60+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Hétről hétre egyre több tartalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten és környékén. Fesztiválok, túrák, kertnyitók, koncertek, kiállítások, vásárok – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

24. alkalommal rendezik meg Budaörs legnagyobb ingyenes kulturális seregszemléjét: a jazztől az alternatív rockon és indie folkon át a komoly zenéig, a kerekasztal beszélgetéstől a képzőművészeti kiállításokon át a gyerekprogramokig minden lesz a kínálatban.

A kiváló német sörök mellett, korsó- és rekesztartó versennyel, német sramli zenével és végtelen sörtörténelemmel várnak titeket a Biergarten Grandon.

Most már stabilan itt a jó idő, úgyhogy eljött az ideje, hogy az aranyló, buborékos nedűket rejtő pultot is elétek tárják. Extra asztalokkal, extra italokkal.

A gint azért érdemes kevert italokban fogyasztani, mert a benne található gyógynövények és fűszerek a koktélokban kelnek igazán életre. Meggyőződhettek erről a Kazinczy utcában május 12. és 15. között, amikor a Botellón Terasz különleges tonikokkal fogja ötvözni a szeszesital legextrább változatait.

Több ezer könyv verhetetlen áron, akár már 100 forinttól. Minden műfajból, naponta frissülő készletből. Itt minden korosztály megtalálja kedvenc olvasmányát.

Ismét lesz tavaszi kiállítás, melyre kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A rendezvény ideje alatt a legkisebbeknek játszósarokkal, LEGO-vonattal kedveskednek. Modulrendszerű és kisebb terepasztalainkon a hazai és nemzetközi gördülőállomány is tiszteletét teszi, melyet kisvasúti témájú asztal tesz színesebbé.

Ismét beköszönt a Kürtőskalács Vigalom, melyet a kisgyermekes családok legnagyobb örömére az Állatkert új játszóparkjában, a mesés Holnemvolt Várban szervez meg a Vitéz Kürtős csapata.

Cinema Mystica kiállítás megnyitását nem egy, hanem három estén át ünnepelhetjük koncertekkel: elektronikus ambient, techno, audio-vizuális produkciók, VJ showk és világzene melegíti be majd a közönséget, akik az egyedi immerzív installációkat is megtekinthetik a zenés műsorok mellett. A teljes kiállítás május 13. és június 5. között tekinthető meg.

A válogatás összeköti a múlt ábrázolásait a kortárs mindennapokkal, megalkotva a Várnegyed szubjektív képgyűjteményét, a jelen archívumát.

A Magyar Vasúttörténeti Park ad otthont a május 13-15. között megrendezésre kerülő Oldtimer Shownak, amelyet egyben Közép- és Kelet-Európa legnagyobb oldtimer járműkiállításaként tartanak számon. A fesztiválon számos kiegészítőprogram, többek között nosztalgiajárművek és gasztrosétány várja a látogatókat.

Nem csak süllő, hanem vizeink valamennyi pikkelyese megtalálható lesz itt, természetesen jól megforgatva, ropogósra sütve. Ezen kívül vidámpark, játszóház, színpadi programok és kézműves foglalkozás is vár benneteket.

Sör 16 csapról és szendvicsek a „húzott sertésből” és sikítós mozizás is vár benneteket a Maglódi úton.

Pénteken lift-foil bemutató és „tesztvezetés”: kipróbálhatod a víz fölött suhanás felszabadító élményét. Szombaton kényelmesen ütemes daytime party DJ Mahoganyval.

A megszokott barátságos beszélgetésekkel, a rejtett zugokat és titkokat is felfedő sétákkal és színes programokkal készül nektek a Budapest100 csapata és kb. 100 lelkes önkéntese.

Budapesti programok csütörtökön (2022. május 12.)

A teret rengetegen használják, de általában csak áthaladnak rajta. Vajon milyen funkciók hiányoznak a térről? Mitől lenne szebb? Többek között erre keresik a választ a közösségi tervezési alkalmakon. Menjetek el és mondjátok el, hogy hol és hogyan változtassák meg a teret!

Vezetett GIN & GINTONIC-kóstoló a Zengő bárban. Ha te is szereted az izgalmas ízeket és szívesen kortyolgatnál premium gineket és hozzá párosított premium tonicokat, akkor ezt az eseményt neked találták ki!

Az 50 éve indult legendás amerikai zenés TV műsor előtt tisztelegve egész estés funk, soul, disco, breakdance műsor a Pontoon hajón, a Dunán.

Az extra fellépőkön (Dynamite Dudes, Bruce Marshall) túl, most is a legfinomabb nápolyi pizzát falatozva, fancy koktélokat szürcsölve élvezhetitek a jó időt a teraszon.

A belvárosi klub kora esti programsorozata szeptemberig minden kedden és szerdán hazai zenészek ingyenes koncertjeivel várja a nagyérdeműt: május 12-én a Halott Pénz énekese, Járai Márk intim szettjét csíphetitek el az Erzsébet téren.

Budapesti programok pénteken (2022. május 13.)

A 12. Budapest100 hétvégéjét megelőző pénteken tematikus városi sétákkal várják egész nap a Budai Várat és környezetét felfedezni vágyókat.

Minden hónap második péntekén bajai halászlé fő bográcsban Budán, a Czakó Kertben. Délben lehet menni a friss halból készült első kóstolókért, összesen pedig 80 adag halászlé várja majd rajongóit minden alkalommal.

Egyre forróbban tűz a nap a Turbina felett, elérkezett az ideje a kert felavatásának. A nyári szezon közben időről időre ismerős arcok foglalják majd be a kinti DJ pultot, hogy háttérzenével szolgáljanak az udvaron való korzózáshoz.

Este 9 órától egészen hajnali 1 óráig várnak titeket a Pesterzsébeti Fürdőben, ahol lágy zene mellett a leghangulatosabb medencékben eresztheted ki a fáradt gőzt.

A Nada Night izgalmas belső utazásra hív: a zene, a gyógyító hangok és rezgések, valamint a mozgás segítségével hangolódhattok a hétvégére.

Keressetek egy eldugott helyet a sörözéshez:

Müller Péter Sziámi és Kirschner Péter 2012-ben alapította az AndFriends zenekart. Az elmúlt 10 évben rengeteg dal született, számtalan koncertet adtak. Ennek a 10 évnek a megünnepléséről szól ez a koncert, különleges vendégekkel fűszerezve.

Ezzel a panorámás bulival zárja a Be Massive a 18. klub évadát. Innentől már csak open air bulikat rendeznek.

Újra színpadon a hazai bluesélet emblematikus zenekara, a Muddy Shoes. A formáció negyedszázada változatlan felállásban várja azon zenerajongókat, akik szeretik a tradicionális akusztikus–elektromos bluest; rájuk jellemző lendületes, egyedi hangvételű előadásban.

Izgalmas helyek, amiket érdemes felkeresni májusban:

CSNK és Galaxisok. Egy este, két koncert a Budapest Parkban!

OneRepublic koncert, az összes nagy slágerükkel a Budapest Arénában.

A pszichedelektronika rajongói jól véssék be naptárjukba május 13-át, ugyanis aznap kerül megrendezésre a Freakin’ Disco koncertje. A jelenleg harmadik nagylemezén dolgozó banda jazzes, indusztriális, technós zenéje garantáltan az űrig repít, nektek viszont elég csak az újbudai Dürer Kertig mennetek érte.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. május 14.)

A Római-parttól evezzetek át a most nyíló új valyós helyszínre az Árasztó-partra, ahol bográcsozás és buli vár titeket.

Kinek ne lenne csábító Európa második leghosszabb folyóján evezni egy jót? A Dunakanyar kapujában ráadásul a hangulatos Szentendrei – és a Lupa-szigetet is érinthetitek, Dunakeszin pedig a parton további lehetőségek várnak, akár egy kiváló családi nap eltöltésére is.

A tematikus gasztronómiai sorozat első részében az erdélyi tájegység jellegzetességeivel készülnek nektek.

Vízszintes, ám mégis felejthetetlen túra a már teljes díszbe öltözött visegrádi erdőségben.

8-10 km-es, közepes nehézségű vidám kirándulás a végén sörözéssel.

Betekintést nyerhettek az egykori kőfejtőkben feltárt kőzetekbe, több panoráma ponton is szebbnél szebb tájakat láthattok, leereszkedhettek a Násznép-barlang bejáratához, és nem utolsó sorban igazán hangulatos erdőkön barangolhattok keresztül.

Márkás cuccok, alig hordott vagy akár címkések, minimáltól a trashing minden, sőt igazi turis gyöngyszemek is akadhatnak az első Közpis rucibörzén.

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Egy csepeli kirándulás is szuper hétvégi program lehet:

A 8. kerület fenntarthatóan gondolkodó kreatív és design vállalkozásaival együttműködve egy napra piactérré alakul a Kommunity.

Egésznapos családi piknik és születésnapi zsúr a Taproomban. Sörpremier, malacsütés, zenés programok és ingyenes főzdetúra is vár rátok.

Az egész napos, ingyenes családi programon biztosan sok-sok kistigrissel találkozhattok majd, az AsiaCenter arcfestője ugyanis minden gyermekből kistigrist varázsol. Délelőtt fellép majd az Alma Együttes, Ricsi bohóc és a BumBum Együttes, délután pedig Kollányi Zsuzsi és Gáspár Laci koncert vár titeket. A színpadi programokon kívül többek között lesz kézműveskedés, kutyás bemutató, állatsimogató, és motoroztatás, valamint tigrises játék tomboláért és nyereményekért.

Vezetett séták, mobility flow edzés, bor- és sörkóstló, iamyank koncert és kertmozi várja a Budai Arborétumba látogatókat szombaton.

Újra kigördülnek a nosztalgiavillmosok is Budapesten:

Interaktív workshopokon ismerhetitek meg a játszótér, szabadtéri fitnesz, sportpálya és kutyafuttató kialakításának terveit, valamint elmondhatjátok véleményeteket, javaslataitokat.

Előadásokkal, bemutatókkal, tanácsadással és kutyás kiállítókkal várják a rendezvényre látogató kutyabarátokat és négylábú társaikat.

Kora estétől éjfélig várnak benneteket egész estés dj szettekkel és persze a szokásos vásári forgataggal és finomságokkal.

Jövőre lesz 40 éves a Pál Utcai Fiúk zenekara. Leskovics Gábor, vagy ahogy sokan ismerik Lecsó, még tizenéves korában, 1983-ban alakította az együttest, amelyik a mai napig is állandó szereplője, szinte az összes fesztiválnak és klubnak Magyarországon. Rengeteg dal született az évek alatt, ezen az estén főként ezekből fog válogatni, megmutatva, hogy ezek a dalok hogyan születtek, hogy szólaltak meg egy szál gitáron.

Május 14-én a Várkert Bazárban ad koncertet korunk egyik legizgalmasabb világzenei képviselője, a számos kultúrából merítő Barcelona Gipsy balKan Orchestra. A cigányzenét jazzel, mediterrán dallamokkal és a rock’n’roll energiájával ötvöző együttes egyedi hangzásvilága semmivel nem összetéveszthető.

Ezen az éjszakán rophatjátok hajnalig, cigányzenétől lesznek hangosak a nyócker utcái, neves prímások trillái és futamai töltik meg a tereket.

Trousers és Jackmans. A srácok idén februárban már lenyomtak egy bulit a Gödör színpadán azóta csak azt kérdezgeti mindenki, hogy mikor lesz a következő buli. Hát most! Most a The Jucie melegíti fel a hangulatot, funk-rockos táncolós, bólogatós zenéjével.

Az Éjszaka a Bábszínházban a Budapest Bábszínház vadiúj programja, melynek keretei között a 10-12 éveseket várják egy reggelig tartó kalandozásra a Bábszínházban.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. május 15.)

Ezen a túrán meglátogathatjátok a Boldogasszony kápolnát, a pilisszentkereszti kolostor romokat és a Trézsi forrást is.

Most vasárnap is isteni illatokkal, ízekkel, minőségi termékekkel várnak titeket a Pancson.

Induljatok múltidéző sétára a hétvégén:

Esztergomból a Duna-partról indulva a Palatinus-tavat is érintve Dorogra tekerhettek. Innen bringás útvonalon Kesztölcre, majd a Pálos Gyógynövénykerthez, ahol a gyógynövénykertről hallgathattok meg egy kis előadást, majd tovább a klastrompusztai Pálos templomromhoz. Visszafelé Kesztölcön a Bányász emlékműnél lesz egy megálló.

Május 15-én bezöldül a belváros kedves zsákutcája, az Anker köz. Virágok, palánták természetközeli kiállítók különleges választéka várja a látogatókat a MADHOUSE teraszán.

160 perces animációs film, melyben Jankovics Marcell mind a 15 színt más-más stílusban készítette el.