Íme a legjobb programok a héten a Balaton északi és déli partján

Ezentúl heti ajánlóval is jelentkezünk, amelyben összegyűjtjük nektek a legjobb programokat a Balaton északi és déli partjáról. Nektek nincs más dolgotok, mint választani, odamenni, és jól szórakozni!

Balatoni programok az északi parton:

A Balaton partjának strandjai, ligetei, parkjai, kertjei és fülledt nyárestéi újra varázslatos komolyzenei dallamokkal telnek meg. Idén hetedik alkalommal ismét maga köré gyűjti kiváló művésztársait Érdi Tamás zongoraművész a Klassz a pARTon Fesztivál keretében, hogy az állandó helyszínek, azaz Balatonalmádi, Balatonkenese, Tihany, Balatonfüred, Keszthely, Zamárdi és Siófok mellett kisebb településekre, úgymint Dörgicsére, Vászolyba, Gyenesdiásra és Balatonszárszóra is elvigyék a klasszikus zene szeretetét. A fesztivál Balatonalmádiból július 11-én az Anima Musicae Kamarazenekarral indul.

Molnár Ferenc világhírű regénye alapmű az emberi társadalom természetéről, a hősiesség az árulás, az esendőség és a hazaszeretet fogalmáról. Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök példák, örök kortársaink. A klasszikus alapmű ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg. A drámai helyzetek így még keményebbek, melyeket tovább fokoznak a mai hangzású zenék és dalszövegek. Az előadásban döntő szerepet játszik a tárgyi világ akusztikus megszólaltatása, a színészek zenei-ritmikai kreativitása, a fiatalság ereje, humora, az eredeti mű katartikus üzenete.

A tikkasztó melegben a hűs fröccsöket jéghideg sörre válthatjuk, amiben a hatodik alkalommal megrendezésre kerülő boros rendezvények közt igazi színfoltnak számító Keszthelyi Sörnapok lesz segítségünkre laza, sétányra álmodott fesztiválhangulatával, street food fogásaival és ki nem fogyó sörcsapjaival.

A Balatonkenesei Tájházban augusztus 21-ig minden szerdán 10 órától egy-egy népi mesterséget ismerhetnek meg az érdeklődők. Július 21-én a nemezelő és kötélverő foglalkozás rejtelmeit ismerhetitek meg. A 2 órás bemutató után kézműves játszóház várja az érdeklődőket.

Ha olyan balatoni programot kerestek, amit a gyerekekkel közösen lehet csinálni:

A hibrid hangzású, főként a downtempo, a trip-hop és az electronica zenei világából merítő Kijube lép a Papírkutya Kultúrbisztró színpadára ezen az estén.

Csütörtök esténként 20 és 23 óra között a kellemes Balaton-parti levegőt lágy jazzdallamok fűszerezik meg Balatongyörök egyik leghangulatosabb kis terén. A Kossuth utcai templom alatt, elérhető közelségben a Balatonnal, szelíd fiestahangulat kíséri majd a júliusi-augusztusi estéket.

A nyári hónapokon átívelő habzsi-dőzsinek és a hétvégék alkalmával megrendezett borgasztronómiai fesztiválnak otthont adó Badacsony ismét pezsgő kulturális színtérré válik, ahol az izgalmas programokat könnyed olaszrizling, a könnyűzenei koncerteket pedig úri kéknyelű vált majd a vulkánok völgyének szívében.

Csütörtökön és pénteken Bencze István boraihoz igazított, egyedülálló menüvel vár titeket az Ensō csapata.

A látogatás során megismerheted az arborétum és a család történetének összefonódását, hogy lett az eredetileg szőlővel beültetett területből arborétum, négy generáción átívelve hogy lett a dédnagyapa hobbijából egy nemzetközileg elismert gyűjteményes kert.

Ha két keréken fedeznétek fel a Balatont:

A Beat of the Lake, Horváth Ákos énekes, gitáros, valamint Pribojszki Mátyás az egyik legismertebb hazai és európai szinten is jegyzett, elismert szájharmonikás, énekes, dalszerző közös, különleges duó formációja. Több éve tartó ismeretségük, barátságuk alatt eddig mindenki a saját útját járta, de most úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy új projektet, amelyben közös ötleteiket, saját számaikat valósítják meg, valamint az általuk kedvelt soul, beat, rock, country, és blues műfajokból válogatott kedvenc dalaikat dolgozzák fel.

2004 óta a Balaton egyik legszebb településén, kerül megrendezésre a Tihanyi Szabadtéri Játékok. A Bujtor István által indított nagysikerű programsorozat a csodálatos Belső-tó fölött kápráztatja el a színházbarátokat, minden csütörtök, péntek és szombati napokon.

Be Massive Horizon partysorozat ezúttal a frissTeraszra érkezik. Badacsony, naplemente, Balaton. Mi kell még?

2021. július 23. és augusztus 1. között a völgy ismét otthonául szolgál az idén 30. jubileumát ünneplő Művészetek Völgye Fesztiválnak. A Balaton-felvidék legnagyobb és legrégebbi összművészeti összejövetele 10 napon át 2000 különleges programmal örvendezteti meg a fesztiválközönséget, így nem lesz nehéz Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön egy egész évnyi élménnyel feltöltődni, amiben jazz, világzene, színházi és irodalmi estek, zöld programok, új völgyudvarok és az itt megélt önfeledt kikapcsolódás lesznek segítségünkre.

Az Aktív Magyarország idén is kitelepül a Művészetek Völgye udvarára, ahol számos kiváló programmal népszerűsítik a helyi kikapcsolódási formákat. Lehetőségetek nyílik bebarangolni a Művészetek Zöldje gyalogtúrát, amely során megcsodálhatjátok a nemzeti park gazdag növény- és állatvilágát, e-bike-on végigtekerhettek a Bringavölgyön, az edzettebbek pedig a völgyfutáson mérettethetik meg magukat. A standnál az elmétek pallérozásárára is akad alkalom, hiszen fondorlatos kvízekkel tesztelhetitek az országos helyismereteiteket is, ráadásul minden programon való részvételért ajándékban részesülhettek. A részletes információért szerezzétek be a programfüzetet vagy látogassatok el az aktivmagyarorszag.hu oldalra.

A kolbászról, az egérről és a békáról szóló mesékbe a gyerekekkel együtt belefőzik a székely ízeket és a nagyszülők szeretetét, majd elringatják azt e mesebölcsőben. Csernik Szende, székely mesemondó és lábbábos előadása 16 órakor kezdődik a pécselyi kultúrházban.

Július 17-től négy szombaton át, este 8 órától a Zaporozsec, a Margaret Island, Dés László és a Bagossy Brothers Company pazar muzsikái csendülnek fel a felújított szigligeti várban, a naplementében tündöklő tanúhegyek és a magyar tenger látványának méltó zenei aláfestéseként.

A Csobánc szőlőkkel borított szoknyáján kialakított, Gyulakeszi várparkolóból kiindulva változatos esti túrán fedezheted fel szakvezető kíséretében a hegy, vár és az egykor itt élő emberek igazi történetét.

Mit kívánnál, ha volna egy varázscipellőd, amely oda repít, ahová csak akarod? Hová mennél, a Holdra, az égbe, Szegedre vagy Érdre? Az Óperenciás tengeren vagy az Üveghegyen túlra, odahúz a szíved? A mesebeli tengerlépő cipő néha okosabb, mint aki a lábára húzza, jobban ismeri valódi vágyainkat, mint mi magunk.

Szombaton direkt erre a napra készült, speckó falatokkal várnak benneteket Dörgicsén egy pop up piacra. Lassulj be, ülj be a fák alá egy pléddel, és élvezd a nyugit!

Fűzy Gabi bácsi bárzongorista estje a tihanyi Fűszerkert étteremben. Az est folyamán számos fülbemászó örökzöld felcsendül.

Esős időre is tudunk szuper programokat javasolni:

Rejtő Jenő népszerű regényéből Szente Vajk készített színpadi adaptációt, melyben maga Rejtő Jenő is fölbukkan.

Zing szülinap rendhagyó módon a Balatonon az északi part legjobb tisztásán. Közös grillezés, hamburgerek, Horizont sörkóstolás, játékok, tollas, társas.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

A legjobb programok a Balaton déli partján:

Hét hektárnyi, pazar balatoni panorámás, Provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

Júliusban és augusztusban keddenként zeneszóval töltik meg a balatonföldvári éjszakákat a szabadtéri programsorozat remek hangversenyei. A közönség örökzöld dallamokra és neves előadókra számíthat, a repertoárban a klasszikus zene, barokk koncertek, és az argentin tangó egyaránt helyet kapott.

A szerelem tematikájában gyűjtöttek zenéket erre az estére – az énekesek saját dalai, valamint a swingkorszak nagy slágerei mellé, olyan fontos és emlékezetes előadóktól, mint Eric Clapton, Gloria Estefan vagy éppen Záray-Vámosi.

Négy nap Balatonszárszón az irodalom és költészet jegyében. Az esemény részletes programját ITT találjátok!

Július 22-én, csütörtökön a balatonvilágosi BalatonPart színpadára egy olyan együttes lép, amit senkinek nem kell bemutatni: a Punnany Massif.

A Kipling-regény alapján készült rendkívül népszerű musical a dzsungelt, mint emberi társadalmunk tükörképét értelmezi. Ebben a valóságban az emberi tulajdonságokkal felruházott vadak létünk jobbik felét képviselik: kemények de őszinték, a dzsungel-társadalom a természet áthághatatlan, szigorú törvényei szerint él. Az itt felnevelkedő Maugli megvívja nagy küzdelmeit, de az emberi társadalom számító, sokszor aljas erőivel szemben csaknem alulmarad.

A hajójáratokon az utasok szakértők segítségével, témához kapcsolódó gyermek animációs programon és interaktív játékos előadáson, filmeken keresztül megismerkedhetnek Somogy megye és Magyarország természeti értékeivel, a vadászat és halászat izgalmas világával.

A Plázs Siófok idén is megkerülhetetlen pontja lesz a Balaton déli partjának. Nemzetközi előadók és a hazai buliélet ismert együtteseinek koncertjei csábítják a látogatókat a nagystrandra, ahol a nappali tengerparti fíling és az esték féktelen bulihangulata kéz a kézben jár.

A Love Letters című kétszemélyes színdarab, A. R. Gurney egyik leggyakrabban játszott műve, amely mosolyogtató és könnyfakasztó jeleneteivel a világ számos színházában aratott már hatalmas sikert.

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar 2017. május elsején alakult, a Vígszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian a Dés-Geszti-Grecsó: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi ősbemutatójának szereplői. Az együttes Egyre bővülő repertoárján helyet kap A Pál utcai fiúk számai mellett, több legendás vígszínházi sláger, jól ismert Presser dal és természetesen néhány kedvenc a hazai és a külföldi klasszikus rock világából.

Új helyeket fedeznél fel a Balaton partján?