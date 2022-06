Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2022. június 27. – július 3.

Hétről hétre egyre több program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, levendulaszüret, piknikek, fesztiválok, gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Programok a Balaton északi partján

Szerda esténként ingyenes koncertek és előadások és finom bor várják a művészetkedvelő közönséget a gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron. A Percussion Project Pécs egy ütőhangszeres trió, amely garantált szórakozást ígér gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Energia, latin életérzés, örömzene, interakció – a baranyai együttes műsora mindezeket egyszerre kínálja.

Kontor Tamás és Horváth Misi duó produkciója gitár, ének, looppedál, harmonika, és a lábdob (Stomp Box) segítségével olykor komplett zenekarként szólal meg, egy igazi érdekesség a hazai színpadokon. A produkció sokszínűsége a két zenész ingerekben gazdag zenei útjának egyenes következménye, hallhattok popos rockos nótát ugyanúgy, ahogy visszaköszön a blues vagy a country is.

A Térzene Program csütörtökönként számos izgalmas komolyzenei, népzenei, világzenei és jazzcsemegével örvendezteti meg Balatonfűzfő közönségét. Június 30-án a Duo Corde vár titeket a Közösségi Házban.

Móser Ádám zenéjének központi gondolata az improvizáció szabadsága. Francia, zsidó, argentin, balkáni és cirkuszi zenék keverednek benne kortárs elemekkel.

Pilinszky János, a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költőjének tiszteletére alkotta meg Prieger Zsolt rendhagyó és izgalmas zenés-irodalmi előadását, melyet ezúttal Törőcsik Franciska színésznővel mutatnak be a közönségnek.

Június 30. és július 2. között immár második alkalommal tartanak zenés, gasztronómiai kiválóságokat és minőségi borokat felvonultató pikniket Felsőörs festői külterületén. A bódító levendulaillatban úszó Pocca-dűlőn népszerű blues, rockabilly és dixieland előadók adják meg az esemény lüktetését.

A Szironta Együttes harangkoncertje Nemesgulácson, az összművészeti kiállítás megnyitóján.

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. az Ahol a múzsák laknak – epizódok a Szigligeti Alkotóház történetéből című kiállítás megnyitójára invitál. A kiállítást megnyitja: Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke.

Egy új hely felfedezése mindig szuper program:

A 8 hektáron elterülő örökzöld ligetben az ide látogatók könnyen kikapcsolnak a mindennapi pörgésből a százéves cédrusok, ciprusok, a sok ritka növény, fa és virág között, és akkor a balatoni panorámát még nem is említettük. Kevesen látták azonban az éjszakai Follyt, pedig az arborétum ilyenkor is él, a csillagok az égen kihagyhatatlan látványt nyújtanak.

A mezőn, szabadtéren, a csillagos ég alatt, vigyél pokrócot, kempingszéket, vagy bármit, amire leheveredhetsz. Takarót is, zokni, pulcsi is jól jöhet.

A Sabar Borház idén is blues napokat tart, még több zenei előadóval, klassz borokkal, tuti kajával és pazar naplementével. Mindkét este jamming all night long. Sátorhelyet is biztosítnak.

A KeszthelyFest a nyugat-balatoni nyár legkiemelkedőbb rendezvénye. A július 1-3. között zajló zenei-gasztronómiai fesztiválon három napon át, négy helyszínen több mint húsz programmal, koncerttel, valamint változatos gasztronómiai kínálattal várnak titeket Keszthely belvárosában az esti órákban. A fesztivál díjmentesen látogatható!

A Bagossy Brothers Company a Szigligeti vár nyári fellépőinek zászlóshajója. Az ország egyik legkedveltebb zenekaraként méltó helyszínre találtak csodálatos dalaik előadásához a balatoni naplementével a háttérben.

Szigliget az északi part ékszerdoboza. Gazdag történelme, értékes természeti kincsei és érdekes vulkanológiai képződményei éppen erről tanúskodnak. A túra során megismerkedhetsz mindezekkel.

A zenekar tagjai mindannyian a Dés-Geszti-Grecsó: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi ősbemutatójának szereplői: Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveczky Balázs és a zenekarvezető: Fesztbaum Béla. A zenekar egyre bővülő repertoárján helyet kap A Pál utcai fiúk számai mellett, több legendás vígszínházi sláger, jól ismert Presser dal és természetesen néhány kedvenc a hazai és a külföldi klasszikus rock világából.

Látnivalók és állandó programok a Balaton északi partján:

A rendszeres májusi esőnek és a meleg júniusnak köszönhetően gyönyörűek a bokrok. Mivel a szomszéd idén építkezik és a kilátást rontja, kárpótlásul egy zacskó áráért mindenki kettőt vihet. A szokásos és mesés Borganika grill ebédre ismét számíthattok.

Balatonfüred egyik legnépszerűbb látogatóközpontja, ami egyben a Balaton legnagyobb akváriuma, a Tagore sétány platánokkal tarkított igéző, virágos környezetében helyezkedik el. A Bodorka Vízivilág Látogatóközpontban összesen 19 akvárium, 2 terrárium és egy kerti tó került kialakításra, ahol Magyarország védett állatai közül többel is megismerkedhetünk. A több mint 30 balatoni halfajt bemutató Bodorka nem véletlenül vált kicsik és nagyok, fiatalok és idősek kedvencévé, hiszen a Balatonban megtalálható különböző halfajok mellett két további akvárium hivatott a tengerek élővilágát szemléltetni.

Programok a Balaton déli partján

Utazzatok kisbusszal Kishegybe, a Pócz Pincészethez. Legyetek részesei egy 4 bort tartalmazó különleges élményt nyújtó borkóstolónak, melyhez borkorcsolyát is kínálnak. Indulás a BL YachtClubtól 15.30-kor.

A nemzetközi elektronikus zenei színtér legnépszerűbb DJ-i mind ott lesznek nyáron Zamárdiban.

Naplemente illatos balatonboglári borok társaságában, levendulamezők ölelésében, latinos dallamok kíséretében. A poharakba a Légli Szőlőbirtok zamatos borai csordogálnak az este folyamán. Az akusztikus latin zenéről Pótári József gitárművész gondoskodik.

A népszerű musical a Pannon Várszínház előadásában.

A Helka Sörfőzde koncertekkel, vendég sörfőzdékkel, jógával és e-bike túrával vár titeket 1 éves születésnapján.

Sárkányok, szegénylegények, királyleányok, erdei állatok és zenés versek költöznek a balatonfenyvesi Kultkikötőbe. Pénteken 10.30-tól a Babszem Jankót nézhetitek meg a Ziránó Színház, vasárnap pedig a Csizmás kandúrt a Kereplő Színház előadásában.

Látnivalók és állandó programok a Balaton déli partján:

Nappal fürdőzhettek a habokban, napozhattok a napozóstégen, sportolhattok, vagy kipróbálhatjátok a Plázs gasztronómiai kínálatát. Este a csillagok alatt bulizhattok a legjobb előadókra. Ezen a héten pénteken Kowalskyék adnak koncertet.

Tasnádi István fekete komédiája a veszteségélményt analizálja hol drámai, hol komikus eszközökkel.

Valahol van egy nagy, központi szívpanasziroda. Talán egy égi főpostán, ahol mindenkit meghallgatnak. Ott ül-áll-beszél-énekel egy nő, akit, mondjuk, Ibolyának hívnak. Ma ő van szolgálatban ebben a hivatalban. A sok panaszra orvosság nincs. Feloldás – talán.

A Roadside Rose egy pécsi underground zenekar, akik tényleg a föld alatt próbálnak. Hangzása bluesrock, hangulata alter, két balatoni és két pécsi arc alkotja. Szívszaggató szövegekkel és arcleszaggató retrock hangzással vonják magukra a közönség figyelmét.