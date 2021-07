Íme a legjobb programok a héten a Balaton északi és déli partján

Ezentúl heti ajánlóval is jelentkezünk, amelyben összegyűjtjük nektek a legjobb programokat a Balaton északi és déli partjáról. Nektek nincs más dolgotok, mint választani, odamenni és jól szórakozni!

Programok a Balaton északi partján

A Balaton partjának strandjai, ligetei, parkjai, kertjei és fülledt nyárestéi újra varázslatos komolyzenei dallamokkal telnek meg. Idén hetedik alkalommal ismét maga köré gyűjti kiváló művésztársait Érdi Tamás zongoraművész a Klassz a pARTon Fesztivál keretében, hogy az állandó helyszínek, azaz Balatonalmádi, Balatonkenese, Tihany, Balatonfüred, Keszthely, Zamárdi és Siófok mellett kisebb településekre, úgymint Dörgicsére, Vászolyba, Gyenesdiásra és Balatonszárszóra is elvigyék a klasszikus zene szeretetét.

Részeltes program: https://www.klasszaparton.hu/hu/programok/

Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egyvelegét gyúrták össze számodra. Badacsonyi családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerheted meg, pazar látvány kíséretében. Három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, miközben borkorcsolyákat is felszolgálnak. Útközben szakvezető mesél a borvidék történelméről, a Badacsonyról, az itt élő emberekről.

Sofia, vagy magyarosabban Balogh Zsófi idén pont 10 éve kapta első bárénekes munkáját Kairóban, azóta beutazta a Közel-Keletet, majd szétdalolta kis hazánk számtalan teraszát is. Az éneklés mellett jelenleg a Kőbányai Zeneiskola fúvós tanszakán tanul szaxofonozni, illetve az utóbbi időben műsorvezetőként tevékenykedik. Tagyonról mindig a nagypapája jut eszébe, aki gyakran emlegette és emelgette (!) is az itteni borokat. Jazz, pop, blues műfajokban szólalnak meg kedvenc dalai a Birtokon szerda este.

A francia hadsereg tisztjét, Alfred Dreyfust 1894-ben igaztalanul megvádolják, majd a történelem egyik leghíresebb koncepciós pere során hazaárulásért életfogytiglani száműzetésre ítélik. Roman Polanski alkotása – amely Robert Harris történelmi bestsellere nyomán készült – ezt a jól ismert történetet dolgozza fel monumentális játékfilm formájában.

További balatoni kertmozikat találhatsz itt:

Csütörtök esténként 20 és 23 óra között a kellemes Balaton-parti levegőt lágy jazzdallamok fűszerezik meg Balatongyörök egyik leghangulatosabb kis terén. A Kossuth utcai templom alatt, elérhető közelségben a Balatonnal, szelíd fiestahangulat kíséri majd a júliusi-augusztusi estéket.

Járai Márkot a Halott Pénz énekeseként ismerte meg az egész ország, de mostanra a karcos hangú énekes szólóban is az egyik legkedveltebb egyszálgitáros előadóvá nőtte ki magát. Márk szokásához híven egy különlegesen intim és kedves szettel érkezik a badacsonyi FrissTeraszra.

A forró nyári napokat enyhítő programsorozatot ígér a Gyenesdiási Bornapok, melynek keretében zalai és badacsonyi borházak jéghideg nedűi szomjoltóként, lacipecsenye, lángos és rétes éhségűzőként, a fellépő előadók, Odett és az Anna and the Barbies dallamai kulturális kíváncsiság csillapítására szolgálnak majd.

Ha útközben megéheznétek, csekkoljátok 11 kedvenc balatoni éttermünket:

Densz plusz mámor, látvány, élmény, napfény, holdfény. Robi beizzítja a Söptei Szmókert, megrakja a grillrácsot, Zsolti behűti díjnyertes borait. Stílusos dídzsék pörgetik a fílinget, péntekenként meglepetés zenészek élőben a színpadon. Benéz George Benson, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Whitney Houston, Amy Winehouse, Jamiroquai, Jacko és még páran.

Nyárváró, vidám, játékos dalok, amelyek megtáncoltatják és elvarázsolják az egész családot. Sárkányjárgány neked is jár!

Július 17-én este 8 órától a Zaporozsec koncertezik a felújított szigligeti várban, a naplementében tündöklő tanúhegyek és a magyar tenger látványának méltó zenei aláfestéseként.

Két vulkanikus borvidék, két jóbarát, két Dóra, és két olyan szőlőfajta (a furmint és a hárslevelű), amit talán Tokajból jobban ismerünk, de a Szent György-hegyen is otthon van és fantasztikus borokat ad. A két Dóra: Homoky Dorka borász Tállyáról, aki saját borait hozza el, és a Borbolt a völgyben házigazdája, Budavári Dóra, aki a Szent György-hegyről válogat majd.

Palásti Máté, flamenco gitár, bor, piros naplemente. Ezek a fogalmak már szinte eggyé váltak Sabaron. Hideg falatok, meleg nyáreste, jó beszélgetések, sok koccintás is vár rátok a borházban.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

Korok, kultúrák, stílusok és korosztályok találkoznak a produkcióban – talán ezért is szeretik fiatalok és idősebbek egyaránt az együttest, amely mára többgenerációs kedvenccé vált. Az énekesek ezúttal Behumi Dóri, Németh Juci, Frenk, Lovasi András lesznek.

Különleges programra vágytok? Mutatunk 5 balatoni tippet hozzá:

Programok a Balaton déli partján

Hét hektárnyi, pazar balatoni panorámás, Provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

Júliusban és augusztusban keddenként zeneszóval töltik meg a balatonföldvári éjszakákat a szabadtéri programsorozat remek hangversenyei. A közönség örökzöld dallamokra és neves előadókra számíthat, a repertoárban a klasszikus zene, barokk koncertek, és az argentin tangó egyaránt helyet kapott.

Az étel-bor párosításon túl július 14. és 17. között a legzamatosabb jazzdallamok szolgálnak majd legkiválóbb szomjoltóink párjául. Négy estén át a Balaton déli partján, Balatonboglár szívének mediterrán hangulatú szabadtéri színpada előtt élvezhetjük az izzó jazz és a hűs bor fúzióját.

Közel 25 kiállító több mint 100 féle csapolt és üveges sörrel vár titeket a nyár idusán, a balatonföldvári Fesztivál téren, közvetlenül a Balaton partján.

Programok esős időre a Balaton partján:

Kepes András kalandos útjairól, a sztárok becserkészéséről, a színfalak mögötti világról mesél a műsorban.

A Plázs Siófok idén is megkerülhetetlen pontja a Balaton déli partjának. Nemzetközi előadók és a hazai buliélet ismert együtteseinek koncertjei csábítják a látogatókat a nagystrandra, ahol a nappali tengerparti fíling és az esték féktelen bulihangulata kéz a kézben jár.

Egész hétvégén, néptáncbemutatókkal és ingyenes koncertekkel várja az arra nyaralókat a Balatonlelle Rendezvénypark.

Két zseniális koncerttel is vár szombat este a balatonvilágosi BalatonPart. Fél 9-től Krúbi, 10 órától pedig a legandás Bëlga együttes lép színpadra, utánuk afterparty hajnalig.

A családokat is várja BalatonPart vasárnaponként, lesz babajátszóház, KRESZ-pálya, bobocar, nyuszi motor verseny, aquaplay, számháború és kézműves foglalkozások is. Rádásul Vackor történetét is megismehetik a legkisebbek az Aranyszamár bábszínház előadásában.

Ha tovább is maradtok a Balatonnál, nézzétek meg, milyen programok lesznek július második felében: