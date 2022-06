40+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke most is. Fesztiválok, koncertek, Múzeumok Éjszakája, gasztro-, kulturális és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Színház, zene, természetjáró és családi programok, Duna-part, utcaszínház, varázslat, önfeledt együttlét.

A zeneművészet kiemelkedő alkotásai világhírű művészek előadásában csendülnek fel három estén keresztül 2022. június 24-26. között Csömörön, Budapest szomszédságában. Az idén elsőként megrendezett esemény minden ízében különlegesnek ígérkezik, a felnőtteket koncertekkel, a gyerekeket pedig matiné előadással várják.

16 sörcsap, Barrel Project decizés, tele hűtők, filmvetítés, újdonságok-ritkaságok, food truck, soft serve, napsütés a főzde mögötti sörkertben péntektől vasárnapig.

Ha nyár, akkor kerti grillezés. Na de mit tegyen az, akinek nincs kertje, ahol grillezhetne? Elmegy a Fehér Nyúlba és bérel magának egyet!

Egy bográcsozás is szuper hétvégi program lehet:

Ha egy igazán különleges hétvégi programra vágytok, menjetek el június 25-26. között a Benedictbe, vegyetek egy kétszemélyes piknik kosarat, válasszatok egyet az exkluzív piknik helyszínek közül és élvezzék a Duna partot, a Budai hegyeket úgy, ahogyan még soha.

Budapesti programok csütörtökön (2022. június 23.)

Mi az a Badhanna? Egy hely, brutális ázsiai street fooddal small plate-en tálalva, pikáns koktélokkal kiegészülve. Mindezt a belváros közepén. Június 23-án ők látogatnak el italjaikkal a Majomhoz.

A 25 éves, szabadkígyósi születésű, napközis tanárként dolgozó Hegedűs Józsi már több mint tíz éve ír dalokat, melyeken Cseh Tamást öröksége érződik. A Kikeltetőn, az ország legnagyobb független zenei tehetségkutatóján döntőbe jutott, a tavaszt a Carson Coma vendégeként turnézta végig. Ő lép fel ezen a héten a Rákóczi tér szegletében.

2 hetente csütörtökönként újra ZengaTerasz, ahol egy remek hazai borász/borászat vendégeskedik majd, gyönyörű tételeket hozva magukkal. Az e heti vendég: Szijjártó Előd.

Szent Iván éji szakvezetésekkel, éjszakai programokkal várnak benneteket a Budakeszi Vadasparkban június 23-án.

A 2022-ben Petőfi Zenei Díjra jelölt The Anahit története 2016-ban indult Londonban, amikor a frontember az Institute of Contemporary Music Performance kortárs zenei egyetemen elkezdett dolgozni In The Dark címmel 2017-ben megjelent első albumán. A projektből Budapesten lett négytagú formáció, amely azóta három további lemezanyagot is kiadott, remek koncertzenekarrá csiszolódott.

Mike Gotthard gitáros és Szebényi Dániel billentyűs már több mint tíz éve együtt alkotó szerzőpáros. Kapcsolatuk még a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen eltöltött évek alatt mélyült el. Ezen a koncerten válogatást hallhatunk kettejük sokrétű, műfajokon átívelő szerzői munkásságából.

Az Orczy Summer Chill rendezvénysorozat 44 nyárestén át várja a jazz, pop, soul, funk, folk és a komolyzene szerelmeseit, valamint a klasszikus filmek kedvelőit az Orczy-parkban. Ma este a Megáll az idő c. 1982-ben bemutatott magyar filmdráma kerül a vászonra, amelyet Gothár Péter rendezett Bereményi Gézával közös forgatókönyve alapján.

A kiállítás a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évek balatoni tárgykultúráját és helyszíneit mutatja be. A rendhagyó hangulatú esti megnyitón Bornai Tibor, a KFT zenekar frontembere játssza majd el többek között az egyik legismertebb balatoni témájú dalát.

Budapesti programok pénteken (2022. június 24.)

Anna Karenina bizonyára a legelevenebb a világirodalom valamennyi nőalakja közül. Tolsztoj egyik legismertebb művével egyértelmű társadalmi kritikát fogalmazott meg a nők helyzetével kapcsolatban. Tizenegyszer dolgozta át művét, mire megszületett az a végső változat mely Annát az irodalom legnagyobb hősnői közé emelte, s amely – Thomas Mann szavaival élve – minden idők “legnagyobb társadalmi regénye”. Velekei László koreográfiája nyomán a regény táncot öltött és a Győri Balett társulatának előadásában június 24-én láthatja a közönség is az Anna Kareninát a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Két év szünet után ismét megrendezik a Rege Táncegyüttes hagyományos évadzáró-nyárindító szabadtéri táncházát Budapest egyik legimpozánsabb pontján, az Alagút feletti tetőteraszon.

Júniustól újra itt a Sun & Soda, mely a belváros szívébe varázsolja a tengerparti strandok és a trópusi hangulatú partik világát.

Idén újra részese lehettek egy galaktikus utazásnak, ahol simán felcsendülhetnek afrikai dobok, indiai szitárok, vagy akár balkán trombiták, mindezt house-alapokra fektetve.

Tűzzsonglőrök, különleges LED show, koncert és táncház vár titeket az állatkertben, ahol a tűzugrást is kipróbálhatjátok. Bepillanthattok egy igazi planetáriumi előadásba, mindemellett mítoszok világa is életre kel és fluoreszcens állatokról is hallhattok előadást.

Óbuda Fő terére klasszikus kertmozi hangulatot varázsolnak ezen az estén. A korán érkezők akár a babzsákok egyikét elfoglalva is élvezhetik a filmnézést a csillagok alatt.

A filmzenék és a jazzy életérzés együttesen inspirálja az Aria Hotel Budapest zenei produkcióját, amelynek előadói Fort Alexandra énekes és Grósz Arthur zongoraművész-zeneszerző.

Június 24-én kapjátok elő a szúnyogriasztót és vegyétek a Strázsahegy felé az irányt. Ezen az estén a nemrég elhunyt Haumann Péterre emlékezhettek az Egészséges erotika filmmel.

A Várkert Akusztik sorozat nyári, szabadtéri változatában ezúttal a lounge kedvelői felé fordulnak: a legújabb sorozatban a hazai elektronikus zenei szcéna nagy öregjeit és legújabb tehetségeit mutatják be a Várkert Bazár Öntőház udvarán.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. június 25.)

2022 nyarának legtrendibb kiegészítőivel találkozhatsz itt, minden darab hazai tervező munkája, és a legjobb, hogy a helyszínen meg is vásárolhatod őket.

A Dunakanyar Oldtimer Egyesület meghív minden veterán jármű tulajdonost, és a veteránozás iránt érdeklődőt a 2022. június 25. napján megrendezésre kerülő Dunakanyar-Pilis Oldtimer Túrára.

A nyár beköszöntével itt az első Rebasnursery növénycsere. Rendhagyó módon erre nemcsak szobanövényeket és hajtásokat várnak, hanem palántákat, fűszernövényeket, virág/vetőmagokat és a megunt kaspójaidat is.

A június 18. és július 3.között zajló FINA világbajnokság nem csak a vízisportok fantasztikus versenyeiről szól, hanem szeretnék felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára is. Ennek a jegyében rendezik meg a Családi Zöld Napot, ahol gazdag programmal várják a kicsiket és nagyokat.

A Pavilon Kert látja vendégül a Morgenfrisket. Megszokott módon délután kezdődik a fröccsözés és most is késő estig táncolhattok. Borsos, Gabo és Zlatnik adja a talpalávalót.

Színes-zenés, utcai táncbemutatóval egybekötött forgatag fogadja a vendégeket a Ráday utcában. Az utcai programok díjmentesek.

A túránk során körbejárhatjátok a fővárost körülölelő hegyeket és hat kilátóból is megcsodálhatjátok az esti panorámát.

A Hűvösvölgy és a Széchenyi-hegy közötti oda-vissza vonatút során a kilátókocsikban a budai hegyek hangulata, az erdő közelsége mindig páratlan élményt nyújt. A különvonat alkonyatkor érkezik a Kis-Hárs-hegy melletti panorámaívbe, ahonnan páratlan kilátás nyílik a fővárosra. A szerelvény itt várja meg a naplementét, majd indul tovább a hűvösvölgyi végállomásra.

Régi filmek, finom ételek, zamatos borok – ez jellemzi a romantikától mámoros estet a Gundel kertben, ahol a napernyők bezáródnak és a csillagos ég teljes valójában láthatóvá válik. Ezen a héten 20:30-tól a Hyppolit, a lakáj kerül a vászonra.

Ha ingyenes kertmozit kerestek inkább:

Kedvenc budapesti programjaink a 2022-es Múzeumok Éjszakáján

17 és 22 óra között több helyszínen is hallgathattok koncerteket, karszalagot váltva pedig 17.30-tól éjfélig látogathatjátok az állandó kiállítást, a Kreatív Hangteret és a Hangdóm programjait.

Idén új résztvevővel bővül a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat. Menjetek és nézzétek meg a Pénzmúzeumot, úgy, ahogy eddig még senki se látta!

Vonatok belsejébe nézhettek be, felnyithatjátok az autók motorháztetőit, bőrünkön érezhetitek, milyen volt egy igazi üzemben dolgozni. Mindemellett az Északi Járműjavító épületének legtitkosabb, eddig elzárt részeit is felfedezhetitek.

Az Astoria és az Északi Járműjavító között közlekedő Irodalmi különjáraton nemcsak két múzeum programhelyszínei között ingázhattok kényelmesen, hanem Márai Sándor, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Mándy Iván, Garaczi László és Weöres Sándor utazásról szóló szövegeiből összeválogatott izgalmas színjáték közönségei is lehettek.

A Petőfi-bicentenárium alkalmából, a reformkori tematika keretében Liszt Ferenc magyar irodalmi kapcsolatait mutatják be, mely során a témához kapcsolódó zeneművek és versek hangzanak el.

A balatoni nyárban sűrűn repkednek a poénok és a pofonok. Ötvös Csöpi, a magyar Piedone nyomoz. Kemény ökle elől nem menekülhetnek a bűnözők.

Idén nyáron hagyományőrző és lovas programokon, tárlatvezetéseken, ismeretterjesztő előadásokon és filmvetítéseken vehetnek részt az érdeklődők a Magyar Természettudományi Múzeumban, a Múzeumok Éjszakáján.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. június 26.)

Az Élesztőház udvarán szerveződik egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang.

A program során megismerkedhettek a Hangulat Pincével, valamint egy hangulatos séta során az egyedülálló Pátyi történelmi pincehegy is bemutatásra kerül. Közben az Etyek-Budai borvidék díjnyertes helyi boraiból lehet 3 tételt kóstolni, borkorcsolyának pedig finom friss házi pogácsát kínálnak.

Páty után irány Zsámbék!

A kőbányai Szent László napok keretében ezúttal Budapest közepéből az ország közepéhez csábítanak benneteket. Táv: 100 km, de visszafelé a fáradtabbaknak opcióként van vonatra szállási lehetőség.

Kicsit kiszabadulva a városi kánikulából megnézhetitek az Egri vár díszletnek megépített másolatát, ahol az Egri csillagokat forgatták.

A világszerte egyedülálló Honvéd Férfikar 45 fős létszámával a világ második legnagyobb, teljes állású, hivatásos énekesekből álló férfikara. Repertoárjuk felöleli a teljes zeneirodalmat, ebből hoznak egy válogatást az Orczy Summer Chill színpadára.

Vasárnap délutáni exkluzív élőzenés koncert a teraszon Balogh László, a Roma Soul zenészével.

Örülhetnek a kárpát-medencei táncok és zene szerelmesei, ugyanis május 1.-étől szeptemberig minden második vasárnap táncházzá alakul a városligeti promenád. A táncház mozgalom legkiválóbb bandái fogják húzni a talpalávalót a térség legkülönfélébb népi hagyományait felelevenítve. Legyen szó klasszikus erdélyi vonós zenéről, vagy balkáni rezesekről, moldvai csángó muzsikáról, itt mindent meg fog találni az érdeklődő.