Új cikksorozatunkban Papp Niki építész távolodik el tanult szakmájától, és ír nekünk minden héten szenvedélyéről, a gasztronómiáról. A hetente megjelenő receptek minden hónapban más és más szezonális alapanyag köré épülnek: október a szilva körül forgott, novemberben pedig egy igen sokoldalú, ám méltatlanul elhanyagolt alapanyag lesz reflektorfényben, a zellergumó. Elsőként fogadjátok szeretettel a zelleres remoulade-mártás receptjét!

November beköszöntével nagy örömmel mutatom be hónapunk alapanyagát, a zellergumót. Méltatlanul elhanyagolt, sokrétűen felhasználható és hát lássuk be, igazán olcsó zöldségről beszélünk. A zeller teljes egészében ehető, azonban míg a szárzellert hazai termelőtől tavasztól tudjuk vásárolni, a zellergumó, azaz a gyökérrész őszre nő meg igazán, így ezekben a hónapokban fogyasztható. Nem a szépségéért szeretjük, a göröngyös külső réteget kellő körültekintéssel távolítsuk el minden esetben! A hónap során nyers és hőkezelt változatban is találkozni fogtok a zellerrel a különböző receptekben. Jöjjön is az első novemberi recept, a zelleres remoulade!

Hozzávalók

egy kisebb darab zellergumó

egy marék dió

egy kis fej lilahagyma/salottahagyma

1 db tojássárgája

1 tk. magos mustár

2-3 dl napraforgó vagy egyéb növényi olaj

citrom

só

A remoulade elkészítése

A zellert nagyon óvatosan pucoljuk meg: egy vágódeszkán nagy késsel kezdjük el levagdosni a külső göröngyös réteget. Készítsünk elő egy nagy tál hideg vizet, amibe egy fél citrom levét belefacsarjuk. Ez fogja megakadályozni a zeller barnulását és friss ízt is ad majd a végeredményhez.

Ha ez kész, vágjuk gyufaszálakra a zöldséget. Minél vékonyabb, annál jobb, de azért nem kell átlátnunk rajta. Merítsük a zellerdarabokat a citromos víz alá és hagyjuk is ázni. Vágjuk fel a hagymát is vékony szeletekre, ez is mehet a vízbe.

Készítsünk egy adag majonézt: a tojássárgáját és a mustárt keverjük simára, majd nagyon vékony sugárban csurgassuk az olajat, miközben egy habverővel keverjük. Az elején haladjunk lassan és csak akkor adjunk hozzá plusz olajat, ha a tojás már felvette azt, ami a tálban van. Ha már értékelhető mennyiség összegyűlt és legalább 2 dl olajat elhasználtunk, álljunk meg, csavarjunk egy kevés citromot bele, lazítsuk egy evőkanál hideg vízzel és sózzuk. Ha összeállt, egy papírtörlőn csepegtessük le a zeller- és hagymaszeleteket és keverjük a majonézhez.

Pirítsuk meg a diót és morzsoljuk a remoulade tetejére vagy keverjük bele, ahogy jól esik. Tálaljátok frissen akár sült krumpli vagy húsétel mellé. Jó étvágyat!