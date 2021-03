15+ izgalmas online és egyéni, szabadtéri program a hétvégére

E heti ajánlónk a súlyos járványhelyzet miatt kizárólag online és egyéni, szabadtéri programokat tartalmaz. Szerencsére ezekből is van bőven választék: séták, kirándulások, online koncertek, színházi és más előadások is várnak most titeket. Ha a kimozdulást választjátok, ügyeljetek a járványügyi szabályok betartására!

Az utóbbi néhány év legnagyobb francia nyelvű sikerfilmjeit nézhetitek újra: az Életrevalók alkotóinak filmjét, cannes-i vagy Berlinale-sikerfilmeket, valamint két filmet Omar Sy főszereplésével. A teljes filmlistát ITT éritek el.

A háztartási energiafogyasztás, a közlekedés és az étkezés azok a legfőbb területek, ahol jelentős mennyiségű energia megspórolható a mindennapi életben. A karbonlábnyom-csökkentéssel foglalkozó online műhelymunka-sorozat márciusi részében azt nézhetitek meg kicsit közelebbről, hogyan befolyásolja az életmódhoz köthető kibocsátásokat az, hogy mi és honnan kerül a tányérokra, és mit tehettek annak érdekében, hogy klímabarátabb bevásárlási, étkezési és főzési szokásaitok legyenek. A március 25-én, este fél 6-tól elérhető másfél órás előadás ingyenes, de jelentkezéshez kötött, regisztrálni ITT tudtok.

Addig, amíg nem mehettek nagyobb közösségbe, közeli hozzátartozóitokkal vagy egyedül is felfedezhetitek a várost. Ehhez nyújt izgalmas lehetőséget a Sétaműhely csapata. A privát túravezetéseken túl immár két Önjáró Sétalapot is beszerezhettek a setamuhely.hu oldalról. Az egyik úti cél a város legszebb negyede, a Budai Vár, ahol gyerekek és felnőttek együtt eredhetnek az elveszett Pötyi bagoly keresésére, miközben sok érdekességet megtudhatnak a Vár utcáiról és házairól. Másik ajánlatuk egy abszurd városi játék, melynek keretein belül felfedezhetitek Pest belvárosát, és a homlokzatokon szereplő állatok keresésére indulhattok.

140 évvel ezelőtt ezen a napon született Bartók Béla, aki zeneszerzőként, zongoraművészként és népzenekutatóként világ viszonylatban alkotott maradandót. Művei nemcsak hazánkban határozták meg az őt követő zeneszerzők gondolkodásmódját, hiszen a 20. századi modernizmus egyik vezéregyéniségének számított, akinek kitörölhetetlen helye van a nyugati zene történetében. A Müpa a zeneszerző műveiből válogatott össze egy csokorra valót, amelyet a legkiválóbb hazai muzsikusok tolmácsolásában hallhatunk.

A GameStar március 25. és 28. között rendezi meg az Absolut LIVE rAID ingyenes, online fesztivált, tehetséges magyar előadók és zenekarok részvételével. A zenei fesztivál célja jócskán túlmutat azon, hogy az élő koncertektől megfosztott zenerajongóknak kedvezzen: az egy éve tartó járványügyi korlátozások igazi vesztesei ugyanis maguk a zenészek, akik nem tudják most hivatásuk keretében megkeresni a kenyérre valót. Tehetséges magyar zenészek és zenekarok fognak tehát játszani, ez a fesztivál mégis elsősorban értük kerül megrendezésre.

A Red Stones intenzív zenei világa a modern mainstream jazzben gyökeredzik, de tartalmaz kortárs, népzenei és rock zenei elemeket is. A zenekart a zongorista-zeneszerző Vörös László hívta életre 2018-ban, a műsor gerincét az ő kompozíciói alkotják. A szerzeményekben a dallamosság, érzelemgazdagság, játékosság és a tudatos építkezés egyszerre van jelen. A kvartett által létrehozott karakteres zenei világot a lendület, a dinamizmus és a kreativitás jellemzi.

Jöhet egy kis pozitív energia? A LUSH idén is megrendezi ingyenes online fesztiválját, mely során 5 izgalmas, tavaszi videót osztanak meg Instagram csatornájukon. Lesz jó sok öngondoskodás, kényeztetés és húsvétra hangolódás is. Íme a program: Szalay Csenge sminkes olyan színes tippekkel készül, melyekkel szemtelenül vidám tavaszi sminket készíthettek magatoknak. Csatlakozhattok Gottschall Eszti, jógaoktató frissítő-lazító jógájához. Nagy Zita, vegán gasztroblogger egyszerű, mégis isteni vegán ételekkel és csodás, édes finomságokkal készül nektek. Megismerhetitek az Első Nyúlmentő Alapítvány tevékenységét és lehetőségetek nyílik a szervezet támogatására is. Végül, de nem utolsósorban a Lush Home Spa – Kényeztető esti arc- és testápolási rutin videójában beavatnak titeket, hogyan kell tökéletesen lezárni a hetet egy otthoni kényeztető pihenéssel.

A Dinasztiák a világhírű magyar artistaművészet előtt tiszteleg. A február 13. és április 18. között megtekinthető műsorban háromhetente különböző fellépőket és számokat láthat a közönség, összesen pedig több mint 70 kiváló hazai artista lép majd a porondra. Fellép többek között a Porond Ifjú Csillaga-díjas, Guinness-rekorder Richter Kevin és csoportja új deszkaszámával, a Weiss Jr. csoport fliegende produkciójával, a Donnert, Richter és Ádám cirkuszi dinasztiák tagjai pedig közösen adnak elő egy lovasakrobata számot. A műsorban szinte az összes cirkuszművészeti zsáner látható lesz, a levegő-, zsonglőr-, akrobata-, gyorsöltöző-, görkorcsolya-, handstand- és illúziószámok mellett pedig az állat és ember közötti feltétlen bizalmat és szeretetet papagáj- és kutyaszámok mutatják be. A nevetésről tapasztalt bohócok gondoskodnak. A műsor rendezői, a Silver Power antik héroszokat idéző emelőszámukkal kápráztatják el a közönséget.

Első alkalommal kerül megrendezésre az Életmódváltás Éjszakája március 26-án, a tavaszi napéjegyenlőséget követő első pénteken. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a testi-lelki egészség elérésének és megőrzésének kulcsa az életmód megváltoztatása. Ebben óriási szerepe van az egészséges táplálkozásnak, a rendszeres testmozgásnak, valamit a psziché ápolásának is. Az Életmódváltás Éjszakáján 13 ismert és elismert szakember fog össze és tart előadást más-más problémát körüljárva. Íme, pár érdekes téma a programból: A diétázás evolúciója – A low fat fogyókúrától a léböjtön át a mindenmentes diétáig; Lélek és az étek; Gyermekek egészséges táplálkozása; Környezet- és egészségtudatos táplálkozás. A teljes programot a Facebook-eseménynél éritek el.

Az egyéni kirándulás továbbra is az egyik legjobb szabadtéri program:

A Capsul Farm a Gazdálkodj Ökosan képzéseket olyan városlakóknak tervezte, akik szeretnék megismerni a hatékony városi növénytermesztés fortélyait és nyitottak ezeket a gyakorlatban is kipróbálni. Hallottatok már a víztározós magaságyásról vagy a talajtakarás fontosságáról? Van már gombatermő rönkötök a kert árnyékosabb sarkában? Tudjátok, miért nem szabad a kiskertet rendszeresen kapálni? Ismeritek, mely növények barátok, és melyek jobb, ha messziről elkerülik egymást? Hogyan segíthet a biodiverzitás a konyhakertben? Ha még nem… de minden új információt szeretnétek megtudni a környezetkímélő városi élelmiszertermelés lehetőségeiről, akkor a képzésen a helyetek, ahol rengeteg témát érintenek a permakultúra alapelveitől a nagyvárosi tetőkertek létrehozásáig, így teljes képet kaphattok a városi növénytermesztés gyakorlatáról.

A színházi világnap alkalmából a Pesti Művész Színház előadását, azaz Marc Camoletti: BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! avagy Hatan pizsamában című vígjátékát ingyenesen nézhetitek meg (felvételről) 2021. március 27-én, szombaton 17-21 óra között. Leírás a darabról: Egy franciaországi nyaralóban Bernard és neje, Jacqueline vendégeket várnak. Jön Bernard legjobb barátja, Robert, aki Jacqueline titkos szeretője, Brigitte, Bernard titkos szeretője. A ház ura feleségének úgy állítja be a dolgot, mintha Brigitte Robert párja lenne, de mivel Robert még sosem látta a nőt, összetéveszti a szobalánnyal. Ám beállít a szobalány férje is, Bertrand…

Ha biciklizni indulnál a hétvégén, van egy ötletünk:

Gerlóczy Zsigmond – már csak életkorából adódóan is – pályája elején tart, de máris korosztályának egyik legígéretesebb tehetsége. Ilyen fiatalon ritka, hogy valaki szólóban a színpadra merészkedjen, ám Zsigának minden oka megvan rá, hogy kétségek nélkül vállalkozzon erre a produkcióra.

Ha ülőmunkát végzetek vagy rossz a testtartásotok, vagy csak fájni szokott a hátatok, akkor vasárnaponként ébredjetek Ledniczky Krisztinával. Online funkcionális gerinctorna az egészséges hátért és tartásért. Hangulatos zenére, kellemes helyszínen dolgoztatjátok meg az ellustult izmokat. A gyakorlatok az egyszerűtől a nehezebbig fokozatosan vannak felépítve, így az idősebbek is nyugodtan végigcsinálhatják. Szükséges eszközök: polifoam, smr henger (ha van), gumiszalag és egy kisebb labda, illetve 0,5/1 kg kisebb kézi súlyzó, vagy 2 palack 0,5 literes ásványvíz.

Íme néhány kültéri helyszín, ha inkább a szabadban mozgatnátok át a testeteket:

Ismét egy hátborzongató történet nyomába eredhettek. A Detectivity – élő nyomozójátékban csak úgy lehettek sikeresek, ha legyőzitek a félelmet, s nem állja utatok sem fenyegető üzenet, sem vérpatak, sem az erdő sötétségében rejtőzködő árnyak. Legyetek erősek, szálljatok szembe a Gonosszal! Figyelem, a játékot erősebb idegzetűeknek – de legalábbis nem kisgyerekeknek – ajánlják!

Nincs az az ármány, intrika, cselszövés, ami olyan messzire űzhetné az embert, mint a vágy egy másik iránt, mint a szorongás, hogy magányos marad, és mint a pánik, hogy talán mégsem azt kapja majd, akivel boldog lehet. Négy emberpár bolyong az ardeni erdőnek nevezett helyen, hogy ha sehol másutt, ott végre legyőzze a félelmeit, és próbára tegye magát és a másikat. Akik pedig nem a szerelemben utaznak, bölcsek és bolondok, köszörülik az elmét, folyik a szó – de mindez azzal a pofátlansággal, elevenséggel és stílussal, amivel Shakespeare kortársai találkozhattak a színházban, az irodalmi értékeket felhasználva, és nem felmutatva.

Tavasz: indulás, kinyílás, élet, öröm, virág és illat, színek, a szél és a nap. Ez maga a boldogság. De mit tehettek, ha épp öröm nincs? Ha nem találjátok, ha elveszett a boldogság? Keressétek meg Vaskor Gréta meseterapeutával. Hallgassatok meséket az indulásról, az útról, arról, hogy legyen élet, legyen öröm és boldogság! Az út nem mindig könnyű, vannak benne próbák, de megéri, és a mese segíteni fog, utat mutat! Az esemény ingyenes.