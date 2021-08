5 kihagyhatatlan szabadtéri program Budapesten a kultúra jegyében

Kulturális eseményekből a nyár utolsó hónapjában sem lesz hiány, hiszen augusztusban is jobbnál jobb színházi előadások, filmvetítések, városnéző séták és koncertek közül válogathatunk. Összegyűjtöttük közülük azokat, amelyeket kár lenne kihagyni.

Kertmozi: A nagy Gatsby

2021. augusztus 4. 21:00, MOMkult Szabadtéri Színpad

Scott Fitzgerald népszerű regényét 2013-ban Baz Luhrmann vitte filmvászonra, amivel osztatlan sikert aratott. Amerikát a laza erkölcsök és az élmények hajszolása jellemezte a 20-as években, a történet főszereplője, Nick Carraway pedig ebbe a miliőbe csöppen bele. A Leonardo DiCaprio és Carey Mulligan főszereplésével megjelent filmet a MOMkult ligetes kertjében, a csillagos ég alatt, padokon vagy a fűben ülve élvezhetik az érdeklődők. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a férőhelyek korlátozott száma miatt pedig érdemes minél előbb jelezni a részvételi szándékot.

Szabadtéri színház: A szerelmesek házai

2021. augusztus 5. 19:00, Városmajori Szabadtéri Színpad

Bernard Shaw színdarabja egy klasszikus szerelmes történetként indul: a fiatal és jó családból származó Harry beleszeret egy hozzá hasonló lányba, és megkéri a kezét. A férjjelölt és apósa között ezután nagyon hamar komoly nézeteltérés támad, hiszen a lány apja a szegény emberek megnyomorításával szerzett pénzt ajánlja fel hozományként, amit Harry élből visszautasít. A két férfi között kialakuló konfliktus a pénzszerzés erkölcsi kérdéseiből fakad, ami egyben a korabeli angol társadalom problémáira is reflektál. A híres angol szerző első színdarabját a Radnóti Színház tolmácsolásában, László Zsolt főszereplésével tekinthetjük meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Nyáresti jazzkoncert: A Borbély Műhely és Tompos Kátya

2021. augusztus 13. 20:00, Várkert Bazár

A Borbély Műhely alapítója a Kossuth-díjas Borbély Mihály, aki magabiztosan mozog az autentikus népzene, a jazz és a kortárs produkciók világában is. A Borbély Műhely formációjához tartozik még a hazai jazzélet kiemelkedő muzsikusai közül Horváth Balázs, Tálas Áron és G. Szabó Hunor is. Az est folyamán hozzájuk csatlakozik a Jászai-díjas Tompos Kátya, aki a színházi és filmszerepei mellett két szólólemezt is magáénak tudhat. A kellemes hangulatú nyáresti koncerten a régi magyar slágerek feldolgozásai és a jazz örökzöldek mellett balkáni dallamok is felcsendülnek majd.

Városnéző séta: Szecesszió és divat

2021. augusztus 14. 11:00 és további időpontokban

A Ferenciek teréről induló háromórás séta keretében megismerkedhetünk a 19. század végén Európába berobbanó szecesszió világával, és pontos képet kaphatunk arról, hogy az új stílus hogyan változtatta meg Budapest városképét és Pest-Buda “öltözékét”. A szecesszió hatással volt a felső- és a középosztály életformájára: a kétemeletes bérházak helyett jóval díszesebb épületeket húztak fel, beindult a kávéházi élet, és megnyíltak az első bazárok, nagyáruházak és elegáns üzletek. A séta során egy teljesen új szemszögből ismerhetjük meg a Váci utcát és környékét, és olyan érdekességekről tanulhatunk, mint a legyezőetikett vagy az alkudozásnak véget vető, első árcédula története.

Zenés irodalmi est: Simon Márton és iamyank

2021. augusztus 25. 20:00, Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont

Simon Márton költőt, slammert legújabb kötetével Libri Irodalmi Díjra és Aegon Művészeti Díjra jelölték, 2018-ban pedig elnyerte a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjat. Iamyank zeneszerző és producer, akinek munkáit leginkább a pozitív melankóliába süppedő hangulat és a hol barátságos, hol hűvös zenei szövetek összessége jellemzi. Kettejük munkásságának fúziójával valami egészen különlegeset hoztak létre: közös estjük során fellelhetők az irodalmi felolvasás és az élőzenei koncert elemei is.