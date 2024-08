4 hangulatos terasz Budapesten, ahol átadhatjuk magunkat a szeptemberi sziesztának

A Magyar Nemzeti Múzeumtól mindössze egy karnyújtásnyira, a Brody House ajtaja mögött rejtőző eldugott, de annál bájosabb The Garden Café tökéletes választás, ha egy délután alkalmával megpihennétek a finom ételek és italok társaságában. A bármely hétköznapból ünnepit varázsoló The Garden Caféban kedvetekre merülhettek el a kényelmes és ráérős brunchok, valamint baráti mezzézések felejthetetlen hangulatában. Növények ölelte teraszukon többek között belga csokoládéval nyakon öntött palacsintával, cilbirrel, vagyis török buggyantott tojással, házi granolával és kiváló kávékkal ünnepelhetitek meg az indián nyarat.

Az Arioso virágüzleteiben az ember úgy érezheti magát, mintha a földi Paradicsomba lépne be, de éppúgy igaz ez a Király utcai virágüzlet mögött megbújó kávézóra, melyet titkos kert vesz körbe. Az Arioso mesébe illő teraszán egy csésze remek kávé és az étlap szezonálisan változó nagyszerű ételei mellett az indián nyár melengető napsugarait is élvezhetitek. A zöld oázisként is számontartott teraszon virágok, madárcsicsergés és különleges hangulat közepette bruncholhattok a nap bármely szakában, főszerepben a szezonális finomságokkal gazdagított palacsintákkal, mennyei toastokkal és kiváló bagelekkel.

