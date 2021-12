Elkészült a Magyar Zene Háza látványos, kortárs épülete

Elkészült a Magyar Zene Háza épülete, amely január végén, interaktív zenetörténeti kiállítással és zenei programokkal nyitja meg kapuit.

A tíz éve indult projekt eredményeként elkészült Magyar Zene Házát olyan különleges zenei beavató intézménynek szánják, amelyhez hasonló nincs a világon. A látványos kortárs épületet a japán sztárépítész, Fudzsimoto Szu tervezte.

Az intézmény célja, hogy a magyar zene otthona legyen, de beépüljön az európai kulturális vérkeringésbe is. A Magyar Zene Háza hármas funkciót tölt be januártól: otthont ad koncerteknek, táncházaknak és közösségi zenéléseknek, hangsúlyos tevékenység lesz benne az oktatás és a zenepedagógia, miközben interaktív állandó és időszaki kiállítások, hangdóm és kreatív hangtér is várja majd a látogatókat.

Rövidesen elkészül az állandó kiállítás, amely az európai, valamint kiemelten a magyar zenetörténet fordulópontjain vezeti végig a látogatókat. A Hangdimenziók – Zenei utazások térben és időben című, ezer négyzetméteren felépülő tárlat látogatói egy élményekkel teli történetet járhatnak be interaktív módon, téralapú fejhallgatók segítségével.

A kreatív hangtérben nem hagyományos hangszereket lehet kipróbálni, a hangdóm pedig egy kupolaalakú térben 360 fokos vetítéssel és több mint 30 hangszóróval teszi térben is átélhetővé a zenét, egyszerre akár 50 látogató számára.

Összeállt már az első félév programnaptára is, amely változatos műfajokkal, a fiatal művészeket előtérbe helyezve várja a közönséget. Az első koncertek január utolsó hétvégéjétől várják a közönséget, az internetes jegyelővétel év elejétől elérhető lesz a Magyar Zene Háza honlapján. Az épület a Szent Efrém Férfikar és a moszkvai Doros Ensemble koncertjével nyílik meg január utolsó hétvégéjén.

A hatalmas, vízszintes osztás nélküli homlokzati üvegfalak mellett a ház fő jellemzője az organikus, “lebegő” tetőszerkezet, amelyben szinte nincsenek szögletes elemek, felületét pedig csaknem száz egyedi tervezésű fénykút töri át, amelyek közül több egészen a legalsó szintekig átvezeti a természetes fényt a belső terekbe.

