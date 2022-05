40+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Ismét temérdek szuper hétvégi programmal vár bennünket Budapest. Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

4 éve már, hogy a Mindspace csapatának segítségével, a Rákóczi téren megnyitott a Verkstaden. Ennek örömére vendég alkotókkal, két emeleten fognak ünnepelni és várnak mindenkit, aki szívesen koccintana velük ezen a napon.

20-nál is több kiállító, közel 100 féle csapolt és üveges sörrel a világ minden tájáról.

A karibi hangulatot idéző, Európában is egyedülálló Lupa Beach ezen a hétvégén végre megnyitja kapuit.

Itt a harmadik Street Food Piknik Telkiben. Egész hétvégén ugrálóvár, csavart fagyi, zene és kollektív boldogság vár titeket a finomabbnál finomabb street food ételek mellett.

16 sörcsap, újdonságok-ritkaságok, food truck, napsütés a főzde mögötti sörkertben péntektől vasárnapig! Pénteken 22 órától PSYCHO vetítés a kertmoziban. Vasárnap amatőr sakkverseny.

A felfedező séta az épített és nem épített környezet értékeit járja körül, valamint a közösségek szerepét a környezetformálás folyamatában.

Egy budai séta mindig szuper hétvégi program:

A kétnapos majális fantasztikus hangulattal, napközben gyerekprogramokkal, ingyenes tárlatvezetésekkel, változatos gasztro élményekkel, WAMP dizájn vásárral, este pedig koncertekkel vár titeket.

Konyhai alapanyagok, finom ételek, italok, CF termékek, kézműves mitymütyök és a VSM közösség vár rátok a májusi Vegan Weekend Marketen.

A Varázslatos Füvészkert az ELTE Füvészkert alapításának 250. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő különleges fényjáték. A vetítésnek és a fényinstallációknak köszönhetően megelevenednek a kert növényeinek formái, textúrái, így egy különleges atmoszférájú mágikus utazáson vehettek részt. A fényjáték a jubileumi év záróeseménye csak 2022. május 21-én és 22-én este tekinthető meg.

Budapesti programok csütörtökön (2022. május 19.)

A szuper chill easy lugas május 19-én, csütörtökön nyílik meg egész napos zenéléssel, többek között a Sulameri zenekar kísértében, akik élő, latin jazz koncerttel hoznak titeket közelebb egymáshoz.

További szuper teraszos helyek Budapesten:

A Bartók Béla úti kávéházi életet és a XI. kerület rejtett gyöngyszemeit ünneplő festménykiállítás.

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepli a magyar Jack Cannon blues-rock zenekar, akiknek idén tavasszal újabb lemezük jelent meg. ’Az idő körbeért…’ című album 10 új saját magyar nyelvű dalt tartalmaz elismert vendégművészek közreműködésével. Igazi élő, lüktető zenei estre számíthatunk, ahol a zenekar által kedvelt feldolgozások is elhangzanak majd.

Barbi, azaz Babé Sila 8 éve bukkant fel a zenei világban, ma már a soul és az r&b itthoni királynőjeként emlegetik, emellett nemzetközi szinten is méltatták már lemezeit, Londonban és New Yorkban is találkozhatunk a nevével. Idén elsőként áll teljes bandával színpadra.

Kamondy Ági koncertelőadása negyedszer a Gödör Klubban. Pest fölött az ég – a szezonban utoljára. Menjetek feltöltődni, új és rég-új dalokat hallgatni!

Budapesti programok pénteken (2022. május 20.)

Iskolai vásárra várnak benneteket szabadtéren, az iskola udvarán. Teljes kiárusítást terveznek, 100-200 Ft-os darabárakon, de teljes árú, minőségi termékek is szerepelni fognak.

A Scruton MCC újra egy pénteki termelői piaccal vár titeket, ahol magyar kézműves termelők portékái közül, a házi sajttól kezdve az egyedi szappanokig kedvetekre válogathattok.

Aki nyitott füllel jár, annak Nóvé Soma neve nem lehet ismeretlen, olyan zenekarokból, mint a Middlemist Red, vagy akár a Mordái. A pénteki koncerten saját dalai mellett feldolgozásokkal fogja pozitív irányba adjusztálni a Fellini közönségének hangulatát.

A naplementét LELLE fogja végig kísérni énekkel fűszerezett melodic house-szal, majd a Groove Cartel veszi át az írányitást, pergősebb ütemek kíséretében.

Octile kever nektek kis lazítóst a vonat zúgására. Jobban fog csúszni a limonádé meg a sör is.

Ha már a Népszigeten jártok:

Ahogy a fővárosi artmozizók már megszokhatták, ezen a napon nem lesz műszakzárás: a Budapest Film filmszínházai közül ötben, a Művészben, a Puskinban, a Toldiban, a Kino Caféban és a Tabánban kora estétől másnap hajnalig peregnek a filmkockák a vásznakon – cserébe csak egyetlen karszalagot kell megvásárolni.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. május 21.)

Egész napos ingyenes programokkal, színházzal, társasjátékkal, fura bringa versennyel, csocsóval, koncertekkel, színházi előadásokkal várnak benneteket a Bakáts téren.

A rendezvényen megismerkedhetsz jó ügyekkel, szervezetekkel, szakelőadókkal és a területeikkel, de csak semmi kötöttség! Itt ehetsz, ihatsz, játszhatsz, táncolhatsz és lazíthatsz is.

Gyönyörű tavaszi színek, virágok, szőlő, dombok, nyugalom, béke. Bor, pezsgő, sajt, házi szörp, cider, házi sör, ínycsiklandó ételek. Menjetek borangolni!

Május 21-én, szombaton kinyitnak a magyar kisüzemi sörfőzdék, visszatér a Nyitott Főzdék Napja! Ezen a napon a sörkóstolás és vásárlás mellett lehetőség lesz a sörfőzdék működésének, a sörkészítés folyamatának, illetve a sör alapanyagainak megismerésére. A résztvevők közül több sörfőzde is bemutat majd új termékeket, lesz ahol kézműves sajtokat, párlatokat, környékbeli finomságokat is kóstolhattok majd.

Eljött az év legizgalmasabb része, amikor elfelejthetitek a rossz időt és végre élvezhetitek a naplemente meleg sugarait táncolás közben. A helyszín a tavalyról megszokott Pilisborosjenői téglagyár melletti, gyönyörű fákkal körülölelt mező. Újdonság, hogy most végre éjszakába nyúlóan pöröghetnek a lemezek és kiélvezhetitek egy teljes nappali piknikből az éjszakába nyúló bulizási élményt.

Május 21-én a Millenáris G épületébe és udvarára beköltözik Korea. Ezen a napon repülőjegy és utazás nélkül úgy érezheted, hogy Szöul egyik nyüzsgő városrészébe csöppentél. Minden korosztály talál kedvére való kulturális programokat.

Ellátogat ide a híres chef Dömők Zsolt, aki a 2022-es pármai pizzavilágbajnokságot is megjárta. Balázs Attilával izgalmas és különleges pizzakölteményeket állítanak össze, melyeket ezen az estén ti is letesztelhettek. A pizzák mellé pedig a Reketye Brewing Co. kisüzemi sörfőzde fantasztikus söreit kortyolhatjátok. A jó hangulatról Sági András és Dr.BRS gondoskodik.

További csodás Budapest-környéki helyeket találhattok itt:

Egy határtalanul energikus koncerttel nyitja meg kapuit 2022-ben a Margitszigeti Színház. Az Irie Maffia koncertjei mindig fergeteges hangulatot varázsolnak, megénekeltetik a közönséget, felrázzák a hangulatot.

És eljött a nap, amikor Tövisházi Ambrus (Erik Sumo Band, Amorf Ördögök, Péterfy Bori & Love Band) végül megérkezik a Bélába az Eleven Tavasz keretében. Ilyesmiket visz magával: egy világkörüli utazást, valamennyi afrodiszkót és 60-as éveket, valamint dél-amerikát, hegycsúcsokat és a tengert.

Az Analog Balaton első önálló kobucis koncertje. Előttük Fodor Máriusz, azaz Superflake indítja az estét.

Miami Vice hangulat a Dürer Kertben! Nyáresti fülledés, szinti, vapor és chill hullámok, forró funkok, jéghideg koktélok, óceáni szellő és pálmafák a Duna-parti naplementében. Quixotic, az új retrowave hullám legismertebb hazai úttörője, a Stranger Synths bulisorozat producer dj-je, idén is elhozza a nyolcvanas évek Miamiját.

A Muzikum Klub Blues Session sorozatának 2021/2022-es évadzáró koncertje, ahol nem más zenél, mint a klub indulásától folyamatosan fellépő Message To Hendrix power trió, amely Jimi Hendrix korszakalkotó munkásságát varázsolja a szemünk elé.

Nyissátok a szezont a 90-es és 2000-es évek legnagyobb világsztárjaival és a hazai élvonallal! Profi táncosok, egyedi show elemek, jéghideg italok, minden, amit a Total Dance Festival Cabrión megszokhattál!

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. május 22.)

Visszatér Marika néni a Pancsra és a vezetésével csapnak egy remek lángosozást. Ezen túl persze isteni, hazai, kezeletlen spárgát, magyar epret, friss salátát és rengeteg más finomságot is beszerezhettek itt.

Rengeteg színpadi és egyéb programmal, új könyvvel, játékkal és vásárral várnak minden picit és nagyot a Dürer Kertben.

Kutyás kirándulás a Budai-hegység legnagyobb vízeséséhez és solymári várhoz.

Egy kirándulás mindig szuper hétvégi program:

Idén tavasszal először gyűlnek össze a SHUK SHUK árusai, hogy megmutassák, és áruba is bocsássák izgalmasak alkotásaikat a Turbina falai között.

A Szimpla színpada vasárnaponként nyitva áll, hogy a zene közös nyelvén értsetek egyet mindennel és mindenkivel. Színpadtechnikával, hangszerekkel állnak a zenészek rendelkezésére, hogy a spontán zenei gondolatok és műfajok összeadásával legyetek a jelenben.