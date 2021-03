Urbánus florárium: Zöld oázisok, közösségi kertek Budapest szívében

Mára már nem idegen a fővárosi fülnek az a szó, hogy közösségi kert, sőt mi több, egyre felkapottabb, egyre népszerűbb az a tendencia, ahogy elhagyott, elhanyagolt telkek borulnak zöldbe és virágoznak ki újra.

Közös értékteremtés

A közösségi kert, elnevezéséből fakadóan egy adott közösség által gondozott terület, mely amellett, hogy rendkívül pozitív hatással van a környezettudatos szemlélet kialakítására, elmélyítésére és annak gyakorlására, közösségszervező ereje különböző életkorú, más-más hátterű és egzisztenciájú embereket szervez közösségbe, mely egyben csökkenti a társadalmi korlátokat is.

Legyen szó akár egy vidékről, városi környezetbe költöző fiatalról, akár egy városban felnőtt, de a természetet, természetes közeget kedvelő fővárosi nyugdíjasról, mindkettejük számára kikapcsolódást, rekreációs lehetőséget nyújthat egy-egy talpalatnyi föld gondozása vagy épp egy komótos séta egy rendezett, városi oázisban, melyre mára már Budapest számos helyszínén adódik lehetőség.

A terményeken túl

A közösségi kertek amellett, hogy zöldséggel, fűszernövénnyel, esetleg gyümölccsel, friss virágokkal ajándékozzák meg a közösség tagjait, egy nagyon komplex, mégis elbűvölő módon csempészik vissza a kertkultúrát a betondzsungel falai közé.

Ez amellett, hogy rendkívül pozitív hatással van a közösség tagjaira, stresszcsökkentő hatással bír például a tágabb környezet számára is, akik egy elhanyagolt, lepusztult telek helyett virágzó zöld oázisra bukkannak a város közepén. Éppen emiatt van például, hogy a közösségi kerteket megosztják olyan területekre, melyek csak a közösség számára elérhetőek, például a veteményesek, ágyások, de kialakításra kerülnek pihenőkertek is, melyek kikapcsolódásul szolgálnak mindazok számára, akik némi friss környezetre vágynak.

Mindemellett persze, a “sok kicsi sokra megy” elvén elindulva, legyen akármennyire kicsi egy ilyen közösségi kert, önmagában is növeli a városi zöldfelületek nagyságát, mely markáns hatással van többek között a környezet mikroklímájára és ami talán a legfontosabb, csökkentik a városi hőszigetek kialakulását.

A körforgás részévé válni

Számos esetben kerülnek kialakításra a kertekben komposztálóhelyek, ezzel is elősegítve a hulladékcsökkentést, illetve a körforgásba való bekapcsolódást. De a körforgást a felnövekvő generációknak átadott jó példa is szimbolizálja, hiszen a közösség tagjaiként ők is tapasztalatot, új ismereteket szerezhetnek a kertek gondozása során. A kezdeményezések ráadásul igyekeznek mindenki számára lehetőséget teremteni, így mozgáskorlátozottak, illetve kisállatot tartók számára is nyitva a lehetőség, hogy kertgondozásba kezdjenek, melyhez az alábbi térkép nyújt segítséget.

A térképet ITT is megtaláljátok.