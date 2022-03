40+ izgalmas program Budapesten a március 15-i hosszú hétvégére // 2022

A március 15-i hosszú hétvége számtalan tartalmas programot tartogat Budapesten 2022-ben is. Túrák, séták, piaci, vásári élmények, koncertek, színházi és irodalmi estek – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt.

Budapesti programok csütörtökön (2022. március 10.)

Finom kortárs elektronika és álomszerű lounge hangulat valahol a mainstream és az underground határán kiváló megfejtők jóvoltából.

Szeder, a Junior Artisjus díjas énekes-dalszerző 2014 óta meghatározó része és egyedi színfoltja a hazai könnyűzenei életnek. A Reggeli dal és Feri feneke írója sok szívbe belopta magát kortól és nemtől függetlenül. Bájos, szókimondó, humoros, hol könnyed, hol mély szövegeihez egyedi, egyszerre karcos és lágy hang párosul. Új anyagában a sanzonos alapokat integrálta egy dinamikus, sokszínű, már-már rockos világba.

Budapesti programok pénteken (2022. március 11.)

Az Ágyban Párban a nő és a férfi kettősét mutatja be rendhagyó módon egy ágyban – Arthur Smith: Live Bed Show című műve alapján.

Március 11-én egy exkluzív koncerttel tér vissza a 10. születésnapját ünneplő Cloud 9+ zenekar. A rock’n’rollt elektronikus elemekkel ötvöző banda az elmúlt évtized terméséből csemegézik, meglepetésvendégek és szájtátós látványvilág társaságában. Az egész estés lábrázás garantált!

Saját dalok, feldolgozások Pressertől Viszockijig, versmegzenésítések Villontól Adyig.

Áron Andrást – Artisjus- és kétszeres Fonogram-díjas előadót és dalszerzőt – nem kell bemutatni, a LAZARVS vagy a Trillion zenekarok mellett akusztikus, folkos, countrys, bluesos szólóprodukciójával is már több mint egy évtizede jelen van a színtéren. Utóbbihoz kapcsolódó nagyzenekari formációját, a Black Circle Orchestrát viszont nem régen, 2020 nyarán hívta életre Blahalouisiana-, The Qualitons-, The Pontiac-tagokból. A Black Circle Orchestra első 2022-es koncertjét a Magyar Zene Házában adja.

Eljött az ideje a 2022-es év első Ocho Macho koncertjének, méghozzá Budapesten az Akvárium színpadán.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. március 12.)

Ebben a túrában minden benne van, ami miatt a Pilist tisztelni és szeretni lehet; megmutatja amit a hosszú-hosszú évmilliók műveltek az egykori ősóceán helyén. Hegyek és völgyek, erdők és mezők egy emlékezetes napba belesűrítve.

Visegrádi sörkóstoló és vásár a hosszú hétvégén, amíg a készlet tart.

A Filharmónia Magyarország Mesélő Muzsika bérlete olyan különleges, három izgalmas koncertből álló zenei élmény, ahol Lakner Tamás karnagy játékos elemek segítségével, fantasztikus stílusérzékkel, a gyerekek nyelvén mesél a produkciókról. Az első idei eseményre március 12-én, szombaton fél 11-kor kerül sor az Erkel Színházban.

A Vivina és a Háti barátságából már több, színes-szagos-ízes kávéházi délután született, ahol a design és a kulináris élvezetek mindig más tematika mentén találkoztak. A fókuszba ezúttal a tavasz színes, pompás és elegáns hírnökei, a tulipánok kerültek.

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

A Disko Oriente és az Obroni első alkalommal nyúlnak kollektív szakértelmükhöz, hogy bioritmuskímélő-kezelésben részesítsék a Napturbina meghajtóját.

Március 12-én kerül sor a lengyel származású, berlini székhelyű DJ-producer, a Berghant és a Tresort is megjárt Blazej Malinowski klubkoncertjére. Az ambient, deep és hypnotic techno zenében utazó előadót a Be Massive és a Drop-Wave kollektívák tagjai, Metha, Dave Wincent, Greg Orca és RIA fogják megtámogatni.

A magyar alternatív színtér supergroupja ismét visszatér törzshelyére a Muzikumba. A negyedik albumán dolgozó zenekar nem kizárt, hogy részleteket is fog hozni magával az új számokból a koncertre.

Junkies dalok egy szál gitárral, Szekeres Andris és Barbaró Attila előadásában.

A 2022-év legelső BéRCZeSi RóBeRT SZóLóKoNCeRTjére március 12-én 20:00-tól kerül sor a legendás Metro Clubban, ahol hiperkarma, BioRoBoT, BlaBla és Én meg az Ének dalokkal fogja szórakoztatni a mélyen tisztelt nagyérdeműt.

Több napos napsütötte márciusi bográcsozós, örömtáncolós, tűzoltózós, sportolós, vásározós, kacagós programmal várnak titeket a Gardenben.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. március 13.)

Tavaszi szezonindító DE MARKT a Kőbányai Kortárs Kultúr Központban.

Töltsd a vasárnapot barátaiddal, családoddal. Sétálgass a Tabán hegyen, ugorj be reggelizni a Czakóba és nézzetek körül a Piaczon.

Az idei első Tribal Marketnek ismét a Gödör klub ad otthont. Délután 14 órától hastánc workshop és bemutató is vár benneteket Virág Judittal.

Hol és ki mellett ébredt a forradalmi nap hajnalán Petőfi Sándor? Milyen lehetett 1848. március 15-én végigjárni a pesti belváros utcáit a változást kívánó tömeggel? A költő szemén keresztül idézik meg ezeket az eseményeket, bemutatva, hogy kik voltak azok a fiatalok, akik ennek a nagyszabású megmozdulásnak az élére álltak és milyen eszközeik voltak, amivel mozgósították az embereket, milyen szimbolikus cselekedetekkel hívták életre az összetartást.

Az 1848. évi forradalom legendás pesti és budai helyszíneit járta körbe tavaly egy virtuális séta keretében Katona Csaba, a BTK Történettudományi Intézet történésze az Eötvös10 Művelődési Ház szervezésében. A nagy siker okán 2022. március 13-án 10 órai kezdettel „élőben” kerül sor egy hasonló sétára, amely ezúttal a Pilvax kávéházat, az Egyetem teret, Landerer és Heckenast egykori nyomdáját, a Nemzeti Múzeumot és a régi pesti városháza egykori helyét érinti. A program zárásaként az Eötvös10 minden résztvevőt meginvitál egy kávéra a Ferdinánd Monarchia Cseh Sörházba, ahol a beszélgetés kötetlen keretek között folytatódik.

Érdekel az egyedi járműépítés? Tiny house bejárás reggel 9-től 15 óráig. Az üzleti érdeklődőktől a kíváncsi arra járókig mindenkinek.

Mérföldkőhöz érkezett a Normafa Síház, ugyanis egy időre kiköltöznek, amíg az épület megújul. Bár az élet a hegytetőn nem áll meg, hiszen izgalmas újdonságokkal készülnek, szeretnék méltó módon, veletek együtt ünnepelni az ikonikus házikó múltját és jövőjét. 14 és 15 között bábműsorral repítik a mamikat, papikat és gyerkőcöket a mesék birodalmába, majd a Kaland Kicsit Másképp vezetésével részt vehettek egy izgalmas, 10 km-es túrán a tavaszi erdőben, amit a végén egy forró teával és egy tál Normafa Bográtsch-csal zárnak. 15 és 19 óra között pedig Cyborg Templar ütemeivel hajthattok fejet a Síház eddigi zenei programjai előtt.

Újabb fiatal tehetség, a norvég, ám chilei származású Nicolas Muñoz vezette indie-pop formáció, a Boy Pablo érkezik az Akvárium falai közé.

Három tribute koncert egy este: Red Hot Chili Peppers by Blue Cold Jalapenos, Green Day by Basket Case 10 és Paramore Acoustic by Riot!

Hétfői programok a fővárosban és környékén (2022. március 14.)

Ez a program neked szól, ha szeretnél egy jót kirándulni a természetben és kikapcsolódnál, töltődnél, szeretsz önismereti kérdéseken gondolkodni, nyitott vagy az önismeretre, szembe mersz nézni a problémáiddal és hajlandó is vagy tenni a változásért, szeretnél más emberek tapasztalataiból tanulni és szívesen találkoznál hozzád hasonló emberekkel és szeretnél egy inspiráló, fejlődni vágyó közösség része lenni.

Soroksári Duna tele van izgalmas vizes élőhelyekkel. Most Taksonyból indulhattok és rögtön a legnépesebb úszó lápot evezhetitek körbe.

Kutatás, játékos felfedezés, különlegességek, legendák, kellemes séta és jókedv a Városligetben.

Immár évtizede tradicionálisan Kardos-Horváth János (alias KHJ), megannyi sláger szerzője, a Kaukázus zenekar frontembere társaságában ünnepelhetitek március 15-ét a Hunniában.

Már készül az új Takáts Eszter lemez, a koncerten már bemutatásra kerül erről néhány dal, ezúttal duóban.

Március 15-i programok Budapesten 2022-ben

A huszárakadémián 4 nyalka huszár tartja a kiképzéseket, s minden gyerek akadémiai leckekönyvet kap, amelyet a tanárok jegyekkel és aláírásokkal látnak el. Az akadémiát elvégző kis huszárokat ünnepélyes keretek között huszárrá avatják.

A sétán bejárhatjátok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyszíneit a budai Várban, megnézhetitek, melyik épületből szabadította ki a forradalmi tömeg Táncsics Mihályt, elmesélik nektek, hogyan erősítette meg a Vár védelmét Heinrich Hentzi, és készítette elő a támadást Görgei Artúr, valamint azt is, hogy pontosan hogyan zajlott az 1849-es májusi ostrom.

Zenés és irodalmi foglalkozások minden korosztálynak (0-tól nyugdíjas korig) a Magyar Zene Házában.

Keresztesi József forradalmi verses estjét Darvas Kristóf és Bárdos Deák Ági Nemzeti dal-recyclingja követi a Gödörben.

2022. március 15-én ismét megrendezésre kerül a népszerű „Gyermekvasút nyomában 20 km” teljesítménytúra nappali változata.