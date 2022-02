17 szabadtéri program Budapesten és környékén, ahová télen is érdemes ellátogatni

Termelői piacok, ruhavásárok, botanikus kertek és szabadtéri kiállítások nyomára bukkanhattok Budapesten, februárban is. Mutatjuk a kedvenc szabadtéri programjainkat a fővárosban!

Piacok és zsibvásárok a fővárosban

Jó hírünk van azok számára, akik szeretik a hamisítatlan hangulatú bolhapiacokat, kirakodóvásárokat, börzéket! Minden szombaton és vasárnap 7-14 óra között a Budaörsi úti Virágpiac területe zsibvásárrá alakul. Szeretettel várják a kilátogató érdeklődőket, nézelődni vágyókat és „kincskeresőket”. Használt könyvek, régiségek, ruhák, ritkaságok, érdekességek, termelői finomságok, egyszóval minden van az Budai Zsibvásáron, amit csak a rögtönzött árusok épp kínálnak!

2016-ban alapították a Pancs Gasztroplacc elnevezésű vásárát, amely tárt karokkal várja vásárlóit minden vasárnap délelőtt 9 és délután 2 között az Élesztőház udvarán. A portékák között isteni füstölt húsok, sajtkülönlegességek, granola széles választéka, adalékanyagmentes magyar és olasz pékáru, valamint vitaminokban gazdag, friss zöldségek kerülnek a pultra. A Pancs továbbá érdekes workshopokkal, jótékonysági programokkal és a hazai gasztronómiai szcéna ismert képviselőivel is hívogatja egészségtudatos látogatóit.

Legközelebb február 13-án adózhatunk az Anker közben a a szabadtéri piacozás iránti szenvedélyünknek, ahol a közeledő Valentin-nap fényében rendezik meg a zöld szerelem vasárnap fantázianévre keresztelt eseményt. Mint mindig, ez alkalommal is környezetbarát, természetes designtermékek közül válogathatunk a kiskertpiacon, ahol akár virágokat, növényeket is beszerezhetünk.

Nem hagyhatjuk ki a felsorolásból a minden hónap utolsó vasárnapján megrendezett Népsziget Bolhapiacot sem. Az eredetileg motorépítő-műhelyként és közösségi térként szolgáló ATNO Forge hangulatos raktárépülete időről időre használt kincsek piacává alakul, ahol műszaki cikkek, ruhák és kisbútorok között szemezgethetnek kicsik és nagyok, két- és négylábúak. A kincsvadászat mellett lángost, palacsintát, sört és fröccsöt is kapni, hogy biztosan jól induljon a vasárnap.

Kijelölt vasárnapokon az egykori Textilgyár belső udvarán a hozott kincsek végre elmesélhetik eddigi történetüket, és a biztató jövő felé tekinthetnek, hogy immár új gazdáik kezében, zsebében ismét mesébe kezdjenek. A Kőbányai Kortárs Kultúr Központ csapata gyerekkori nosztalgiától vezérelve hívja életre és hozza újra divatba a városi bolhapiacokat, mivel hiszik, ezeké a kézzelfogható és analóg tárgyaké a jövő.

Séták és kirándulások Budapesten és környékén

Egy nagy maroknyi, lelkes, a természetet rendszeresen járó és felfedező csapat, a Túrabarátok kihagyhatatlannak bizonyuló gyalogos túrái februárban is felejthetetlen kikapcsolódást ígérnek Budapesten innen és túl, kezdő és tapasztalt túrázók számára.

2022. februári időpontok:

Mutatunk egy rövid, 20 perces sétaútvonalat a belvárosi street art világába:

A testedzéssel egybekötött szabadtéri élményszerzésnek számos módja van, ezek közül a különböző nehézségi fokozatú via ferrata (hegyi útvonal létrákkal és lépcsőkkel, láncokkal és drótkötéllel biztosítva) túrák egyértelműen a legnépszerűbbek közé tartoznak. A jól kiépített hegyi útvonalakat profi vezetővel az élen, megfelelő felszerelésben (sisak, kantár, beülő, kesztyű – ezt általában bérelni lehet a szervezőktől) fedezik fel a túrázók, akik a táj szépsége mellett egy-egy újabb csúcs meghódításának is örülhetnek. A Vasalt Utak szombatokon és vasárnaponként rendszeresen szervez via ferrata túrákat, amelyeknek magyar célpontjai Csesznek, Tatabánya és a Bakony-járók paradicsomának tartott Cuha-völgy.

Eredj miniszobrok nyomába Budapesten:

Ruhavásárok Budapesten

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert ennél sokkal többre érdemesnek tartja őket? Tették fel a kérdést a Gardrób Közösségi Vásár szervezői, aztán kitalálták a ruhavásár ötletét. Te viszed a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, ők pedig biztosítják a helyszínt és a közösséget. Ha pedig vásárlóként érkezel, itt garantáltan különleges darabokat találsz.

A Vintage Légy-Ott! azért több mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Ha nyakadba vennéd a várost megfizethető, egyedi ruhadarabok után kutatva:

Szabadtéri múzeumok és kiállítások a fővárosban

A nemzetközi repülőtér szomszédságában található Aeroparkot nehéz nem észrevenni. A múzeumban hatalmas gépcsodák és számos repülőtéri kiszolgálóeszköz hivatott testközelből bemutatni a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének fejlődéstörténetét.

A Budafokon található szoborparkban 42 meghatározó alkotás látható, melyek mindegyike 1945 és 1989 között, a korszak kultúrpolitikai elvárásainak megfelelően került felállításra a főváros utcáin és közterein. Itt tekinthető meg többek között a magyar-szovjet barátság emlékműve, Sztálin csizmája, valamint a híres Osztapenko-szobor is.

Botanikus kertek és arborétumok Budapesten

Néha a legváratlanabb helyeken ér utol a romantika – erre bizonyíték a VIII. kerület büszkeségeként ékeskedő 18. században épített angolkert. Magyarország első botanikus kertjében elmélázhatunk a több száz éves páfrányfenyők mibenlétén, gyönyörködhetünk az orchideákban, de izgalmas látnivaló a különleges Victoria-ház medencéjében úszkáló óriás-tündérrózsa is, ami a szóbeszéd szerint egy felnőtt nő súlyát is elbírja. Mindezek mellett, Nemecsek Ernő egykori rejtekhelye, a Pálmaház is látogatható, ahol talán néhány vörösingesbe is belefuthatunk.

Téli nyitvatartás: minden nap 9-16 óráig

A mindig forgalmas Mogyoródi úttól egy köpésre, a zuglói házak tövében bújik meg az ország első japánkertje, amelyet a kerttulajdonos Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet névadó kertésze, tanára tervezett és épített 1928-ban. A háromezer négyzetméteren elterülő park alapját egy erősen tagolt partvonalú tórendszer adja, melyen számos lépőkövet helyeztek el, megkönnyítve a rejtett zugok felderítését és a különleges japán növények megcsodálását.

Téli nyitvatartás: minden nap 10-16 óráig

Még több eldugott kertet és parkot gyűjtöttünk össze ebben a cikkünkben:

Télen is várja a látogatókat a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Villányi úton megbúvó arborétuma a Gellért-hegy déli lejtőjén. Az Alsó és Felső Kertre tagolható parkban többek között sziklakert, kerti tó, 120 éves fák és számos madárfaj nyomára bukkanhatunk.

Téli nyitvatartás: Alsó Kert – minden nap 8-16 óráig, Felső Kert – hétfőtől péntekig 8-16 óráig

A 60 hektáron elterülő zöld ékszerdoboz a fővárosi nyüzsgés központjától mindössze 20 kilométerre kínál nyugodt kikapcsolódási lehetőséget a természet lágy ölén. A park jelenleg a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karához tartozik, emellett viszont a természet iránt érdeklődőket is szeretettel látják a flóra között barangolni.

Téli nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8 és 12 között