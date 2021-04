10 film Jack Nicholsontól, amit legalább egyszer az életben látni kell

Jack Nicholsont senkinek nem kell bemutatni, a ma 84 éves színészlegenda, 3 Oscar-díjat is nyert, de ezeken túl is szinte minden alakítása emlékeztes volt. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttük legjobb filmjeit.

Lesz ez még így se

Isten mentsen mindenkit Melvintől, a gyerekek és kutyák rémétől, a szomszédok életének megkeserítőjétől, a pincérek mumusától! Melvin (Jack Nicholson) ugyanis kétségtelenül a világ legkiállhatatlanabb alakja. Talán örökre meg is maradna mogorva magányában, ha szomszédját, a széplelkű festőművészt (Greg Kinnear) ki nem rabolnák, és felismerhetetlenné nem vernék. De Simon kórházba kerül, és bájos kiskutyája – Melvin egyik legádázabb ellensége – gazdi nélkül marad. Simon erélyes műkereskedő barátja (Cuba Gooding, Jr.) nyomós érvekkel meggyőzi Melvint, hogy ő az egyetlen, aki gondját viselhetné az ebnek. Az embergyűlölő férfi steril kis világát másfelől is veszély fenyegeti: Carol, a bájos pincérnő (Helen Hunt) személyében. Melvin kétségbeesetten igyekszik fenntartani jól bevált elviselhetetlenségét, de ez egyre kevésbé sikerül neki.

Batman

Gotham City a béke szigetének tûnt a legutóbbi idõkig, hiszen biztonságára egy titokzatos szuperhõs vigyázott, a fekete ruhába öltözött, szuper technikai eszközökkel felvértezett Batman. A legyõzhetetlennek hitt hõs azonban most emberére talál. Felbukkan ugyanis a színen Joker (Jack Nicholson), akinek gyilkos sav miatt fagyott arcára a mosoly. A bosszúszomjas Joker arra készül, hogy leigázza a várost. Kettejük párharcába egy gyönyörû nõ is belép: Vicky Vale, a ravasz újságíró, aki Batman leleplezésére készül.

Száll a kakukk fészkére

Patrick McMurphy-t kisebb-nagyobb csínytevései miatt elítélik. Büntetését azonban – antiszociális viselkedése miatt – nem a börtönben, hanem egy zárt osztályon kell letöltenie, ahol az ápoltak többsége saját külön zárt világában él. McMurphy megpróbál életet vinni az osztály unalmas hétköznapjaiba, megpróbálja kizökkenteni a betegeket apátiájukból és rádöbbenteni őket arra, hogy még ilyen állapotukban is ragaszkodniuk kell alapvető emberi jogaikhoz. Az ápolók azonban nem nézik jó szemmel a lázadást, és minden eszközt bevetnek, hogy megtörjék McMurphy-t. Ken Kesey nagyszerű regényének szenzációs, immár klasszikus filmadaptációja, amely bemutatása évében az öt fő kategóriában (köztük a legjobb férfi főszereplőként Jack Nicholson is) elnyerte az Oscar-díjat.

Ragyogás

A Stephen King azonos című regénye alapján készült mesterműben Jack Nicholson élete egyik legjobb alakítását nyújtja, mint Jack Torrace, aki a családjával a téli holtszezon idejére egy, a világtól elzárt kísérteties hotelba költözik gondnoknak. Ha az évszázados falak mesélni tudnának, hátborzongató történetek tucatjai kerülnének a felszínre. Úgy tűnik, hogy Jack kisfia előtt nincsenek is titkai a háznak, mert látja a fürdőkádba fulladt nőt, az elegáns lakosztályban kivégzett férfit és az összes holt lelket, amelyek nem találnak nyugalmat. De lehet, hogy mindezek a rémképek csupán jeleznek valamit. A Jack agyát elborító őrületet, a folyamatot, amelynek hatására a szerető apa vérszomjas, gyilkos indulatokkal teli szörnyeteggé válik.

A bakancslista

Ha a halál után úgysincs ráadás, miért ne csapnánk egy nagy bulit, mielőtt végleg kicsengetnek? Edward, a harapós milliárdos (Jack Nicholson) és Carter, a könyvmániás autószerelő (Morgan Freeman) legalábbis erre jutnak, amikor egy kórház rákosztályán egymás mellé sorsolja őket az élet. Siránkozás helyett összeállítják beteljesületlen álmaik közös jegyzékét – a bakancslistát – és belevágnak életük legnagyobb kalandjába, még mielőtt feldobnák a bakancsot. Szabadesés, őrült száguldás a versenypályán, piramistúra Afrikában… Az öregfiúk keményen belehúznak, hogy bepótolják az egy életen át halogatott élményeket.

Minden végzet nehéz

Az ideális nőnek hosszú combja, pompás alakja, mindig jó kedve van, folyton szexre éhes, és legalább harminc évvel fiatalabb nálam – ez Harry Langer életfilozófiája. A zeneipar mindentudó cápája falja a nőket, de kizárólag a huszonéveseket. Imádja őket, imádja az irigy tekinteteket és élvezi, hogy őt is élvezik. Legújabb zsákmánya Marin nem rosszabb a szokásosnál: vagyis bombázó. A lány anyjának házában töltik a hétvégét, amikor egyszerre több baj is történik. 1. Betoppan a lány anyja. 2. Harry infarktust kap, ha nem is súlyos az ügy, úgy tűnik egy ideig ápolásra szorul, és fel kell hagynia eddig megszokott életformájával. Az örökifjú playboy tehát egyszerre kénytelen rengeteg olyan bajjal szembesülni, amit korábban sosem viselt volna el. Kénytelen tűrni, hogy ápolják, mindezt egy idegen házban, méghozzá egy olyan nőtől, akinek ráncos a bőre! Ha ez még nem volna elég, beüt az igazi istencsapása: beleszeret barátnője anyjába.

Egy becsületbeli ügy

Daniel Kaffee (Tom Cruise) ügyvéd a haditengerészetnél, de a tárgyalóterem padlóját még nem érintette a lába. Lustasága miatt az alkut részesíti előnyben a tárgyalásos megoldással szemben. Az ügy, amivel most szembe kell néznie azonban különleges eset, amely alapjaiban változtatja meg hozzáállását. Két tengerészt társuk, Santiago közlegény megölésével vádolnak. Kaffee és Galloway (Demi Moore) rájönnek, hogy a szálakat felsőbb szintről mozgatják, a legfőbb bábmester pedig Jessep ezredes (Jack Nicholson). A halott fiú egykori elöljárójára látszólag segíti a nyomozást, de keménysége valójában szinte megközelíthetetlenné teszi mind őt, mind pedig az igazságot.

A tégla

Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), az újonc rendőr alvilági környezetben nőtt fel. Ő az ideális tégla, akinek be kell épülnie a Frank Costello (Jack Nickolson) vezette maffiába. Az a dolga, hogy Costello bizalmába férkőzve segítsen rendőr feletteseinek (Mark Wahlberg és Martin Sheen) lebuktatni a maffiózót. Mindeközben Colin Sullivanben (Matt Damon), a különleges nyomozóegység tisztjében mindenki megbízik. Senki sem gyanítja, hogy ő Costello beépített embere.

Kínai negyed

Roman Polanski klasszikusa a neo-film-noir vonulat talán legjelesebb és legismertebb alkotása, amely nem csak a műfaj, de a főszerepben brillírozó Jack Nicholson pályája számára is mérföldkőnek számított. Jake Gittes (Nicholson) a 2. világháború előtti boldog békeidők egyik rámenős magándetektíve. Nem makulátlan, nem viszi túlzásba az udvariasságot, de profi a szakmában és ha kell, nem csak az eszét és a kapcsolatait használja, de az öklét is. A felső tízezer köreiből ritkán keresik meg ügyfelek, de most egy gazdag és gyönyörű asszony bízza meg azzal, hogy figyelje meg a férjét és bizonyítsa be hűtlenségét. A rutin-ügynek induló megbizatás halálos csapdákkal, intrikákkal, piszkos politikai játszmákkal és váratlan fordulatokkal teli kínos, kényelmetlen és életveszélyes napokat hoz a magándetektívnek.

Becéző szavak

A Becéző szavak a kritikusokat és a közönséget egyaránt elkápráztatta hiteles, éleslátó történetével két elragadó emberről, anyáról és lányáról, akiket felejthetetlenül alakít Shirley MacLane és Debra Winger. A fergeteges komédiától a legmélyebb érzelmekig James L. Brooks rendező mesterien festi fel a hangulatokat és a jeleneteket, melyek átívelik a harminc éven át fejlődő kapcsolatot. Jack Nicholson nagyszerű komikus alakítást nyújt MacLaine szomszédjának, a piás, nőcsábász űrhajósnak a szerepében. A film öt kategóriában nyert Oscar-díjat 1983-ban köztük a legjobb férfi mellékszereplő Nicholson lett.

Ha a legjobb Jack Nicholson-filmeket láttad már, jöhet Anthony Hopkins: