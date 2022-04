A hosszú hétvégén is számtalan érdekes esemény várja Budapesten és könyékén azokat, akik nem csak otthon ünnepelnének. Koncertek, megnyitók, vásárok, túrák, húsvéti családi programok gyerekeknek és felnőtteknek – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Többnapos programok Budapesten és környékén a húsvéti hétvégén

Nyuszisimogatóval, pónisétáltatással, kézműveskedéssel és sok más programmal, élménnyel, látnivalóval vár titek az állatkert nagypéntektől húsvét hétfőig.

Az állatsimogatóban péntektől hétfőig bárányok simogatására is lehetőség lesz, a kis ketrecben pedig a nyuszik lépnek színre. Idén is mindenki elhelyezheti a saját tojás díszét az arborétumi tojásfára. A gyermekek számára 30 hektár biztonságos, mégis vadregényes terület áll rendelkezésre a természet megismerésére, bújócskára.

Egy kisebb fesztiválnyi programmal vár a Pontoon az idei nyitóhétvégéjén. Tartsatok velük egy kis lazításra, naplementében gyönyörködésre, önfeledt táncolásra és iszogatásra!

Végre megnyitja kapuit Buda új sörös kerthelyisége, a Mad Garden Buda. Péntektől várnak titeket a Mad Kert és a Madhouse közös szerelemgyerekének megünneplésére.

A míves gasztronómiai kiállítók mellett, koncetekkel, DJ-kkel, humoristákkal, gyermekműsorokkal, játszóházzal, pónilovaglással, lufi hajtogatással, elektromos kisautókkal, arcfestéssel várnak benneteket Agárdon a Szabad strandon.

Április 15-től megnyitja kapuit a TulipGardenDunakanyar. 30 ezer tulipán virág között tölthetitek a hétvégéiteket húsvéttól 4-5 hétvégén át.

Szombattól hétfőig húsvéti kézműves vásár vár benneteket az érdi Múzeum sétányon. Hétfőn pedig családi napot rendeznek a múzeumkertben gyerekkkoncertekkel, bábelőadással.

Magyarország egyik legimpozánsabb barokk kastélya, a Gödöllői Királyi Kastély feledhetetlen programok sokaságával kívánja az idei húsvétot emlékezetessé tenni a családok számára. Hazánk egyik legpompásabb környezetében öltöztetheti mindenki a szívét és lelkét ünneplőbe, ahogyan azt 1870-es években a királyi család tagjai is gyakran tették. Idén immár tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre húsvét vasárnap és hétfőn szezonnyitó családi rendezvény, az Ibolya Nap. A rendezvény évről évre sok látogatót vonz, amely nem csak a festői környezetnek, hanem a családias, vidám hangulatú programoknak is köszönhető. Húsvét vasárnap Erzsébet királyné kedvenc virága jegyében zajlanak az események, Húsvét hétfőn pedig színes, hagyományőrző programokkal várják a látogatókat.

Részelek a www.kiralyikastely.hu oldalon és a Facebookon.

Délelőtt: zenés terasz kicsiknek Pásztor Dániellel. Délután-este: Az egész földdel szeretkezem – zenés vacsoraszínház.

Április 17-én és 18-án, a Skanzen Húsvét kétnapos rendezvényén, idén a Magyarországon és a határainkon túl élő magyar közösségek húsvéti szokásai, táncai jelennek meg a portákon és a színpadon egyaránt.

Budapesti programok csütörtökön (2022. április 14.)

Kicsi nyár, kicsi utcabál, spontán szervezett találkozó. Elő a palackokkal és népesítsétek be az Eiffel teret!

A Fran Palermo kvartett, a Nyughatatlan és a Teddy Queen közös koncertje Budapesten a Gödör Klubban.

Nagypénteki programok a fővárosban (2022. április 15.)

Nagypénteki piacozásra hív titeket a Pancs, hogy minden finomságot beszerezhessetek a húsvéti ünnepi asztalra. Nem hiányozhat a fonott kalács, sonka, torma és a hímes tojás sem!

Folytatódik az Éjszakai kalandtúra sorozat, amelynek során felfedezhetitek a Budakeszi Vadaspark mozgalmas, napnyugta utáni életét és a tavaszi erdő alkonyati hangulatát.

Szeder koncert francia külön kiadásban. A slágerek mellett megszólalnak a francia C’est d’air lemez dalai és a tavaly megjelent cirkuszi hangulatot idéző Kötéltánc is. Utána a Canarro a nyugat-európai manouche swing egyik legkiemelkedőbb hazai képviselője tartja lemezbemutatóját.

Ezen az estén két instrumentális, öntörvényű zenei világ bontakozik ki a Magyar Zene Házában.

A brit Zola Blood sokat dicsért debütáló lemeze után májusban jelenteti meg Two Hearts c. új EP-jét. A zenekar régóta flörtöl a táncparkettel, a most megjelent Silver Soul is már azt jelzi, hogy a csapat engedett a csábításnak és egy lüktető, az előzőeknél keményebb, elektronikus hangzást ütnek meg az új anyagon. A változásokról pedig első kézből is értesülhetünk április 15-én a Turbinában.

A Tudósok nagyszabású koncertje az olasz orgonista, Nicola Lazzazzara vendégszereplésével, két slágergyanús új számmal és vadonatúj drMáriás festmények vetítésével, valamint fellép a Quimby társ-frontemberének, Varga Liviusnak a remek dada-kabaré idő- és stílusutas sanzonzenekara, A Kutya Vacsorája is.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. április 16.)

A sétán megismerhetitek a „főváros ékszerdobozának” nevezett Várkert Bazár tervezőjét, Ybl Miklóst, miközben alkotásának lenyűgöző részleteiben, csillogó Zsolnay kerámiákban, művészien megformált kovácsoltvasakban, tökéletesen megfestett üvegablakokban és illatos rózsakertekben gyönyörködhettek.

Lesz tojásfestés, részt vehettek egy izgalmas tojáskeresésen, amelyen egy titkos Garden-térkép és a feladványok segítségével megtalálhatjátok a tojásokat és találkozhattok a húsvéti nyuszival is.

A kereső kalandjáték során 2 kilométeres sétát tehettek egy eltűnt lány titokzatos történetével. A szervezők varázstárgyakat rejtenek el az úton és érméket szórnak el, amelyeket meg kell fejtenetek és követnetek kell ahhoz, hogy haladjatok a megoldás felé.

Arcfestés, tombola és csokitojás keresés vár benneteket szombaton a Reno Udvarban. Ráadásul 11 órától még egy koncerttel is készülnek nektek: Ricsi bohóc és a BumBum együttes óriási bulit fog csapni a picúroknak.

Egy kirándulás mindig szuper családi program:

A Pathfinders 22. túrája a Csobánka fölé magasodó Oszoly és Kevély hegyekhez vezet. 11 kilométer és közel 600 méter szintemelkedés vár rátok.

A túra során Csonka Péter természetvédelmi tájegységvezető vezetésével járhatjátok be Pusztamarót környékét és szabadíthatjátok meg a hulladéktóla bajnai közúttól a medvehagyma termőhelyhez vezető köves út mentét.

Szépségápolás, lakberendezés, ajándék, finomságok. Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket!

Húsvét szombatján nyusziváró családi programokkal várják kicsiket és nagyokat a Tündérkertbe. Tojásvadászat, állatsimogató, kézműves foglalkozás, gyerekkoncert és -színház, tombola és ugrálóvár is várja az ide érkezőket.

Húsvét alkalmából nyuszisimagó vár majd titeket Tigris Placcon a Buktanyuszi törpenyúl tenyészet jóvoltából. Emellett gyerekeknek és felnőtteknek arc/kar festés is lesz ingyen, úgyhogy lehet tervezgetni már a szombati “tetkót”.

Két év kihagyás után újra Locsolóbál a Forster Vadászkastélyban. Fellép: Silver Music Band, valamint Lagzi Lajcsi és Zenekara.

A 2020-as bemutatkozó album után végre itt a második Ohnody nagylemez és annak bemutatója!

Ha csak simán egy szabadtéri sörözésre vágytok:

David Yengibarian népzenei ihletésű egyedi zenei világának fő inspirációs forrása az örmény zenei hagyomány, a balkáni népzene, az európai és amerikai jazz, és improvizatív zene, az argentin tangó, valamint az azt megújító Astor Piazzolla zenéje.

Egy igazi retrowave időutazás a 80as évekbe a szintihullámokon. Megszokott színvonalat Quixotic LIVE hozza és hosszú szünet után debütál MEGAHIT egy teljesen új LIVE setuppal.

Programok Budapesten húsvét vasárnapjára (2022. április 17.)

Seperj, gondoskodj a környezetedről a Palettásokkal, aztán reggelizzetek együtt az étterem teraszán!

A Szimpla színpada vasárnaponként nyitva áll, hogy a zene közös nyelvén értsetek egyet mindennel és mindenkivel. Színpadtechnikával, hangszerekkel állnak a zenészek rendelkezésére, hogy a spontán zenei gondolatok és műfajok összeadásával legyetek a jelenben.

Az immár 32 éves Korai Öröm és a 7 éves Korai Trancemission tagjaiból álló formáció követi tradicióit. A folyamatzenében a gépies dob és basszus mellet a doromb, a fuyara és a khöömei difónikus ének ázsiai, berber, spanyol, indiai tájakra repít, melyet a szintetizátor tesz még varázslatosabbá. Utána: lélekemelő önismereti diszkó komposzttechnóra.

Budapesti programok húsvéthétfőre (2022. április 18.)

Rajtolni 9 órától lehet 11 óráig folyamatosan az érkezés függvényében. Idő mérés nincs, csak saját magadnak. Nem verseny, lehet gyalogolva is teljesíteni a 6 távot.

Ha az Öreg-tónál jártok keressétek fel ezt az éttermet:

Lesz kisállat simogatás, arcfestés, lufi fújás, kézműves program a gyerekeknek és hétvégi kézműves vásár, hogy a nagyok se unatkozzanak.

Prédikálószéken hazánk egyik legszebb panorámája tárulhat elétek a gyönyörű Dunakanyarral, a Börzsöny látványával, Nagymarossal és Visegráddal, valamint a távolabbi Vác fölé magasodó Naszály képével.