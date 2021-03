Edzés a szabadban: Kültéri kondiparkok, torna- és futópályák Budapesten

A téli álomból már javában ébredő természet csodálása mellett már csak az lehet jobb, ha a saját testünket is ébresztgetjük kicsit, a szabadban megnyújtóztatva az elgémberedett végtagokat. Merő tévedés, hogy Budapest erre kialakított részein csak néhány mozgásformát lehet végezni, hiszen számtalan lehetőség mutatkozik, hogy jól és dinamikusan átmozgassuk testünket. A kérdés már csak az, hogy hol.

Nincs tehát hiány felnőtt játszóterekből a fővárosban, sőt mi több, annyiféle van, hogy érdemes őket aszerint kategorizálni, milyen fő mozgásformát lehet és érdemes végezni az erre kialakított terekre telepített eszközökön. A teljesség igénye nélkül ajánlunk ezekből a kategóriákból néhányat.

Szabadtéri kondipark, fitness park

Mikor kültéri kondiparkról van szó, értelemszerűen egy szabad ég alatti konditermet érdemes vizionálnunk. Az itt található eszközökön legnagyobbrészt egész testet megmozgató, dinamikus mozgásformákat gyakorolhatunk, a kültéri jelleg miatt letisztult, egyszerűen kialakított és strapabíróbb kivitelezésű eszközökön.

Buda legészakibb csücskétől Pest legdélebbi pontjáig találunk ilyen mozgásra kialakított parkokat, de eltérő gyakorisággal: míg a kerületek közül a III. kerület az, amely különösen gazdag szabadtéri kondiparkokban, addig Pest belvárosában értelemszerűen csak elvétve találunk és azt is többnyire kisebb területen. Vannak köztük sokak által látogatott parkok, mint a Margit-sziget déli csücskében található, a Városliget egymás mellett lévő dupla parkja vagy a Petőfi híd budai hídfőjének tövében kialakított park, de vannak rejtettebbek is, mint a belvárosi Szerb utcai, az Almássy téri fitness park vagy épp a népszerű, de távolabb eső Bikás parkban található.

Street workout park, parkour park, tornapálya

A street workout parkok statikus eszközei a klasszikus tornapályák látványát keltik: pad, korlát, gerenda, gyűrű, de ezekhez kapcsolódnak a speciális parkour pályák is, ahol vízszintesen, függőlegesen vagy épp hajlított kivitelezésű rúdelemek segítségével gyakorolhatjuk a parkour mozgásforma elemeit. Parkour parkot például a Városmajorban találhatunk, míg street workout parkokba, tornapályákba belefuthatunk példának okáért a Mechwart ligetnél, a Vizafogó sétányon, a Hajógyári-szigeten, de még a Klauzál téren és a XIII. kerületi Moszkva sétányon is.

Erdei tornapálya

A tornapályák kuriózumjellegét megragadó, konkrétan erdős környezetben kialakított tornapályák is találhatók Budapesten, bármily meglepő, nem is egy. A kondiparkokhoz és tornapályákhoz hasonló eszközöket találhatunk a törökbálinti Anna-hegyen, a III. kerületi Laborc utcában, a XXI. kerületi Akácfa utcai kiserdőben, az Újpalotai Kiserdőben, illetve a Normafa Parkban is. Az erdei tornapályák ráadásul kiegészülnek különböző állomásokkal is, ahol útmutató táblák segítenek abban, milyen különböző mozgásgyakorlatokat érdemes végezni az egyes állomásokon.

Futókör, futópálya

Bemelegítő kocogás gyanánt vagy intenzívebb sprintekhez sokan választják a fővárosi futópályák és futókörök valamelyikét. Ha jobban szeretjük a rekortán felületet, akkor a Feneketlen-tó, a Bikás park, a Városmajor, a XII. kerületi Gesztenyés kert, a Czakó utcai Sportközpont, a Kopaszi-gát és a XVI. kerületi Pillangó park futóköre tökéletesek lehetnek. Ha viszont jobban preferáljuk a betonos-kavicsos vagy erdei útvonalakat, akkor előbbihez a Római-partot, utóbbihoz az Erzsébet-kilátó futókörét érdemes bejárni.

Nyitókép: Normafa Park kondipark