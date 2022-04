Országszerte több helyszínen kezdődik a tavaszi tulipánszüret

A Balatontól a Tisza-tóig, Zalától a Dunakanyaron át a Rétközig, egész országot átkaroló tulipánmezők várják idén a virágtengerre ácsingózó és szüretelni vágyó növényimádókat.

Nincs tavasz tulipán nélkül

A tavasz közeledtével általában úgy felejtjük el a közelmúlt szürke hónapjait, mintha soha nem is lettek volna. Áprilisban egyik pillanatról a másikra nyílik ki a természet és vele együtt bont szirmot mindannyiunk kedvenc virága, a tulipán is. Nemcsak a hétvégi piacok árusainál állnak ekkor dús csokrokban, jelennek meg virágüzletek ablakaiban, hogy jókedvűen bólogassanak vissza ránk, de ebben a hónapban hazánk egyre gazdagabb tulipánföldjei is megnyitják színpompás ültetvényeiket a szüretelni vágyók előtt.

Míg régebben a tulipánmezőket rendszerint Hollandiával és azon belül is az utazók körében népszerű amszterdami füvészkert, a Keukenhof varázslatos tulipántengerével kapcsoltuk össze, addigra mára már hazánkban is karnyújtásnyi közelségbe költöztek a sokszínű tulipánföldek.

Az itthon oly népszerű levendulaszüretek példáján elindulva néhány évvel ezelőtt pedig elkezdett fellendülni a tavaszi tulipánszüret.

A tulipánszüretek színektől pompázó bájos csokrai ráadásul nemcsak az otthonokba hoznak frissességet és megújulást, a hétköznapokba jókedvet, de ki is csalogatnak bennünket a természetbe, a friss levegőre, valamint ugyanúgy biztatnak új vidékek felfedezésére vagy akár egy szürettel összekötött kirándulásra is.

Az ötlettől az első tulipánültetvényig

Alig néhány évvel ezelőtt, 2018-ban fogant meg először a gondolat a TulipGarden két alapítójának fejében, hogy milyen jó is lenne a tavaszt kedvenc tulipánjaikkal köszönteni. Az ötletből tervek lettek, a tervekből megvalósítás, és alig köszöntött rájuk az ősz, addigra már 30 ezer tulipánhagyma pihent a föld alatt, tűkön ülve várva a tavaszt. A Balatontól délre, Szőlősgyörök ölelésében valósult meg elsőként a tulipánkert ötlete, ahol az első évben 20 féle tulipánnal várták a szüretelőket.

A szedd magad piknikek alkalmával idén már nem kevesebb mint 60 féle tulipán várja a vendégeket a Balatontól egy karnyújtásnyira, ahol a szüretelők kedvük szerint állíthatják össze varázslatos csokraikat. A TulipGardenben metszőollók segítségével, hozott vagy helyben bérelt kosárkákba szüretelhetjük a virágokat. A kertbe látogatóknak ráadásul számtalan, kizárólag fotózkodásra alkalmas helyszínt is kialakítottak, hogy az itt megélt élmény biztosan maradandó lehessen.

Tulipánok az ország minden területén

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy valóban nincs tavasz tulipán nélkül, hiszen a 2018-as gondolattól indulva 2022-ben már országszerte 13 TulipGardenbe, 1 millió szál virág közé látogathatunk el fantasztikus tulipánszüret reményében. Lakjunk az ország bármely felén, biztosak lehetünk benne, hogy van a közelben egy a varázslatos tulipánmezők közül, amelyek nemcsak megjelenésükben, de szolgáltatásaikban és áraikban is teljesen megegyeznek.

A kertekben a tulipánok mellett találunk még bőven tavaszköszöntő virágokból: jácint, nárcisz és bazsarózsa is fogadja majd a közönséget. A kicsiket izgalmas mesekönyvvel várják, amiből megismerhetik Tulip és Gerda kalandjait. Azért, hogy a virágos kertek hangulata az év további részében se vesszen el, Budapesten és az ország nagyvárosaiban hamarosan TulipGarden kávézók nyílnak, ahol egy csésze kávé és virágok ölelésében töltődhetünk fel. De érdemes lesz a TulipGarden weboldalát is figyelemmel kísérni, ahol hamarosan kirándulástippekkel is ellátják a tulipánszüretre érkezőket.

Országszerte 13 helyszínen: TulipGarden Balaton, TulipGarden Csákvár, TulipGarden Csömödér, TulipGarden Dunakanyar, TulipGarden Győr, TulipGarden Homokhátság, TulipGarden Mórahalom, TulipGarden Nagykőrös, TulipGarden Nagyvenyim, TulipGarden Rétköz, TulipGarden Decs, TulipGarden Tisza-tó, TulipGarden Vát