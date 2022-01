5 fővárosi fejlesztés, ami átalakítja Budapest városképét 2022-ben

Ismét erős évet zárt Budapest, már ami az átadott fejlesztéseket illeti: megnyílt a Széll Kálmán tér és a Csaba utca között vezető gyalogos átjáró, egy újabb szakasza szépült meg a pesti alsó rakpartnak, a Naplás-tónál megépült a főváros legújabb kilátója, elkészült a Szent István-terem rekonstrukciója, évtizedes Csipkerózsika-álmából ötcsillagos luxusszállodaként tért magához a déli Klotild-palota és a népligeti MVM Dome képében Európa legnagyobb kézilabda-arénájának munkálatai is befejeződtek. Lássuk az általunk legjobban várt fővárosi fejlesztéseket 2022-ben!

MOL Campus

Előreláthatólag idén ősszel kerül átadásra az ország legmagasabb épülete (és egyben első felhőkarcolója), a MOL Campus. A magyar olajipari óriás Kopaszi-gáti főhadiszállásának felkiáltójel-szerű üvegtornya már most 138 (más források szerint 143) méter magasra nyúlik az utcaszint fölé, a nagyközönség által is látogatható, 28. emeleti panorámaterasz pedig merőben új perspektívából kínál majd rálátást a magyar metropoliszra. A hegyes Budát jelképező toronyházban javarészt irodák kerülnek kialakításra, míg a lapos Pestet szimbolizáló pódiumépületben a dolgozóhelyiségek mellett fitneszterem, étterem, menza és egy fogadócsarnok is helyet kap.

Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Házának átadására már tavaly decemberben sor került, ám a hivatalos megnyitóig január végéig kellett várni. A japán sztárépítész, Fudzsimoto Szu tervei alapján épült többfunkciós intézmény klasszikus-, jazz-, könnyű-, világ-, tradicionális és elektronikus zenei koncertekkel, workshopokkal, zenepedagógiai foglalkozásokkal és interaktív zenetörténeti kiállítással, szabadtéri színpaddal és zenei tematikájú játszótérrel várja az érdeklődőket. A Time Out magazin az idei év legjobb újdonságait egybegyűjtő toplistájának második helyét megszerző épület legkülönlegesebb része a fakoronák által áttört, organikusan hullámzó tetőzet, a néhol 12 méteres magasságot is elérő homlokzati üvegfalak, a növényi leveleket mintázó díszítőelemek és a felejthetetlen élményt kínáló hangdóm.

Néprajzi Múzeum

Nem a Magyar Zene Háza az egyetlen az új városligeti épületek sorában, amit a városlakók idén birtokba vehetnek. Várhatóan már csak néhány hónap és megnyitja kapuit a Napur Architect építészstúdió által jegyzett, egy gördeszkapark gigászi félcsövére emlékeztető Néprajzi Múzeum új otthona. Az 56-osok teréből a Városligeti fasor tengelyében álló emlékmű két oldalán kiemelkedő, javarészt a felszín alatt húzódó épület üveghomlokzatát 40 magyar és külföldi néprajzi motívum kortárs újrafogalmazásából álló fémrács hálózza be, pihenőparkként funkcionáló tetőkertjét évelőkkel, lombos cserjékkel, örökzöldekkel és díszfüvekkel ültették be, míg maga a múzeum 7 ezer négyzetméteren fogadja majd a látogatókat.

Blaha Lujza tér

Várhatóan év végére befejeződik a Blaha Lujza tér felújítása. A régi Nemzeti Színház 1965-ös felrobbantása óta évről évre egyre gyötrelmesebb képet festő köztér régóta várt rekonstrukciója tavaly júliusban vette kezdetét, pár hónappal ezelőtt pedig már a faültetési munkálatok is elindultak. A töredezett betonfelületek helyét egy ligetes, fás találkozóhely fogja átvenni, forgó székekkel, vízjátékkal és megújult gombaszökőkúttal. Ami viszont talán ennél is fontosabb, hogy újra régi fényében tündökölhet majd a Blaha legmeghatározóbb épülete, a Corvin Áruház: a belső munkák már tavaly év eleje óta folynak, míg a homlokzat műemléki megújulása hamarosan elkezdődhet.

Bakáts tér

Lassan a finisbe ér a mintegy 20 ezer négyzetmétert magába foglaló Bakáts tér ráncfelvarrása is: Ferencváros főtere, mely a gyönyörűen felújított Assisi Szent Ferenc-templomot öleli körbe, biodiverz közösségi térként születik újjá, közel száz új biciklitárolóval, Stockholm-módszerrel ültetett fákkal, új térkő burkolattal, 1730 négyzetméternyi zöldfelülettel, sakkasztalokkal, új utcabútorokkal és ivókutakkal, valamint egy állandó színpaddal. A Bakáts téren túl a Bakáts utcának a tértől a Lónyay utcáig tartó szakaszára is vonatkozik a fejlesztés, ami sétálóutcaként folytatja tovább az életét.

Vizy Márton