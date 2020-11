Zelleres november: Mennyei sült csirke zelleres csőben sült burgonyával (recept)

Új cikksorozatunkban Papp Niki építész távolodik el tanult szakmájától, és ír nekünk minden héten szenvedélyéről, a gasztronómiáról. A hetente megjelenő receptek minden hónapban más és más szezonális alapanyag köré épülnek: október a szilva körül forgott, novemberben pedig egy igen sokoldalú, ám méltatlanul elhanyagolt alapanyag lesz reflektorfényben, a zellergumó. Péntek lévén jöjjön is a második novemberi recept, a sült csirke zelleres gratinnal, vagyis csőben sült burgonyával!

A hónap első, zelleres remoulade receptjét IDE kattintva éritek el.

Ahogy egyre hidegebb lesz kint, úgy egyre sűrűbben kapcsoljuk be a sütőt és töltjük fel a lakást nem csak meleggel, de egyszerűen elkészíthető ételek illatával is. A zellergumó könnyen társítható a burgonyával, sütési idejük nagyjából azonos, és remekül feldobja az „unalmas” burgonyás ételeket a zeller rusztikus zamata. Már csak a krémes állag hiányzik, amit a tejszínnel biztosítunk, és már kész is a gratin, azaz a csőben sült burgonya. Tökéletes kiegészítője a sülteknek, de egy friss salátával is jó párost alkotnak. Próbáljátok ki a zelleres-burgonyás gratint, ami mellé mi egészben sült csirkét tálaltunk. Nem fogtok csalódni!

Hozzávalók

A gratinhoz:

egy kisebb zellergumó

4-500 g burgonya

500 ml tejszín

1 kk. frissen reszelt szerecsendió

1 gerezd fokhagyma

50 g vaj

80 g parmezán

só

A sült csirkéhez:

körülbelül 1,5 kg-os csirke

só, bors, pirospaprika

100 g vaj

A gratin és a sült csirke elkészítése

Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. Pucoljuk meg a zöldségeket, majd ideális esetben egy gyaluval vagy egy éles késsel vágjuk 2-3 mm vastag karikákra. Amint ez megvan, helyezzük egy nagy keverőtálba a szeletelt zöldségeket, öntsük nyakon a tejszínnel, reszeljük bele a fokhagymát, fűszerezzük, és az egészet öntsük bele egy kivajazott kerámiaformába. A tetejére csipkedjük rá a vajat és szórjuk meg bőségesen a reszelt parmezánnal.

Körülbelül 30-40 perc alatt megsütjük. A sütési idő a tál nagyságától és a masszaréteg vastagságától függ. Érdemes szemmel tartani és ellenőrizni, mert ha kész, akkor egy kés puhán fut át a rétegeken.

A gratin kiváló társa egy vasárnapi ebéd során az egészben sült csirke, ehhez mindössze egy csirkére, vajra és fűszerekre van szükségünk. A tisztított és szárazra törölt csirkét ízlés szerint dörzsöljük be például frissen őrölt borssal és pirospaprikával, sózzuk bőkezűen és helyezzük egy mélyebb sütőformába, hogy a kisült zsírnak legyen helye. Daraboljuk a tetejére a vajat és a csirke súlyától függően 1,5-2 óra alatt süssük ropogósra 180 °C-os sütőben. Nem szükséges lefedni, azonban ajánlott olykor meglocsolni a sütés közben a saját zsírjával.

Impozáns, mégis egyszerű ételkombináció. Jó étvágyat!