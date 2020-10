50+ zseniális program Budapesten – 2020 november

2020 novemberében is programok garmadája vár bennünket Budapesten. Kiállítások, fesztiválok, koncertek, gesztroélmények, színházi előadások – mindből találhatsz összeállításunkban egy neked valót. A hónap minden napjára van programötletünk!

Az újbudai Bikás Parkban kapott helyet idén az évente megrendezésre kerülő ARC közérzeti kiállítás. A kreativitás szabadságát hirdető esemény 19 éve a vizuális véleménynyilvánítás egyik fő platformja, és az évek alatt az ország leglátogatottabb köztéri kiállításává nőtte ki magát. Ebben az évben egy kérdés (Hova tovább?) köré épül a tematika, és a tárlat anyaga természetesen nem megy el szó nélkül a világjárvány és a globális bizonytalanság mellett sem. Megtekinthető: november 1-ig!

Január 17-ig időpontfoglalást követően látogatható a Ludwig Múzeum Rejtett mintázatok című kiállítása. Barabási Albert László fizikus, hálózatkutató létrehozott egy együttműködési platformot, amely több tudományterület tudósait és művészeket, tervezőket buzdít közös munkára. Általuk valóságossá válnak a virtuális adatszobrok.

A Magyarország Felfedezése Alapítvány pályázatot hirdetett a szociofotó és szociográfia hagyományait ötvöző, a mai magyar (határon innen és túl) társadalom, illetve a magyarsággal együtt élő társadalmak fontos csoportjait és jelenségeit bemutató fotósorozatok készítésére. A szakmai zsűri véleménye alapján kiválasztott 19 pályamű a Budapesti Corvinus Egyetemen rendezett díjátadó és kiállítás után vándorkiállításon kerül bemutatásra, ennek állomásaként tekinthetők meg a képek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár aulájában.

Szereted a klasszikus palacsintát, de szívesen kipróbálnál valami újat? Mennyei rózsaszín desszertek várnak novemberben minden hétfőn, a Király utcai High Five Budapest Bistro Pubban, ahol a Hello Sweet Budapest isteni koktéljait kérheted a hely extravagáns dizájnja által ihletett különlegesség, a Flamingo Pink Pancake mellé.

Amikor elkezdjük kutatni elakadásaink, szorongásaink, elhibázott párkapcsolataink, ismétlődő kudarcaink okát, gyakran kiderül, hogy saját életünk történései nem adnak megfelelő magyarázatot. Ha szeretnénk megszabadulni kínzó tüneteinktől, vagy megváltoztatni zavaró viselkedési és érzelmi mintáinkat, fel kell tárnunk családunk múltját. Orvos -Tóth Noémi előadása könyvárusítással és dedikálással egybekötve.

Idén is megrendezésre került hazánk és a régió legnagyobb természetfotós seregszemléje, melyre több pályamű érkezett, mint eddig valaha. A nyertes képekből rendezett kiállítást Magyar Természettudományi Múzeum-ban (Budapest, Ludovika tér 2-6.) lehet megtekinteni 2020.november 4 és december 31 között.

November 5. és 8. között négynapos koncertsorozatnak ad otthont az A38: az 1 Kárpát-medence Fesztivál keretén belül határon túli kötődésű zenekarok lépnek a fedélzetre. A fesztivált 5-én a Kávészünet koncertje indítja, másnap a moldvai csángó népzenét játszó Tindia fellépése következik, 7-én Lajkó Félix és öttagú bandája csinálják a hangulatot, a zárókoncertet pedig Szarka Tamás és zenekara adják.

A hét vége felé közeledve rendszeresen különleges borok megkóstolására invitál a Citadella sétány. November 5. és 8. között biztosan megtalálod ott a HedoNick pincészet, a Paulus borház és a Borháló portékáit, és természetesen finom falatokban sem lesz hiány, hála például a Casa Piadina és a Citadellove Terasz elhivatott csapatának.

Még nem terveztél be semmit november 6-ára? Akkor irány az Akvárium klub és a Lithium Night limitált belépős, ám féktelen hangulatú bulija: a délután 5-ös kezdéstől számítva 5 és fél órád lesz arra, hogy kitáncold magadból a hét közben felgyülemlett feszültséget a Foo Fighters, Green Day, Linkin Park, Blink-182, Red Hot Chili Peppers, My Chemical Romance és a Fall Out Bay legjobb számaira!

Ripoff Raskolnikov személyében a néhai K&K térség egyik legjobb dalszerzőjét tisztelhetjük. Bob Dylant és Tom Waitst idéző dalai, szuggesztív személyisége és kiemelkedő muzikalitása a hazai pop-rock szakma jelesei számára is példa. Rajongói és tisztelői között ugyanúgy elfér Ferenczi Gyuri, mint a Quimbyből Kiss Tibi és Varga Livius, vagy Frenk. Zenéje főleg az amerikai folklórból gyökerezik, de, ahogy a fent emlegetett kortársainál, az ő esetében is millió más forrást fel lehet fedezni, akár a számára meghatározó Muzsikás korai lemezeinek lenyomatát is.

Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó piaczon mindent megtaláltok hozzá! A Bisztróban ráadásul reggelizni is tudtok.

Ráérsz egy kis kulturális töltekezésre november 8-án? Az Iparművészeti Múzeum fantasztikus élményt ígérő programot ajánl, ami összeköti a művészetet az elektromos rollerezés élvezetével. A csoportos túra alkalmával megtudhatod, milyen hírességek éltek az Andrássy út környékén, valamint betekinthetsz Ráth György műgyűjtő otthonába.

Remek filmekre számíthatsz az Európai Art Mozi Napon, amit a kontinens több száz művészmozijában november 8-án hoznak tető alá. A cél, hogy felhívják a figyelmet a művészmozi mint kulturális és közösségi tér fontosságára. A Művész Art Moziban díjnyertes filmek, új produkciók és két új hazai alkotás premier előtti bemutatója vár.

Akár örökbefogadáson, akár ideiglenes befogadáson gondolkozol, önkénteseink segítségével azon leszünk, hogy elmeséljünk mindent, amit csak tudni szeretnél a kutyás életről, hogy miként készülj fel a gazdis, ideiglenes befogadói létre, helyben válaszolunk minden kérdésre, kétségre, ami felmerül benned! Jelen lesznek már bemutatkozott és rajongott mentvények, de készülünk egy-két meglepetésvendég-ebbel is.

Szóljon a november a bekuckózásról, a kert finomságainak élvezetéről!

a kiskertpiac – slow gasztro marketen a gasztronómiai különlegességek mellett persze lesznek virágok, növények, fűszernövények, a lassuláshoz természetese dizájn lakberendezési és öltözékkiegészítők, natúr kozmetikumok, gyertyák… és hogy pezsegjen is az élet, kísérő rendezvényünkre, a CHILI SUNDAY BUDAPESTre chili termelők hozzák csípős szószaikat, fűszereiket, chutneyjaiket az ország számos pontjáról!

1860-ig rendes neve sem volt, néhol azt hittük róla, hogy pinot noir, máshol meg hogy éppen gamay. Még aztán is eltelt egy bő évszázad, mire kiderült: valójában semmi, de semmi köze nincs Burgundiához – és arra is várnunk kellett, hogy regionális szintű helyi hősből, majd túlterhelt ültetvényekről szüretelt savhangsúlyos tömegborból megtegye az első lépéseket a prémiumtermékké válás felé. A 21. század hozta el a reneszánszát, ma Japántól Washingtonig és Ausztráliától Horvátországig kísérleteznek vele, és a történetnek még nincs vége. Az eredete viszont biztos, hogy a Monarchiához, így leginkább magyar és osztrák vidékekhez köti a fajtát; ezeken szaladunk végig ráérősen a novemberi borklubunkon.

A Modern Art Orchestra Legendás Albumok címmel, minden hónap második keddjén egy emblematikus jazz albumot szólaltat meg élőben az Opus Jazz Clubban. November 10-én Miles Davis utolsó, teljesen akusztikus stúdió albumát, a Nefertitit mutatja be a Fekete-Kovács Kornél trombitás, Bögöthy Ádám nagybőgős, Bacsó Kristóf szaxofonos, Cseke Gábor zongorista és Csízi László dobosból álló zenekar. Jegy 2200 forint, kezdés 20:00-kor.

Rendhagyó módon idén online kerül megrendezésre a 17. VERZIÓ Filmfesztivál. November 10. és 22. között így közel két hétre, országosan elérhetővé válik Magyarország egyetlen jogi dokumentumfilm fesztiváljának teljes programja. A nézők 50, aktuális nemzetközi és hazai témákat feldolgozó filmet láthatnak majd.

Hallomásból, kézfogásokból, a facebookról biztosan mindenkihez valamilyen formában eljutott a hír, hogy testvérünk és örök harcostársunk Misi nagyon súlyos szívműtéten esett át. Hosszú, türelmes időszak következik mindenki számára most, hogy teljesértékű legyen a felépülése, de ez az etap leginkább Misi és a családja számára lesz embertpróbáló. Mi barátok, zenésztársak úgy gondoljuk, azzal tudunk a legtöbbet tenni érte, amivel Ő is a legtöbbet adta nekünk: a művészettel, a zenével. Támogatói estet szervezünk november 11-ére, ahol az este Tink támogatasáról, gyógyulásának, rehabilitációjának elősegítéséről szól majd. Belépő nem lesz, mindenki annyival tud majd hozzá járulni a felépüléséhez, amennyivel szeretne.

A Szépművészeti Múzeumba járni mindig jó, de az ősz mindig hozzáad valami bájos patinát. Andalogni az Andrássy úton, megcsodálni a kivilágított Hősök terét, majd felsétálni a Szépművészeti Múzeum pompás lépcsőzetén, már ez is lélekemelő. A Bronzino tematikájú Múzeum+ kitűnő feltöltődést tartogat a művészet szerelmeseinek. Hárfakoncert a hatalmas Márvány Csarnokban, felcsendülő muzsika a csodálatos kiállítóterekben, itt-ott felbukkanó táncosok, művészettörténeti előadások és vezetések, kreatív workshop, borok – egy szóval: élmények. Mi szóltunk; ne hagyják ki!

Megfordult már a fejedben, milyen lenne beülni a Városligeti-tóra néző, idilli környezetben található Robinson Étterembe? Mi, akik már jártunk ott és azután ódákat zengtünk róla, tudjuk, mennyire különleges hely, nem csak a hangulat, hanem a kiváló ételek miatt is. November 12-én a nagykabátos őszi időjárást feledtető, pazar borvacsorát szerveznek Gere Attila borász részvételével, még magasabb szintre emelve a Robinson amúgy is varázslatos miliőjét. A séf ízlelőbimbókat gyönyörködtető ételsorához (kacsamáj terrine, langyos füstölt tokhal, szarvasgerinc) szakmai vezénylettel kortyolhatsz finom nedűket, és az is kiderül az est folyamán, hogy tudományos szempontok szerint miként illene a pohár fenekére nézni.

A Plakátfiú és a Múzeum Antikvárium által szervezett negyedik árverésen különleges, hirdetménynek, falragasznak szánt plakátok, eddig sehol sem látható valódi ritkaságok is kalapács alá kerülnek. A múlt század magyar grafikusművészetét reprezentáló, 150-nél is több tételből álló aukción filmes, zenei, kiállítási, propaganda- és reklámplakátokra is licitálhatnak az érdeklődők.

A Magyar Fesztivál szervezésében, a Jagelló úti Gesztenyés-kertben kerül megrendezésre a várva-várt Márton-napi Libanapok. A november 13-15. között megvalósuló gasztronómiai program nélkül nehéz lenne elképzelni az évszakot, és bár a rendezvény szabadtéri, a kint uralkodó hőmérsékletről melegszívű vendéglátás tereli el a figyelmet.

Kéthavonta különleges koncerteknek ad otthont a Budapest Jazz Club. Az ötletgazda Studio 11 együttes minden alkalommal egy-egy kimagasló énekessel vagy hangszeres szólistával egészül ki, november 14-én például az énekes-dalszerző Király Viktor lesz a zenekar sztárvendége.

November 14-én mutatja be legújabb, Akinek itt kell most lennie címet viselő nagylemezét a nyíregyházi punkzenekar, és ha már végre közönség előtt játszhatnak, hát meg is ünneplik fennállásuk 27. évfordulóját. A Barba Negra Music Club-ba szervezett koncert előzenekara a gödöllői HeloZep! lesz, akik pontban 19:30-kor csapnak a húrok közé. Jegyek korlátozott számban elérhetők 5000 forintos darabáron.

November 15-én ismét otthont ad Magyarország egyetlen közösségi vegán piacának az ELLÁTÓház. A vásárlók minőségi konyhai alapanyagok, finom ételek és italok, valamint kézműves csecsebecsék közül válogathatnak majd. A rendezvényen beszerezhetőek lesznek sajtkülönlegességek, chiliszószok, szappanok, zero waste termékek és sok más.

Kevés olyan izgalmas és pezsgő színházi helyszíne van Budának, mint a Margit körúti Átrium, amelynek a neve az utóbbi években egybeforrt a minőséggel és a bátor újításokkal.

Színházbejáró barangolásunkon több kérdésre is keressük a választ: miért örültek az emberek, hogy vértől volt vörös a mostani büfé területe? És mindez legálisan! Milyen közös pont van a Partizánszövetség, Teherán és Május 1. között? Milyen elbaltázott rablási kísérlethez kellett kijönniük a rendőröknek? Milyen átalakuláson ment át az épület?

A Hagyományok Háza hivatásának tekinti a tárgyalkotó népművészethez kapcsolódó szakmai képzés fenntartását és annak minél szélesebb közönség számára a részletes bemutatását. Minden év őszén vizsgáznak a csipkekészítő, nemezkészítő, népi bőrműves, kosárfonó, szőnyegszövő és gyékény-szalma-csuhé tárgykészítő OKJ szakképzésre járó hallgatóink. Kiállításunk az idei évben végzett hallgatóinak kézműves remekeit mutatja be.

A Királyi Pál utcai SALT novemberben négy napon át izgalmas gasztronómiai kalandra csábítja vendégeit. A zsidó hagyományok és ízvilág ihlette, de nem kóser ételekhez különleges italsorral készülnek, sőt, olyan csomagajánlatokat állítottak össze, amelyekben a Hotel Rumban biztosított szállás és a másnapi reggeli is benne foglaltatik, a TOPRUM-ban.

Szinyei Merse Pál 100 és 175. Egy név és két szám, akiről és amelyekről érdemes megemlékezni: a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb mestere 175 éve született és kereken egy évszázada ment el. A művészt aligha kell bemutatni, hiszen művei már gyermekkortól végigkísérik az ember életét. De hogy milyen nehézségekkel volt kikövezve e páratlan festői pályája, miként alakulhatott ki a mindmáig ható kultusz a személye körül, hogyan szerepelnek alkotásai a mai műkincspiacon, mely műveinek ismeretlen a holléte, milyen eszközökkel dolgozott és úgy egyáltalán: milyen is volt a művész mögött rejtőző ember…? Mindenre és még többre is fény derül a november 19-i Múzeum+ Szinyei estünkön!

„Kedves barátaink! Nagyon hiányoztok, így megpróbálkozunk egy olyan koncerttel, ahol a jelenlegi szabályoknál is sokkal szigorúbb feltételekkel, de mégis színpadra léphetünk.

Vigyáztunk eddig is, vigyázunk ezután is, de az élet nem áll meg. A furcsa időszakhoz próbálunk alkalmazkodni és együtt élni vele ha már megváltoztatni nem tudjuk.”

A Be Massive egy igen különleges helyszínen fogja megünnepelni 17. születésnapját: a november 20-án megrendezésre kerülő egész napos csinnadrattára a dunaparti Marriott Hotel panoráma termében kerül majd sor, délután 3-tól este 11-ig. A jeles alkalom sztárfellépője az Afterlife-tól érkező COEUS lesz, mellette pedig tiszteletét teszi majd a teljes BM kollektíva.

Vígjáték két részben egy férfiról és egy nőről a közös ágyukban, a saját ágyukban, és az ágy körül. A monológok és dialógok felváltva követik egymást: beszélnek a tapasztalataikról, az álmaikról, az előítéleteikről, történetekről a közös és saját múltjukból. Az idősíkok összemosódnak az álmaikkal; azzal, amit szerettek volna, és azzal, amire vágynak.

A 250 éve született Beethoven előtt tiszteleg a Müpa november 21-én és 22-én. A német zeneszerző harminckét zongoraszonátáját – mind afféle személyes vallomás –, két napon át, kilenc hangverseny keretében, 32 előadó tárja a közönség elé, a keletkezés sorrendjében. A sorozatot Érdi Tamás nyitja Beethoven első zongoraszonátájával.

Prokofjev egyszer azt mondta: az 5. szimfónia „az emberi szellem nagyságát” hirdeti, de rengeteg más izgalmas részletet is találhattok benne. Ha jól figyeltek, ott vannak a zenében a Hamupipőke mesebeli részletei, a Rómeó és Júlia történet drámája, és sok-sok-irónia. Szerintetek miről szól a zeneszerző gyakran félreértelmezett műve? Gyertek el, hallgassátok meg, és döntsétek el ti!

Hullámzó falfelületek, kígyózó vonalak, mitológiai utalások és titkos jelentést hordozó alakok – a szecesszió kincsei megannyi rejtvényként állnak előttünk. Pár óra alatt megkíséreljük megfejteni a múlt századforduló különös, izgalmas és lenyűgöző új stílusának feladványait a Terézvárosban.

Bartók helye a zenetörténetben ismert, de mit tudunk személyiségéről és a világhoz fűződő viszonyáról, emberi karakteréről? A film arra próbál választ adni, milyen volt magánemberként, közéleti személyiségként, magyarként és világpolgárként.

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, melyeket a férfi és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé.

A legutóbbi, nagy sikerű élő zenés eseményeink után úgy éreztük, az élményt másokkal is meg kell osztanunk. Ismét elhelyezzük a zongorát a Fridában, hogy még teljesebbé tegyük az ittlétedet, így miközben megvendégelünk a többi érzékszerved is kényeztetjük majd.

November 25-29. között újra Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál! A budapesti seregszemle különböző helyszínein animációs filmek és egész estés alkotások kerülnek bemutatásra. A rendezvényen az elmúlt időszak legjelentősebb nemzetközi és hazai animációs alkotásait láthatja a közönség.

A kőbányai pincetúra során a városrész alatt húzódó több mint 30 km hosszú egykori mészkőbányába ereszkedünk le, amely hatalmas tereivel, a lent honoló csenddel Budapest egyik legkülönlegesebb atmoszférájú helyszíne – a pincéket a 13. század közepétől kezdődően nagyrészt kézi erővel építették ki! Bár a terület ma már üresen áll, az elmúlt évszázadokban hatalmas szerepe volt a környék életében.

Philoktétész gyűlöli Odüsszeuszt, míg Odüsszeusz semmibe veszi Philoktétészt. Ám a jóslat szerint csak együtt vehetik be Tróját. Ki végezze el a piszkos munkát? Szophoklész darabjának átirata egy fiatalember útkeresését mutatja be, egy gyűlölködés mentén kettétört világban. Nézd meg november 26-án, a 30 éves RS9 Színházban!

Rendhagyó rhytm and blues est a műfaj egyik legendás alakjával, FEKETE JENŐVEL, valamint a romániai blues-zene „atyjával”, AG WEINBERGERREL! Az est házigazdája KŐMÍVES „STONE” ANDRÁS, a ritmusszekciót TOMOR BARNABÁS (basszusgitár) és MEZŐFI „FIFI” ISTVÁN (dobok) alkotják. Egyestés kalandra számíthatunk, mert ez az ötösfogat ebben a felállásban még sosem játszott együtt! További érdekességként a Muzikum koncerttermét egy otthonos nappalivá alakítjuk át, ahol a zenekar ez alkalommal nem a színpadról, hanem közvetlen közelről – természetesen betartva a járványügyi 1,5 métert –, a közönség soraiból zenél majd Nektek!

A megszokott minőségben, november 27.-től december 24.-ig várnak mindenkit sok szeretettel, az Alleenál található Újbudai Karácsonyi Vásárban.

Ha hinni lehet a pletykáknak, már csak hónapjai vannak hátra a város kultikus szórakozóhelyének, a Dürer Kertnek. A pszichedelikus tánczenében utazó, a Dürerhez ezer szállal kötődő colorStar zenekar úgy döntött, elébe megy a könnyes búcsúnak: mit megy, robban! November 27-én 8 órai kezdettel megnyílnak a csillagkapuk, összecsúsznak a dimenziók, lüktetnek a ritmusok és forognak a belső filmek. Ki ne hagyd!

Élvezze cukrászatunk desszertkülönlegességeit, amelyeket a “The Royal Garden” elnevezésű, kézzel festett Herendi porcelánkészletben kínálunk, amely kizárólag a Buckingham Palotában és itt, a Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban használatos.

Szeretettel invitálunk egy nagy közös ünneplésre a Trip Hajón. Meo Culpa hozza mozgásba a táncteret, majd egy jó EarthJam koncert, aztán Urban Vinyl rakja le az űrhajót.

Budai Vársétánkon felidézzük Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné karácsonyait, egyben születésnapjait. Hogyan telt az ünnep az uralkodói család körében és milyen ajándékokkal lepték meg egymást? Hogyan köszöntötték Sisit a születésnapján? Az adventi hétvégéken indított sétáinkon különleges meglepetéssel kedveskedünk: Sisi kedvenc süteményét, az eredeti császári recept alapján készített florentinert kínáljuk vendégeinknek.

Célunk, hogy megmutassuk a japán gasztronómia nem csak a sushiból áll, hanem változatos, egészséges hozzávalókból készült, évszázados filozófiával és hagyományokkal átszőtt művészet. A vacsora záró momentumaként a vendégek megtapasztalhatják a teaművészet csodás hangulatát, a porrá őrölt zöld teából készült matcha tea és a hozzá felszolgált teaművészeti édesség semmihez nem hasonlítható ízvilágát.

