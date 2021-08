Íme a legjobb programok a héten a Balaton északi és déli partján

Ezentúl heti ajánlóval is jelentkezünk, amelyben összegyűjtjük nektek a legjobb programokat a Balaton északi és déli partjáról. Nektek nincs más dolgotok, mint választani, odamenni, és jól szórakozni!

Programok a Balaton északi partján

A hangulatos Tagore sétányon 2021. augusztus 6. és 29. között ismét felsorakoznak a Balatonfüred-Csopaki borvidék legjobb borászatai, hogy mintegy háromszázféle bort kóstolható felhozatallal kecsegtessék a nagyérdeműt, és a borvidék legjobb nedűit töltsék poharainkba újra, újra és újra.

A késő nyári csillag- és holdfényes estén kalandos túrában lehet részetek. Felfedezhetitek a szigligeti Óvár titkait, miközben csodás panoráma nyílik az ezernyi fényben tükröződő Balatonra. Ezután Szigliget ősi templomához, a kevésbé ismert Avasi-templomhoz is elkalauzolnak titeket. Szigliget rajongóknak kötelező!

Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás közben a badacsonyi családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerhetitek meg, pazar látvány kíséretében. Három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazdák bemutatják történetüket, a kóstolt fajtákat, miközben borkorcsolyákat is felszolgálnak. Útközben szakvezetők mesélnek a borvidék történelméről, a Badacsonyról, az ott élő emberekről. A felkeresett borászatok eseményenként változnak.

Izgalmas állandó programok és látnivalók a Balaton északi partján:

50 km-en keresztül kanyaroghattok a szőlőktől indulva, a Kapolcsi-medencét érintve, egészen a Balaton partjáig. Eközben több lélegzetelállító panorámájú helyen, hűs erdőben is tekerhetsz, kipróbálhatod milyen egy – szerencsére már kihűlt – vulkán közepében bringázni. A sport után pedig jöhet a megérdemelt lazítás, az érkező helytől függően vár egy frissítő ital a Bamboo Bistro vagy a Dobosi Birtok teraszán.

Folk- és világzenei forgatagba hív augusztus 25. és 28. között a VonyArts Folkart, mely nevéből adódóan élő zenében, hagyományőrző táncban és éjjelbe nyúló táncmulatságban nem szűkölködő tradicionális programokkal, valamint családias hangulattal várja kikapcsolódni és tanulni vágyó közönségét.

Veszprém belvárosának macskaköves utcái az augusztusi naplementéket követően ismét zenével telnek meg, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Veszprémi Utcazene Fesztivál hazai és külföldi utcazenészeket felvonultató programja eklektikus zenei csemegével kínálhassa meg az utcákat rovó közönséget.

Augusztus végén négy napon át ígéretes hazai rock- és metálbandák adják egymásnak kézről kézre a kilincset, hogy átvegyék az irányítást az alsóörsi Tábor Fesztivál felett, ami nemcsak éjjelbe nyúló koncertekkel, hanem változatos, minden fesztiválozó igényét kielégítő napközbeni programokkal hoz felfrissülést.

Augusztus 26-án kezdetét veszi a Best of Balaton kóstolósorozat, mely keretein belül először Nyári Ödön látogat el Vonyarcra. 5 különböző tételt kóstolhattok majd meg tőlük és természetesen beavatnak titeket a “kulisszatitkokba” is.

Ha kipróbálnál egy új helyet a Balatonnál:

Barabás Lőrinc trombitás és zeneszerző a budapesti improvizatív zenei élet aktív szereplője, egyik mozgatórugója. Az elmúlt tíz évben klubestjei és formációi termékeny talajt biztosítottak a jazz és az elektronika határmezsgyéjén kísérletező rokonlelkek számára. Olyan eseményeken tett szert szélesebb nemzetközi ismertségre, mint például a Montreaux Jazz Fesztivál, a londoni iTunes fesztivál, ahol Valerie June-nal játszott közösen, de olyan előadókkal is osztozott már a színpadon, mint a Thievery Corporation, Bonobo vagy Erik Truffaz.

Nem véletlen, hogy a Folly a Balaton édenkertje. A 8 hektáron elterülő örökzöld ligetben az ide látogatók könnyen kikapcsolnak a mindennapi pörgésből a százéves cédrusok, ciprusok, a sok ritka növény, fa és virág között, és akkor a balatoni panorámát még nem is említettük. Kevesen látták azonban az éjszakai Follyt, pedig az arborétum ilyenkor is él, a csillagok az égen kihagyhatatlan látványt nyújtanak. Idén nyáron is lehetőségetek nyílik a csillagok nyomába eredni a péntek éjszakai a vezetett sétákon. A holdfénytúrák sötétedés után, 21 órától indulnak, jelentkezni, adott napon a pénztárnál lehet, a kiegészítő jegy ára: 1500 Ft/fő (belépődíjon felül). Kellemes csillagászást!

A nyárral együtt a Budaörsi Halpiac is megérkezett a Balaton környékére, és elhozta Fishmonger legjobb halait és tengeri herkentyűit, hogy igazi mediterrán kikötői hangulatot vigyen a Magyar Tenger környékére. Minden héten péntek 12:00-tól egészen vasárnap 18:00-ig megtaláljátok standjukat Balatonakarattyán, a körforgalomnál, Nánásiék új kisboltja mellett, ahol az általatok választott termékekből meg is vendégelnek titeket egy kóstolóra. A csapattal szombatonként (9-15) a Tihanyi PIAC placcon is találkozhattok.

A Kopasz-hegy a Káli-medence kevésbé frekventált turistacélpontjai közé tartozik, de aki már jól ismeri a Badacsonyt, vagy a Szent György-hegyet, annak sok újat mutathat ez a különleges vulkáni képződmény. Különlegessége a kialakulásában, élővilágában és az éghajlatában rejlik. A hegy tetejére felkapaszkodva egyszerre látható a Tapolcai- és a Káli-medence. A túra során megismerkedhettek a Káli-medence történetével, néprajzával és egyéb különlegességeivel.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

Programok a Balaton déli partján

Idén Zamárdi helyett Balatonvilágos ad otthont a Strand Fesztiválnak, mely 10 napon át száznál is több zenekarral, két színpaddal, tábortűzzel, kertmozival, előadásokkal, beszélgetésekkel és vízparti játékokkal várja a fesztiválozókat, vasárnaponként kifejezetten családokat megszólító programokkal.

Az esti koncert után H. P. Miller, a Genfi Szimfonikusok maximalista karmestere fáradtan ér öltözőjébe, zenekara gyenge játéka miatt bosszankodva. Sokáig már nem kell vesződnie féltehetségű zenészeivel, mivel elnyerte a Berlini Filharmonikusok vezetőkarmesteri állását. A világhírre vágyó zenész ajtaján egy különös belga úr, Leon Dinkel kopogtat. A titokzatos rajongó kitartó precizitással, lépésről lépésre fosztja meg Millert nagyratörő álmaitól, szétszedve és elemeire bontva a karmester egóját és önbecsülését. A feszült, óramű pontosságú kamaradarab krimibe illő fordulatai három éve töretlen sikerrel kápráztatják el a párizsi közönséget és kritikusokat.

A Plázs Siófok idén is megkerülhetetlen pontja a Balaton déli partjának. Nemzetközi előadók és a hazai buliélet ismert együtteseinek koncertjei csábítják a látogatókat a Plázs Siófokra, ahol a nappali tengerparti fíling és az esték féktelen bulihangulata kéz a kézben jár. Ezen a héten a ColorBeach és a Wannabe BEACH rendezvények várnak benneteket.

A BAHART és a Yacht Charter Guru együttműködésében idén három helyszínen, megújulva, minden vitorlázó számára nyitott versenyekkel, a parton igazi fesztiválhangulattal tér vissza a nagy múltú BAHART Regatta.

Afrikai történet bábokkal és különleges hangszerekkel. A veszprémi Kabóca Bábszínház előadása, mely a Gyermekszínházi Szemlén különdíjat nyert.

Zamárdiban a Vízisport BÁZISon egy igazán különleges programmal, SUP jógával várnak. Természet, a víz lágy ringatása, relax, kihívás, egyensúly, erősítés, önmagunkra figyelés, mozgás, víz.

A L’art pour l’art Társulat legújabb önálló színházi estje, amiből kiderül a megdöbbentő igazság: az emberi faj valójában a falvédőről származik!

Egy utolsó bulira invitálnak benneteket szombaton Balatonlellére a Stone Beach Music Cafe-ba, ahol felidézheted a nyár legnagyobb bulijait.

További látnivalók és kirándulóhelyek a Balaton déli partján: