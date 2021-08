30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén

Ez a hétvége sem telhet programok nélkül, elvégre számtalan koncert, buli, sport-, öko-, gasztro- és kulturális program vár benneteket Budapesten és környékén!

Csütörtöki programok (2021. augusztus 5.)

Este 8 órától a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény kertjében, a Műtárgyséta keretében 5 műtárgy kerül fókuszba, amelyek látszólag nem is kötődnek egymáshoz, ezen az estén mégis kilépnek a komfortzónájukból és hálót szőnek köréjük. Fél 9-től viszont átveszi a slam az irányítást és egy csipetnyi költészet, rap és színház egyvelegével különleges estét varázsol a színpadra Bárány Bence, Mészáros Péter és Borsos Bence humorban nem szűkölködő hangja.

Délután 3-tól este 7-ig a Gozsdu-udvar ismét megtelik élettel, forgataggal és a fenntarthatóság iránt elkötelezettekkel, akik lelkesen árulják portékáikat, megunt vagy épp sosem használt ruháikat, na és persze és lelkesebbnél is lelkesebb kincskeresőkkel, akik boldogan térhetnek haza új szerzeményeikkel. Elvégre mindenkinek van otthon legalább egy, ha nem több olyan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál: mondjuk, egy új életre.

Bernard Shaw színdarabja egy klasszikus szerelmes történetként indul: a fiatal és jó családból származó Harry beleszeret egy hozzá hasonló lányba, és megkéri a kezét. A férjjelölt és apósa között ezután nagyon hamar komoly nézeteltérés támad, hiszen a lány apja a szegény emberek megnyomorításával szerzett pénzt ajánlja fel hozományként, amit Harry élből visszautasít. A két férfi között kialakuló konfliktus a pénzszerzés erkölcsi kérdéseiből fakad, ami egyben a korabeli angol társadalom problémáira is reflektál. A híres angol szerző első színdarabját a Radnóti Színház tolmácsolásában, László Zsolt főszereplésével tekinthetjük meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Augusztus 5-én mindenki kedvenc ukrán kőszállító uszályán, az A38 hajón lép fel a cosmic funk, soul, jazz és hiphop elemekből építkező Amoeba. Az öttagú banda igazi ínyenceknek szóló zenét játszik tehát, és igaz ez az az este előzenekarára, a Jazzbois-ra is. Jegyek elővételben 2000, a koncert napján 2500 forintért kaphatók a helyszínen vagy az A38 honlapján.

Egy hete, hogy vadonatúj helyszínén megnyitott a Kertem. A csapat, az új és a régi vendégek azonban máris belakták a kőbányai helyet, éppen ezért a csütörtöki kispéntek este mellé hideg italt és vagány hangulatot avanzsálnak, ami mellé DP.Mogran veszi kezelésbe a pultot és szolgáltatja az eklektikus hangzást.

Csütörtökön kezdődő többnapos események

Jó hírünk van a távol-keleti gasztronómia szerelmeseinek: augusztus első hetében Ázsia a Kazinczy utcába költözik. A Botellón Teraszon augusztus 3-tól 5-ig autentikus és modern ízek, hűsítő italok hívogatnak kulináris utazásra, és a szervezők mindezt misztikus dallamokkal körítik hangulatfokozásként. Ízlelőbimbókat felkészíteni!

Ha augusztus, akkor Sziget. Ami idén nyáron, ha csak egy rövid időre is, de beköltözik a Majomhoz kertjébe augusztus 4. és 8. között. A Garden of Freedom-nak keresztelt esemény elhozza a Városmajorba hazánk legnagyobb fesztiváljának hangulatát. A négy nap alatt megidézik K-híd hangulatát, a vödrös italok mámorát. A Szigeten már kultikussá vált 18 órától kezdődő programok – a Majomhoz kiadásában – is felpörgetik a vendégeket: lesz többek között táncelőadás, vízipisztolyos buli, és kutyás program. A Love Revolution szellemében házasságkötő sátorban mondhatjuk ki a boldogító igent, hétvégén pedig designvásáré a terep a Városmajor hűs lombjai között.

Pénteki programok (2021. augusztus 6.)

Augusztus 6-án, majd pedig a rákövetkező hónapok első péntek reggelein a lehető legegészségesebben, finom és tápláló reggelivel a hasunkban és két keréken indíthatjuk a napunkat az Óbudai BringásReggeli három helyszínének köszönhetően. Az esemény regisztrációhoz kötött, de gond egy szál se, minden tudnivalót megtaláltok cikkünkben.

Hernádi Judit és Kern András főszereplésével láthatjuk péntek este 7 órakor a Városmajori Szabadtéri Színház színpadán Richard Baer klasszikusát megelevenedni, mely rengeteg humorral és megannyi szeretettel mutatja be, hogy csodák márpedig történhetnek. Bármikor.

Az örökéletű művész, Cseh Tamás távozásának 12. évfordulója alkalmából emlékkoncerttel tiszteleg a művész munkássága előtt a Vodku Fiai zenekar, aki úgy határoztak, hogy megőrzik és életben tartják Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János dalainak üzenetét és hangulatát, megszólaltatják azokat a dallamokat, amelyek immár több generáció számára bírnak meghatározó jelentőséggel.

Augusztusban három pénteken és egy csütörtökön egy-egy szuper filmmel kedveskednek az újbudaiaknak a Bikás parkban. Augusztus 6-án fél 9-től elsőként Tímár Péter felejthetetlen klasszikusát, a Csinibabát láthatjuk a vásznon. A széket vagy a plédet ne hagyd otthon!

Óbuda méltán híres szabadtéri szórakozóhelye, a Kobuci Kert idén nyáron egyszer már vendégül látta Szabó Balázsékat, a telt házas koncert után pedig augusztus 6-án ismét visszatérnek a Zichy-kastély udvarára. Elővételben 4000, az esemény napján pedig 4500 forintért válthattok jegyet az ellenállhatatlan multiinstrumentalista énekes és bandája koncertjére.

Tavaly ősszel, lemezbemutató koncertjük alkalmával láthattuk utoljára – még a régi Dürer színpadán -, a The Anahit együttest. Most az új Dürerbe hozzák el vadonatúj, ironikus popot és ritmikus R&B elemeket ötvöző dallamaikat. Pénteki koncertjükön a jól ismert régi dalok mellett bőven kapnak helyet az újak is, melyeket ezen a koncerten hallhat először a budapesti közönség. Az ingyenes koncertre védettségi igazolvány szükséges, a hangulatot az Agavoid előzenekar fűti fel.

A jelenleg színésznek tanuló, szlovéniai Lendváról származó Pál Péter 2017-ben költözött Magyarországra. Az elmúlt években a színészet mellett azonban több saját dal is fűződik a nevéhez, amelyekben a pop alapdallamai keverednek hip-hop, trap és magyar népzenei elemekkel, így hozva eklektikus és új zenei élményt aktuálisan a Dunakeszi szabadstrand felszabadult kora esti hangulatába.

A koncert előtt csobbanjatok egyet Dunakeszin vagy más szabadstrandon. Térképünkön megtaláljátok az összes fővárosi és környékbeli pancsolóhelyet:

Egy különleges túrára hív most az éjszakai Dunára a Kajakszafari.hu. Ezen a péntek estén még a naplemente előtt szállhatunk vízre, ahol később már csak a csillagok és a lámpáink fénye fogja megvilágítani utunkat, a hirtelen jött csendben pedig csak a kajaklapátok csobbanása hallatszik majd. A 12 km-es túrára olyan jelentkezőket várnak, akik eveztek már. Felszereléssel, melegebb ruhával, enni- és innivalóval érdemes lesz készülni.

A néhány órás séta fővárosunk látványosabb kilátópontjainak érintésével változatos és izgalmas élményt kínál, aminek csúcspontja a célba érés utáni közös koccintás. Az esemény célja ezúttal sem a gyorsaság, hanem mindössze a sikeres teljesítés az éjszakai budapesti látvány élvezete mellett.

Az éjszakai séta után nappal is érdemes lesz felkerekedni:

Pénteken kezdődő többnapos események

A Király utca legmenőbb kocsmája, a Roots Budapest augusztus 6. és 8. között második alkalommal hívja életre saját szervezésű vízparti fesztiválját, a Roots Open Air-t. A kétnapos zenés-táncos piknik helyszíne ismét a martonvásári régi Kádár villa és a hozzá tartozó tavak területén üzemelő Rebel Beach. Műfajok tekintetében töméntelen mennyiségű reggae-re, hiphopra, drum and bass-re és az elektronikus zene más egyéb válfajaira kell számítani, ezen felül sok szabadon legelésző lámára na meg annyi wakeboardozásra, amennyi a csövön kifér. A péntek déli kezdés és a vasárnap déli kapuzárás között olyan fellépők szolgáltatják majd a talpalávalót, mint az öttagú Slow Village, Sonny Kraft, DJ Q-Cee, Zsolaa, vagy az Irie Maffia énekesnője, Sena.

Szombati programok (2021. augusztus 7.)

Augusztus első szombatján nagy örömmel tárja ki kapuját a piac mindazok előtt, aki kosarukat finom, vitamindús, szezonális, egészséges élelmiszerrel, gyümölccsel, zöldséggel pakolná meg. A hétvége kezdetén bátran pihenjünk meg, gyűjtsünk erőt egy fűben üldögélve elfogyasztott jóízű lángossal, kortyoljunk hozzá limonádét és élvezzük még ebben a néhány hétben a nyár ízét. Harapjunk egy őszibarackba, vagy egy kakaós csigába, nyugodtan csábuljunk el kézműves termékekre és töltődjünk fel a piacozással.

A Szimplában megrendezésre kerülő Vintage Légy-Ott! azért is több, mint egy vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák, kiegészítők és tárgyak kerülnek a portékák közé, az esemény a fenntartható divatról folyó diskurzusba is aktívan bekapcsolódik. Szinte biztos, hogy a legkülönlegesebb vintage és újrahasznosított ruhákat, kiegészítőket, tárgyakat itt találod majd, Budapest szívében.

Harmadik éve kerül megrendezésre Pilisborosjenő saját bejáratú, egynapos tech-house fesztiválja, a House Piknik. Egy önfeledt bulizással egybekötött sátrazós dzsemborit képzeljetek el, remek zenékkel és még jobb társasággal, kézműves sörökkel és minőségi street food ételekkel. Az augusztus 7-i Dzsungel táncra az alábbi oldalon tudtok jegyet vásárolni.

Nincs is jobb, mint békés gurulás közepette, baráti csevegéssel egybekötött, tájban gyönyörködéssel hajtani a két kerekűt. Budapesttől Nagymarosig e közös bringázás alkalmával napsütés és hűsítő szellő kíséri majd a résztvevőket, melyet végül a jól megérdemelt pihenés koronáz majd meg. Ha felfedeznétek ezt a festői szépségű útvonalat, tartsatok a csapattal!

A Dunakanyar után fedezzétek fel a Csepel-szigetet is:

Felnőtteknek szóló képzeletszínház keretében elevenedik meg Janikovszky Éva: A lemez két oldala című alkotása, méghozzá a város felett, a Westend Tetőkertjén. Az egyfelvonásos előadás, emberi játszmákat mutat be női hangokon, egy órányi nevetőizomtréning közepette. Az előadásra védettségi igazolvány nem szükséges. A jegy ára ráadásul a Westend ajándékutalványt elfogadó üzleteiben levásárolható.

Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata, Philippe felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst. Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, és talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két világ találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, vicces és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára.

A Ricsárdgír zenekar 2010-ben alakult Szentendrén, önmagát art-fart popot játszó összművészeti hacacáréként aposztrofálja. A budapesti underground egyik kortárs meghatározó produkciója, a magyarországi trash mint műfaj tökéletes megtestesítője és talán megújítója.

Korlátok nélkül csendülnek fel ez alkalommal a 80-as és 90-es évek jól ismert és letagadhatatlan zenéi és hogy csak néhányat említsünk a sok közül és azokból, ami még eszünkbe jutnak: Green Day, Depeche Mode, Spice Girls, Madonna és a Backstreet Boys zenéi egy pillanatra sem maradnak majd távol ezen az éjszakán a Parktól.

Szombattól több napon át megrendezésre kerülő események

3 napon át tartó közös ünneplésre hív, az immár 155. születésnapját ünneplő Fővárosi Állat- és Növénykert. Szombattól hétfőig a jeles alkalom alkalmából persze nem hiányozhatnak majd a változatos programok, a jubileumi programhelyszínek, a különleges történeti séták és persze a játékos időutazás sem.

Vasárnapi programok (2021. augusztus 8.)

Első alkalmára készül az Anker közben megrendezésre kerülő I. Piacköz vásár, ahol a design, retro, antik és a kézműves piacok hangulata fonódik össze a belváros szívében. A fesztelen légkör, az izgalmasabbnál is izgalmasabb portékák, a kellemes vasárnapi hangulat és a sokszínű forgatag garantált.

A Budapest FotóFesztivál és a Műcsarnok különleges válogatást mutat be a New York-i Howard Greenberg Gallery gyűjteményéből. Az ötödik éve megrendezett FotóFesztivál nyitókiállításán 41 fotográfus közel 70 felvételén a fotográfia 20. századi történetének részletgazdag képe rajzolódik ki.

Különleges irodalmi sétát tartogat még nekünk a vasárnap, mely nem máshova, a Margitszigetre szólít bennünket. A 90 perces tematikus séta a víztoronytól indul és minden útvonalán, minden egyes állomásán neves írók és költők történetei, a művésztársaság szigethez kapcsolódó emlékei elevenednek meg, amiben irodalomtörténészek és művészettörténészek kalauzolása lesz segítségünkre.

A 2014-ben bemutatott VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című film zenéjét szerző VAN filmzenekar egy este erejéig vízre, a Pontoon hajó fedélzetére száll, hogy este 7-től akusztikus dallamaikkal hozzák hangulatba a vasárnap estét és vele együtt a lelkes és odaadó közönséget. Az eseményre védettségi igazolvány szükséges.

Woody Allen filmje a Mammut Tetőre költözik. Ha már kellőképpen hangulatba jöttetek a VAN filmzenekarnak köszönhetően a Pontoon fedélzetén, este 9-től üljetek be a csillagos égbolt alá és kövessétek figyelemmel, hogyan bontakozik ki a filmvásznon a két amerikai barátnő barcelonai vakációjának egyre szövevényesebb története.

Egész héten elérhető események

Minden nap délután 5 és este 11 között várják az érdeklődőket Budapest kínai negyedébe, az ázsiai éjszakai piacra, ahol tíz büfékonyha készíti az autentikus street food ételeket, amilyen például a kínai palacsinta és a dim sum.