40+ izgalmas program az október 23-i hétvégén Budapesten és környékén

2021-ben szombatra esik október 23-a, így rövidebb lesz a hétvége, mint szeretnénk. Kárpótolhat bennünket a temérdek program, ami vár bennünket Budapesten és környékén.

Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2021. október 21.)

Filmrendezői kezdeményezésre három fiatal színésznő kiskorúnak tetteti magát, hogy kiderüljön, mi történik, ha belépnek egy népszerű online chatszobába. Mélyen elgondolkodtató kísérlet, amely leleplezi, hogyan vált a gyermekbántalmazás e modern formája mindennapos, rendkívüli módon elterjedt fenyegetéssé.

A világhírű New York-i muzsikus, Cory Henry újra és újra feladja a leckét azoknak, akik valamilyen stílus kategóriái szerint kívánják jellemezni frenetikus, ellenállhatatlanul spontán és virtuóz zenéjét. A Liszt Ünnep további programjai elérhetőek: ITT!

A Földünkért világnap alkalmából kizárólag erre az alkalomra kreált különleges ízvilágú italok készünek, amiket kedvezményes áron kóstolhattok meg. Mindeközben pedig egész este szólnak a dobok.

A szoros barátságból született supergroup a Wake Up 1230 zenekar első lemezét mutatja be a ROBOT-ban.

A Rolling Stones: Tattoo You című albuma megjelenésének 40. évfordulóját ünnepli a hazai Stones tribute banda, a Stoned (Jókay Árpád – gitár, ének, Bacsa Gyula – zongora, Bereczki Zoltán – bass, Zsiros Csaba – dob), kiegészülve Dudinszky Zoltán szaxofonossal.

Nappal zeneipari fejtágítás a Fészek Klubba visszatérő szakmai konferencián, ahol a nemzetközi és a hazai zeneipar legjobb szakembereitől lehet tanulni, este pedig a város legújabb klubjaiba (Gödör, Turbina) és különleges helyszínekre viszik el az új kedvenc zenéidet. Csak, hogy elmondhasd: ott voltam, before it was cool. Események és koncertek: ITT!

Pénteki programok Budapesten és környékén (2021. október 22.)

Őszi tökdísz készítő délutánra invitálnak titeket, ahol 2 óra leforgása alatt te magad egyedi tökdíszt készíthetsz. A workshop mellett ínyenc szendviccsel és újhullámos kávéval is várak a Sarki Fűszeresnél.

Korunk egyik legizgalmasabb producere és előadója érkezik az Akvárium Klubba, aki korábban olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Kanye West, Playboi Carti, Lil Uzi Vert, 21 Savage, Trippie Redd és Lil Yachty.

Ha alszik a város, ébred a MADAM. Október 22-én az éjszaka szépsége végre lerántja magáról a leplet. Bársony függönyök, lüktető ütemek, neon és rúzs – éjjelente mindez eggyé válik a Kazinczy 21-ben.

A Csepel Művekben kanyargó éjszakai bunkertúra az egyik legerősebb üzemi óvóhelyi rendszert mutatja be föld alatt és föld felett, tömegóvóhelytől egészen a kórházbunkerig. A légitámadásokat túlélőkről készített dokumentumfilmek mellett ráadásul a kiállított eszközök egy részét ki is lehet próbálni, a lehető legteljesebb élmény érdekében.

Ripoff dalszövegei sokszor a költészet közeléből szólalnak meg, muzsikája a nagy példaképek, John Lee Hooker, Tom Waits vagy Blind Willie McTell spirituális erejéből táplálkozik. A tiszteletbeli magyar bluesman ismételhetetlen művészetét és jelenlétét azonban kommentálni nem, csak megélni érdemes.

Még egy ráadás koncertet ad a 40 (+1) éves Kontroll Csoport, ezúttal az A38 hajón. Könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó alkalom.

A multiinstrumentalista zenész (ének, dob, gitár, billentyűk) zenekara mellett különleges alkalmakkor egyszálgitáros koncerteket is ad. Ez is egy ilyen alkalom.

A PinUps egy 2014 óta létező, mára már héttagú punk-rock csajbanda, kemény, lendületes és vidám kisbetűs zenekar. Sirassátok velük együtt a Mikát!

Ízletes paprikák, különböző méretű és színű paradicsomok. Október 22. és 24. között csapjatok együtt bele a lecsóba!

Programok október 23-án, szombaton Budapesten és környékén

Október 23-án a piacozós életérzés mellett az 50-es évek hangulatát idéző nosztalgia játékokra hívják a nagyobbakat, felnőtteket. Lesz memóriajáték, golyózás és gombfoci is.

Feltörekvő, fiatal tehetségekből álló zenekarok töltik meg élettel október 23. szombaton egész nap a Tompa utcát. Több helyszínen hallgathatsz bele a legkedvesebb dallamokba, a ropogó mikrofonba, a pendülő húrokba. Add le szavazatod a kedvenc formációdra a Paletta előtti gitártokban, a nap végén ugyanis a közönségkedvencek komoly pénzdíjat kapnak.

A Divat PLACC egy közösségi vásár, mely közös platformra hozza a divat és dizájn különböző ágazatának tervezőit, emellett lehetőséget ad gardróbfrissítőknek is.

Izgalmas, játékos csillagászati bemutató, ahol minden kérdésedre választ kapsz.

Kora délután, egy tüzes pálinka elfogyasztása után, kilátogathattok lovasfogattal a ráckevei Erdős Pincészetbe, ahol bemutatásra kerülnek a borkészítés helyszínei, eszközei, majd 8 féle bort kóstolhattok. A vacsora bográcsban elkészített szürkemarhapörkölt, mely alatt és utána az utcabálon élőben zenél: Ispán Imre és Ani.

A gőzmozdony vontatású nosztalgia vonaton a legszebb muzeális kocsikban utazhattok, és megismerkedhettek a „boldog békeidők” vasúti utazásainak hangulatával.

A Stifle Ház ad helyet a hazai tervezőknek, képzőművészeknek és designereknek, hogy bemutassák legújabb alkotásaikat, beszélgessünk velük és akár hazavigyük egy-egy alkotásukat. A kiállítás mellett workshopok, beszélgetések, divattrendekről szóló előadások és minikoncertek várnak még.

A 20. század Európája egyre több női élsportolót, alkotót és politikust ismer el. Magyarországon azonban a Horthy-korszak politikai rezsimje újra igyekezett a nőket visszaküldeni a családi tűzhely mellé, és őket kizárólag honleányi és anyaszerepben láttatni. Ezen a sétán azok nyomába eredhettek, akik mindebbe nem nyugodtak bele.

Ha egy másik sétára vágysz az október 23-i hétvégén:

Mikrofonok, samplerek és lemezjátszók! Newschool, trap, boombap, funky, 100% UG!

Ha egy kellemes városi csavargásra vágysz szombat este, akkor itt a helyed! Ha nem láttad még Budapest éjszakai arcát két kerékről, vagy ha láttad már sokszor (és imádod), akkor azért!

Egy nappali biciklitúra is szuper hétvégi program lehet:

Garda Zsuzsa és Benkő Zsolt együttese az amerikai blues, jazz és funk klasszikusai mellett magyar nyelvű saját szerzeményeket is megszólaltat szenvedélytől pezsgő, nemzetközi fesztiválokon is dicsőített koncertjeiken.

A berlini kabarékat, a New York-i, budapesti hajnali kávéházak cigarettafüstjét idézi meg az underground legeda, Bárdos Deák Ági koncertje.

A Platon Karataev második, Atoms c. nagylemeze bár hangzásban eltávolodik az első anyag számaitól, ugyanabból a magból építkezik. A dalok a zsibbadást, a lebegést és a dermedtséget járják körül, hiszen Pilinszky szavaival élve, mindannyian didergő atomok vagyunk.

Élményszüret mindkét nap 10 órától nyitott pincékkel és ínycsiklandó ételekkel a Gasztrosétányon. A szüret zárásaként a legnemesebb borok mellett mustot és murcit is lehet kóstolni.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2021. október 24.)

Olyan termelők kínálják portékáikat az Élesztőház udvarán, akiknek fontos a természettel való összhang. Szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák és szalámik, pékáruk, szörpök, lekvárok, gyümölcslevek, borok.

Az Erdei Piacon többek között megkóstolhatjátok az erdő- mező kincseit és egyben családi programot kerekíthettek függőágyakkal, állat simogatással, kirándulással melyhez minden helyben adott.

Egy izgalmas történelmi túrára hívnak titeket a Budai hegyek változatos világába. A túra visszarepít a 15. századba, amikor még Pálos szerzetesek éltek a rideg kőfalak között és Mátyás király kapaszkodott fel a hegyre, hogy az egyik itteni templomban imádkozhasson.

Ha magatoktól indulnátok útnak ezen az őszi hétvégén:

Miután megtervezted és kifaragtad a család tökvicsoriját, áttérhetsz a mesesátorba, ahol újrahasznos bábelőadást nézhetsz végig a Figurina bábszínház előadásában.

Ötödik alkalommal kerül megrendezésre október 24-én az EB OVO PLACC, a kiskedvencek vására a Hello Budában.

Szarvasgombász kutyák kereső versenye, lagotto szépségverseny, szarvasgombás kézműves termékek és erdei gombák vására és kézműves piac vár titeket alsópetényi Prónay-kastélynál.

Nem csak a jazz műfajában edződött fülek számára lehet érdekes ez a koncert, hanem a könnyedebb, populárisabb vagy akár a komolyzenét szeretőknek is.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szenzációja Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935 és 1946 között írt naplójának megjelenése volt. Szinte a naplók kiadásával egy időben Hámori Gabriella színésznőben megfogalmazódott, hogy szeretne ebből a lenyűgöző anyagból előadást csinálni. A FILC / Fischer Iván Lakásszínháza /saját produkcióját először 2015. december 15-én láthatta a közönség, Seres Tamás szerkesztésében és rendezésében. A darab azóta több, mint 50 teltházas előadás élt meg, s bemutatták több fesztiválon és játszóhelyen.

Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés Rajk László filmes látványterveiről Bacsadi Zsófia filmkritikussal, György Péter esztétával és Hajdu Szabolcs filmrendezővel.

Programok az egész október 23-i hétvégén Budapesten

A kiállítás a nemzetközi street art mozgalom honi vonatkozásait sorakoztatja fel az el-múlt 20 évből. Bemutatja meghatározó magyar alkotóit, projektjeit, tárgyi emlékeit és dokumentumait. A kiállítás célja az, hogy a gyerekek megismerjék a jelentős művészeti vonulatok közül a legfiatalabbat, remélve, hogy ennek hatására tudatosan fogják szemlélni lakókörnyezetüket és óvják annak vizuális értékeit.

Nemzetközi zsűri által díjazott sajtófotók és háttértörténeteik a nagyvilágból. A 151 győztes pályamű több mint 74 470 alkotás közül került kiválasztásra, idén 4315 fotós pályázott összesen 130 országból.

Október 31-én bezár a Közlekedési Múzeum Volt egyszer egy Északi… c. időszaki kiállítása, így még utoljára várnak mindenkit, aki meg szeretné tekinteni a magyar vasúttörténet legendás járműveit, valamint múzeum új otthonát.