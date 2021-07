Brad Pitt 15+3 legjobb filmje, amit mindenképp látnod kell

Brad Pitt nem csak a bulvársajtó, hanem kultikus filmek főszereplője is volt az elmúlt évtizedekben. Összegyűjtöttük a talán legjobb alakításait, hogy lecsekkolhasd nem hagytál-e ki valami jelentőset munkásságából.

12 majom

Miután a Föld lakosságát egy halálos vírus elpusztítja, a túlélők sötét, földalatti közösségekbe kényszerülnek. Cole (Bruce Willis) „önként” jelentkezik, hogy az időben visszautazva megszerezze a vírus tiszta formáját, amelyből a tudósok kifejleszthetik az ellenszert. Feladata során találkozik egy gyönyörű pszichiáternővel (Madeleine Stowe) és az elmeosztály egyik reménytelen ápoltjával (Brad Pitt). Miközben Cole a pusztító vírushoz köthető „A 12 majom hadserege” nevezetű radikális csoport után nyomoz, az idő egyre fogy.

Becstelen brigantik

Franciaország német megszállásának első évében Shosanna Dreyfus szemtanúja lesz családja kivégzésének, amelyet Hans Landa náci ezredes parancsára hajtottak végre. Shosanna épphogy megmenekül és Párizsban kezd új életet mozitulajdonosként. Közben Aldo Raine (Brad Pitt) hadnagy zsidó amerikai katonákból verbuvál csapatot, hogy sokkoló módon álljanak bosszút a nácikon. Raine brigantykból álló különleges csapata csatlakozik Bridget von Hammersmarkhoz, a német színésznőhöz és titkosügynökhöz, hogy levadásszák a Harmadik Birodalom vezetőit. A végzet a szereplőket egy moziban éri, ahol Shosanna saját bosszút forral.

Hetedik

A film helyszíne New York vigasztalan, szürke és nyirkos betonrengetege, ahol őrült sorozatgyilkos után nyomoz a rendőrség. A férfi a Bibliában megírt hét halálos bűn lajstromát követve szedi áldozatait, míg üldözői, a nyugdíjba készülő, higgadt és bölcs, William Somerset (Morgan Freeman) nyomozó és a türelmetlen, lobbanékony újonc, David Mills (Brad Pitt) megpróbálják megakadályozni beteg terve végrehajtásában.

Harcosok klubbja

Egy álmatlanságban szevedő, kispolgári életet élő férfi (Edward Norton) élete egy csapásra felbolydul, amikor egy átlagosnak induló repülőúton összebarátkozik egy nagy dumás szappankeresketővel (Brad Pitt), aki kereszteshadjáratot indít a fogyasztói társadalom ellen. Hamarosan magalapítják a Harcosok klubját, ahol férfiak verik ájultra egymást és ez még csak az őrület kezdete.

Trója

Brad Pitt kardot ragad, hogy eljátssza minden idők legvitézebb harcosa, Akhilleusz szerepét az Iliász látványos filmfeldolgozásában. Orlando Bloom és Diane Kruger alakítják Pariszt és Helenét, a legendás párt, akik szerelme szolgáltatja az ürügyet a háború kitöréséhez. Eric Bana Hektórt formálja meg, a bátor herceget, aki szembe mer szállni Akhilleusszal, Peter O’Toole pedig Trója uralkodóját, Priamosz királyt. Wolfgang Petersen rendező életre kelti az ókor csodálatos világát, miközben elénk varázsolja a hatalmas tengeri flottát, a gigantikus háborút és természetesen a trójai falovat.

Blöff

London nem a csendes arisztokraták és a nyugodt komornyikok városa. Rablók, szélhámosok, ravaszkodó kettős és hármas ügynökök, hamiskártyások és disznótenyésztők népesítik be. Legalább is ez a benyomása Négyujjú Franknek, aki egy lopott gyémánt kézbesítése közben átmenetileg itt pihen meg. Ugyanis találkozik Penge Borisszal, aki ráveszi, fogadjon egy illegális bokszmeccsen. A kő elúszik, és örvény támad a nyomában: méghozzá olyan, ami felforgatja az egész londoni alvilágot. Színre lép Mickey (Brad Pitt), az ír roma bunyós, néhány ortodox zsidó gyémántcsempész, pár mindenre kész bérgyilkos és társaik. Mindannyian az eljátszott gyémántot akarják.

Szenvedélyek viharában

William Ludlow ezredes (Anthon Hopkins), miután megelégelte kormánya bánásmódját, egy távoli, őslakosok lakta vidéken telepszik le, hogy nyugodtan nevelhesse fel három fiát. Alfred (Aidan Quinn), a legidősebb fiú csendes, kötelességtudó és pontosan tudja, mit akar. Samuel (Henry Thomas), a legfiatalabb mindenki kedvence, a századforduló idealizmusának megtestesítője. Tristan (Brad Pitt), a középső fivér senkihez sem hasonlítható: vad, öntörvényű lélek, akit az ezredes hű indián segédje nevelt képzett harcossá. A három testvér elválaszthatatlan, de amikor felnőnek, életüket előre nem látható tragédiák, szenvedélyek és indulatok más-más útra terelik.

Pénzcsináló

Az oaklandi baseballcsapat menedzsere, Billy Beane (Brad Pitt) felhagy a korábbi jól bevált szokásokkal, és a régimódi bölcsességeket sutba vágva fog hozzá, hogy újjáépítse olcsó kis csapatát. A menedzsment, a média, a szurkolók és még a saját pályaedzője (Philip Seymour Hoffman) is tiltakozik, de ő a maga útját járja. Egy frissdiplomás, statisztikamániás közgazdász (Jonah Hill) segítségével csupa reménytelen lúzert szerződtet, csupa olyan játékost, akiről úgy sejti, az új csapatot mégis győzelemhez segítheti. Senki nem hisz neki, néha már ő maga sem bízik az egészben, de közben örökre megváltoztatja a sportág történetét.

Hét év Tibetben

1939 őszén Heinrich Harrer (Brad Pitt), a híres osztrák hegymászó honfitársa, Peter Aufschnaiter (David Thewlis) társaságában elindult, hogy megmássza a Nanga Parbatot, a Himalája egyik legmagasabb csúcsát. Ám akkor még nem sejtette, hogy nem pusztán lebilincselő szépségű tájakat, hanem egy új, titokzatos világot is felfedez majd. Eljutott Lhászába, a tiltott városba, és utazása itt meglepő fordulatot vett: jó barátja lett a fiatal dalai lámának, aminek hatására az önző és öntelt férfi teljesen új emberré válik.

Ha eljön Joe Black

Bill Parrish (Anthony Hopkins) New York-i médiamágnás hatvanötödik születésnapjára készül. Egy reggelen megérinti a Halál szele, mely kapcsolatba lép vele. Bill az egészet egyszerű hallucinációnak tudja be. Halálfélelme viszont megtestesül és belép otthonába. Joe Black (Brad Pitt) megnyerő modorú, jóképű fiatalember. Magával akarja vinni áldozatát, de meglátja gyönyörű lányát, Susant (Claire Forlani). A gazdag férfi érzi a Gonosz vívódását a földi gyönyörök láttán, ezért lepaktál vele.

Benjamin Button különös élete

Nem mindennapi életet él Benjamin Button (Brad Pitt). Nyolcvan esztendősen született, az idő múlásával pedig egyre fiatalabb lesz. Bár fordított életpályát fut be, egyetlen dologban nagyon is hasonlít a hétköznapi emberekhez: ő sem képes megállítani az időt. Button 1918-ban látja meg a napvilágot New Orleansban, az első világháború befejezésének pillanatában, nevelőszülőknél nő fel, és hosszú élete egészen a huszonegyedik századig tart. A világ számos helyén megfordul, miközben felfedezi és elveszti a szerelmet, megtapasztalja a boldogságot és a szomorúságot. F. Scott Fitzgerald regényéből.

Harag

1945 áprilisában, pár héttel a II. világháború befejezése előtt a szövetségesek egyre jobban visszaszorítják az ellenséges csapatokat az európai hadszíntéren. Itt, a náci Németország kellős közepén állomásozik Don Collier (Brad Pitt) őrmester, becenevén Wardaddy és csapata. A Német Birodalom a végét járja. A katonák a végkimerültség határán állnak, az utolsó leheletükkel küzdenek az életben maradásért, és a németek által elfoglalt területek visszahódításáért. Ebben a kimerítő, ám reményteli időszakban csatlakozik a fiatal újonc, Norman Wardaddy négy fős legénységéhez, akik Sherman típusú tankjukkal vonulnak a túlerőben levő ellenséges csapatok ellen.

Z világháború

Egy átlagos nap Gerry Lane (Brad Pitt), az egykori ENSZ-alkalmazott a családjával araszol a csúcsforgalomban. Hamarosan arra lesz figyelmes, hogy az emberek egymásra támadnak. A városban kitör a káosz, kiderül, hogy halálos járvány ütötte fel a fejét, ami harapás útján terjed. A globális méretűvé váló zombijárvány azzal fenyeget, hogy elpusztítja az emberiséget. Miután Lane biztonságba helyezi családját, a munkájához visszatérve azon dolgozik, hogy megtalálja a járvány forrását, és megállítsa a terjedését. Max Brooks regényéből.

A nagy dobás

Négy kívülálló észreveszi azt, amit a nagy bankok, a média és a kormány nem hajlandó tudomásul venni: hogy küszöbön áll a gazdaság globális összeomlása. Támad egy ötletük ami, ha bejön, óriási pénzt kaszálnak.

Interjú a vámpírral

A vámpír Lestat (Tom Cruise) gonosz, ám mégis karizmatikus egyénisége rabul ejti Louis-t (Brad Pitt), aki ezért az elátkozottak sorsát, a halhatatlanságot választja. Élete ezután kegyetlen szenvedéssé válik, hiszen szembesülnie kell a ténnyel: ahhoz, hogy éljen, ölnie kell. Egy emberélet is számtalan lehetőséget biztosít az éjszaka gonosz gyermekei számára, az örökkévalóság pedig hihetetlen távlatokat nyit előttük.

és végül jöjjön a +3, melyek nem maradhatnak ki a legjobb Brad Pitt filmek közül: Ocean’s Eleven-Twelve-Thirteen

Danny Ocean (George Clooney) a következő nagy dobás tervével szabadul a börtönből. Nem vesztegeti idejét, rögtön egy ütőképes csapat toborzásába kezd. Nem kertel, minden érintettel ismerteti a rizikót, ennek ellenére egy focicsapatnyi bűnöző ugrik első szavára. A cél: négy Las Vegas-i kaszinó pénzét egyszerre elrabolni. 150 millió dollár a tét. Az ország legprofibb kártyabűvésze, zsebtolvaja, tűzszerésze, lehallgató-telepítője, akrobatája áll többek között Danny Ocean szolgálatára. Azonban nem csak a pénz mozgatja a főnököt, hanem hűtlen feleségének visszaszerzése is a kaszinók tulajdonosától.

