása a hévízi Északi Véderdőben.

Júliusi programok a Balaton déli partján

Ikonikus művészek, különleges környezet, felejthetetlen pillanatok! 2022-ben is izgalmas repertoárral, közel 200 programmal készült a nyári szezonra a Balaton legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválja. A Kultkikötő idén már hat településen fogadja a közönséget koncertekkel, zenés és prózai színházi előadásokkal, kiállításokkal, valamint gyerekeknek szóló produkciókkal. Földvár, Szárszó, Boglár, Fenyves és Badacsonytomaj mellett egy új helyszínen, az alsóörsi AMFIBAN is színes programkínálat várja az érdeklődőket, egészen egyedi környezetben, egy egykori kőfejtőben kialakított, ókori amfiteátrumokat idéző nézőtérrel.

A Magyar Nemzeti Cirkusz Balatonlellén a 7-es főút mellett található Cirkusz téren vár titeket Attrakció című nemzetközi gálaműsorával július 1-től augusztus 27-ig hétfőtől szombatig 20 órától.

A balatonszárszói Esszencia borházban egész nyáron, a hét minden napjára szerveznek balatoni borokból álló kóstolókat. Az itt található Dézsma Pince egy kis családi pincészetként évente maximum 12 ezer palack bort készít, ezekből kóstolhatjátok meg a legjobbakat. A kóstolókhoz kísérőként tökmagos pogácsát kínálnak, de sajt-, szalámiválogatás, valamint tökmagolaj is kérhető a frissen sült kovászos kenyérhez. A borházban még a nem borozó vendégeikre is gondolnak, alkoholmentes ajánlatuk a saját mustból készített mustfröccs, gyermekeknek pedig hűsítő jégkrémekkel és süteménnyel kedveskednek. Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

A francia levendula szezonja lassan, de biztosan véget ér, aggodalomra azonban semmi ok. Az angol levendulamező csábító, hatalmas virágai még csak most kezdik bontogatni szirmaikat.

Idén is a Balaton egyik előszámú szórakozóhelyévé változik a Siófoki Nagystrand központja, a Plázs Siófok. Nappal a strandolásé és a vízi sportoké a főszerep, majd estére átváltozik a helyszín és a legnépszerűbb magyar előadók zenéire bulizhattok hajnalig. Júliusban többek között fellép majd a Kowalsky meg a Vega, a BSW, Lmen Prala, Majka & Cutris, a Halott Pénz, a Follow the Flow és a Carson Coma is. Emellett egy estére odaköltözik a Necc Party csapata is, hogy fergeteges bulit csapjanak. Az aktuális koncertekről a Plázs Siófok honlapján tájékozódhattok.

A Helka Sörfőzde koncertekkel, vendég sörfőzdékkel, jógával és e-bike túrával vár titeket 1 éves születésnapján.

Mesemusical Plásztán Anett és Czakó Ádám, a Madách Színház színészei közreműködésével.

A hazai viszonylatban egy egyedülálló rendezvénysorozat visszatér a Köröshegyi Levendulásba.

Megidézik a táncdalfesztiválok hangulatát és Koós János, Kovács Kati, Mary Zsuzsi, Harangozó Teri, Aradszky László, Hofi Géza, Bodrogi Gyula, Cserháti Zsuzsa, Zalatnay Sarolta, Korda György, Szécsi Pál, és Voith Ági legnagyobb slágereit.

Július 15-től 17-ig a jazzé lesz a főszerep Siófokon. A hazai dixieland fesztiválok történetének legnagyobb szabású eseményét 19. alkalommal rendezik meg, kiváló zenekarok részvételével megidézve a műfaj szülőhazája, New Orleans jazztől hangos éjszakáit. A részvétel ingyenes, a rendezvény kutyabarát.

Látnivalók és állandó programok a Balaton déli partján:

A budapesti post-grunge zenekar hangzása olyan élénken ragadja meg korunk szorongásait és örömeit, mint a legmagasztosabb/bizarrabb festmények.

A színpadon elismert zenészek váltják egymást, a forró nyári levegőt levendulaillat lengi körül, bort kortyolgatva búcsúztathatjátok a Balaton felett a napot, miközben a zöld ligetet piknikasztalok körül, plédeken és függőágyakban pihenő közönség tölti meg élettel.

A klasszikus alapmű ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg. A drámai helyzetek így még keményebbek, melyeket tovább fokoznak a mai hangzású zenék és dalszövegek. Az előadásban döntő szerepet játszik a tárgyi világ akusztikus megszólaltatása, a színészek zenei-ritmikai kreativitása, a fiatalság ereje, humora, az eredeti mű katartikus üzenete.

Dalok-táncdalok-kuplék franciául, olaszul, magyarul. Mindenféle nyelven, rengeteg lélekkel, különböző hangulatokkal. Hol nosztalgiázva, hol romantikusan, hol “kicsit másképp”. Így vagy úgy, de hangulatosan.

Egésznapos SUP-ozás, táncolás, fürdés és persze az elmaradhatatlan Piknik hangulat.

Közel 25 kiállító több mint 100 féle csapolt és üveges sörrel vár titeket a nyár idusán, a balatonföldvári Fesztivál téren, közvetlenül a Balaton partján.

Új butikfesztivállal bővül a MOL Nagyon Balaton kínálata. A helyszín a sokak által kedvelt nyaralási célpont, Zamárdi, ahol július 28. és 30. között különböző zenei stílusok képviselői váltják egymást a színpadon. Fellép például DJ Jutasi, Szikora Róbert, a Jazzanova, Shaggy, és a Kool & The Gang.

Ez, az immár klasszikussá vált zenés játék az ifjúság identitásának kérdésével foglalkozik. A műfaji meghatározás pontos, hiszen mesés elemek, csodák, időutazások, szellemek és az ő kedves játékaik kísérik azt a történetet, melyben mában élő hőseink ármányok, féltékenységek, kicsinyességek, gyanúsítgatások, bűnözők, rendőrök, házmesterek szorításában próbálnak egymásra, azaz boldogságra találni. Mindezt Horváth Péter szellemes librettójában, Presser Gábor és Sztevanovity Dusán szinte kivétel nélkül slágerré vált dalaival élik meg.

Idén is vár titeket a balatoni nyár legnagyobb és leghangulatosabb vízi futama, a Hervis Balaton-átevezés. Sőt, idén ne csak egy, hanem két napra tervezzetek! Menjetek már július 29-én, péntek reggel a Zamárdi Szabadstrandra, mérjétek fel a terepet, és hangolódjatok különféle izgalmas sportprogramokkal a másnapi futamra a parton. A verseny napján, azaz július 30-án szombaton pedig teljesíthetitek a bármilyen, kézzel hajtott vízi járművel a Zamárdi-Tihany-Zamárdi, összesen 8 kilométeres távot. Nevezés és további információk a balatonatevezes.hu weboldalon.