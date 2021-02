Ízek, színek, illatok: 9 autentikus indiai étterem Budapesten

Az Ízek, imák, szerelmek után szabadon, válogatásunkban most a távol-kelet ízeit, színeit és hamisítatlan illatait kínáló indiai éttermeket gyűjtöttünk össze, hogy egy leheletnyi ízutazásra csábítva megidézzük a tradicionális és autentikus India legjavát.

Az Indigo éttermei idén már 16 éve kínálják a messze földön híres indiai zamatokat, legyen szó az északi vagy épp a déli térség autentikusan elkészített fogásairól. Étlapjuk felér egy kulináris kalanddal, ahol még az indiai lencsék királynőjeként számon tartott fekete lencsével is tehetünk kitekintést ízvilágunk megszokott mindennapjaiból. Rendelésünket az étterem weboldalán, illetve a Netpincér felületén ITT és ITT is adhatjuk le.

1024 Budapest, Fény utca 16.

1066 Budapest, Jókai utca 13.

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Magyarország első indiai éttermének kínálata minden eddigi elképzelésünket felülmúlja. A megszokott fogásokat olyan különlegességek teszik változatossá, mint az édes kukoricaleves, a mangóban pácolt csirkemell, amelynél a csípős nem puszta mítosz, de ha Ó-Delhi legendás csirkekebabját ízlelnénk meg, nosza, rendeljük meg az étterem weboldalán, vagy akár Wolton vagy Netpincéren keresztül.

1034 Budapest, Bécsi út 89-91.

1074 Budapest, Csengery u. 24.

2000 Szentendre, Dunakorzó 7/a

Ha szeretnénk részesei lenni a mennyei falatozás élményének, akkor a közismert indiai fűszer nevét viselő Curry House lesz választásunk netovábbja. Változatos húsételekkel, tökéletesen hozzáillő naan kenyerekkel csillapíthatjuk India iránti éhségünket, és ha finomhangolnánk kicsit a curry pikáns aromáján, akkor a ház kulfispecialitás lesz segítségünkre. Házhoz szállításuk Netpincéren és Wolton is elérhető.

1125 Budapest, Diós árok 16.

Az “Eat good, do good, feel good” (nagyjából: “Jó étel, jó cselekedet, jó érzés”) nem csupán egy frappáns szlogen a Good Karma számára, hiszen az indiai étteremlánc tesz is azért, hogy felnőjön a mottó által hirdetett feladathoz. Figyelemreméltó koncepciójuk mellett újhullámos indiai ételeik is felkeltik a figyelmet, melyek lépten-nyomon inspirálódnak az indiai ízekből, miközben reflektálnak a korszerű igényekre és a mentes ételekre is. A Good Karmánál semmiképp se szalasszuk el az édesburgonya tikkit, a rotiba csavart sült karfiolfalatkákat a nyakon öntött bengáli paradicsomos csatnival, de lehetőleg a chai browniet se felejtsük, ami csakugyan megér egy misét. Budán Woltos kiszállítással is kérhetjük, Pesten érdemes személyesen benézni hozzájuk.

1024 Budapest, Lövőház utca 19.

1051 Budapest, Október 6. u. 21.

A Szinyei Merse utcai Haveli étterem hangulata mindannyiunknak hiányzik persze, de az általuk készített ételek talán tényleg képesek feledtetni a mardosó hiányt. Aki próbálta, esküszik rá, kiváltképp arra a joghurtos-kesudiós-fokhagymás szószra, mely a fűszeres, gyömbéres csirkekababot öleli körbe. A friss mentától illatozó parantha vagy a chilis-fokhagymás naan esetében nem tudjuk eldönteni önmagában vagy murg makhaiba tunkolva fogyasszuk inkább, mindenesetre rendelésünket több platformon is, így honlapjukon, a Wolton, de még a Netpincéren is leadhatjuk.

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 1.

A Pesti Chutney étlapja a szokványosan dús, India színe-javát felsorakoztató étlapokkal ellentétben egy szűkebb, de annál tudatosabb kínálattal invitál minket India berkeibe. Ez azonban ne tévesszen meg senkit, annál karizmatikusabb étel- és ízpárosításokkal kecsegtet minket, látogatókat. Degusztációs menüjük, tálalásuk a fine dining irányába tendál, ugyanakkor ugyanúgy megtalálhatók náluk olyan, sehonnan sem hiányozható autentikus egytálételek és fogások is, amilyen például a rendkívül tüzes csirke vindaloo. Fogásaikat elvitelre is kérhetjük, de Wolton is könnyedén megrendelhetjük.

1085 Budapest, Bródy Sándor u. 21.

Pest nyüzsgő szívének forgalmas utcájáról nyílik a Salaam Bombay ajtaja, ahol olyan ételekbe botlik az elcsigázott vendég, mint a Bombay előtt tisztelgő csípős-savanyú Bombay Lee vagy az aromásan krémes sárga lencse, a dal tadka. Lágy és illatos kenyeret ne felejtsünk szakítani egy-egy perzselő falat mellé, de ha valami igazán frissre vágynánk, akkor a citromos rizst se felejtsük le rendelésünkről. Házhoz szállítást a weboldalukon, a Wolton és a Netpincéren is kérhetünk.

1054 Budapest, Garibaldi u. 4.

Első osztályú éttermüket 2002-ben nyitották meg, ahol a friss és minőségi alapanyagok tradicionális receptekkel ötvöződnek. Gazdag választékukat a több mint százféle fogásuk bizonyítja, így a szakavatott szemek, de még a konyhával ismerődők is találnak kedvükre valót: bárányhús tradicionális curryszósszal, édes naan, sáfrányos desszert, ráadásul még sós lassi is az étlap éke. Elvitelre is kérhetjük a mennyei mannákat, de ha házhoz szállítva egyszerűbb, azt legkönnyebben a weboldalukon tudjuk megrendelni.

1067 Budapest, Szondi u. 40.

Újlipótvárosban, a Vígszínház szomszédságában egy csakugyan szót érdemlő indiai étterem bújik meg. Kínálatukban minden hagyományos indiai étek megtalálható, de ne álljunk meg még itt, hiszen számszerivel találhatunk eklektikus fogásokat is választékukban. Ilyen a feketeborsos csirke, a amritszári sülthalkockák, de a kevésbé kalandvágyó ízutazók is bőven találnak kedvükre, ínyükre valót. Ugorjunk be hozzájuk elvitelre vagy kérjük házhoz szállítással a weboldalukon megadott telefonszámon keresztül.

1133 Budapest, Pannónia u. 3.

A legjobb budapesti indiai éttermek után próbáld ki a legjobb kínai finomságokat kínáló vendéglátóhelyeket: