Mesés panoráma nyílik az Öreg-tóra Tata különleges gasztrohelyéről

Budapesttől csupán 60 kilométerre, a mesebeli Öreg-tó partjától néhány lépésnyire találjuk Tata egyik legkiválóbb vendéglátóhelyét, a bisztróként és rendezvényhelyszínként működő Malom és Kacsa éttermet.

Mesebeli tóparti környezet

A beszédes név felfedi előttünk a Malom és Kacsa különlegességének miértjét, a tatai bisztrót és rendezvényhelyszínt ugyanis három régi malom felújításával alakították ki. Megőrizték a régi épületek autentikus hangulatát, ugyanakkor létrehoztak egy kiváló fogásairól és maximális komfortot biztosító rendezvényeiről városszerte híres vendéglátóegységet. Ennek az egyszerre modern és tradicionális helyszínnek ad otthont Tata központjának mesés környezete, háttérben az Öreg-tó kéklő hullámaival.

Változatos fogások minőségi alapanyagokból

A név második része természetesen mi másra utalna, mint a bisztró kínálatának főszereplőire, az ízletes kacsaételekre, melyek többek között brióssal, fügével és lilahagymalekvárral tálalt kacsamájbrülében, illetve spenótfőzelékkel és grillezett polentával érkező, rózsaszínre sütött kacsamellben öltenek formát. A kacsán túl is találnak majd fogukra való fogásokat azok, akik valami másra vágynak: vegetáriánus és vegán ételek, mennyei desszertek, valamint gyerekeknek összeállított finomságok közül szemezgethetünk.

A szezonális, kistermelői alapanyagokban gazdag fogásokat Tóth Tivadar séf és csapata varázsolja az asztalokra, amelyek mellől – a hatalmas ablakoknak, valamint a tágas terasznak hála –, csodálatos kilátás nyílik a vendégeket körülvevő tóparti környezetre.

Kivételes esküvői és rendezvényhelyszín

Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a Malom és Kacsa közkedvelt rendezvényhelyszínként is magas színvonalú szolgáltatásokkal várja a vendégeket, legyen szó esküvőről, családi eseményről vagy konferenciáról.

Tágas, 100 fő befogadására alkalmas rendezvénytermek és két nagyméretű terasz is a látogatók rendelkezésére áll, akik akár álomra is hajthatják fejüket a jól felszerelt, panorámás szobákban, melyeket a bisztró felett rendeztek be.

Elérhetőség Malom és Kacsa malomeskacsa.hu 2890 Tata, Tópart utca 19. Nyitva szerdától vasárnapig

További izgalmas látnivalók Tata városában: