Új, ingyenes fesztiválra hív a Balaton déli partjának nyaralóparadicsoma

A ZamJam július 28-tól 31-ig, Zamárdi több helyszínén várja a közönséget zenével, képzőművészettel, gasztronómiával, gyerekprogramokkal és irodalommal.

Július utolsó napjaiban új programmal bővül a Balaton nyári kínálata, hiszen elindul az háromnapos ZamJam, amelynek házigazdája Tilla lesz. A város több pontján zajló programok belépőjegy nélkül látogathatók. Lovasi András és Járai Márk a kilátónál lép fel, a Balaton partján napközben jazz-koncertek lesznek, az éttermek teraszain dj-k és írók várják a vendégeket, valamint Zamárdiba költözik a WAMP vásár is.

A fesztivál első napján, július 28-án egy igazi klasszikus világsztár, a Kool and the Gang a fő fellépő, előttük a Szikora Róbert vezette, idén 40. születésnapját ünneplő R-Go lép fel. Másnap, július 29-én Geszti Funky címmel Geszti Péter Váczi Eszterrel, és a Jazz + Az fúvósaival kiegészülve a művész életművének egyes darabjait mutatják be. Előtte egy igazi hazai legenda, Charlie koncertezik.

A záró este főszereplője a többszörös Grammy-díjas slágergyáros amerikai-jamaicai származású Shaggy lesz, aki előtt az osztrák roma-jazz-elektro banda, a Deladap lép fel. A Random Trip csapata vállalta, hogy a műfajhoz illő programmal és vendégekkel készül a színpad záró produkciójaként. Velük lesz mások mellett Dés László, Péterffy Lili, Berkes Olivér és Nagy Kristóf.

Jazz a parton

Napközben a vízparti MOL Nagyon Balaton Terasz az egyik igazán fontos hely, ahol fröccsel a kézben várhatjuk az esti koncerteket. Séf a parton címmel naponta más-más séf gondoskodik a kulináris élményekről, a Budapest Jazz Club pedig a helyhez leginkább illő koncertekkel várja a közönséget. Itt lesz Micheller Myrtill és a Pintér Tibor Duo, Sárik Péter Trio feat. Berki Tamás, az Orbay Lilla Quintet, a Pocsai Kriszta Quartet, az Oláh Krisztián Quartet és a Szőke Nikoletta Quartet. Az esti órákban a hely rezidens dj-i állnak színpadra, akiknek már számtalan emlékezetes balatoni bulit köszönhetünk.

Koncertek a kilátóban

Talán sokan nem is tudják, hogy a déli part egyik legszebb kilátása nemcsak a Zamárdi parthoz, de a Kőhegyi Kilátóhoz kötődik. A 218 méteres magaslatra pincesor és szőlők mellett juthatunk fel, ahonnan szinte az egész északi partot megcsodálhatjuk, előtérben a Balaton fenségesen csillogó víztükrével. Innen Tihany és Badacsony is megmutatja összetéveszthetetlen sziluettjét.

Ezen a helyen a Kilátó Terasz kertjében naponta egyszer, 17 órakor koncerttel várják a közönséget, amelynek keretein belül első este Little G Weevil, másnap Lovasi András, szombaton pedig Járai Márk lép fel, Cseh Tamás estjével.

ZamArt

A ZamJam a zene és az irodalom mellett a kortárs képzőművészetre is nagy hangsúlyt helyez. Bereczki Kata, az esemény teljes arculatának kitalálójának Balaton-tematikájú képei a fő helyszínen és Zamárdi közterületén is láthatóak lesznek a ZamJam idején. A képzőművészeti tematikát jegyző Lobenwein Galéria Bereczki Kata művei mellett régi idők balatoni plakátjaiból rendez tárlatot, valamint további kortárs művészek is készülnek különleges kiállítással ezekre a napokra.

Emellett a Magyar Nemzeti Múzeum is csatlakozott kiállításával a ZamJam programjaihoz. A témakör pedig nem más, mint a XX. század eleji balatoni nyaralás, melyhez egy 10 képből álló fotó válogatással készülnek a szervezők, amely szintén megtekinthető a fesztivál alatt.

Best of Balaton a ZamJam-en

A ZamJam – MOL Nagyon Balaton Színpad egyik fontos programja a Best of Balaton idei győzteseinek bemutatása. A 2021-ben indult produkció, a Balatonhoz erősen kötődő, hiteles művészek és celebek személyes ajánlása alapján tavaly 50, idén pedig újabb 20 témára irányítja a közönség figyelmét. A Best of Balaton a fesztivál vendéglátás kínálatában is szerepet kap: a helyszínen a legjobb balatoni borászatok, neves és szeretett balatoni éttermek gondoskodnak a közönségről.

A ZamJam célja, hogy bemutassa azokat a helyeket, éttermeket, teraszokat, amelyekre büszkék a helyiek, amelyeket messziről jött turisták is gyakran felkeresnek. Az egyik ilyen kedvenc a Rozmaring Kert, ahol napközben házigazdaként DJ Venom és az általa meghívottak mutatják be kedvenc lemezeiket. A dj-k kizárólag csillogó fekete vinylekről játszanak majd, az ismert, vagy kevésbé ismert arcok pedig megmutatják, milyen zenei kincsek rejtőznek otthon a lemezes polcukon, ti pedig közben fröccsel a kézben hangolódhattok az estére.

Irodalom, képzőművészet és partmozi

A Líra Irodalmi Terasz könyvbemutatókkal, dedikálásokkal, közönségtalálkozóval, felolvasásokkal várja a vendégeket Zamárdiban is. Délutánonként ismert szerzők legfrissebb köteteivel beszélgetésekre várjuk az irodalom szerelmeseit. Az irodalmi teraszon a programok mellett az érdeklődök megtalálhatják az elmúlt évek könyvújdonságait a helyszínre települő Líra könyvesbolt kínálatában.

Július 30-án, szombaton a WAMP kortárs design vásár Zamárdiba hozza el a magyar tervezők termékeit. A ruhák, ékszerek, kiegészítők, lakberendezési tárgyak, gasztro finomságok színes kavalkádjában találkozhat egymással alkotó és vásárló, kreatív szakember és érdeklődő laikus.

A ZamJam hétvégéje alatt három filmmel is várja a Filmio Partmozi helyszíne azokat, akik megpihennének két koncert között vagy egyszerűen csak egy jó filmmel kapcsolódnának ki. 28-án a Macskafogó, 29-én A játszma, 30-án pedig a nem régi a mozikba került Katinka kerül műsorra.

A folyamatosan bővülő programkínálatról további információkat ide kattintva olvashattok.

(Nyitókép: Getty Images)