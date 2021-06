10 film a legendás Clint Eastwoodtól, amit mindenképp látnod kell

Clint Eastwood hosszú karrierje alatt legendává vált színészként és rendezőként kétszer is a szakma csúcsát jelentő Oscar-díjig jutott. Legjobb filmjei közül válogattunk most össze nektek tizet 91. születésnapja alkalmából.

Dollár-trilógia: Egy maréknyi dollárért / Pár dollárral többért / A Jó a Rossz és a Csúf

Az Egy maréknyi dollárért című filmet Sergio Leone rendezte és az akkor még majdhogynem ismeretlen Clint Eastwood játszotta a főszerepet. Ez a film egy új műfajt hozott létre, amit azóta is spagettiwesternnek hívnak. A filmnek két folytatása készült, a Pár dollárral többért és A Jó, a Rossz és a Csúf, így ezt a trilógiát Dollár-trilógiának nevezik.

Piszkos Harry-sorozat

Clint Eastwood játssza Harry Callahant, a San Franciscó-i rendőrt, aki időnként a törvény betűjével ellentétesen, de mindig igazságérzetének megfelelően cselekszik. A sorazatban öt film készült (Piszkos Harry, A Magnum ereje, Az igazságosztó, Az igazság útja, Holtbiztos tipp)

Szökés Alcatrazból (1979)

Clint Eastwood és Don Siegel rendező ötödik, lebilincselő filmjében Frank Morris és két társa 1962-es szökési kísérletének állít emléket. A legendás börtönszigeten lévő, áthatolhatatlan szövetségi büntetés-végrehajtási intézetben, az Alcatrazban olyan bűnözők raboskodtak, mint Al Capone vagy az „alcatrazi madarász”, Robert Stroud. A létesítmény fennállásának 29 éve alatt senkinek nem sikerült a maximális biztonságú börtönből megszöknie, kivéve három férfit, akiről soha többé nem hallott senki.

Bird – Charlie Parker élete (1988, rendező)

A közismerten jazzrajongó Clint Eastwood első igazi rendezői sikere volt a Charlie Parker életéről szóló filmje. A szaxofonos Charlie “Bird” Parker a dzsesszműfaj nagy egyénisége volt. Virtuóz játéka vonzotta a tömeget a negyvenes évek Amerikájában. Alacsony sorból küzdötte föl magát, zenészi pályafutását hullámhegyek és -völgyek tarkították. Nappal a drogot hajtotta, este zenélt, utána pedig hajnalig ivott vagy nõzött. Amikor megismerkedett a fiatal lánnyal, nyíltan bevallotta neki, hogy tizenöt éves kora óta kábítószerfüggõ. Chan mégis hozzáment feleségül, vállalva a hányatott életet. A rock and roll elõretörésével Bird zenéje háttérbe szorult, a múló siker, súlyosbodó függõsége, gyomorfekélye és a kislánya halála túl sok volt számára.

Nincs bocsánat (1992, színész és rendező)

A filmben Clint Eastwood a főszerep mellett ellátta a rendezői és produceri feladatokat is. Ekkor jelölték először a legjobb férfi főszereplő kategóriában Oscarra és első ízben nyerte el a legjobb rendező és legjobb film díját. A film William Munnyről szól, aki egykor bérgyilkos volt, most földművelő farmer csöndesen, visszavonultan él, de nyugodt élete véget ér, mikor felesége meghal.

Célkeresztben (1993)

Frank Horrigan régi motoros a titkosszolgálatnál, már Kennedy védelmét is ő látta el. A végzetes dallasi napot azonban soha nem tudta magának megbocsátani. Harminc évvel később megint esélyt kap a bizonyításra. Az izgalmas akciókrimit két színészóriás, Clint Eastwood és John Malkovich, valamint a sokoldalú Rene Russo lenyűgöző játéka teszi felejthetetlenné.

A szív hídjai (1995)

Egy világutazó fényképész (Clint Eastwood) egy eldugott iowai tanyán találkozik egy nővel (Meryl Streep), aki nem hitte volna már, hogy megváltoztathatja bárki életét vagy bárki megváltoztatná az övét. Csak négy napot tölthetnek együtt. Váratlan boldogságuk minden perce kincs, és az teszi különösen értékessé, hogy mindketten tudják, milyen rövid ideig fog tartani. Örökké. Rövidre szabott boldogságuk kitörölhetetlenül bennük marad, amíg csak élnek, sőt még azután sem tűnik el nyomtalanul. Meryl Streepet éppen ezért a szerepéért jelölték tizedszerre Oscar-díjra.

Titokzatos folyó (2003, rendező)

Ennek filmnek a rendezője és zeneszerzője is Clint Eastwood volt, ráadásul producerként is részt vett a munkálatokban. A 76. Oscar-gálán legjobb film, legjobb rendező, legjobb férfi főszereplő, legjobb adaptált forgatókönyv, legjobb női mellékszereplő és legjobb férfi mellékszereplő kategóriákban jelölték. Két kategórában el is hozta a díjat. A Jimmyrő, Daveről és Seanról szól akik együtt töltötték gyerekkorukat Boston munkásnegyedében, majd huszonöt évvel később a három jó barát útja újra keresztezi egymást egy gyilkosság kapcsán.

Millió dolláros bébi (2004, színész és rendező)

A filmnek Clint Eastwood a rendezője és egyik főszereplője is egyben Hilary Swankkel és Morgan Freemannel. A történetben Frankie Dunn, a mindig óvatos, de remek bokszedző életében először beleegyezik, hogy egy lány edzője legyen. Maggie Fitzgerald 30-as évei elején dönt úgy, hogy belekezd a bokszolásba. Olyan szegény, hogy néha még élelemre se futja neki. Eleinte csak Hepaj – egy volt ökölvívó – bátorítja, aki rendben tartja Frankie edzőtermét.

Gran Torino (2008, színész és rendező)

A koreai veterán és nyugalmazott autószerelő Walt Kowalski egyáltalán nem elégedett azzal, ahogyan az élete és kertvárosi lakókörnyezete alakult az utóbbi időben. Különösen bosszantja, hogy a közvetlen szomszédságába délkelet-ázsiai bevándorlók költöztek. Az események furcsa összjátéka folytán azonban a mogorva, magának való Walt kénytelen a hmong család védelmére kelni egy agresszív helyi banda erőszakos támadásaival szemben.

