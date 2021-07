20+ szenzációs hétvégi program Budapesten és környékén

Ezen a hétvégén is számtalan koncert, buli, sport-, öko-, gasztro- és kulturális program vár benneteket Budapesten és környékén!

Csütörtöki programok (2021. július 29.)

Csütörtökön különleges performansz keretében a Reketye Brewery legújabb Mango Tango berliner weisse söre mutatkozik be egy felejthetetlennel bizonyuló sörbemutató- és kóstoló apropóján, ami mellől nem hiányozhatnak majd Czinege Tamás, a Gastro-Hack mesterének mangós csirkefalatkái sem. A katarzis garantált, főleg, hogy az első pohár folyékony kenyér ajándék!

Délután 3-tól este 7-ig a Gozsdu-udvar ismét megtelik élettel, forgataggal és a fenntarthatóság iránt elkötelezettekkel akik lelkesen árulják portékáikat, megunt vagy épp sosem használt ruháikat, na és persze és lelkesebbnél is lelkesebb kincskeresőkkel, akik boldogan térhetnek haza új szerzeményeikkel. Elvégre mindenkinek van otthon legalább egy, ha nem több olyan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál: mondjuk, egy új életre.

Ingyenes szabadtéri filmvetítéssel vár a Duna-part leghangulatosabb része, a Kopasz-gát, ahol a kertmoziélmény egy kis csavarral elevenedik meg. A Mamma Mia! filmmel debütáló vetítés 21 órakor veszi kezdetét, de érdemes időben érkezni, hogy helyünk egészen biztos legyen. A Dreher 24 ráadásul ajándék frissítővel kedveskedik a 18 év feletti nézőknek.

Ferenczi György és zenekarának csütörtök esti műsorában összeolvad a magyar kultúra, és a rock ‘n’ roll forradalom szeretete. Szem- és fültanúi lehetünk, hogyan fér meg egymás mellett a kalotaszegi hajnali Petőfi és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével, mindezt egy energikus produkció keretében. Tartalmas, érdekességekben, humorban és élményekben gazdag programnak ígérkezik, mely számos ponton utal a rock ‘n’ roll forradalom, az amerikai zenei kultúra és a zenekar elképzelésének kapcsolatára.

A Lánchíd tőszomszédságának partjáról vízre szálló Pontoon fedélzetén a rohamtempóban növekvő, elektromos popduó, az Analog Balaton teszi tiszteletét, amit aztán a Street Groove Summit tagjainak (Klayman, Po:ti, DJ Reload, Akos V) dallamai váltanak egészen hajnalig. A 20:30-kor kezdődő ingyenes koncertre való belépéshez védettségi igazolvány szükséges.

Pénteki programok (2021. július 30.)

Múlt héten robbant a hír, hogy ismét lesz Kertem. Ugyan nem a már megszokott Városligetben, hanem helyette egy vadonatúj helyszínen, Kőbányán, de az elmaradt találkozások, beszélgetések bepótlására ez az új miliő is tökéletesnek mutatkozik. A nagy visszatérést és viszontlátást pedig egy három napon át tartó nyitóhétvége koronázza meg. Péntek déltől vasárnapig vár benneteket az új Közlekedési Múzeum ligetes kertje a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésénél. Zenél: Korski feat. NaiRobi. Nem csak kertészek figyelmébe!

Múlt héten nem szenvedtünk hiányt jó hírekben, hiszen mi is akkor tudtuk meg, hogy majdnem 50 év után újra legálisan lehet majd fürödni a Dunában, hol máshol mint a Római-part egy szakaszán. A Római-parti Plázs ugyan sokat váratott magára, minket mégsem csigáz tovább, egy héttel a hír után, július 30-án meg is nyitja partszakaszát, hogy nekünk már csak a kikapcsolódással kelljen törődnünk. Szombaton ráadásul strandtól strandig evezéssel és levezető csobbanással várnak. Vétek lenne kihagyni!

A Városmajori Szabadtéri Színpad ad otthont Kökény Attila rendhagyó koncertjének, aki a Heureka Pop Orchestra kamaraszimfonikusok kíséretében lép színpadra. A koncert kihagyhatatlan mindazoknak, akik szeretik Kökény Attila hangját, dalait és karizmáját és azoknak is, akik egy este keretében szívesen lazítanának a Városmajor fáinak árnyékában, egy exkluzív, teljesen egyedi szimfonikus hangzás által.

Ha te is irigykedve nézted, ahogy Sheldon és Leonard óriás jenga segítségével fejti meg az élet nagy kérdéseit, akkor most eljött a te időd! A Fehér Nyúl Taproomjában a sör mellett mostantól óriás jenga és cornhole is várja az Üregbe látogatókat! Ha pedig megéheznél, bérelhető grillek várják, hogy újabb ínyenc falatok kerülhessenek rácsaikra! Egész napos programlehetőség, kicsiknek és nagyoknak! Asztal, grill és fajáték foglalásotokat ezen az e-mail címen tehetitek meg: event@fehernyul.hu

Az első nagy sikerű hétvége után e héten pénteken és szombaton is a holdfényes Hendrick’s Lunar Gin lesz főszerepben. A Svábhegyen tartott piknik keretében nemcsak az asztronómia misztikus világába nyerhettek betekintést, de egy egyedülálló, vezetett csillagnézésen is részt vehettek, amelyen speciális távcsövekkel lesz lehetőség végigpásztázni az eget. A misztikus programot természetesen egy különleges piknik kíséri, és a Hold ihlette, virágos-fűszeres ízvilágú Hendrick’s Lunar Gin kóstolója.

Programok szombatra (2021. július 31.)

Ha mindig is kíváncsi voltál a a Király utca egykori lakóira és az épületek történeteire, netalán hallottál már a magyar Schindlerről és a pesti gettó titkos megmentőjéről, akkor ez a közel 2,5 órás program neked is szól! A séta keretében megtudhatod, hogyan hiúsult meg egy gigantikus méretű zsinagóga építése Pesten, de azt is, hogyan került Tell Vilmos a magyar kártyára, amellett, hogy kevésbé ismert épületek, emberi sorsok és botlatókövek titkai is feltárulnak majd.

Ha megtetszett a sétaútvonal, talán ezt is szeretni fogod:

Spanyolország július utolsó szombatján a Hunyadi térre költözik egy folytatólagos és nagyszabású program keretében. Útlevélre nincs szükség, ahogy repülőjegyre sem, hiszen az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér, a budapesti Spanyol Nagykövetséggel és a budapesti Cervantes Intézettel karöltve megidézik Ibériát. A spanyolok legismertebb édességétől kezdve vérpezsdítő táncaikon át egészen az összetéveszthetetlen irodalmukig, mindenből egy csipettel hoznak Terézváros szívébe. A programok 15:30-kor kezdődnek.

A jelenleg Magyarországon élő, fiatal görög dobos és zeneszerző, Billy Prim ahogy az életben, úgy a zenében is szeret új és új tájakat felfedezni, hogy aztán szemlélődéseiből meditatív és költői portrék szülessenek. Az Opus Jazz Clubba ezúttal bemutatkozó albumával, a Thalassa című lemezzel érkezik, amelyet magyar zenészbarátaival rögzített. Az album különlegessége, hogy a rajta szereplő kompozíciók a saját belső tájainak felfedezésére hívják a hallgatót, míg végül a kellemesen áramló dallamok a Midnight Sea címet viselő, lemezzáró dalban a nyílt és békés tengerbe torkollanak.

Nem tudjuk elégszer megnézni a már-már klasszikusi minőségbe forduló Szerelmünk lapjait, mely romantikus történetén keresztül Allie és Noah szerelmét meséli el, fiatalkoruktól egészen megidősödésükig. A filmet ezúttal a Lupa Autósmozi tűzi műsorára.

A tavalyi nem várt érdeklődés után idén is megrendezik 14 kulturális intézmény részvételével az óbudai KultÉj-t, melynek most egyik kiemelt helyszínét ajánljuk. Az Esernyősben délután 3 órától késő estig várnak a színesebbnél színesebb programok.

Cikkünkből megtudhatod, hol lesz még érdemes ezen az óbudai estén megfordulni:

Ha egy kellemes városi csavargásra vágysz szombat este, akkor a Nightride-on a helyed! Ha nem láttad még Budapest éjszakai arcát két kerékről, akkor azért, vagy ha láttad már sokszor és nem mellesleg nem tudod megunni, akkor azért legyél 20:30-kor a Szabadság téren, a Ronald Reagan szobor melletti találkozóponton.

Ha tekertek egy jót az esti Budapesten, utána mindenképp frissítsétek fel magatokat a Strandok Éjszakája egyik helyszínén. Példának okáért a Lupa Beach-en, ahová 19 órától ingyenes a belépés és ahol a csobbanás mellett gyermekprogramok, Brass Band koncert és a beach clubokban vendég dj-k várnak.

Cikkünkből megtudhatod, melyik strandok csatlakoztak még az eseményhez:

Egy jó hangulatú hétvége elmaradhatatlan programja lesz a Westend megújult Tetőkertjén megrendezésre kerülő Vegyélhazait Piknik, mely a hazai alkotók, képzőművészek, divattervezők, termelők munkáit fogja egybe és teremt megmutatkozási lehetőséget kellemes lounge hangulatban.

Szombaton budai csibészek, a detroiti swing dallamai, brooklyn-i vadromantika és nápolyi pizzák veszik át az irányítást a világot jelentő Duna-parton. Zenél Hanzee & Tink és debreceni vendégük a Steknika, Az éjszaka derekán A Zongoristák nevezetű duó hozza a talp alá és felé való illegalitásba hajló melódiákat. A minizsúr másnapján, vasárnap az elektroakusztikusan basszusorientált Broken Essentials kerül fókuszba. A fürdőruhát ne hagyjátok otthon!

Vasárnapi programok (2021. augusztus 1.)

A hétvége megkoronázásaként két bográcsban rotyog majd a lecsó, az egyikben egy vegán opció friss cukkinivel, paradicsommal, paprikával és hagymával a Szorgos Gazda kertjéből, míg a másikban a Kiss Húsműhely mangalicatermékei sülnek majd a krémes lecsóalapra. A 9-től 14 óráig tartó közösségi piacról természetesen a már jól megszokott portékák sem hiányoznak majd.

Különleges programot kínál vasárnapra a MÁV Rail Tours, méghozzá valóságos időutazást a festői szépségű Dunakanyarba. Az oda közlekedő gőzmozdony vontatású nosztalgiavonaton a legszebb muzeális kocsikban utazhatnak a résztvevők, de megismerkedhetnek a „boldog békeidők” vasúti utazásainak hangulatával is. A nosztalgiavonat a legendás 424,247 pályaszámú, “Bivaly” gőzmozdonnyal az élén közlekedik. Kiváló program minden korosztály számára.

Mivel mással zárhatnánk a hetet, mint Roberto Benigni filmklasszikussával, Az élet szép című alkotással a Margit híd budai oldalának tőszomszédságában. Ezen az estén újra megelevenedik Guido, Dora és fiuk, Giousé története, a romló politikai légkör és az apai gondviselés, hogy a tábor borzalmait fia számára minél elviselhetőbbé tegye.