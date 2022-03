Modern, többszintes közlekedési csomópontként születik újjá a Nyugati pályaudvar

Kihirdették a Nyugati pályaudvar megújítására kiírt nemzetközi tervpályázat eredményét, ami alapján a brit Grimshaw Architects által vezetett csapat álmodhatja újra Budapest forgalmas csomópontját.

Az októberben meghirdetett pályázatról ebben a cikkünkben írtunk bővebben, a jelenlegi látványtervek azonban magukért beszélnek: kézzelfoghatóan mutatják be a pályaudvar megújítására vonatkozó terveket.

A pályázóknak ugyanakkor nem volt könnyű feladata, hiszen a tervezés során nemcsak korszerű, praktikus és a megjelenésre vonatkozó szempontokat kellett figyelembe venniük, de azt is, hogy egy vasútállomásként, metróállomásként és egy utasokat szolgáló közlekedési csomópontként funkcionáló pályaudvart hozzanak létre.

A föld alatt

A megújításra vonatkozó tervek nemcsak föld felett, de föld alatt is megannyi változást hoznak a Nyugati életébe. Kezdve azzal, hogy részben föld alá süllyesztett, háromszintes pályaudvarként tervezik újjá a vasútállomást. A föld alatt 6 vágányos mélyállomást terveznek, ami eleinte fejállomásként fogadja majd az elővárosi, távolsági és nemzetközi vonatokat.

A későbbiekben azonban egy Duna alatt futó, a Déli pályaudvarral közvetlen kapcsolatot biztosító alagút kialakítására is sor kerül, hogy a jövőben ide érkezhessen be az északi és a déli hévek összekötésével megvalósuló M5-ös metró is. Ennek megállóját a mélyállomás alatt alakítják ki. Ezzel megvalósítva Közép-Európa egyik legnagyobb, legforgalmasabb, mintegy napi 300 ezer utast számláló kötött pályás közlekedési csomópontját.

A föld felett

A legalább 12 évig tartó munkálatok a földfelszín feletti területet is markánsan átalakítják. Az Eiffel-csarnok épületében például megszűnik a vasúti forgalom, hogy helyét aztán a csarnok mögött épülő 13 vágányos vasúti hangár vegye át. Az Eiffel-csarnok felszabaduló épületében a főváros egy vadonatúj találkozási pontját alakítják ki üzletekkel, éttermekkel, kávézókkal és rendezvények tartására alkalmas térrel.

Mindemellett a Nyugati téri felüljáró elbontásra kerül, míg a csarnok mellől eltűnik a parkoló és a buszpályaudvar is, helyét pedig parkosított zöldövezet veszi át.

Mindent beborító zöldfelület

A Nyugati pályaudvar teljes megújításával 17 hektáron új belvárosi zöldfelületet hoznak létre. A Podmaniczky utca mentén végigfutó zöldfolyosó a Városliget és a Nagykörút térségét köti majd össze.

A pihenőterület számos kikapcsolódási lehetőséget tartogat majd: futókört és közösségi sportpályát a sportolni vágyóknak, játszóteret a kisgyerekes családoknak, kutyás élményparkot a négylábúval érkezőknek. De új növényzettel, fákkal és utcabútorokkal is felvirágoztatják az újonnan létrejövő városrészt.

