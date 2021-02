5 mexikói étterem Budapesten, ami elhozza Latin-Amerika legjavát

Olvadó sajthegyek, ropogós nachos, kellemesen pikáns falatok és aranybarnára pirult tortilla adják annak a mexikói konyhának a gerincét, amit 5 kiváló budapesti, mexikói étterem is magabiztosan, vállt vállnak vetve képvisel. Lássuk hát a legjobbakat!

Az Arriba éttermeiben reggeltől egészen napnyugtáig is falatozhatnánk, hiszen kínálatukban bármely napszakra kínálnak mennyei mexikói mannákat. Ha a nap elindításáról van szó, reggeli burritójuk majdhogynem hibátlan, de a nap további részét egy tortillalevessel, néhány darab igazán tüzes jalapeno popperssel megfűszerezni is a lehető legjobb dolgok közé tartozik. Finomságaikat a Wolton keresztül lehet megrendelni 11:00 és 22:00 között ITT az 1. kerület, ITT a 6., ITT pedig a 11. kerület és környékére, ha azonban a közelükben laksz, kérheted rendelésed személyes átvételét is 11:00 és 19:00 óra között, amivel hamar hozzájuthatsz fenséges latin-amerikai csemegédhez.

1015 Budapest, Széna tér 1/A

1067 Budapest, Teréz körút 25.

1114 Budapest, Bartók Béla út 21.

Hogyan lehet Mexikó hamisítatlan ízeit egyetlen tányéron tálalni? Jobb válaszunk aligha lehetne, mint a Gringos Amigos, ahol a kézzel készített taco és a mindig friss és kiváló alapanyagok jelentik az étterem valódi védjegyét. Ha szabadon variálható menüikben ismerősen cseng a nacho-burrito-enchilada kulináris Bermuda-háromszöge, akkor nem maradt más hátra, mint mexikói finomságoktól roskadozó rendelésünket churrossal megfejelni. Rendelésünket a Netpincér felületén ITT és ITT, illetve a Wolt oldalán keresztól ITT és ITT is leadhatjuk, attól függően melyik éttermükhöz vagyunk épp a legközelebb.

1061 Budapest, Anker köz 2-4.

1123 Budapest, Alkotás utca 47.

Eredeti fiesta hangulatot varázsol a három colorádói srác által alapított Iguana, akik 1997 óta stabil szereplői a kulináris kalandok mexikói állomásának. Amíg arra várunk, hogy újra koccintgassunk velük egy Cinco de Mayo utcabál keretében, addig se hagyjuk, hogy latin-amerikai ízélményünk kellőképpen megkopjon. Kukorica-krémlevesüket kizárólag csak a jalapenos sajtkrémlevesük űberelheti, ami után játszi könnyedséggel csúszik valamely kiváló chili, fajita vagy épp Iguana specialitás, hogy végül a mexikói somlói tegye fel a mexikói i-re azt a bizonyos pontot. Rendelésünket személyesen is kérhetjük, illetve a Wolt felületén keresztül is leadhatjuk.

1054 Budapest, Zoltán u. 16.

Olvadó sajthegyek, pikáns paprikafalatok, mesés színekben zöldellő guacamole, ropogós nachos és kész is a borítékolható, tálalható mexikói mennyország. Kínálatukban a vega quesadilla és taco sokakat megszólít, ahogy mindezek húsos változatai is. Kínálatuk egyszerűsége ne tévesszen meg, épp ez emeli fogásaikat a nagyszerűség tetőfokára. A hozzávalókat majdhogynem kedvünkre variálva extrákkal és szószokkal is színesíthetjük az amúgy is színpompás harapnivalók hosszan marasztaló élményét. Keressük fel őket személyesen vagy rendeljük meg Wolton keresztül mexikói kiszemeltünket.

1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 4.

1075 Budapest, Madách Imre út 5.

Még egy kicsit nélkülöznünk kell ugyan a főváros mexikói urbán kertjének hangulatát, de gond egy szál se, mert regionális dél- és latin-amerikai harapnivalóik igenis feledtetik a magunk mögött hagyott időszakot. A kifogástalan és nem egyszer elképesztő ételek, a mangóval és tajínnal készülő chilis kukorica-krémleves, a rántott avokádó, a banános chimichanga és a majdhogynem Mexikóig érő kiváló ételeket felsorakoztató listáról igazi kihívás választani, de nem lehetetlen, az élményért és aktualitásokért azonban érdemes figyelemmel kísérni Facebook-oldalukat, ahol hírt adnak arról, hol és mikor lehet belebotlani finomságaikba.

1065 Budapest, Nagymező u. 3.