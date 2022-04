7 filmes kirándulóhely Budapest közelében, amit minden filmrajongónak látnia kell

Magyar és külföldi forgatócsoportok lábnyomait követve olyan hazai kirándulóhelyeket ajánlunk, amelyeket a filmvászonról már ismerhettek. Közös bennük, hogy nincsenek messze a fővárostól, és olyan kincseket tartogatnak, amelyekre biztosan nem számítotok.

A vácrátóti botanikus kertben több magyar játékfilmet forgattak, köztük van például az 1969-es Pál utcai fiúk. Ahogyan Budapest a filmesek elképzelése szerint volt már Párizs és Berlin, úgy a kertben lévő híd és sziget a pesti Füvészkert hasonmásaként tűnt fel a képkockákon. A Halálos tavasz és az Abigél egyes jelenetei szintén ehhez a helyszínhez köthetők; utóbbiban feltűnik egy vaskapu, amely ma is látható a kertben. Csak a csodatévő korsós nő szobrát keresnétek hiába, mert az egy budapesti bérház udvarán áll. A botanikus kertben tett kirándulás persze ettől függetlenül is emlékezetes program lesz. Részt vehettek önálló vagy vezetett, izgalmas ismeretekkel tarkított élménysétákon.

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.

Az Egri csillagok (1960) című filmet valójában nem az egri várnál forgatták, hanem onnan nagyjából 130 kilométerre, a Pilis legszebb hegycsúcsának (Nagy-Kevély) lábánál, a pest megyei Pilisborosjenőn. A forgatás miatt a település határában megépítették a vár másolatát, és a kirándulók nagy örömére a filmes munkálatok lezárulását követően nem bontották le. Előszeretettel látogatják a piknikezők, és a Kevélyhegyi tanösvény miatt szívesen járnak erre a túrázók is. Errefelé húzódik az Országos Kéktúra útvonala, és nem messze található a Teve-szikla, illetve a Mackó-barlang. Visszatérve a forgatásokra, a festői környezetben fekvő álvárromnál rögzítettek jeleneteket a Magyar vándor, a Rab ember fiai és az Angyalbőrben című filmek csapatai is.

2097 Pilisborosjenő

Pilisszentlélek

Aki képben van az utóbbi évek magyar sikersorozataival kapcsolatban, annak valószínűleg többet mond Pajkaszeg neve, mint Pilisszentléleké, pedig előbbi csupán egy kitalált település. Pilisszentlélek azonban létezik: Esztergom része, a Pilis övezte festői völgyben fekszik, és A mi kis falunk című, népszerű sorozat forgatási helyszíne. A vicces, jellemzően életszagú történések a falusi hétköznapokat mutatják be, és az elsőszámú találkozóhely (mi más, mint) Teca kocsmája, egy, a valóságban is létező ivó. A filmturizmuson túl Pilisszentlélek meglátogatása mellett szól az az érv is, hogy ottjártatokkor meglátogathatjátok a pálos kolostor romjait és a szlovák tájházat, továbbá egy kellemes túrázásért célba vehetitek a közeli Legény- és Leány-barlangot.

2508 Esztergom, Hunyadi János utca 54.

A Gerecse-hegységben található Szelim-barlang népszerű forgatási helyszín a külföldi filmesek körében. 2005-ben a Jeremy Irons főszereplésével készült, Eragon című fantasy, 2018-ban az 1600-as években játszódó Jamestown című sorozat jeleneteit rögzítették itt. Előbbi hatalmas káoszt hagyott maga után: a 40 ezer éves barlang környékét forgatási hulladék lepte el, míg falait egy szénpor-alapanyagú festékkel vonták be, és anélkül távoztak, hogy eltávolították volna. A szennyeződéstől végül nehezen, de sikerült megszabadítani a sokak által látogatott barlangot. 1982 óta fokozottan védett, tájképi jellege mellett egyaránt jelentős régészeti és őslénytani értéke. Fedezzétek fel a környékét, válasszatok a Kő-hegyen található turistautak közül!

2800 Tatabánya

Garancsi-tó, Tinnye

A gyönyörű Budai-hegyekben található Tinnye egy kultikus magyar vígjáték, az Üvegtigris forgatása okán lett filmes kirándulóhely. A trilógia híres büfékocsija, avagy a Rudolf Péter által megformált Lali birodalma, a sűrű nádas által övezett Garancsi-tónál áll, ezért a hely a filmturisták kedvelt zarándokhelyévé vált. A büfé afféle jelkép lett, és nem csupán díszletként áll ott, hiszen a mai napig üzemel. De más miatt is érdemes ellátogatni ide: a 2000-es években tanösvényt és pihenőhelyeket alakítottak ki a feltételezések szerint a középkorban, mesterségesen létrehozott halastó körül, ami gazdag élővilága és idilli békéje révén vonzó úti cél a fővárosból kiszabadulni vágyók számára.

2086 Tinnye, Garancsi-tó

Az Alcsúti Arborétum Magyarország legeredetibb angolparkja. 1820-ban telepítette József nádor, az első Habsburg, aki letelepedett és birtokot szerzett hazánkban. A park területe több mint 40 hektár, és arborétuma növényritkaságok sorával büszkélkedik. A különleges növények mellett annak köszönheti hírét, hogy itt lelhető fel az ország legnagyobb egybefüggő hóvirágmezője. Mint filmhelyszín, szerephez jutott különleges hangulatú, neoromán stílusú kápolnája, amelyet a Borgiák című kanadai-ír-magyar sorozat készítőin kívül a Sir Anthony Hopkins főszereplésével készült A rítus stábja is használt. (A filmben egy ördögűzés alkalmával Hopkins magyar szavakat mond.) Idén is zajlottak már filmforgatások az arborétumban, vajon legközelebb hol tűnik fel?

8087 Alcsútdoboz, Kastély 2.

Nem nehéz megérteni, miért volt egykor a hazai filmgyártás kedvelt szabadtéri forgatási helyszíne a Szekrényes-hegy, a Ló-hegy, a Huszonnégyökrös-hegy és a Farkas-hegy vadregényes vidéke. A kiváló természeti adottságokat kihasználva a budaörsi kopárokon forgatott 1965-ben A kőszívű ember fiai stábja, és ugyanebben az évben vették fel A tizedes mega a többiek című kultikus filmet, amelyben feltűnik az egykori MÁV pihenőház (ma már csak a boltíves homlokzat maradványa áll). A vitorlázás szempontjából a környék valaha jelentős szerepet töltött be, 1952-ig ott működött a farkashegyi vitorlázó repülőtér. A völgy túloldalán ma is látható az egykori hangárok helye. A túrázók számára ideális célpont, mivel a völgyet sárga jelzésű turistaút szeli át.