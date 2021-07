A gin-tonic, a nyár legzamatosabb frissítőjének budapesti lelőhelyei nyomába eredtünk

Van egy ital, ami nyáron még a szokásosnál is könnyebben csúszik és ami szerkesztőségünk minden tagjának szívét egyöntetűen megdobogtatja. Nem is érdemes találgatásokba bocsátkozni, hiszen egyértelműen a gin-tonicról van szó.

Gin-tonic történelem

Ez a töretlen népszerűségű nedű nyarak hosszú-hosszú sora óta oltja a szomjat és annak rendje módja szerint csavarja el a fejeket egy-egy hosszabbra nyúlt éjszaka alkalmával. III. Vilmos idején a gin például olyannyira népszerű volt, hogy Angliában, kellő idő után gintörvénnyel kellett szabályozni a ginlepárlók elburjánzását. Mindezek után az egyébként jelentős és nem kevésbé izgalmas múltra visszatekintő longdrink őse az 1800-as évek elején született meg, két – a gin-tonic fő alkotóelemének számító – eredetileg orvosságnak szánt hozzávaló összekeveréséből. Szerencsére ez a végtelenül egyszerű és nagyszerű frissítő mára már nemcsak nálunk, de világszerte hódító útját járja, nem is volt kérdés, hogy összegyűjtsük, hova érdemes beülni Budapesten egy-egy pohár mennyei, kellemesen kesernyés kortyra.

„Jó, de csak egy pohárral.”

A Paulay Ede utcai Boutiq’Bar Budapest megbújó, de annál fényesebben ragyogó gin-tonic csillaga, ahol nemcsak a kiváló hangulat, a tökéletesre kevert kézben gyöngyöző koktélok széles kínálata, de a gin-tonichoz hasonló, fiatalosan friss közeg is képes levenni az embert a lábáról. A Kertész utcai Schrödinger Macskája ugyancsak a gin-tonic vonal pesti védvonalát erősíti, nem is akárhogy, hiszen a belvárosi spirit bárban italritkaságokra is bukkanhattok amellett, hogy a különlegességek kóstolása közben mindent megtudhattok legkedvesebb italotokról. És hogy a különleges vonalnál maradjunk, érdemes lesz a belvárosi Gerbeaud Cafét is meglátogatni: a sütik és fagyik mellé pont ugyanolyan könnyen csúszik egy-egy egyedire kevert fűszeres gin-tonic mint bármely más frissítő.

Ha Pest helyett inkább Budán néznétek szét gin-tonic fronton, ezesetben egy ropogósan új helyszínt ajánlunk, a budai oldal és egyben az Ybl Miklós tér legújabb rooftop bárjátt, a Monkey Bistrót. A gin-tonic bár nem csak a 11 féle választható gin miatt különleges: az egyedi fűszerezés, a prémium tonikok impozáns felhozatala annak rendje-módja szerint csalogatja a szomjas közönséget. És ha netalán eddig azt gondoltátok, az irodalom és a gin-tonic közt nincs kapcsolat, a legjobb, ha a Hadik felé is terveztek egy túrát, ahol Kosztolányi Dezső-ihlette gin-tonic alapú italok győznek majd meg ennek ellenkezőjéről.

Egész estés gin-tonic

Ha nemcsak egy-egy pohárra ülnétek be valahova, hanem áldoznátok a gin-tonic oltárán egy egész estén át, ezesetben a július 30-án és 31-én a Svábhegyi Csillagvizsgálóban megrendezésre kerülő holdfényes piknikkel összekötött Hendrick’s Moonlight Picnic kóstolóprogramját ajánljuk. Az egész estés programon itt csillag- és holdfény, valamint ginstruktor társaságában ismerhetitek meg a gin-tonic Hold ihlette legújabb zamatát, csillagászati előadásokkal és piknikhangulattal megtoldva. Az egész estés gin-tonicozásra persze nemcsak a Svábhegyen, de csakugyan a budai oldalon helyet foglaló Haris Park és az Opera Gin közös ginUP! eseményén is lesz alkalmatok. Augusztus 5-én, 26-án és szeptember 2-án a ház felkérésére egyedileg készített, saját névvel márkázott Haris Gin italkülönlegességbe kortyolhattok majd a kötetlen kerti partira hangolt eseményen. Talán kijelenthetjük, hogy a csütörtöki napok válnak majd a kényelmes gin-tonicozások védjegyévé, hiszen a Bálna Teraszon minden csütörtökön Gin Tonica Thursday keretében kedvenc italunk spanyol változatába kóstolhatunk élő zenével és latinos dallamokkal megtűzdelt könnyed program keretében.