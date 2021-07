10 kedvenc filmünk a ma 65 éves Tom Hankstől

Tom Hanks munkássága oly tartalmas és terjedelmes, hogy néhány filmet kiemelni belőle, mint legjobbat, szinte lehetetlen. Helyette csináltunk egy erősen szubjektív összeállítást szerkesztőségünk kedvenceivel.

Terminál

New York John F. Kennedy repülőterére megérkezvén Viktor Navorski (Tom Hanks) akaratán kívül belegabalyodik a bürokrácia szövevényes hálójába: rajta kívül álló dolgok következményeként nem léphet be az Egyesült Államokba, de nem térhet vissza hazájába sem. Viktor hosszú időre a reptér bonyolult és szórakoztató belső világában reked, de közben nem csak barátokra és munkára lel, hanem szerelemre is, és végül még magát Amerikát is felfedezi.

Pénznyelő

A fiatal házaspár, Walter Fielding (Tom Hanks) és Anna Crowley (Shelley Long) új lakást szeretnének maguknak, ám pénzük az nem sok, úgyhogy nem fűznek nagy reményeket az akcióhoz. De meglepő módon hihetetlen szerencsések és hihetetlenül alacsony áron jutnak egy gyönyörű házhoz. Ám abban a pillanatban, amikor beköltöznek, elindul a lavina és a lakás a szó szoros értelmében szinte atomjaira esik.

Halálsoron

Az 1930-as években Paul Edgecomb (Tom Hanks) cinikus és tapasztalt börtönőrként szolgál a siralomházban. Halálraítéltek utolsó napjainak szemtanújaként már nem érhetik meglepetések. Egész világfelfogása megrendül John Coffey (Michael Clarke Duncan) megérkeztével. Az óriás termetű fekete férfit kettős gyermekgyilkosságért ítélték halálra. A börtönõr visszaemlékezik a siralomház vendégeire. Coffey különös lényére, természetfeletti képességeire és beteges, durva õrtársaira. Ki is valójában az óriás halálraítélt és valóban bûnös-e?

Számkivetett

Chuck Noland (Tom Hanks) a FedEx alkalmazottja, akinek munkáját és magánéletét egyaránt szigorú időbeosztáshoz kell igazítania. Felfokozott tempójú hivatása a világ legtávolabbi zugaiba szólítja, messze szíve választottjától, Kellytől. Hajszolt életének azonban hirtelen vége szakad, amikor egy repülőgép-szerencsétlenség következtében egy lakatlan szigeten találja magát – tökéletesen elzárva a civilizációtól. Először az életben maradásáért kezd küzdeni, majd a hazajutásért, s közben teljesen más emberré válik. Ráébred, hogy amikor elvesztett mindent, amit azelőtt fontosnak tartott, akkor történt vele a legjobb dolog életében.

Forrest Gump

A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában különös mesemondó üldögél. Forrest Gump (Tom Hanks) mindent látott és mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfényesebb elme. De az anyja (Sally Field) mindig azt mondogatta: „Csak az a hülye, aki hülyeséget csinál.” Forrest Gump pedig semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden fontos eseményén a focipályától a harctérig, az elnökök klubjától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen igaz szerelme (Robin Wright) karjában.

Philadelphia

Andrew Beckett (Tom Hanks) a legjobb úton halad, hogy igazi sztárügyvéddé, majd üzlettárssá váljon Philadelphia legjobb jogászcégénél. Egy nap azonban kiderül, hogy a rettegett HIV vírust hordozza szervezete. Ahogy vírushordozóból beteggé lesz, úgy omlik össze körülötte a látszólag biztos alapokon álló világ: állásából elbocsátják, barátai, ismerősei elfordulnak tőle. Beckett mégsem adja fel: elhatározza, hogy munkaadóit beperelve bebizonyítja, őt is ugyanolyan jogok illetik meg, mint bárki mást.

Sully – Csoda a Hudson folyón

2009. január 15. Chesley Sully Sullenberger kapitány (Tom Hanks) és másodpilótája (Aaron Eckhart) sokadik rutinrepülése hirtelen pokoli fordulatot vesz. Sully azonban csodával határos módon képes letenni a repülésképtelenné vált gépet a Hudson folyóra, ezzel megmentve a fedélzeten tartózkodó valamennyi utas életét. Annak ellenére, hogy páratlan teljesítményének köszönhetően a médiában azonnal hősnek kiáltják ki, egy minden részletre kiterjedő vizsgálat is indul ellene, ami azzal fenyegeti, hogy teljesen tönkreteszi a karrierjét, és végső soron az életét is.

Kémek hídja

A film James Donovan (Tom Hanks), egy brooklyni ügyvéd történetét meséli el, akit a hidegháború kellős közepén a CIA egy szinte lehetetlen küldetéssel bíz meg. A feladata az lesz, hogy egy letartóztatott szovjet kémért cserében tárgyaljon egy elfogott amerikai U-2 felderítőgép pilótájának szabadon bocsátásáról és a lehetséges fogolycseréről. A nagy téttel bíró, feszültségteljes küldetésért az ügyvéd mindent kockáztat, és mindent megpróbál a hidegháború fagyos, szovjetellenes légkörében, ami csak emberileg lehetséges.

Kapj el, ha tudsz

Ifjabb Frank W. Abagnale (Leonardo DiCaprio) 16 évesen elszökött otthonról, majd orvosként praktizált Georgiában, ügyvédeskedett Louisianában és másodpilóta volt a PAN AM légitársaságnál – mindezt a 21. születésnapja előtt. Egyszóval igazi szélhámos volt, aki ujja köré csavarta az embereket, csalt és csekket hamísított, ha kellett. Több millió dollárra tett így szert, amivel felhívta magára az FBI figyelmét. Carl Hanratty FBI-ügynök (Tom Hanks) azon volt, hogy elkapja Abagnale-t, ő azonban mindig előtte járt egy lépéssel.

A szerelem hullámhosszán

A vágyakról és kívánságokról szóló rádiós műsorba betelefonál a kisfiú. Jonah az apjának kér segítséget, aki az anyja – a felesége – halála óta egyedül neveli őt. Országszerte több ezer nő hallgatja a szomorú történetet, és vigasztaló leveleikkel elárasztják Sam otthonát. Annie-t is teljesen elvarázsolja a kisfiú és az apja megindító története. Meggyőződése, hogy ő az igazi számára, és elindul, hogy felkutassa a férfit. Csak két gond van: Annie menyasszony, Sam pedig semmit sem tud a dologról.