Az augusztus 20-i hét igencsak gazdag lesz programokban a Balaton partján. Fesztiválok, koncertek, színházi előadások, túrák, gasztroélmények és persze tűzijátékok is várnak titeket a magyar tenger körül.

Programok a Balaton északi partján

A Gödör Camp a hamarosan újranyitó Gödör Klub második természetközeli, összművészeti fesztiválja augusztus 14-19. között a Diszeli Kúriában. Többek között olyan klasszikusok várnak itt, mint az Európa Kiadó, a Pál Utcai Fiúk és a Kontroll Csoport. Emellett kiállítások, pódiumbeszélgetések és gyerekprogramok is költöznek a Tapolca-közeli kúriába.

A részletes programért kattints IDE.

A Párterápia házaspárjának életéből már rég eltűnt az első évek izgalma. Ismerős a helyzet: valami végleg elveszett, és mielőtt végleges döntést hozna, egy utolsó kísérletképpen szakemberhez fordul a férfi és a nő. Az orvos munkához lát, frenetikus helyzetek, mulattató fordulatok és meglepetések során ismerjük meg már nem is csak a páciensek, hanem maga a pszichiáter életét is. Glattauer vígjátéka nagy emberismerettel és virtuozitással sodorja nézőjét a hősökkel együtt a jövő meglepetései felé.

A Rozé, Rizling és Jazz Napok augusztus 13. és 22. között várja vendégeit Veszprémben, immár tradicionálisnak mondható helyszínén, az Óváros téren. Az idén 11 éves gasztro-kulturális rendezvény ezúttal is a „10 nap, 30 borász, 30 koncert” szlogen jegyében fogadja a látogatókat. A színpadon esténként három zenekar mutatkozik be, melyek ingyenesen látogathatóak. A hagyományosabb ételek mellett a gasztronómiai kínálatban is teret kapnak a helybéli őstermelők és kézműves ételek.

A nyári hónapokon átívelő habzsi-dőzsinek és a hétvégék alkalmával megrendezett borgasztronómiai fesztiválnak otthont adó Badacsony ismét pezsgő kulturális színtérré válik, ahol az izgalmas programokat könnyed olaszrizling, a könnyűzenei koncerteket pedig úri kéknyelű vált majd a vulkánok völgyének szívében.

Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás közben a badacsonyi családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerhetitek meg, pazar látvány kíséretében. Három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazdák bemutatják történetüket, a kóstolt fajtákat, miközben borkorcsolyákat is felszolgálnak. Útközben szakvezetők mesélnek a borvidék történelméről, a Badacsonyról, az ott élő emberekről. A felkeresett borászatok eseményenként változnak.

Hazai és nemzetközi sztárvendégekkel tér vissza a Balaton-felvidék legnagyobb kulturális rendezvénysorozata, a világzene, a komolyzene, az opera, a jazz és a popzene krémjét színpadra állító VeszprémFest. Az augusztus 17. és 21. között megrendezésre kerülő fesztivál négy helyszínen várja a látogatókat, köztük az érseki palotához tartozó festői História Kertben és a Veszprém Arénában, a fellépők között pedig nem kisebb nevek szerepelnek, mint a négy évvel ezelőtt már teltházas koncertet adó Tom Jones, a 25. jubileumát ünneplő Cotton Club Singers, és az 50 éves LGT zenekar életművéből játszó Zenevonat.

Magyar Borit talán már be sem kell mutatni a Tagyon Birtok vendégeinek. Egy gitár (vagy ukulele), egy hang és garantált a szórakozás.

A Tihanyi-félsziget földrajzi, és gyógynövény világát tekintve is rendkívül sokszínű. A résztvevők a sétán szerzett tudást otthoni környezetben is kamatoztathatják az ott is előforduló gyógynövényekkel kapcsolatban.

Magyarország leglátogatottabb kastélyában, a Helikon Kastélymúzeumban ezen az estén különleges élmények, múltidéző kastélylátogatás várja a résztvevő vendégeket. A kastély ódon falai között komolyzenei koncert kerül megszervezésre a nagy bálteremben, az enteriőr kiállítás megtekintését követően pedig a program záróakkordja a fényjáték a kastély parkjában.

Ha kirándulnátok egyet:

Felfedezni váró játékok sokasága vár idén nyáron is a Balatoni Élményparkban, gyermekek és szülők, kalandra vágyó fiatalok, kikapcsolódást kereső idősebbek garantáltan megtalálják a tartalmas időtöltést itt.

Csütörtök esténként 20 és 23 óra között a kellemes Balaton-parti levegőt lágy jazzdallamok fűszerezik meg Balatongyörök egyik leghangulatosabb kis terén. A Kossuth utcai templom alatt, elérhető közelségben a Balatonnal, szelíd fiestahangulat kíséri majd a júliusi-augusztusi estéket.

Pély Barna már közel 20 éve a magyar könnyűzenei élet egyik sokszínű, és meghatározó alakja. Az Artisjus díjas énekes-zeneszerzőt a nyitottság, és energikusság jellemzi, előadásmódjában és munkáiban a blues, a soul, és a funk alapvető stílusjegyeit ötvözi. Ezen az akusztikus koncerten saját magyar és angol nyelvű szerzeményei mellett néhány feldolgozást is előad majd.

Az augusztus 20-i hosszú hétvégén ismét bor- és gasztrokorzón kalandozhatunk Hévíz romantikus kis utcáin, tartalmas és friss nedűk, neves borászok, gasztronómiai különlegességek, kézművesek portékái és művészeti előadások társaságában, hangulatos zenei aláfestéssel kísérve.

A programok között keresd fel a legjobb szabadstrandokat:

Balatoni programok 2021. augusztus 20-án az északi parton

Arnold sikeres építész. Megkapta élete legnagyobb felkérését: tervezzen látványos toronyházat Párizs közepére. Minden oka megvan az ünneplésre, erre is készül feleségével és legjobb barátaival. Kathrin azonban váratlan hírrel érkezik haza; egy pillanat alatt az összes közép- és hosszabb távú tervük új megvilágításba kerül. A két házaspár olyan meglepő komikus játszmák és szópárbajok közepén találja magát, amelyeknek egyikük sem sejti a kimenetelét. Németországban nagy színpadi sikere volt a vígjátéknak, amely kapcsolatokról, viszonyokról, hazugságról és igazságról szól őszintén és cinkos humorral.

Már már szokássá vált, hogy minden évben augusztus 20-án Török Csaba “bulit szervez”, amolyan barátit, egész naposat, medencéset. Most – regisztráció ellenében – mindenkit vár, aki a 2HA tágabb baráti körébe tartozik. Szakmázás, borok, pezsgők, kilátás, medence, gasztronómia…

Nem véletlen, hogy a Folly a Balaton édenkertje. A 8 hektáron elterülő örökzöld ligetben az ide látogatók könnyen kikapcsolnak a mindennapi pörgésből a százéves cédrusok, ciprusok, a sok ritka növény, fa és virág között, és akkor a balatoni panorámát még nem is említettük. Kevesen látták azonban az éjszakai Follyt, pedig az arborétum ilyenkor is él, a csillagok az égen kihagyhatatlan látványt nyújtanak. Idén nyáron is lehetőségetek nyílik a csillagok nyomába eredni a péntek éjszakai a vezetett sétákon. A holdfénytúrák sötétedés után, 21 órától indulnak, jelentkezni, adott napon a pénztárnál lehet, a kiegészítő jegy ára: 1500 Ft/fő (belépődíjon felül). Kellemes csillagászást!

Az argentín Tango Jazz Quartett európai turnéja során Szentbékkállát is útba ejti. Zenéjük ötvözi a tango dallamos és ritmikus mintáit a jazz harmóniájával és improvizációjával.

A nyárral együtt a Budaörsi Halpiac is megérkezett a Balaton környékére, és elhozta Fishmonger legjobb halait és tengeri herkentyűit, hogy igazi mediterrán kikötői hangulatot vigyen a Magyar Tenger környékére. Minden héten péntek 12:00-tól egészen vasárnap 18:00-ig megtaláljátok standjukat Balatonakarattyán, a körforgalomnál, Nánásiék új kisboltja mellett, ahol az általatok választott termékekből meg is vendégelnek titeket egy kóstolóra. A csapattal szombatonként (9-15) a Tihanyi PIAC placcon is találkozhattok.

Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely menyecske. De az a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs dacosságával még az ördögnek is igen meggyűlt a baja. S tán még ma sem szabadult volna az asszonynép fogságából, ha meg nem menti egy huszár.

Júliusban és augusztusban a Balatonkenesei Tájházban minden héten egy-egy népi mesterséggel ismerkedhettünk meg. A sorozat utolsó alkalmán, augusztus 21-én, 10 órától a pékek birodalmába kalauzolnak el bennünket. A 2 órás bemutató után kézműves játszóház várja a család apraja-nagyját.

Fluor és Diaz augusztus 21-én újabb felejthetetlen koncertélménnyel készül a Szigligeti vár tövében, a Balaton felett.

A túra során lámpások fényénél, szakértők segítségével fedezhetitek fel az esti Badacsonyt szakvezetőnk segítségével. Megtapasztalhatjátok az esti hegy hangjait, élő és élettelen természeti értékeit. A Kisfaludy-kilátóba felérkezve nem csak a lenti fénylő településeket, az ezüsthíddal díszített Balatont csodálhatjátok meg, hanem kis szerencsével, hullócsillagot is láthattok, hiszen augusztus a csillaghullás hónapja.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

A szinte egy egész nemzet által feszült figyelemmel kísért Nemzeti Vágta területi előfutamának ismét Gyenesdiás ad otthont, idén 2021. augusztus 22-én. A versenyzőket és a nézőket a Faludi-sík versenypályája, a ló és lovaskultúra iránt érdeklődőket pedig egy színes kísérőprogram-csokor fogadja majd.

A hangulatos Tagore sétányon 2021. augusztus 7. és 29. között ismét felsorakoznak a Balatonfüred-Csopaki borvidék legjobb borászatai, hogy mintegy háromszázféle bort kóstolható felhozatallal kecsegtessék a nagyérdeműt, és a borvidék legjobb nedűit töltsék poharainkba újra, újra és újra.

Programok a Balaton déli partján

A Lóca együttes 2010-ben alakult Kecskeméten. Interaktív előadásaik ismert gyermekdalokra, népdalokra, népzenei feldolgozásokra, mondókákra és játékokra épülnek, így a gyermekek gyorsan és szívesen bekapcsolódnak műsoraikba.

Jessie magánélete teljesen romokban hever, nemrég szakított barátjával, amit még mindig nem sikerült kihevernie. A karrierje azonban egy újabb kihívás elé állítja: mindössze néhány napja van megszerveznie egy álomesküvőt.

További kertmozikat itt találhatsz a Balaton partján:

7 hektárnyi, pazar balatoni panorámás, provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol még ezen a héten üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba. Ne hagyjátok ki ezt a bakancslistás élményt.

Augusztusban keddenként zeneszóval töltik meg a balatonföldvári éjszakákat a szabadtéri programsorozat remek hangversenyei. A közönség örökzöld dallamokra és neves előadókra számíthat, a repertoárban a klasszikus zene, barokk koncertek, és az argentin tangó egyaránt helyet kapott.

2021. augusztus 18-án a Nagy Retro Rádió Napon a Rock ’n’ Roll Arénában Fenyő Miklós lép fel és varázsol fergeteges hangulatot.

Ahogy tavaly, úgy idén is több Balaton-parti település polgármestere érkezik Balatonföldvárra bográcsfőző tudományát villantani. Továbbá lesz kiállítói és látogatói bográcsfőző verseny is. Emellett idén a fenntarthatóság és a sokszínűség jegyében minden ételes kiállítónál, és minden versenyen lesz vegán fogás.

Látnivalók a Balaton déli partján:

Idén Zamárdi helyett Balatonvilágos ad otthont a Strand Fesztiválnak, mely 10 napon át száznál is több zenekarral, két színpaddal, tábortűzzel, kertmozival, előadásokkal, beszélgetésekkel és vízparti játékokkal várja a fesztiválozókat, vasárnaponként kifejezetten családokat megszólító programokkal. Ezen a héten nem kisebb nevek lépnek fel a színpadra, mint: 30Y, Járai Márk, Csaknekedkislány, Horváth Tamás, The Biebers, Szabó Balázs Bandája, Bohemian Betyars, Fran Palerno, Kiscsillag, Tankcsapda és még számos kiváló hazai előadó.

Molnár Ferenc világhírű regénye alapmű az emberi társadalom természetéről, a hősiesség, az árulás, az esendőség és a hazaszeretet fogalmáról. Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök példák, örök kortársaink. A klasszikus alapmű ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg.

A latin díva zenekarával igazi fiestahangulatot varázsol a színpadra és a közönség soraiba. Az együttes stílusában a latin pop és a latin rock zenét ötvözi. A csapat megalapítását a latin zene és kultúra iránti vonzalom inspirálta. Fellépéseiken igazi temperamentumos örömzenével találkozhat a közönség.

Augusztus 19-22. között újra megrendezésre kerül a néhai színész-producer Bujtor István tiszteletére életre hívott filmfesztivál. A balatonszemesi rendezvény a mai filmgyártás átfogó seregszemléje; a vetítéseket szakmai beszélgetések követik, de számos program, köztük Ötvös Csöpi-kiállítás is várja a látogatókat.

Kulináris élvezeteknek, remek boroknak, önfeledt buliknak és persze az augusztusban is pazar Balatonnak hódolhatunk a boglári Platán strandon megrendezésre kerülő, négynapos Boglári Szüreti Fesztiválon, mely a balatonboglári borvidék legjobb borai mellett két színpadon szállítja az ütős koncerteket.

Programok 2021. augusztus 20-án a Balaton déli partján

A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává. Az együttes varázslatos vonzerejét a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre születő Budapest Bár tizenkét énekessel, teljesen egyedi felállásban működik – talán épp ezért lett mára a legkeresettebb koncertzenekar, fesztiválok és nagyszínpadok rendszeres fellépője. A Budapest Bár védjegyévé vált egyedi stílus gyökerei az 1920-30-as évekbeli, budapesti kávéházak világáig nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra – ezzel megteremtve egy új zenei irányzat, a gypsy lounge alapjait.

Vidám szórakoztató családi programok a balatonlellei Rendezvényparkban. Tűzijáték 21 órakor.

Idén nyáron a Decathlon felpakolta SUP-jait és kajakjait, hogy elevezzen kedvenc vízparti városaitokba.

A nőcsábász építész három légikisasszony szeretője a menetrendi zavarok miatt egyszerre jelenik meg lakásán, ráadásul betoppan kétbalkezes régi iskolatársa is. A nappaliból 6 ajtó nyílik: a különböző szobák közötti fergeteges helycserék, hirtelen támadó és összedőlő haditervek, hallucinációkat okozó mérgezett konyak, véletlen személycserék fokozzák a feszültséget, teszik egyre kilátástalanabbá a helyzetet. A megoldást természetesen a leggyengébb láncszem, a kétbalkezes barát és a rutinos házvezetőnő jelenti.

További augusztus végi balatoni programokat találhatsz havi ajánlónkban: